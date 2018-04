Vyzyvatel supersmartphonů hraje na exkluzivní notu. Test OnePlus 2

Jak jsme psali v článku o prvních dojmech z OnePlus 2 (více zde), soupeřů má tento smartphone hodně a další mu od té ještě vyrostl – podobně lákavý je nový Honor 7, na který nebudou zákazníci muset shánět pozvánky ke koupi. Problematická dostupnost OnePlus 2 ovšem nemění nic na faktu, že je to velmi povedený chytrý telefon, který je opředen určitou přátelskou image nové značky i notnou dávkou exkluzivity – to právě kvůli omezené dostupnosti.

Co je OnePlus 2 zač?

OnePlus 2 je výborně vybavený chytrý telefon, který míří mezi ty nejlepší. Ústupků ve výbavě je jen málo a většina uživatelů si jich ani nevšimne, výkon smartphonu patří na absolutní špičku. To platí i pro další funkce.

Pro koho je?

Novinka společnosti OnePlus je smartphonem pro náročné uživatele, kteří ovšem nechtějí dávat vysoké částky za přístroje zavedených značek. V současnosti je to ovšem zároveň přístroj pro ty, kdo jsou ochotni si na něj počkat, nebo za něj naopak připlatit u různých zprostředkovatelů. Nový model OnePlus se totiž dá stejně jako premiérový smartphone této značky koupit jen na pozvánku. Na tu si musí uživatel počkat, po obdržení pozvánky je pak nutné ji do tří dnů uplatnit. Smartphone se dá tímto způsobem koupit pouze v internetovém obchodě značky, v kamenných prodejnách na něj prakticky nenarazíte. OnePlus tím říká, že je to přístroj pro mladou digitální generaci.

Jak je to s těmi cenami a dostupností?

V systému pozvánek čeká zákazník v pořadí, až na něj přijde řada. Čekat tak můžete i několik měsíců.

Plusy a mínusy Proč koupit? dobrá výbava

výborné zpracování

solidní fotoaparát

lákavá cena

Proč nekoupit? nemá NFC

horší dostupnost

základní verze má málo paměti Kdy? V prodeji Za kolik? od 9 199 Kč (16 GB)

V české mutaci e-shopu OnePlus.net vyjde novinka v základu na 9 199 korun. To je ovšem částka za provedení se 3 GB RAM a pouze 16 GB vnitřní paměti. Vzhledem k tomu, že paměť nelze rozšířit, je to hodně nerozumná investice. Aktivní uživatel ji totiž zaplní velmi rychle. Proto je vhodné si připlatit 1 900 korun a za 11 099 korun pořídit variantu se 64 GB paměti a 4 GB RAM. Kdo nechce čekat na pozvánku, opět si trochu připlatí. Zprostředkovatelé jako například e-shop levnesmartphony.cz, který nám OnePlus 2 na testování zapůjčil, žádají za lepší variantu zhruba 12 000 korun.

V čem je lepší než Samsung Galaxy S6?

OnePlus 2 vlastně není v ničem zásadně technicky lepší než jiné špičkové smartphony na trhu. Jeho trumfem je kombinace výborné výbavy a atraktivní ceny. I kvůli tomu najdeme ve specifikacích přeci jen několik ústupků, ty ovšem už nejsou tak závažné jako u předchozí generace. Obávat se tak třeba nemusí uživatelé žádající LTE konektivitu, tu už novinka má a v Česku bez problémů LTE funguje u všech operátorů. Chybí tu drobnosti jako bezdrátové dobíjení, NFC nebo různé senzory pro měření tepu a dalších věcí. A displej má „jenom“ Full HD rozlišení (1 080 x 1 920 pixelů). To nám ale na úhlopříčce 5,5 palce stále bohatě stačí, byť konkurenti mají jemnější displeje.

OnePlus 2 se však nemá zač stydět a jeho panel je výborný, uživatelé si určitě nemají v tomto ohledu na co stěžovat. Výkonu má také na rozdávání, má nejnovější verzi procesoru Qualcomm Snapdragon 810, a tak patří k těm nejnadupanějším telefonům na trhu. Obzvlášť v testovaném provedení se 4 GB RAM paměti (základní verze se 16 GB uživatelské paměti má 3 GB RAM).

Co tedy kromě výkonu dostanu?

Kromě výkonu a výše jmenované výbavy dostane uživatel velmi rychlý telefon s Androidem 5.0 a řadou dalších moderních funkcí. Nově je tu čtečka otisků prstů. Umístěná je přímo pod displejem a prst k ní lze přiložit libovolným směrem, systém otisk rozpozná. Přiložením prstu se telefon zároveň umí probudit, není tedy potřeba mačkat tlačítko na pravém boku. Mimochodem, vlevo je ještě jedno tlačítko, to je tentokrát posuvné a přepíná mezi trojicí vyzváněcích módů – hlasitým, módem jen pro důležitá upozornění a zcela tichým. Tyto módy odpovídají těm systémovým a jejich přesné chování se dá nastavit v menu.

OnePlus 2 je telefon plný dalších podobných příjemných drobností. Potěší jistě podpora dvou SIM nebo možnost detailně nastavit chování ovládacích tlačítek – kromě home tlačítka ve formě čtečky otisků jsou tu senzorová po stranách, dá se zvolit, které má fungovat jako zpět a které jako tlačítko pro multi-tasking. Speciální akce se tlačítkům dají přiřadit na dlouhé podržení nebo na dvojité stisknutí. Podobně lze detailně ladit chování klávesnice pro zadávání textů – tou je tu standardně nejnovější verze Swift Key, která přináší opravdu široké možnosti nastavení a ideální konfiguraci pro psaní si tu najde každý. Překvapí, že telefon umí jen pár gest – dvojitým poklepáním se telefon probudí, nakreslením písmene O lze spustit fotoaparát, nakreslením písmene V na zhasnutý displej se spustí svítilna v podobě diody.

Jaký je tu systém?

OnePlus u svého původního modelu trochu laborovalo s použitým operačním systémem, existovalo v podstatě několik možností. U dvojky je ovšem od začátku jasno, telefon používá Android 5.0 upravený v podobě Oxygen OS. Na první pohled jde o téměř čistý Android, který je ovšem doplněn řadou aplikací a některými chytrými funkcemi navíc. Právě některé z těchto aplikací nám trochu lezly na nervy, hlavně různé „optimalizátory“ výkonu nebo výdrže baterie. Naštěstí se některé otravné aplikace dají odinstalovat a jiné je možné v systému zakázat, takže se uživatel nemusí nechávat rušit. Vše funguje bleskurychle a OnePlus se opravdu nikdy a nikde nezadrhává.

Nešetřilo se na zpracování?

Nešetřilo. OnePlus 2 je výborně zpracovaný telefon, který snese srovnání s těmi nejlepšími. Rám je kovový a velmi pevný. Zadní kryt je snímatelný, a to především proto, aby si uživatel mohl vybrat jeho provedení. Verze se 64 GB má standardně antracitově černá záda s jemně zdrsněným povrchem. Z tohoto materiálu bylo celé tělo předchozího provedení, u novinky je tento na omak velmi příjemný a luxusně působící prvek v kombinaci s kovovým rámem. Uživatel si ovšem s telefonem může objednat třeba dřevěný, bambusový nebo karbonový kryt.

Slyšel jsem o USB-C konektoru. Není to problém?

V zásadě nikoli, ale můžete se občas ocitnou ve svízelné situaci. Nový USB-C konektor je praktický, protože je oboustranný a poslepu se tak s nabíječkou lépe strefíte. Ale komplikací může být to, že tento konektor zatím není moc rozšířený. V balení je jen jeden kabel USB-C a další si budete muset přikoupit. Pokud náhodou zapomenete svou nabíječku a budete ji shánět na cestách, může to být potíž. Ale USB-C se stane brzy běžnou záležitostí, takže nevýhoda rychle vymizí.

Jak fotí?

Docela dobře. OnePlus 2 určitě nebude patřit mezi absolutně nejlepší fotomobily na trhu, ale na špičku moc neztrácí, jde opravdu jen o detaily. Smartphone tak uspokojí i náročné fotografy. Rozlišení fotoaparátu je 13 megapixelů. To, že se OnePlus nesmyslně nežene za množstvím pixelů, se pozitivně projevuje na množství šumu snímků. Šum tedy roste postupně s tím, jak ubývá světla a i v hodně špatných světelných podmínkách je ho snesitelné množství. Detaily se pak sice už trochu smazávají, ale snímky jsou celkově velmi kvalitní. Občas ovšem fotografiím chybí v detailech ostrost, a to i přesto, že má smartphone přesné a rychlé laserové ostření. Může za to asi funkce HDR v reálném čase.

Kde fotoaparát ztrácí na špičku nejvíc, jsou možnosti ovládání. Jsou tu jen vybrané režimy focení jako panorama, HDR, zpomalený pohyb a zrychlený pohyb. Více kreativních režimů tu není a uživatel rovněž nemá moc možností, jak parametry focení ovlivnit. Manuální režim chybí úplně a jedinou šancí, jak ovlivnit výsledek, je kompenzace expozice. Ta se ovládá kruhovým posuvníkem okolo ostřícího prstence na displeji.

To zní jako skvělý smartphone. Kde je háček?

Vlastně nikde. Kromě zbytečnosti základní verze, která jen láká na atraktivní cenu, ale v praxi je kvůli malé paměti hůře využitelná, nemá OnePlus zásadní chybu. Ano, není tu NFC a několik drobností, konkurence má QHD displeje, ale to vůbec nemusí být důležité. OnePlus 2 má maximální výkon a moderní funkce, funguje s velkým přehledem a je to po právu jeden ze špičkových smartphonů. V poměru výkon/cena mezi topmodely jeden z vůbec nejlepších

Ale pozor. Podobných vlajkových lodí „druhé třídy“, které mají funkce těch nejlepších modelů, ale na rozdíl od nich nevyužívají vždy všech technických vymožeností, je na trhu už docela dost. Takže konkurencí pro OnePlus 2 není třeba jen rodina samsungů Galaxy S6 nebo LG G4 či HTC One M9 Plus, ale také řada smartphonů za podobnou cenu. Podrobně jsme je představili v našem preview OnePlus, tak si to jen zopakujme. Parádu stále udělá i původní OnePlus One za 8 199 korun, překvapivě dobrý smartphone je Asus Zenfone 2 za 10 nebo 11 tisíc korun podle kapacity paměti a velikosti RAM (má i 4 GB jako OnePlus 2).

Čínský Honor, což je odnož Huawei, může s novinkou soupeřit svým modelem 6+, ale také na evropský trh právě uváděným typem Honor 7. Ten má sice trochu menší displej (5,2 palce) a snad jediným ústupkem ve výbavě je stejně jako u OnePlus Full HD displej (a chybějící bezdrátové dobíjení). Stojí těsně pod deset tisíc korun. Stejně tak můžete za 10 000 korun uvažovat o loňském LG G3 nebo připlatit tři tisíce korun a mít netradiční prohnuté LG G Flex 2.

Voleb je tedy spousta, žádná z nich není špatná. OnePlus 2 bude mezi soupeři paradoxně nejexkluzivnějším smartphonem, protože je tak špatně k sehnání. A také proto, že jeho zpracování patří na absolutní vrchol kategorie.

Za zapůjčení telefonu na test děkujeme portálu levnesmartphony.cz.