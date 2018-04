Vyzkoušeli jsme nejvýkonnější tablet současnosti. Je výborný

Nový tablet od americké společnosti Nvidia patří k nejlepším zařízením svého druhu na trhu. Vzhledem k tomu, že používá vlastní čipset Tegra K1, je to v současnosti ten nevýkonnější tablet na trhu. Nejbližším konkurentem mu je Xiaomi Mi Pad se stejným čipsetem, zbytek světové produkce pak zaostává mnohem více.

Jistě, k čemu mít výkonný tablet, když v praxi nejde dobře používat? Jenže to u Shieldu neplatí, i když jsou samozřejmě scénáře, kdy jsou na tom některé konkurenční modely lépe. Tak třeba zásadní rozdíl už mezi zmíněným tabletem Xiaomi a novým modelem Nvidia je poměr stran displeje. Shield Tablet má poměr 16:9, Mi Pad pak 4:3. Úhlopříčka je přitom u obou shodně 8 palců.

Plusy a mínusy Proč koupit? bezprecedentní výkon

zajímavá cena

spousta skvělých her

hraní her z cloudu nebo z PC

povedené dotykové pero

mini-HDMI výstup

dobrý zvuk

Proč nekoupit? obyčejný design

výrazné zaměření na multimedia

nutno kupovat příslušenství zvlášť (není zvýhodněný balíček)

bez gamepadu nemá smysl Kdy? V prodeji Za kolik? 7 999 Kč (Tanlet), 699 Kč (kryt), 1 349 Kč (Wireless Controller)

To znamená, že Mi Pad je podobně jako třeba iPad mini vhodnější na práci. Na displeji se lépe čtou e-maily, web a další texty, i klávesnice je tu mírně pohodlnější a to v obou režimech orientace. Poměr stran Shieldu zase tablet předurčuje k multimediální zábavě a na tu se soustředí především. Sledování videa je tu přitom jenom jakýmsi základem, tou hlavní zábavou je hraní her. A to takových, které si na mnoha jiných tabletech vůbec nezahrajete a které kvalitou (herní i grafickou) mohou konkurovat i titulům z herních konzolí nové generace.

Jistě, Xbox One nebo PlayStation 4 jsou výkonnější zařízení, která stále nabídnou lepší grafiku, jenže možnosti Shield Tabletu jsou až překvapivé. A to navíc v současnosti existuje jen minimum her, které dovedou schopnosti tabletu využít, řada titulů se teprve chystá. Je jasné, že u náročných 3D her budou mít moderní konzole navrch, ale u arkádových titulů, různých skákaček, adventur a logických her jim Shield šlape na paty.

Na rozdíl od Xboxu si přitom tablet od Nvidie snadno vezmete s sebou kamkoliv. Kromě her na tabletu nainstalovaných si můžete navíc zahrát i hry z PC, pokud máte doma dostatečně výkonný stroj s grafikou Nvidia. Opět kdekoli. Poslední třešničkou pak je možnost hrát hry přímo z cloudu, tu ovšem zatím firma pouze testuje.

Tablet se u nás začne prodávat na počátku září za cenu 7 999 korun. Za takto vybavený stroj je to velmi lákavá cena.

Vzhled a příslušenství: šedá myš s udělátky

Jestli existuje oblast, ve které Shield Tablet nevyniká, tak je to design. Vzhled je jednoduchý a nijak výrazný. Tablet má klasické tvary s mírně zaoblenými rohy, záda jsou vyvedena v pogumovaném soft-touch materiálu a boky jsou mírně skloněné tak, aby se tablet dobře držel v ruce. Do ruky sedne Shield docela dobře a při držení se dostaví pocit solidnosti, který po vizuální stránce tablet až tolik nevyvolává. Na zadní ploše zaujme logo výrobce a také šachta pro dotykové pero.

Na čele tabletu překvapí relativně široké rámečky pod a nad displejem (v případě držení na výšku). To je dáno tím, že kromě běžné plochy tu místo našly ještě stereo reproduktory, které si samozřejmě nějaké to místo vyžádají.

Na tabletu najdeme kompletní sadu konektorů. V režimu na šířku jsou vlevo microUSB a také mini-HDMI konektor, o kterém dnes bude ještě hodně řeč. Je tu také jack 3,5 mm. Pod těmito konektory najdeme ještě menší boční reproduktor, který má protiváhu i na opačném boku tabletu.

Na horní straně najdeme slot pro karty microSD a ovládací tlačítka: vlevo vypínací tlačítko a vedle dvojtlačítko pro regulaci hlasitosti. Je tu i nepoužitá záslepka, která naznačuje, že tablet bude mít i verzi s podporou mobilních sítí a do tohoto prostoru pak u takové verze přijde SIM karta. V neposlední řadě se odtud vytahuje dotykové pero. Na spodní straně není nic, tedy kromě škvír, do kterých sedne výlisek na klasickém flipovém krytu displeje.

Kryt, jak už je to obvyklé, není součástí základního balení, ale přijde na vcelku rozumných 699 korun. Funguje klasickým způsobem, po otevření se rozsvítí displej a tablet si řekne o odemčení. Kryt lze na zadní stranu složit tak, že z něj uděláte stojánek, buď aby stál tablet téměř jako monitor u počítače, což je vhodnější pro konzumaci obsahu a hraní her, nebo v režimu jen mírně nakloněném, kdy se na tabletu položeném na stole lépe píše a ovládají některé funkce.

K tabletu se jako příslušenství prodává také gamepad Wireless Controller. U něj si dal výrobce hodně záležet na ergonomii a patří k nejlepším herním gamepadům vůbec. Jen tělo z tvrdého plastu by přeci jen tu a tam mohlo mít měkčený povrch, aby se gamepad při zuřivém hraní lépe držel a méně klouzal z opocených rukou. Samostatně stojí ovladač 1 349 korun, což je také vcelku přijatelná cena. Komplet vyjde na jen o málo více než 10 tisíc korun. Kupovat si jen tablet nemá moc význam, spousta her ovladač vyžaduje a k hraní je prostě dobré si tablet někam postavit.

Ještě se zastavme u balení. K testu jsme dostali jakýsi novinářský kit, ve kterém je kompletní sestava všeho, co můžete pro dokonalou zábavu s Shield Tabletem potřebovat, kromě zmíněných kusů sestavy také ještě kabel mini-HDMI – HDMI. I ten se bude hodit, ale obáváme se, že součástí základního balení nebude. Komplet v podobě, v jaké jsme jej dostali na test, se bohužel prodávat nebude. Je to škoda, protože balení s příslušenstvím třeba za zvýhodněnou cenu by z tohoto stroje udělalo ještě lákavější kousek.

Displej a ovládání: tablet, notepad i herní konzole

Osmipalcový displej Shield Tablet dostal Full HD rozlišení, konkrétně 1 920 × 1 200 pixelů. To rozhodně není rekordní hodnota a třeba již zmiňovaný Xiaomi Mi Pad nebo třeba iPad mini Retina mají displeje mnohem jemnější. Jenže opět se tu projevuje zaměření tabletu. Hry a další aplikace totiž dnes většinou s vyšším rozlišením nepočítají a pokud jde o výkon, je méně pixelů také výhodnější konfigurace.

Navíc na adresu displeje nemůžeme vyslovit žádné větší stížnosti. Barvy nejsou možná tak jasné a zářivé jako u některých soupeřů (jmenovitě především od Samsungu) a lesklé krycí sklo znamená, že čitelnost displeje na slunci je spíše jen průměrná. Ale jinak je panel velmi povedený.

Shield Tablet disponuje čtyřjádrovým procesorem Nvidia Tegra K1 s taktem 2,2 GHz. Součástí čipsetu je i výkonná grafická karta se 192 jádry, která umožňuje grafické triky u konkurence nevídané.

Grafika má totiž stejnou architekturu a stejnou sadu instrukcí jako velké grafické karty Nvidia v klasických PC. To znamená, že podporuje i stejné funkce, na které jsou hráči zvyklí z ostatních platforem, takže grafika her může být propracovanější a věrnější. Hardwarovou sestavu tu doplňují 2 GB RAM paměti. Operačním systémem je Android 4.4.2 Kit Kat v podstatě v čisté verzi, jen s upravenými tapetami a některými ikonami podle obrazu Nvidie. Výrobce také do tabletu dodává některé vlastní aplikace.

Výkon Shield Tabletu je opravdu bezprecedentní. V benchmarku AnTuTu se rovnou ohlásí jako nejvýkonnější zařízení, skóre následně ohromí. Ve verzi AnTuTu X jsme se dostali přes hranici 56 500 bodů, což je zatím u mobilního zařízení naprosto nevídané . To je mnohem více než umí Xiaomi MiPad se stejným hardwarem. Spíše než o schopnostech ladění vývojářů Nvidie to však jasně vypovídá o rozdílném nároku displeje Xiaomi. Vyšší rozlišení se tu jednoduše podepisuje na trochu horších výsledcích. I v ostatních testech má tablet před MiPadem náskok, o ostatní konkurenci nemluvě.

Co se ovládání týče, Shield Tablet je samozřejmě v první řadě úplně normální androidí tablet. Ale v řadě druhé se objevují další možnosti. Především je standardní součástí přístroje dotykové pero. Už jeho umístění jasně naznačuje, že primárním by měl být u Shieldu režim na šířku, pero je tu hezky po ruce a snadno se vytahuje.

Stylus může sloužit k běžnému ovládání tabletu a ke klasickému zadávání textu za pomoci rozpoznávání písma. Hrot pera je gumový a po displeji tabletu klouže podle toho, jak moc na něj tlačíte a jak pero držíte. Hrot totiž není klasická špička, má zploštělý tvar. Toho se dá využít v různých aplikacích, především ve vestavěném malířském programu Nvidia Dabbler. Rozpoznávání písma tu funguje velmi dobře a stylus namísto prstu je překvapivě příjemným ovládacím prvkem. Po vytažení pera se může tablet přepnout do takzvaného stylus módu, který ovládání perem ulehčuje. také se dá nastavit, že okamžitě po vytažení pera se objeví kontextové okno, které nabízí spuštění vybraných aplikací, především těch, ve kterých dává použití pera největší smysl (ale uživatel si může seznam upravit).

Perem ovšem možnosti ovládání tabletu nekončí. Dalším ovládacím prvkem je totiž gamepad. Ten se k tabletu připojuje přes wi-fi direct, kdy stačí spustit aplikaci, na gamepadu zmáčknout logo Nvidia a chvilku počkat. Připojení je naprosto bezproblémové a na rozdíl od Bluetooth je toto řešení rychlejší a méně náchylné na případné chyby v povelech. Pomocí páček gamepadu můžete klasicky procházet nabídku, levá páčka slouží pro skákání po položkách, pravá emuluje myš. Křížový ovladač nad levou páčkou má stejnou funkci jako páčka. Potvrzuje se buď stiskem páčky, nebo tlačítka A. Tlačítko B vyvolává kontextové menu a zbylá tlačítka mají funkce přiřazovány dynamicky a pak jsou popsány na displeji.

Gamepad má i dvě dotykové oblasti. Kolem trojúhelníkového loga Nvidia se nachází senzorová tlačítka pro ovládání tabletu a her, je tu tlačítko zpět, home a play/pauza. Dvojitý stisk home například vyvolá multitasking, delší podržení spustí hlasové vyhledávání. Delší podržení tlačítka zpět spustí menu s možnostmi nahrávání aktuálního dění na displeji. Tlačítka na čelní části gamepadu nemají v běžném menu nic na práci, ale podle aplikace mohou mít opět různé funkce (třeba v Shield hubu slouží k procházení položek).

Ovládání gamepadem samozřejmě při běžném používání nejspíš nepoužijete, jenže když si přístroj připojíte doma k televizi přes HDMI kabel a budete jej používat jako multimediální centrum nebo herní konzoli, gamepad potěší. Pomocí něj můžete klidně procházet i web, jen to zadávání adresy vyťukáváním za pomoci kurzoru nebude úplně pohodlné.

HDMI kabel je sice dnes už trochu nemoderní řešení, jenže je spolehlivé a stoprocentně funkční. Tablet jednoduše připojíte k televizi a při každém připojení se přístroj zeptá, v jakém módu jej chcete používat. Na výběr jsou buď konzolový mód, kdy tablet svou obrazovku zhasne a na televizi pošle plný Full HD obraz, nebo takzvaný mirror mód, kdy tablet i televize zobrazují totéž a na televizi pak putuje obraz v HD rozlišení.

Funguje to skvěle, přepínání do módu a z módu trvá jen chvilku. Tablet připojený k televizi se pak stává v podstatě domácím herním a multimediálním centrem. Zaznamenali jsme jen jednu drobnou potíž v konzolovém módu. Po nastavené době nečinnosti se tablet uspí, ovšem není na první pohled snadné jej probudit. Zapnutí televize a přepnutí na patřičný HDMI vstup nic nezpůsobí, připojení gamepadu (po nečinnosti se také odpojí, připojí se jen stisknutím loga) také tablet neprobudí. Nereaguje dokonce ani vypínací tlačítko, což je logické, odemykací obrazovku tablet v konzolovém módu prostě neukáže a na televizi byste ji stejně neodemkli. Řešení jsou dvě: buď tablet odpojit a znovu připojit (což je zbytečně zdlouhavé), nebo vytáhnout pero. Tato akce přístroj probudí a rovnou odemkne.

Hraní her: naprosto bez konkurence

Grafický výkon Shield Tabletu ve 3D jen v benchmarku AnTuTu převyšuje jakýkoli aktuální smartphone asi dvojnásobně, s tablety to bude velmi podobné. Už to napovídá, že hry budou vypadat skvěle. Také tomu tak je, jen je zatím nabídka těch nejúžasnějších titulů omezená. Ta hlavní várka se teprve chystá, půjde o porty her z PC nebo herních konzolí.

I tak je v současnosti pro Shield Tablet z čeho vybírat. Je to dáno i tím, že herní možnosti tabletu jsou opravdu široké. Začněme u toho nejjednoduššího, tedy klasických androidích her. Na tablet samozřejmě můžete nainstalovat jakýkoliv androidí herní titul, ve většině z nich se ani nedočkáte nové grafiky, byť v některých hrách, které už s Shieldem počítají, se přeci jen nové efekty objevují. Pak jsou tu speciální tituly pro Shield, které na jiném zařízení nenainstalujete. Takových je už celá řada a jejich množství se bude rozrůstat. Mnohé tyto tituly vyžadují gamepad, bez něj si je nezahrajete.

Platí to například i pro hru Trine 2: Complete Story, která je na tabletu předinstalována z výroby. To je mimochodem titul, který je jinak dostupný právě pro „velké“ platformy PC, Mac, PS3 a Xbox 360, hra pro ně původně vyšla v roce 2011. Dnes si ji můžete v nezměněné grafice se vším všudy užít na tabletu. Je to nesmírně zábavná a návyková akční „skákačka“ s logickými úkoly, která vás zabaví na dlouhou dobu. Podobných titulů je k dispozici celá řada (třeba skvělý indie titul Rochard).

Užívat si však můžete i klasické 3D akční řežby, třeba Half-Life 2 nebo skvělý zombie titul Dead Trigger 2 od českých Madfinger Games. Právě Dead Trigger je jedním z prvních titulů, který dovede využít skvělých schopností grafiky tabletu. Porovnali jsme grafiku hry s tou na běžném smartphonu a rozdíl je opravdu značný. Jako dnešní špičkové konzolové tituly Dead Trigger nevypadá, ovšem na mobilní zařízení je grafika opravdu povedená. Navíc technicky sice zatím hry na tabletu na ty konzolové nemají, jenže zábavností se jim zcela vyrovnají. To vše za často mnohem nižší cenu. Vždyť i Dead Trigger je k dispozici zdarma, spousta zábavných titulů stojí zhruba 100 až 200 korun, což je mnohem méně, než kolik dáte za hry pro PS4 nebo Xbox One. S gamepadem se přitom hry na Shieldu hrají stejně dobře jako na těchto specializovaných konzolích.

Centrem pro tyto možnosti zábavy je aplikace Shield Hub, což je v podstatě aplikace s informacemi o hrách a dalších aplikacích. Součástí jsou novinky, obchod, kde si můžete koupit tablet či příslušenství, a také několik různých seznamů her. Při jejich nákupu vás aplikace odvede do Google Play. Shield Hub je ovšem dobrým rozcestníkem, pokud používáte tablet v konzolovém režimu. Nepletou se tu ostatní aplikace a prostředí je velmi přehledné.

Jenže prostým hraním pro tablet připravených her možnost nekončí, naopak vlastně jen začínají. Pro náruživé hráče bude skvělou službou Game Stream. K jejímu využití potřebujete výkonné PC s grafikou Nvidia a nainstalovanou Game Stream aplikací. Z tabletu si pak na zapnutém počítači můžete spouštět hry a hrát je na tabletu. PC hru vlastně jen streamuje do mobilního zařízení, ať už se nacházíte kdekoli. Bohužel, vzhledem k nárokům služby jsme si tuto specialitu nemohli vyzkoušet.

Vůbec nám to ovšem nevadilo. Namísto toho jsme se více věnovali zkoušení další speciality, služby Nvidia Grid, která má být doslova revolucí v hraní. Grid totiž umožňuje hrát ty nejnovější špičkové tituly přímo z cloudu. Zatím funguje v betaverzi pouze v USA a právo zkoušet ji mají právě majitelé Shield Tabletu. Nám služba na testovacím tabletu fungovala, není ovšem úplně jisté, že ji rozchodíte i na svém zakoupeném zařízení. Každopádně se chystá i evropská verze služby, která bude mít servery v Evropě a bude pro místní hráče lepší variantou. V aktuální americké betaverzi Nvidia Grid je k dispozici zatím celkem 18 titulů, například The Witcher 2: Assassins of Kings, závodní hra Race Driver Grid, tituly Borderlands a Borderlands 2, Darksiders a Darksider 2 a řada dalších.

K využívání Gridu je bezpodmínečně nutná 5 GHz wi-fi. Aplikace vyžaduje místní latenci pod 150 milisekund, ale to už ne tak striktně, nechá vás hrát i při vyšší latenci. Připojení musí mít rychlost minimálně 1,5 Mbit/s. Hraní jsme zkoušeli především na titulu The Witcher 2. Grafika, kterou nám posílaly servery z Kalifornie samozřejmě není taková jako na špičkových konzolích, nicméně hra vypadá velmi dobře a je bez problémů hratelná. Mírná latence ve zpoždění reakcí na uživatelské pokyny tu znát byla, ale v zásadě nevadí ani při akčnějších vložkách (alespoň v začátcích hry, které jsme stihli otestovat).

Jak se bude služba Nvidia Grid rozvíjet, porostou i herní možnosti Shield Tabletu, které opravdu nebudou mít v běžné produkci konkurenci. Ke skvělým nativním titulům se totiž přidají i ty nejlepší hry, na které jinak potřebujete extrémně výkonná PC.

Svůj výkon dokazuje Shield mimo jiné i tím, že je schopen při tom všem vykreslování grafiky obraz z displeje streamovat zase rovnou do sítě. Můžete tedy hrát hru a lidé on-line po celém světě mohou vaše počínání sledovat. K tomu má Shield Tablet vestavěnou podporu služby Twitch, která je mezi hráči a příznivci herních videí velmi populární. Při tomto streamování může být rovnou zapnutá i čelní kamera a lze spustit chat, takže celá záležitost může být velmi interaktivní.

Baterie: vydrží herní nápor

Osmipalcový tablet dostal slušný akumulátor s kapacitou 6 700 mAh a praktická výdrž při běžném používání tomu odpovídá. Tablet má dostatek energie na několik dnů mírného provozu, nebo zhruba dva dny intenzivního používání. Ale vzhledem ke schopnostem tabletu se dá očekávat opravdu extrémní zatížení. Výrobce tvrdí, že tablet na jedno nabití vydrží asi pět hodin opravdu ostrého hraní a v praxi jsme si potvrdili, že to není nijak přehnané tvrzení.

Když budete hrát se sluchátky zapojenými do gamepadu, výdrž se trochu vylepší, protože tablet nemusí v tu chvíli pohánět relativně výkonné stereo-reproduktory. Ty najdeme po stranách displeje a menší průduchy jsou ještě na bocích. Zvuk z reproduktorů je hezky plný a dovede být i hodně hlasitý.

Méně náročné úkoly než hraní her znamenají pro tablet asi dvojnásobnou výdrž. Přehrávání videa může trvat asi 10 hodin a totéž platí pro běžné příležitostné androidí hříčky, které pochopitelně nevysávají akumulátor tak jako náročné tituly. Při hraní špičkových her se tablet docela zahřívá, ale zásadně nepříjemné to není. Navíc většinou bude mít uživatel v takovém případě v ruce gamepad a nikoli přímo tablet.

Běžné funkce: mírně zastíněné

Běžné funkce tabletu jsou tak trochu ve stínu jeho nepřeberných herních možností. Shield Tablet je však zároveň i běžné androidí zařízení, a tak na něm lze dělat všechno to, co na ostatních přístrojích s tímto systémem. Jednou z hlavních funkcí bude využití tabletu jako multimediálního přehrávače, volbu konkrétního videopřehrávače však nechává Nvidia na uživateli. Ve spojení s HDMI kabelem a připojením k televizi se však z tabletu vybaveného patřičnými aplikacemi stane domácí multimediální centrum.

Softwarová výbava je vcelku základní a soustředí se na využití možností dotykového pera. Kromě kreslicí aplikace Dabbler, která dovede simulovat opravdu reálnou malbu různými typy barev na různé povrchy (efekty rozpíjení vodových barev na papíře, vrstvení olejových barev na plátno a podobně) je tu například aplikace Write pro jednoduché psaní textů nebo organizér JusWrite s kalendářem a úkoly. Nechybí ani oblíbený program Evernote.

V aktuálním provedení nedisponuje Shield Tablet mobilním připojením, verze se slotem pro SIM karty a podporou LTE sítí se teprve chystá. Nvidia nejspíš zatím nemá k čipsetu Tegra K1 vhodný bezdrátový modem. S LTE budou možnosti využití tabletu ještě o trochu širší, ale na druhou stranu vlastní konektivita není nezbytně nutná. Někoho může překvapit absence NFC, ale u tabletu nebude žádným zásadním nedostatkem.

K běžným funkcím tentokrát řadíme i oba fotoaparáty. Tablet dostal dva snímače s rozlišením 5 megapixelů, ten zadní má automatické ostření, ten přední určený pro videohovory nikoli. Relativně vysoké rozlišení čelního foťáku je tu třeba kvůli možnostem streamování na Twitch. Hlavní foťák vzadu je takový typický tabletový. Postrádá blesk, ostatně foťák je tu spíš pro případ než za účelem opravdového fotografování. S velkou plácačkou v ruce stejně není focení moc pohodlné. Snímky jsou za dobrého světla solidní, ale nijak nepřekvapí. S ubývajícím světlem výrazně narůstá množství šumu a i v jen mírném šeru je fotoaparát téměř nepoužitelný.

Zmínku zaslouží i vnitřní paměť tabletu. Nvidia ho vybavila 16 GB paměti, což běžně považujeme za dostatečnou porci. Jenže vzhledem k velikosti mnohých titulů (některé zabírají i přes 2 GB paměti) je standardní porce relativně malá a zaplníte ji až nečekaně snadno. Pokud to tedy s hraním myslíte vážně a nechcete titul vždy po dohrání odinstalovávat, abyste mohli hrát něco dalšího, investice do větší paměťové karty bude téměř nutná. Slot na microSD naštěstí nechybí. Až přijde na trh LTE verze, mělo by u ní dojít i k navýšení paměti na 32 GB, což už pro nepříliš náruživého hráče může stačit.

Shrnutí: asi nejlepší tablet na trhu

Nvidia Shield Tablet je zařízení, které nás v testu opravdu příjemně překvapilo. Nedostatky sice má, ale pozitiva je výrazně přebíjejí. Je to jeden z mála tabletů, který má opravdu smysl. Pro práci je sice vzhledem k formátu displeje vhodnější iPad nebo třeba stejným čipsetem osazený Xiaomi Mi Pad, ovšem i pracovní úkony zastane Shield Tablet skvěle.

V zábavní oblasti, především však při hraní her, na něj pak konkurence vůbec nemá. Vytváří třídu sám pro sebe a s kompletní sestavou příslušenství je to velmi zábavné a přitom i užitečné zařízení. Třeba domácí multimediální centrum uděláte i z jiného tabletu, ale u Shieldu to jde snadno a jaksi samozřejmě.

Nvidia s novinkou cílí především na hardcore hráče. My ovšem vidíme ještě jednu významnou cílovou skupinu: ty, kdo preferují spíše příležitostné hraní, klasické herní PC doma nemají, ale běžné androidí tituly nedovedou uspokojit jejich hlad po propracovaných hrách. Shield si můžete v podstatě koupit místo domácí herní konzole. Nemá sice jejich výkon, ale za podobnou cenu dostanete zařízení, na kterém můžete hrát kdekoli na světě.

Samotný tablet navíc stojí slušných osm tisíc korun. Komplet s krytem, gamepadem a HDMI kabelem vyjde na něco víc než 10 tisíc korun, což je stále velmi solidní částka. Oproti některým konkurenčním osmipalcovým tabletům je Shield dražší, avšak nikdo ze soupeřů nedosahuje jeho možností.

Kromě zmiňovaného iPadu mini (ideálně v Retina verzi) a Xiaomi Mi Padu je mnohem slabší konkurencí pro Shield Tablet třeba rovněž pracovně zaměřený Samsung Galaxy Note 8 za 6 500 korun nebo nový výkonnější 8,4palcový Galaxy Tab S 8.4, který ovšem stojí vysokých 11 790 korun.