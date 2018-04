Recenze palmovské klávesnice, Doom na iPodu a píchačky v PDA (Palmare 32. týden)

období pondělí 8. srpna - pátek 12. srpna

pondělí

Píchačky v PDA, výpočet BMI či memorování slovíček (PalmareFreeware)

Další aplikace z naší freewarové rubriky čekají na vaše stažení. Flash Cards pomůže se zapamatováním údajů. Pwrstat je miniaturní indikátor stavu baterie a paměti, STDict zase maďarsko-německo-český freeware slovník.

úterý

Palmovská klávesnice, která funguje i s některými PocketPC (recenze palmOne Universal Wireless Keyboard)

Externích klávesnic k PDA existuje celá řada. K těm zabydlenějším na trhu patří palmOne Universal Wireless Keyboard a právě o ní bude následující text. Kromě popisu zařízení naleznete ve článku také dlouhodobější zkušenosti a řešení problémů s ovladači.

středa

Programování pro PocketPC - Aplikace založené na dialogu 3/6

Aplikace založené na dialogu jsou tím naprosto nejjednodušším druhem aplikací pro počítače s operačním systémem založeným na Microsoft Windows, včetně zařízení PocketPC. Ukážeme vám, jak je naprogramovat a k čemu všemu mohou sloužit.

Další fotky Windows Trea a Doom na iPodu (Palmareport)

Na internetu se objevily další, tentokráte mnohem kvalitnější fotografie komunikátoru Treo se systémem Windows Mobile; Legendární Doom byl portován také na přehrávač iPod.

čtvrtek

Zamknutí telefonu na dálku, hesla pěkně pod zámkem a binární hodiny (Programy pro Symbian)

Další přehled programů pro Symbian je zde. PhoneLock zamkne váš telefon na dálku. SplashID je užitečnou aplikací, která pomůže uchovat a přitom ochránit citlivé údaje ve vašem mobilním telefonu, BinaryClock jsou zase povedené binární hodiny pro váš telefon.

pátek

Proleťte se v rychlých vznášedlech či vyzkoušejte hry z dob osmibitů (Hry do kapsy 156)

Je období dovolených a vypadá to, že volno si vzali i výrobci her. I tak si ale ve dnešním čísle představíme neobvyklou variantu hledače min, budeme čelit nebezpečí s malou vílou a nakonec poodhalíme dva velmi zajímavé připravované projekty.