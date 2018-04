Recenze PDA Sony Clié N760c

Recenze a první zkušenosti amerických redaktorů byly převzaty ze známého serveru palminfocenter.com. Na první pohled se nezdá, že by se něco změnilo, až na krabici balení, kde je napsán nový typ PDA. Ostatní se zdá být při starém. V balení nalezneme vlastní PDA, nabíječku pro akumulátory, kolébku, multimediální sluchátka s ovládáním, manuály a několik CD s dodávaným softwarem. Přeci jenom je jedna věc odlišná, a tou je kryt displeje, který již není černý, fialový nebo mod

r

ý, nýbrž stříbrný s malým logem Clié na přední straně. Nesmíme ovšem zapomenout na dodávanou MemoryStick kartu s kapacitou 8 MB.





Základní specifikace: Motorola DragonBall VZ na 33 MHz

8 MB paměti RAM rozšiřující slot pro MemoryStick karty

displej rozlišen

í 320 x 320 bodů, 65 536 barev

nabíjecí Li-Ion baterie DSP procesor MQ 1100 s integrovanou 64bitovou 2D grafikou USB kontrolér

Začněme popisováním vlastního PDA. Na přední straně nalezneme lištu s rolovacími a funkčními tlačítky. Pod nimi je umístěno tlačítko Power pro zapínání, které je opatřeno malou LED diodou indikující zapnutí. To je důležité při zapnutém MP3 přehrávači a vypnutém displeji.



Na levé straně nalezneme shora dolů následující komponenty: konektor pro připojení sluchátek včetně externího ovladače přehrávače, Jog dial, tlačítko pro návrat zpět a přepínač pro uzamčení tlačítek (pro nechtěné zmáčknutí v kapse apod.).



Na pravé straně nejsou umístěny žádné prvky, pouze uvnitř PDA je stylus.



Na horní straně nalezneme kromě černého kouřového sklíčk

a

IrDA portu také šachtu se záklopkou pro vkládání MemoryStick karet a na pravé straně místo pro stylus.



Na spodní straně je umístěn port pro připojení kolébky a příslušenství.



Hlavním lákadlem celého PDA je ovšem displej, který má rozlišení 320 x 320 bodů a umožňuje kromě klasického zobrazení 160 x 160 bodů tzv. funkcí double pixeling také zobrazování fontů a v některých aplikacích také prostředí v tom nejvyšším rozlišení 320 x 320 bodů. Oproti N710c umožňuje nový N760c zobrazovat až 16 bitů barev, což zn

a

mená 65 536 barev! Je to dáno novým operačním systémem PalmOS verze 4.1. Výhodou oproti Palmu m505 je kontrola jasu podsvícení displeje. Vedle Graffiti plochy pod tlačítkem vyvolávajícím menu je ikona s malým sluníčkem, což značí nastavení jasu podsvícení

.

Funkce si pamatuje poslední nastavení, a tak se nemusíte trápit s věčným nastavováním.



Přes displej a tlačítka je možné umístit ochranný kryt, který se upevní na horní hraně do výstupků. Kryt má v sobě prolisy na místech, kde jsou tlačítka, a tak nehrozí nechtěné zmáčknutí. Kolébka je opravdu pěkná a ladí k celkovému designu přístroje. Velkou výhodou je připojení kolébky na napájení pro dobíjení akumulátorů. Je to možné buď skrze kolébku, nebo samostatně do PDA bez nutnosti kupovat přídavnou nabíječku pro ce

stování.



Multimediální schopnosti:

Mezi ně lze zařadit beze sporu přehrávání MP3 souborů. Vlastní procesor Motorola DragonBall s taktovací frekvencí 33 MHz nestačí na dekódování MP3 souborů, proto je Sony Clié osazen DSP (Digital Signal Processor) procesorem.



DSP procesor je velice náročný na energii, a tak je přehrávání MP3 souborů náročné pro baterie, které jsou vybité během několika hodin přehrávané hudby. Za zmínku stojí také možnost přehrávání ATRAC souborů z dílny firmy Sony. Pro optimalizaci a úsporu

energie je možné během přehrávání muziky vypnout displej, což učiníme přepnutím přepínače Hold na levé straně přístroje. Aplikace pro přehrávání muziky se skládá z pěkného spektrálního analyzátoru a běžných funkcí jako Play, Stop, Pause a přetáčení. Soub

o

ry je možné přehrávat z paměti RAM nebo MemoryStick karet. Na přiloženém externím ovládání jsou zastoupena základní tlačítka pro ovládání. Lahůdkou je na spodní hrané umístěny hrot, kterým můžete psát po displeji bez nutnosti vyndání stylusu! Pro využití velkého rozlišení displeje je dodáván prohlížeč fotek, který opět umožňuje kromě využití 320 x 320 bodů načítat fotografie z paměti RAM, ale i z MemoryStick karet. Další využití multimédií je v podobě přehrávání videosekvencí. K tomu je ovšem zapotřebí hodně místa v paměti RAM nebo MemoryStick karty. 32,5 sekundy videa s rozlišením 160 x 120 bodů a se zvukovým záznamem totiž zabere 1,2 MB místa. Pro orientaci např. film s délkou 90 minut by zabral přibližně 200 MB.





Operační systém:

Operační systém použitý uvnitř PDA je PalmOS verze 4.1. Autor recenze nenašel žádné novinky oproti verzi 4.0, která je dodávána s Palm m50x a m125. Ani žádné změny nebo vylepšení chyb. Systém umožňuje spouštění aplikací z externích paměťových karet. Aplikace je zkopírována vžd y do paměti RAM, kde je spuštěna, a poté při opuštění aplikace následně smazána, tak jak to známe s PalmOS 4.0.

Závěr:

Myslím si, že za 500 dolarů je to skvělé zařízení, které má spoustu zajímavých novinek, skvělé rozlišení, multimediální schopnosti, rozšiřující slot na karty atd. Je jenom škoda, že se u nás nedá sehnat za takovouto cenu, byl by to jistě jako v Americe vážný konkurent pro PDA Palm m505.