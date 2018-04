Nejlepší telefon na světě za neuvěřitelnou cenu. Test Oneplus One

O Oneplus se hodně mluví a píše, často kvůli netradičnímu stylu komunikace. Firma totiž svůj premiérový model One hodně propaguje a fanoušky a zájemce to dost štve. Je to totiž krutě nedostatkové zboží.

Firma vzbudila kontroverzi i kvůli utajenému původu. Novou značku totiž založila a podporuje další čínská štika v rybníce Oppo. Oneplus tak není obyčejný startup “na zelené louce”, jak se snaží často tvářit. Rozporuplně působí také chyba, kvůli které se na evropský trh nedostala první zásilka telefonů. Firma si upravila grafiku tradičního loga CE, které dokládá certifikaci pro provoz na evropských trzích. To se nelíbilo celním orgánům a první zásilku do EU nepustily.

Nic z toho však nemění nic na tom, že Oneplus One je neskutečně lákavý smartphone. Jeho cenovka pro ty šťastlivce, kteří si jej mohou díky systému pozvánek koupit, začíná na 299 dolarech, což je v přepočtu sotva 6 500 korun. Přitom Oneplus soupeří s extratřídou v podobě Samsungu Galaxy S5, HTC One M8, LG G3 a dalšími. Cena je oproti těmto kouskům asi 2,5krát nižší, což zní neuvěřitelně.

Plusy a mínusy Proč koupit? skvělá výbava

špičkový výkon

atraktivní cena

povedený design

kvalitní zpracování Proč nekoupit? velké rozměry

problematická dostupnost

nemá slot na microSD Kdy? V prodeji Za kolik? od 299 dolarů

Chyby samozřejmě Oneplus má, ale nejsou nijak zásadní. Je až udivující, jak vyvážený a povedený chytrý telefon se podařilo vyrobit. Pro našince je tak zatím zásadní nevýhodou to, že v Česku není telefon oficiálně dostupný. Vzhledem k ambicím firmy je však vstup i k nám téměř jistotou.

Vzhled a konstrukce: bytelná placka

Na první pohled je jasné, že Oneplus One není žádný drobeček. Je to dáno především tím, že přístroj dostal displej s úhlopříčkou 5,5 palce, a řadí se tak na tenké pomezí mezi smartphony a phablety. Právě tuto velikost jsme ještě schopni akceptovat pro zařazení mezi běžné chytré telefony. Oneplus One navíc patří i mezi přístroji s takto velkým displejem mezi docela velké kousky.

Konkrétní rozměry jsou 152,9 × 75,9 × 8,9 mm. Tloušťka je tedy vcelku malá, ale jinak je telefon už dost přerostlý a nemusí být pro každého. Hmotnost 162 gramů je také trochu vyšší. Přispívá to k pocitu bytelnosti, stejně jako perfektní mechanické zpracování.

Vzhledem k ceně jsme od Oneplus nečekali mnoho právě především po stránce zpracování. Jenže telefon je neskutečně pevný, slícování precizní a rozhodně to není žádný laciný kousek. I přesto, že na většině těla používá plast, působí telefon dokonce luxusním dojmem. Jednu malou výhradu tu však máme. Základní 16 GB verze telefonu, kterou jsme testovali, je provedena v zářivé bílé barvě.

To je sice velmi efektní provedení, ovšem není moc praktické. Už po necelém týdnu se na telefonu objevily modré šmouhy z kapsy od džín, jemné škrábance na povrchu telefonu se začínají špinit. Celkově jsou na telefonu vidět všelijaké šmouhy a nečistoty. Tento nedostatek řeší 64 GB verze, která stojí 349 dolarů. Ta je lepší volbou už jen proto, že telefon nemá slot na paměťové karty.

Podobně jako řada jiných výrobců sází Oneplus na minimalistické linky. Původ v dílnách Oppo se tu nezapře, designéři používají podobné prvky jako u nového modelu Find 7. Líbí se nám například krásný detail, kdy se displej s malým černým rámečkem jakoby vznáší nad stříbrným lůžkem pod ním. Tlačítka na bocích téměř nijak neruší, navíc jsou precizně vyvedená. Dokonce i slot na SIM kartu v tradičním šuplíčku je minimálně rušivý. Rámeček fotoaparátu působí elegantním až luxusním dojmem. Oneplus One se zkrátka povedlo.

Displej a ovládání: maximální výkon

Hardware je opravdu působivý. Firma jednoduše vzala v podstatě ty nejlepší aktuální součástky a poskládala z nich velmi výkonný smartphone. Jeho srdcem je čtyřjádrový procesor Qualcomm Snapdragon 801 s taktem jader 2,5 GHz a telefon rovnou dostal pro jistotu 3 GB RAM. Displej však tentokrát zůstal u klasického Full HD rozlišení, které plně dostačuje a není tak náročné na výkon a výdrž baterie jako u konkurenčního LG G3. Skvělá hardwarová výbava pomohla Oneplus k vynikajícímu výkonu v benchmarku AnTuTu X, kde jsme v našem případě poprvé překonali hranici 36 000 bodů.

Výsledky v testech však nejsou příliš důležitým ukazatelem, všechny letošní top modely smartphonů mají výkonu na rozdávání a přetahování o titul toho nejvýkonnějšího v podstatě nemá význam. Mnohem důležitější je, jak telefon reaguje v praxi, a ani tady nás Oneplus nezklamalo. Důležité je však říci, že jsme telefon po většinu doby používali s Androidem 4.4.2. ve verzi CyanogenMod, což je v podstatě čistý Android s několika drobnými vylepšeními. Telefon je s ním opravdu rychlý a vůbec se nám nestávalo, že by se zadrhával.

V Číně se Oneplus prodává se systémem Color OS, což je vlastní přepracovaná verze Androidu od Oppo. Jenže tento vpravdě elegantní systém s řadou zajímavých uživatelských nastavení (například s možností definovat gesta pro otevírání libovolných aplikací ze zamknuté obrazovky) postrádá tradiční Google Play služby a je v něm řada aplikací v čínštině. V Evropě se proto Oneplus bude dodávat právě s CyanogenModem, byť i do Color OS lze s určitou dávkou snahy služby od Google doinstalovat. Čínský systém má však i další nevýhody, například podporuje jen čínštinu a angličtinu a navíc vychází z Androidu 4.3.

To CyanogenMod má vše, co běžný i náročný uživatel potřebuje. Systém si do svého Oneplus One mohou uživatelé nainstalovat bez ztráty záruky, instalace sama navíc není nijak složitá. Mezi drobná vylepšení CyanogenModu patří například širší možnosti uživatelských nastavení, možnost spustit svítilnu nebo fotoaparát ze zhasnutého displeje pomocí gesta nebo podobným způsobem ovládat přehrávání hudby.

Další novinkou je chování notifikační lišty. Její stažení v levé polovině obrazovky ukáže notifikace, v pravé pak přepínače. Není tedy nutné sahat ke gestu dvojicí prstů, kdo však chce používat pro Android klasický způsob, může. K CyanogenModu existuje také nespočet různých grafických schémat, některá zdarma, jiná za mírný poplatek. Vizáž systému tak může zcela přesně odpovídat vašemu vkusu. Pro CyanogenMod také vychází řada aktualizací a systém je vždy relativně rychle aktualizován na nejnovější verzi Androidu. I díky tomu se v Oneplus nechali slyšet, že jejich telefon bude aktualizován na Android L, jakmile to půjde.

Vraťme se však ještě od softwaru zpátky k displeji. Ten má tedy úhlopříčku 5,5 palce a Full HD rozlišení, což je stále dostačující parametr. Jde o stále populárnější IPS panel, který má velmi příjemné podání barev, ale barevné spektrum lze v nastavení přizpůsobit vkusu uživatele. Jedinou trochu slabší stránkou panelu je čitelnost na přímém slunci, která není kdovíjak skvělá a řadí se spíše k průměru.

Z hlediska ovládání je trochu zvláštní, že u Oneplus sáhli ke staršímu rozložení ovládacích tlačítek. Vlevo je klávesa menu, která teprve po delším podržení vyvolá přehled spuštěných aplikací, uprostřed je home tlačítko a vpravo je tlačítko zpět. Kdo raději holduje klasickému modernímu rozložení virtuálních tlačítek, může si v menu senzorová tlačítka pod displejem zakázat a nechat si na displeji zobrazit ta virtuální.

Baterie: normální stav

Výkonné smartphony dnes dovedou mít i hodně vysokou spotřebu energie, proto mají vestavěny vcelku velké akumulátory. Ani Oneplus One není v tomto případě výjimkou, jeho napevno vestavěná baterie má kapacitu solidních 3 100 mAh. Vzhledem k hardwaru stačí akumulátor jen na průměrnou výdrž. Přežít s telefonem i velmi perný den na jedno nabití nebyl problém, ale dostat se na dva dny už vyžaduje poněkud úspornější fungování. Konkurenční smartphony většinou dvoudenní výdrže dosáhnou s menší mírou snahy, ale rozdíl není nijak veliký. Jednoduše je Oneplus vhodné nabíjet každý den.

V ROM CyanogenMod nechybí ani možnosti úsporných režimů. Trochu nevhodně jsou schovány v menu pod nastavením profilů, u kterých se určuje i chování vyzvánění. V rámci profilů se tak dá nastavit například i stav jednotlivých bezdrátových funkcí, chování synchronizace nebo datového připojení.

Telefonování a zprávy: klasika s profily

S velikým Oneplus už nemusí být pro každého telefonování úplně pohodlné, ale kromě této vlastnosti se telefon chová zcela standardně. Například telefonní aplikace je ta z čistého Androidu a není úplně z nejpovedenějších. Docela se divíme, že tvůrci CyanogenModu nesáhli po vylepšeném řešení. Nativní telefonní aplikace z Androidu KitKat totiž trochu schovává klasický seznam hovorů a i klávesnici pro vytáčení čísel je nutné vždy nejprve ručně otevřít a pak teprve vyťukávat.

Příjemným vylepšením jsou naopak profily, které CyanogenMod přidává. U každého z nich lze nastavit individuální upozornění nejen podle jeho typu, ale třeba i podle skupiny, do které zařadíte danou aplikaci. Například si tak můžete nastavit profil, při kterém vás nebudou rušit upozornění na e-maily, ale hovory a zprávy zvonit budou. Telefon má předdefinované profily a uživatel si může libovolně vytvářet další i ty stávající upravovat podle potřeby.

U zpráva je situace vcelku klasická a bez výraznějších změn. Klávesnice je opět čistá androidí s možností psaní tahy. SMS aplikace neumí ořezat diakritiku, takže v případě jejího využívání jsou zprávy zkráceny na 70 znaků.

Kvalita zvukového výstupu je na velmi dobré úrovni, alespoň co se telefonování týče. Oneplus však nepodléhá módě různých stereo reproduktorů, a tak je hlasitá reprodukce pouze na obyčejné úrovni. Telefon dovede opravdu hodně hlasitý, většinou jsme měli úroveň vyzvánění ztlumenou ve spodní třetině rozsahu.

Organizace a data: LTE otazníky

Zcela kompletní výbava v datové oblasti má přece jen u Oneplus jednu drobnou pihu na kráse. Tou je podpora pouze některých LTE pásem. Z těch u nás používaných podporuje pouze pásmo 1 800 MHz, které operátoři využívají jen k pokrývání měst a to ještě jen zřídka. To znamená, že tam, kde bude použita frekvence 800 MHz (nebo třeba vodafoní 900 MHz) si LTE neužijete. Bohužel jde většinou o místa, kde není dostupné ani 3G, takže mimo vybrané městské oblasti budou uživatelé Oneplus odkázání na EDGE datové přenosy a to je u jinak velmi povedeného špičkového smartphonu velká škoda.

Oneplus existuje kromě verze pro evropské trhy i ve verzi pro ty čínské. Přístroje se vlastně nijak neliší, jenže čínská varianta má softwarově zapnutou podporu pouze tamních TD-LTE sítí a ty evropské neumí a trochu omezená může být i podpora 3G. Oneplus se tím zřejmě snaží zabránit vývozům telefonů mimo čínský trh. Prodejce to však neodrazuje, obzvlášť, když existuje řešení. Podpora LTE a kompletních evropských 3G pásem jde do dovezených telefonů dohrát, jde však o operaci, která vyžaduje pokročilejší znalosti. Nicméně do námi testovaného přístroje jsme nic dohrávat nemuseli, s CyanogenModem vše fungovalo bez potíží.

Je dobré se ještě pozastavit u kapacity paměti. Základní verze Oneplus má pouze 16 GB vnitřní paměti, což není mnoho, obzvlášť vzhledem k tomu, že slot na karty microSD chybí. Proto je určitě lepší volbou pídit se po variantě se 64 GB paměti, za kterou se připlácí pouhých 50 dolarů. Tuto kapacitu považujeme za dostatečnou.

Softwarová výbava je opět docela obvyklá a z běžné sady nástrojů tu vybočuje jen několik kousků. Zajímavostí je například aplikace Screencast, která je součástí CyanogenModu a umožní nahrání dění na displeji i se zvukem z mikrofonu. Dále je tu diktafon nebo správce souborů, ale chybí třeba aplikace pro práci s kancelářskými dokumenty, tu je nutné nahrát z Google Play.

Zábava: velké ambice

Oneplus One dostalo solidní třináctimegapixelový snímač od Sony a s ním se snaží zařadit mezi nejlepší fotomobily. Samotný foťák sice neláká na spousty funkcí, není tu žádná specialita jako optická stabilizace obrazu nebo laserové ostření, ale v praxi fotoaparát funguje velmi dobře.

Místy je sice vidět, že u Oneplus by potřebovali zapracovat na softwarovém zpracování snímků, fotoaparát jako takový má však veliký potenciál. Obrázky se především nedovedou vyrovnat s vysokými kontrasty. Pokud je scéna osvícena rovnoměrně, je situace radikálně lepší a fotoaparát odevzdává opravdu parádní výkon.

Za ideálního světla tedy snímkům nechybí detaily a jsou téměř bez šumu. Bohužel ostré letní slunce dovede některé detaily vymýt, především na bílých plochách, kde se snadno a rychle objevují přepaly. V horším světle sice trochu roste množství šumu, ale Oneplus se hrdě drží i přesto, že se opět nechlubí žádnými speciálními funkcemi pro zlepšení snímků za těchto podmínek.

Ovšem vadí nám, že i při focení na plné rozlišení je hledáček na displeji v režimu 16:9, zatímco fotky jsou ve formátu 4:3. To dost komplikuje kompozici snímků. Software fotoaparátu umožňuje tahy po displeji rychle přepínat mezi různými přednastavenými režimy focení. Nechybí mezi nimi HDR, akční režim, noční režim ani i různé filtry. Aplikace má tlačítko pro pořizování panoramat i videí a nechybí tu ani výrazné ikony pro rychlé nastavení některých funkcí, třeba chování blesku, vyvážení bílé, kompenzaci expozice a podobně. V menu nastavení lze dokonce rozložení ovládacích prvků přehodit tak, aby vyhovovalo i levákům. To se jim hodí především při focení jednou rukou.

Fotoaparát je tak celkově velmi silnou stránkou telefonu, byť na absolutní špičku přece jen trochu ztrácí. Velmi dobře je na tom s kvalitou také sluchátkový výstup, v jeho případě lze ještě kvalitu doladit pomocí ekvalizéru v aplikaci Audio FX. Trochu překvapením může být absence FM rádia.

Shrnutí: neuvěřitelná nabídka

Oneplus One je opravdu špičkový smartphone, který v řadě oblastí přináší velmi příjemná překvapení. Tím nejpříjemnějším je však cena, která je oproti konkurenčním top-modelům poloviční, někdy téměř třetinová. Díky této kombinaci je tak Oneplus One asi tím nejlepším telefonem na světě. Za cenu modelů střední třídy přináší výbavu a schopnosti extratřídy, těch několik nedostatků mu za to snadno odpustíme.

Jenže zatím má Oneplus zásadní nedostatek: oficiálně si u nás telefon nekoupíte a vlastně ani v zemích, kde je oficiálně dostupný, si jej jen tak pořídit nejde. Oneplus je totiž silně nedostatkové zboží a výrobce telefon prodává pouze na pozvánky. Příležitosti se tak chytají různí přeprodejci, kterým se daří získat alespoň nějaké zásoby telefonů z Číny.

V internetových obchodech se tak Oneplus pořídit dá, dokonce i v těch českých. Lákavá cenovka 299/349 dolarů se však rázem zvedá, většinou zhruba k hranici 10 tisíc korun. I to je stále velmi atraktivní nabídka, Oneplus je totiž i v tomto případě levnější nejen než letošní top-modely, ale i ty loňské. Oneplus je neskutečnou kombinací výbavy a příznivé ceny.

Je to opravdu povedený smartphone a zavedení výrobci s ním mohou mít velký problém. To tedy v případě, že se povede rozjet linky na plné obrátky a bude přístroj se na trh dostane v dostatečném množství. Až se tak stane, téměř jistě firma rozšíří firma svůj e-shop i na český trh. Jiný model prodeje od Oneplus neočekávejme. V rámci úspor, které umožňují držet cenu tak nízko, bude Oneplus prodávat jen přes e-shop.

Za zapůjčení telefonu děkujeme společnosti Lion Mobile, provozovateli obchodu xiaomimobile.cz.