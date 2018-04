Recenze PAGERU ACYCLON AE 2200

V současné nabídce jediného celorepublikového provozovatele pagingových služeb systému ERMES Radiokontaktu OPERATOR, a.s. se vyskytuje ještě jeden přístroj, o němž jsme dosud na MOBIL Serveru nic nepsali. Jedná se o nejlevnější alfanumerický pager belgického výrobce nesoucí název ACYCLON AE 2200.

Tento pager je lacinější alternativou k již recenzovanému pageru NEC 26B a je použitelný pro jakoukoliv alfanumerickou, či pouze numerickou službu.

Pager je nabízen za dotovanou cenu 970,- Kč s DPH 22%, je tedy o 183,- Kč levnější než jeho konkurent od NEC (platí k 21/10 1998). Aktivaci si zaplatíte dle vybrané služby 1.990 nebo 3.470,- Kč bez DPH 5%.

Za tyto peníze si odnesete v průhledném balíčku následující :

Přehlednou příručku k vlastnímu pageru ACYCLON AE 2200.

Přehlednou příručku vybrané služby ERMES, to jest na jaká čísla volat, jak vzkaz podat, jak využívat svojí hlasovou schránku atd.

Pager společnosti ACYCLON typového označení AE 2200.

Kontaktní vizitky - kartičky velikosti vizitky s polopatickým návodem jak vám lze předat zprávu, kam doplníte pouze své jméno a číslo pageru a rozdáte svým známým.

Nalepovací kontaktní štítky - mají význam jako vizitky, akorát jsou to malinké nálepky, jimiž opatříte již existující vaše vizitky.

Poměrně aktuální mapku pokrytí signálem ERMES (síť vysílačů se stále rozrůstá)

Jaký je tedy ACYCLON AE 2200

Je to v pořadí druhý výrobek od firmy ACYCLON, jež se dostal na náš trh. Prvním byl numerický pager AE 1200, který byl nahrazen zanedlouho spolehlivějším přijímačem NEC. Bohužel i tento přijímač je stižen problémy svého numerického stájového kolegy.

Trvá totiž asi desítku minut, než přijímač zareaguje na nedostupnost signálu ERMES. Projedete-li se s tímto výrobkem v Praze metrem 4 stanice, nabudete dojmu, že je metro na rozdíl od GSM krásně pokryto signálem ERMES. Skutečnost je však jiná a možné následky nepříjemné. Může se tedy stát, že vám je vyslána zpráva a váš pager ji neodchytí ani v prvním, ani v druhém vysílání.

Dalším společným problémem výrobků ACYCLON je synchronizace času. Pokud si totiž nastavíte budíka na celou hodinu, je velmi pravděpodobné, že Vás pager nevzbudí, poněvadž v celou dojde k synchronizaci času a čas 7:00 hodin 00 sekund, kdy jste měli vstávat k důležité schůzce nikdy nenastane. Podle posledních informací technické podpory RKO a posledních několika pokusů již má být tento problém odstraněn.

Nechme nyní hovořit technická data:

Systém: ERMES (Enhanced Radio Message System)

Kmitočtový rozsah: 169,425 - 169,825 MHz

Zobrazení: čtyřřádkový LCD displej (20 znaků/řádek) s možným prosvětlením

Kapacita paměti: celkem 7500 znaků, až 60 vzkazů

Signalizace:

akustická (8 různých tónových signalizací, 8 melodií a střídání signalizací)

vibrační

Ostatní údaje:

Napájení: jeden napájecí článek 1,5 V, typ AA

Doba provozu: s alkalickou baterií přibližně 2 měsíce

Rozměry (d x š x h): 54,5 x 78,1 x 18,2 mm

Hmotnost (s baterií a bez spony): 94 g

Další funkce: hodiny, stopky, 2 budíky, možnost individuálního nastavení adres, uložení času příjmu zprávy, připomínání nepřečtených zpráv, připomenutí vzkazu v daný den a hodinu

Výrobce: ACYCLON Belgie

Toliko strohá fakta a nyní zkušenosti s provozem:

Velikost a HMOTNOST: Je to pager o trochu větší nežli konkurent od NEC, stále ale dost malý na diskrétní schování u pasu. Jeho hmotnost je také naprosto v pořádku, úměrná velikosti přístroje.

Display: 4x20 znaků plus systémová řádka ikon nabízí dostatečný komfort pro čtení i delších zpráv. Oproti NEC nezobrazuje display tohoto přístroje v pohotovostním režimu nic. Po stisknutí libovolného tlačítka lze přečíst čas a datum (datum zatím ne zcela funkční v naší ERMES síti, upgrade po němž bude přijímač načítat z vysílače nejen čas, ale i datum se připravuje), přítomnost signálu, nastavení upozorňování na zprávy a případně i nastavení budíčku a zaplnění paměti pageru zprávami. Display je krásně čitelný, písmenka jsou větší než u konkurenčního NEC 26B. Levnější kategorie je poznat akorát na podsvícení displaye, kteréžto je řešeno jen jednou diodou, tedy nestejnoměrně, ale funkčně. Vyzdvihl bych tedy indikátor zaplnění paměti pageru (narůstající sloupec v levé části dispaye) a dobrou čitelnost.

Ovládání: Pager má tři tlačítka na čelní stěně pro veškeré ovládání. Zajímavé je, že se po vložení baterie nedá vypnout. Ovládání je velmi intuitivní a ikonkami dobře srozumitelné, takže pokud jste již obsluhovali mikrovlnou troubu, nebo podobné zařízení, budete moci ovládat i tento pager. Mně se jevilo příjemnější, než ovládání konkurenta NEC 26B, kde se k nastavování menu používají jen dvě tlačítka. V menu také najdete oproti NEC 26B možnost, samostatně ovládat chování pageru při příjmu zpráv na jednu z vašich dvou adres. (to u konkurenta nebylo). Jedna adresa je automaticky vyhrazena pro Ranní novinky, druhá je vaše individuální.

Signalizace zpráv: 8 zvukových + 8 melodických společně s vibračním vyzváněním v libovolné kombinaci (nejdřív vibrace, pak eskalovaný zvuk) jistě uspokojí každého. U akustických signalizací je také možno nastavit jejich střídání. Novinkou je možnost nastavit připomenutí zprávy v daný čas (kdy bude aktuální) a tím proměnit svůj pager v elektronický diář. (vskutku nápaditá funkce). Když jsme se již zmínili o tom, že pager nejde po vložení baterie vypnout, je třeba poznamenat, že má k dispozici jinou funkci jak v noci NERUŠIT. Lze si totiž nastavit čas, kdy má pager automaticky vypnout signalizaci příjmu zprávy a kdy ji má zase zapnout. Nejste tedy v noci rušeni pískáním pageru, ale až se ráno probudíte, na pageru budou všechny zprávy uloženy. To je opět daleko lepší řešení, nežli pager na noc vypnout, neboť se žádné zprávy neztratí.

Komfort čtení zpráv: Zprávy jsou zobrazovány na dispaly 4x20 přehledně, včetně informace o času příjmu zprávy a jejím pořadí. Bohužel tento přijímač nemaže duplicitní zprávy jako NEC (ERMES vysílá zprávy 2x) a tak máte v paměti pageru vše 2x. Vzhledem k tomu, že paměť pageru už tak není příliš veliká (7500 znaků), považuji toto za nedostatek.

Baterie: Tato kategorie není u pagerů ERMES (na rozdíl od mobilních telefonů) příliš na místě, neboť jsou živeny většinou dlouhou dobu jedinou tužkovou baterií. Nejinak je tomu i u AE 2200, kterému stačí jedna tužková baterie na déle než 2 měsíce provozu.

Přidaná hodnota: Přidanou hodnotou výrobci nešetřili. Máte k dispozici 2 nezávislé samostatně ovládané budíky s nezávisle volitelnou signalizací akustickou či vibrační, stopky na desetiny sekundy a možnost připomenutí konkrétní zprávy s volitelnou signalizací akustickou či vibrační. Budíky fungují nezávisle na nastavené signalizaci příjmu zprávy, takže by se Vám nemělo stát že zaspíte jako u konkurenčního NEC 26B, pokud si nepřepnete z vibračního vyzvánění. To si ale nesmíte nastavit budíka na celou hodinu, kdy dochází k synchronizaci. O tomto problému zatím všech známých ACYCLONů jsme se ale již zmínili v úvodu. Nespornou výhodou je možnost uživatelského nastavení jednotlivých adres. Lze si nastavit adresu se signalizací nebo bez signalizace, dále typ adresy MailBox nebo MailDrop (v paměti přijímače uloženy všechny zprávy přijaté na danou adresu nebo jen jedna, která se při příchodu nové přemazává) a dokonce lze pro každou adresu nezávisle zapnout či vypnout připomínání nečtených zpráv. U NEC 26B je individuelní adresa MailBox automaticky se signalizací a adresa použitá pro Ranní novinky MailDrop automaticky bez signalizace. Uživatelsky nelze z těchto parametrů u NEC 26B nastavit žádný.

Závěrečné hodnocení: Pager ACYCLON AE 2200 přináší na trh pagerů spoustu zajímavých nápadů. Kdyby neměl chyby vlastní ACYCLONům (problémy se synchronizací, pozdní reakce na nepřítomnost ERMES signálu ERMES) a kdyby oplýval větší pamětí, byl by asi nejlepším na českém trhu. Menší paměť by ještě nemusela vadit někomu, kdo si na pager neforwarduje všechny e-maily, jak jsem to činil já.

Pokud si budete pořizovat nějakou nižší službu než Pro Plus, nebudete si dávat budíka na 7:00 (už pravděpodobně odstraněno) a budete si vědomi, že v metru ani ve sklepě se k vám ERMES zprávy nedostanou, přestože pager bude tvrdit že ano, pak je to ten pravý pager pro vás. Pokud si však připlatíte něco kolem dvou stovek, odnesete si osvědčený kousek NEC 26B, u kterého je těch ALE přeci jenom méně.

Tento pager již není vázán na konkrétní službu a bude vám aktivován na základě zaplacení příslušného aktivačního poplatku pro libovolnou alfanumerickou, či pouze numerickou službu.

Za zapůjčení testovaného vzorku děkujeme tradičně společnosti Radiokontakt OPERATOR.