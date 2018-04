Recenze PalmPilot Professional

Nejprve si probereme organizační záležitosti. Technické parametry PalmPilota najdete v našem přehledu, konkrétně tady. Téměř vše ze světa Pilotů najdete v Jindrově rubrice Pilot/PalmPilot. Moje dojmy z prvního setkání s Pilotem tváří v tvář najdete v minireportáži ze Dne Pilota. Všechny obrazovky, které se v recenzi vyskytují, jsem sejmul v Copilotu, emulátoru Pilota pro Win32. Bohužel jsem neměl null-modem kabel, takže se mi nepodařilo do Copilota dostat svou agendu, kterou jsem kompletně do Pilota převedl. Data na obrázcích jsou tedy smyšlená a nesmyslná, za což se puntičkářům omlouvám, nebo ukázková, která jsou u Pilota v ROM. A nyní již k jádru věci.

Po čtyřdenním napjatém čekání, kdy Pilot cestoval někde po světě s Českou poštou, jsem se konečně dočkal. Poklusem jsem doběhl na poštovní úřad, vyburcoval pracovnici pošty mimo úřední hodiny (zapomněl jsem si hodinky) a převzal úhledný balíček. Prvním překvapením byla cena deklarovaná na obalu. No řekněte sami, PalmPilot Professional za 2000 Kč, to je férová nabídka ne? :) Dalším úsměvným překvapením bylo nahlédnutí do zápůjční smlouvy, tam jsem dozvěděl, že PalmPilot je vlastně modem. :) To byla asi poslední veselá věc. Pak následovalo deset dní, které mi Pilot totálně zabil, protože jsem je strávil testováním, převáděním dat, stahováním aplikací z Internetu a jejich následným zkoušením. Prostě jsem se od Pilota nemohl odtrhnout. Pokud tedy uvažujete o nákupu tohoto PDA, upozorňuji vás, že prvních pár týdnů vám asi čas neušetří, ale naopak zkonzumuje. (Jako srovnání se nabízí Tamagoči :)

Pilota vyvinula firma Palm Computing, dceřinná společnost firmy US Robotics a tvůrce Graffiti, systému pro rozpoznávání zjednodušeného písma. (US Robotics byla v loňském roce pohlcena firmou 3Com.) Palm Computing se již dlouhou dobu zabývala vývojem v oblasti PDA, většinou však ve spolupráci s dalšími společnostmi. Jen jako příklad uvedu Tandy (Zoomer) a HP (OmniGo). Vývojáři Pilota tak zužitkovali své dlouholeté zkušenosti a poučili se s chyb svých i z chyb ostatních výrobců PDA. Naopak použili vše, co se v praxi osvědčilo. V dobrém slova smyslu tak aplikovali Billovo™ heslo "zahrnout a rozšířit". Právě zde jsou základy fenomenálního úspěchu Pilota. Musím říct, že první dojem nebyl mylný, největší inspirací při vývoji OS a aplikací byl jednoznačně Newton. Při testování jsem na to narážel téměř na každém kroku. Newton je prostě pro Pilota větší, starší (ale nevlastní :) bratr.

Design Pilota je nenáročný, místy elegantní místy dost strohý. Vzhledu dominuje především displej s plochou pro vstup Graffiti, který zabírá téměř celou přední stranu Pilota. Naopak zejména dolní část se sériovým portem a uchycením do kolébky je vzhledově slabší, v důsledku čehož vypadá Pilot o něco lépe v kolébce než bez ní.

Ovládání a vstup dat

Pro ovládání Pilota slouží především pero a dotykový displej spolu s plochou pro vstup Graffiti. Tlačítka pod displejem jsou určena spíše pro urychlení přístupu k nejpoužívanějším aplikacím. Opakovaným stiskem těchto tlačítek dosáhneme cyklického prohlížení všech obsazených kategorií (viz později) u adresáře, úkolů a zápisníku, nebo cyklického přepínání denního, týdenního a měsíčního pohledu v plánovači. Implementace Graffiti se u Pilota vyznačuje zjednodušeným ovládáním a díky speciální ploše pro psaní s oddělenými sekcemi pro písmena a číslice je možno psát o dost rychleji než na OmniGo. Na psaní článků to sice není, ale na krátké poznámky a vkládání dat je tento systém dostačující. Na displeji je samozřejmě možné zobrazit klávesnici qwerty nebo numerický blok, ale mě osobně přijde Graffiti daleko efektivnější.

Displej

Pilotův displej má rozlišení 160 × 160 bodů, což se mi na první pohled zdálo dost málo. Během recenze jsem se však přesvědčil, že aplikace jsou napsány natolik úsporně, že jsem nedostatkem místa nijak netrpěl.

Horší je to s ergonomií. Displej se hodně leskne. Povrch je dokonale hladký, takže Pilota můžete klidně používat i jako zrcátko. Při běžných světelných podmínkách (= všelijakých, nikdy však ideálních) je docela problém s čitelností, takže musíte Pilota různě natáčet a cvičit přitom s hlavou, abyste něco viděli. Částečně lze situaci vylepšit zapnutím podsvícení, ale to není natolik intenzivní, aby odstranilo nepříjemné odlesky. Navíc podsvícení je pouze pod zobrazovací částí displeje a nikoliv už pod plochou pro Graffiti. Pilota lze tedy použít v naprosté tmě jen velice stěží, protože neuvidíte kam píšete. (Narozdíl třeba od Newtona, kterého nerozhází ani třeba průjezd tunelem. = tma jak v pytli) Na druhou stranu má vsak displej velice dobrý kontrast, takže celkově ho hodnotím jako druhý nejhorší displej, jaký jsem na PDA viděl. (Úplně nejhorší má OmniGo, u kterého silným odleskům sekunduje i mizerný kontrast.)

Zde si ještě neodpustím poznámku o kolečku pro řízení kontrastu. Je umístěno nešikovně na boku Pilota a vyčnívá natolik, že při vyndávání Pilota z pouzdra i při běžné manipulaci o něj snadno zavadíte. V důsledku toho seřizujete kontrast prakticky permanentně.

OS

PalmPilot je vybaven PalmOS 2.0. Tento OS je napsán velice efektivně s extrémně nízkými paměťovými a procesorovými nároky. V tomto bodě daleko předčí Newton OS. Jinak je však koncepčně (z hlediska uživatele) téměř identický.

Bohužel však PalmOS vůbec nepočítá s perem psanými poznámkami a náčrtky. To je asi moje nejsilnější výtka vůči do jisté míry omezené funkcionalitě. Je možné sice použít kreslítka od jiných dodavatelů, ale takto vytvořená data nelze nijak integrovat do stávajících aplikací.

Data: Stejně jako v Newton OS jsou data v PalmOS organizována nikoliv v souborech, nýbrž v databázích. K těm se přistupuje přes jednotné rozhraní, což velice usnadňuje sdílení dat mezi aplikacemi a implementaci globálních funkcí, jako například zálohování (replikaci), synchronizaci (merge) či vyhledávání. Vyhledávací funkce je u Pilota dost inteligentní. Nejenže nehledí na malá/velká písmena, ale navíc i ořezává diakritiku. To výrazně usnadňuje prohledávání dat a zvyšuje použitelnost této funkce. Ořezávání diakritiky funguje i s českou lokalizací (což bylo velice příjemné překvapení), ovšem až na jednu vyjímku. Touto vyjímkou jsou písmena n, ň. U těchto písmen je zřejmě v lokalizaci chyba, nejsou totiž při hledání ekvivalentní.

Aplikace jsou u PalmOS (i Newton OS) nahrány v paměti a nijak se nespouštějí. Pokud danou aplikaci opustíte, pouze se uspí. Přepínání mezi aplikacemi je tedy okamžité. PalmPilot je celkově vyladěn tak, že odezvy systému a všech aplikací jsou velice svižné. Převedl jsem do Pilota svůj adresář a zápisník z OmniGo (adresář 123 položek/23 kB, zápisník 44 položek/25 kB) přičemž zpomalení bylo téměř neznatelné.

Aplikace

Na úrovni GUI je v PalmOS také několik zajímavých standardů. Předně je to systém zkratek pro příkazy menu. Podobně jako na PC mačkáme předřazovač Alt, tady existuje speciální tah (stroke) Graffiti, který se jmenuje command. Jednotlivé položky menu jsou pak určeny písmeny. Všechny aplikace lze tedy rychle a efektivně ovládat pomocí Graffiti, bez zbytečného zběsilého klikání v menu.

Trochu mě iritovalo Pilotovo chytračení co se týče velkých písmen. Na začátku každé poznámky v Memo Padu či jména v adresáři dělá automaticky velké písmeno. To by ještě šlo přežít, ale on to dělá i u každého dalšího slova při vyplňování jména firmy. Zkuste si pak napsat třeba PalmPilot s. r. o. :)

Další užitečnou záležitostí (opět převzatou z Newtona) je systém kategorií. U každého záznamu lze určit kategorii, do které patří, a na tyto kategorie pak filtrovat. Samozřejmě jsou zde i možnosti jako Unfiled (nezařazeno) a All (zobrazit všechny položky, nehledě na kategorii). Seznam kategorií je konfigurovatelný. Bohužel však nejde (narozdíl od Newtona) při zakládání nové kategorie určit, že se má vytvořit globálně - to znamená ve všech aplikacích najednou. Stejné kategorie je tedy nutné zakládat v každé aplikaci znovu.

Trochu slabší je podpora schránky (clipboard), není například možné dát celý záznam v telefonním seznamu (Address) do schránky a vložit do zápisníku (Memo Pad). Sdílení a propojení dat není u Pilota na takové úrovni jako u Newtona, ale je tu. Většina aplikací disponuje funkcí Phone Lookup. To vám umožní například při plánování telefonátu napsat první písmena jména člověka, kterému chcete v daném termínu volat a zavolat funkci Phone Lookup. Pokud zadanému prefixu vyhovuje právě jedno jméno, automaticky se doplní i s telefonním číslem do plánovače. V opačném případě se otevře adresář a kliknutím vyberete příslušné jméno. Podobně tato funkce funguje i v Mailu, při zadávání e-mailové adresy, či v Memo Padu. Sdílení dat je tu tedy v té nejužitečnější a nejčastěji používané podobě, totiž sdílení adresáře.

Použití tzv. Private položek se mi velice líbilo, jako vyřešení bezpečnosti. Libovolný záznam můžete označit jako Private a skrýt ho před zraky neoprávněných uživatelů. Skryté položky se pak zobrazí zadáním správného hesla v aplikaci Security. U většiny ostatních palmtopů je tato věc řešena buď zamykáním celého přístroje (OmniGo, Newton), což jde u Pilota také, nebo všelijak, jako třeba u Psiona 3x, kde můžete zamykat jednotlivé soubory, přičemž u některých aplikací tato volba chybí (Agenda). Co se Pilota týče, nelíbí se mi pouze to, ze se heslo při zadávání vypisuje na obrazovku.

Horší je to na desktopu. Ochrana "Private" informací je zde více méně směšná a celé to tak trochu devalvuje dobrý nápad programátorů PalmOS. Soubor PalmPilot Desktopu je totiž běžně čitelný v Notepadu, takže pro ukládaní takových choulostivých informací, jako jsou čísla kreditních karet, či telefonní čísla milenek, je bez dalšího zabezpečení zálohovaných dat tento mechanismus zcela nepoužitelný. V PalmPilot Desktopu sice můžete nastavit adresář, do kterého se mají data ukládat, ale toto nastavení je globální pro všechny uživatele.

Address

Tato aplikace slouží k uchování kontaktů. Má několik užitečných vlastností.

Jak již bylo řečeno výše, je možné její data sdílet i v ostatních aplikacích.

V detailním pohledu na záznam se zobrazují pouze vyplněná políčka. Vygeneruje se tedy vlastně jakási jednoduchá vizitka.

Při vyplňování záznamu je zadávání zpříjemněno a urychleno pomocí listboxů pro výběr nadpisu políčka. Viz obrázek.

Pokud u záznamu nevyplníte jméno osoby, ale pouze organizaci. Je záznam považován za firmu a dle jména organizace je zatříděn v adresáři.

DateBook

Plánovač Pilota je na poměry PDA standardní funkcionality. Umí tedy jak časové události, tak události bez určení času. Lze nastavit téměř libovolnou periodu. Při změnách opakujících se událostí lze rozhodnout, jestli se má změnit jen konkrétní záznam, či všechny v téže sérii. DateBook neumí plánovat události časově přesahující jeden den. Disponuje třemi pohledy: denním s přímým výběrem dne v týdnu, týdenním s užitečnou funkcí umožňující prohlédnout si detaily o události a schematickým měsíčním pohledem. Celkově lze říci, že běžným nárokům zcela dostačuje.

Nerad bych, abyste měli dojem, že Pilot vzniknul tak, že jeho tvůrci prostě okopírovali vše co kde našli. Pilot disponuje mnoha drobnými zlepšeními a nápady, které usnadňují a urychlují zadávání dat v terénu a celkově zpříjemňují jeho používání. Lze říci, že Pilot je jeden z mála výrobku v oblasti počítačů, u kterého je znát, že vývojáři měli neustále na paměti tu nezanedbatelnou skutečnost, že výsledek jejich práce mají používat lidé a ne odborníci na výpočetní techniku. Pokud by se za dobré nápady v oblasti uživatelského interface měly dávat nějaké ceny, nominoval bych Pilota za jeho systém zadávaní času u schůzek v plánovači. Čas s přesností na pět minut zde zadáte opravdu na pár kliknutí.

To Do List

Úkoly jsou samostatnou aplikací. U jednotlivých úkolů lze nastavit prioritu a datum plánovaného ukončení. Bohužel nejde zadat počáteční datum, od kdy se má začít úkol zobrazovat. To Do List lze tedy použít opravdu pouze na jednoduché úkoly typu "nákup" a podobně.

Memo Pad

Jednoduchý zápisník typu Notepad. Neumožňuje tedy žádným způsobem text formátovat, či do něj vkládat obrázky nebo používat rukou psané poznámky. Navíc mají jednotlivé poznámky poměrně omezenou velikost (cca 4 kB).

K záznamům adresáře, plánovače i úkolů lze připojit textovou poznámku stejných vlastností, jako jsou poznámky v Memo Padu.

Calc

PalmPilot obsahuje ještě aplikaci Calc, což je velice primitivní kalkulátor s jednou pamětí, který neumí ani dávat přednost operacím s vyšší prioritou. Takže 2+2*2 je podle něj 8 a nikoliv 6 (látka první třídy základní školy). Stejně "geniálním" kalkulátorem ovšem disponuje i Newton a řada jiných PDA. Většina ostatních však nabízí ve standardní výbavě i nějakou "scientific" verzi, nebo alespoň spreadsheet. Pilot bohužel nikoliv. Já osobně nechápu, proč se vůbec takovéto kalkulátory, do přístrojů za mnoho tisíc dávají.

Lepší kalkulátor byl první aplikací, kterou jsem na Internetu hledal. (samozřejmě úspěšně :)

Expense

Jednoduchý sledovač výdajů. Opět umí využívat data z adresáře pro označení osob, které měly s výdaji něco společného. Na straně PC vyžaduje MS Excel, ve kterém zobrazuje data a z něhož lze tisknout výstupní sestavy.

Mail

Poměrně jednoduchý, ale funkční e-mailový klient. Umožňuje buď přímo přes modem posílat poštu, nebo se synchronizovat s vybranými e-mailovými klienty na PC. Netscape Messenger bohužel vybrán nebyl.

Giraffe

je docela zábavná hra typu Tetris, která má za úkol procvičit psaní Graffiti.

Dalšími standardními aplikacemi jsou Security pro zaheslování Pilota a skrývání Private položek, HotSync pro synchronizaci s PC přes sériový kabel či modem a Memory pro přehled zabrané paměti a odinstalování aplikací.

QuickSheet

QuickSheet není standardní výbavou PalmPilota, ale díky Jindrovi Kláskovi jsem měl možnost vyzkoušet i tento tabulkový kalkulátor (ve verzi 2.1). Nebyl jsem jím však příliš nadšen. Co se týče funkcionality, je to standardní tabulkový kalkulátor ve své třídě (PDA). Vadilo mi spíš ovládání, poněkud totiž vybočuje z řady ostatních programů pro Pilota a přijde mi dost PCčkovsky neohrabané. P.S.: Neumí grafy. :)

Na instalačním CD najdeme ještě čtyři hry, kromě toho pro Pilota existuji tisíce dalších aplikací od třetích firem



Jedna z poměrně užitečných aplikací, které lze najít na Internetu. Arranger umožňuje strukturovat vaše poznámky a úkoly, tématicky je sdružovat a udržet si tak pořádek v rozsáhlé agendě.

Agenda je přehledné zobrazení vašich schůzek a událostí pro dnešní den, zítřek a aktuální týden. Rovněž obsahuje výpis nesplňených úkolů.

Propojení s PC

Synchronizaci dat zajišťuje pověstný HotSync Button. Tedy kompletní záloha zmáčknutím jediného tlačítka. (A to i při vypnutém Pilotovi) Spolu s Pilotem dostanete PalmPilot Desktop, který obsahuje všechny hlavní aplikace Pilota s podobným ovládáním a možnostmi. Práce je samozřejmě o něco komfortnější. Pokud oželíte nepřítomnost integrace s e-mailem, můžete docela dobře používat PalmPilot Desktop pro vedení veškeré své osobní agendy. Možnosti exportu a importu jsou dostačující a importní program umožňuje provést mapování položek - co z importovaného souboru se má uložit do kterého políčka. Navíc existuje řada programů, které umí synchronizovat data z Pilota s nejběžnějšími aplikacemi pro vedení osobní agendy, ty se ovšem prodávají samostatně. Propojení s PC je na velice dobré úrovni.

Mobilní komunikace

PalmPilot můžete vybavit jak modemem pro pozemní síť tak cellulárním modemem. Oba se připevňují na spodek Pilota místo kolébky. To je velice elegantní řešení, protože odpadá potřeba dalšího kabelu mezi Pilotem a modemem. Pilot se jen o něco prodlouží, ale zůstane nadále kompaktní a dá se dobře držet v ruce. Modem má vlastní baterie, takže baterie v Pilotu zůstanou jeho používáním nedotčeny.

Pilot je standardně vybaven e-mailovým klientem. Existuje však pro něj i jednoduchý webovský browser, telnet, news a další obvyklí klienti. S Pilotem si tak opravdu můžete strčit Internet do kapsy.

Závěr

Na závěr mi nezbývá než říct, že Pilot je středem pozornosti oprávněně. Tento PDA splňuje požadavky velkého spektra uživatelů. Vyznačuje se malými rozměry, intuitivním ovládáním, snadným připojením k PC, dobrými komunikačními možnostmi a především nepřeberným množstvím aplikací ze všech oblastí lidské činnosti.