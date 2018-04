Nubia chce mezi elitu. Z11 miniS je povedený smartphone

Značka, která patří pod čínské ZTE, si dala za úkol přilákat víc zákazníků za hranicemi Číny a chce toho docílit produkcí zajímavých, zdánlivě prémiových mobilů. Asi tak by se daly shrnout dosavadní dojmy z několika modelů Nubia, které prošly našimi testy. Vždy jsme ovšem měli nějaké výhrady, někdy větší, jindy menší.

Společným jmenovatelem těchto modelů je fakt, že nejde jen o levné telefony, ale naopak se snaží být výbavou o krok napřed, přinést něco, co konkurence ještě nemá. Příkladem tomu byl třeba model Z11, který se pyšnil krásným displejem s prakticky neexistujícími rámečky na bocích a také poměrně výkonným hardwarem.

Model Nubia Z11 miniS je, jak už je z názvu patrné, jeho odlehčeným sourozencem, který má ale vykročeno tím správným směrem. Není nijak extrémně drahý (pod 9 tisíc korun), ale přesto má poměrně bohatou výbavu. Jde skutečně o sebevědomý model, který může konkurovat telefonům ve stejném cenovém segmentu od více tradičních značek? To jsme zkoumali v našem redakčním testu.

Je Z11 miniS designově zajímavý telefon?

Zejména u čínských modelů jsme mnohokrát viděli záda, která se celkem znatelně inspirovala u posledního iPhonu. Z11 miniS není výjimkou, až na snímač otisků prstů, který je uprostřed zad, má telefon (zejména ve zlatém provedení) prakticky stejné designové provedení – plastový proužek pro anténu, který se táhne po okraji horní a spodní strany, vystouplou čočku fotoaparátu v rohu a logo uprostřed zad.

Na přední straně se dá pozorovat to samé – pokud byste červený senzorový kroužek pod displejem, který složí jako středové tlačítko pro návrat na hlavní obrazovku, vyměnili za rozměrnější kulaté tlačítko, byl by to prakticky klon iPhonu. Ano, rozdílem jsou samozřejmě dvě další senzorové klávesy po stranách, ty jsou však většinu času zhasnuté a nejsou vůbec vidět.

K trojici senzorových tlačítek pod displejem máme hned několik výhrad. V první řadě je červené světlo třeba ve chvíli, kdy si na telefonu něco čtete ve tmě, poměrně nepříjemné. Středová klávesa navíc zhasne pouze v případě, že vypnete obrazovku. Naštěstí se dá jas tlačítek snížit či zcela vypnout. Také se nám na jednu stranu líbilo, že středové tlačítko zároveň funguje i jako notifikační dioda a tedy bliká, když máte nějaké zameškané upozornění. Docela často se nám však stávalo, že blikala „jen tak“, aniž by se v telefonu cokoliv dělo. Výtku máme i k vystouplé čočce fotoaparátu na zadní straně. Ne, že by nějak výrazně vyčnívala nad povrch zad, ale její okraje jsou až zbytečně ostré.

Celokovové unibody provedení telefonu samozřejmě sluší a obecně se dá říci, že telefon rozhodně nepůsobí lacině. Model se zkrátka drží poměrně klasického „vpředu sklo, vzadu kov“ a tomu není moc co vytknout. Telefon se prodává ve třech barevných provedeních – zlatá, bílá a šedá. První dvě varianty mají bílou přední stranu, šedá je jednotně zabarvená vepředu i vzadu.

Co displej, kouká se na něj hezky?

K použité 5,2palcové obrazovce s rozlišením Full HD nemáme výhrady, jde zkrátka o něco, co bychom u takového telefonu předem čekali. Technologie IPS je taktéž naprosto v pořádku, i když někdo může namítnout, že by telefonu více slušel AMOLED. Podání barev tohoto panelu je však samozřejmě zcela vyhovující. Oceňujeme také fakt, že klávesy pro ovládání jsou pod displejem a nikoliv jeho součástí.



Ačkoliv nemá Z11 miniS tak tenké rámečky na bocích jako vybavenější model Z11, i zde jsou přítomny tzv. „okrajová gesta“, tedy ovládání telefonu pomocí okrajů displeje. Můžete si tak nastavit třeba přepínání mezi aplikacemi, ovládat jas displeje nebo se vrátit o krok zpět právě pomocí speciálních gest - potažením oběma prsty nahoru a dolu po okrajích, přejetí od spodního rohu k hornímu a podobně. Funkce se dají samozřejmě libovolně vypínat a zapínat.

Jak je na tom telefon s výkonem, výdrží a další výbavou?

Velice příjemným faktem jsou některé hardwarové parametry telefonu. V první řadě je to velká kapacita vnitřního úložiště – 64 GB. To je standard, který si v současné době udržují jen podstatně dražší telefony. Paměť se dá navíc rozšířit kartou microSD, i když tím bohužel zaberete druhý slot na SIM. Kapacita paměti je nadstandardně vysoká i v případě té operační – celé 4 GB.

O výkon se stará osmijádrový procesor Snapdragon 625 o taktu 2 GHz. V benchmarku AnTuTu si telefon vysloužil poměrně dobré skóre necelých 63 tisíc bodů. Obecně se dá říci, že telefon se jen tak nějaké i náročné aplikace či hry nezalekne. Mezi další výbavu patří také spolehlivá a rychlá čtečka otisku prstů, USB-C konektor či NFC.

Nuba Z11 miniS má stále pouze Android 6.1. Marshmallow, snad se však uživatelé brzy dočkají nejnovější verze. Celý telefon je ale graficky poupraven nástavbou Nubia UI 4.0, která odstraňuje klasické menu aplikací a umisťuje je všechny na hlavní a vedlejší plochy, po vzoru iPhonu. Změněná je také i vizuální podoba notifikační lišty, nastavení a dalších funkcí – zde skutečně Nubia nenechala kámen na kameni.

Mobil čerstvě vybalený z krabičky už v sobě bude mít celou řadu aplikací a nástrojů navíc, jmenovitě třeba rádio, svítilnu, zálohu dat, zpravodajskou aplikaci, vlastní klávesnici, poznámkový blok či návod k použití. Zkrátka typický příklad aplikačního balastu, který nemáme moc rádi.

Baterie telefonu má kapacitu 3 000 mAh, což je obecně dostačující hodnota. Telefon nemá problém i při vyšší zátěži vydržet jeden až dva dny, v případě nižší zátěže vám i po druhém dni používání zbude ještě drobná rezerva. Za to si Nubia celkem zaslouží pochvalu.

Telefon má 23MPix fotoaparát, jak fotí?

Čím víc megapixelů neznamená kvalitnější fotoaparát, ale v případě modelu Z11 miniS musíme uznat, že to telefonu dost pomohlo učinit fotoaparát skutečně zajímavým prvkem výbavy. Fotografie pořízené touto nubií, zejména za příznivého světla, překvapivě snesou i drobnější ořezy bez toho, aniž by se nějak drasticky snížila kvalita. Ostrostí a detaily má telefon zkrátka navrch oproti kdejaké konkurenci.

Světelnost snímače je f/2.0, a co se snímků v horších světelných podmínkách týče už se telefon chová více očekávatelně a podává vcelku průměrné výsledky, tedy nárůst šumu a zhoršení detailů. Pořád jde ale o více než přijatelnou kvalitu. To samé se dá říci o barvách fotek – jsou věrné, nic extrémně přesaturovaného.

Přední kamerka má rozlišení 13MPix a světelnost f/2.2, takže na své si přijdou i příznivci selfie fotografií. Telefon zvládá natáčet video až v rozlišení 4K.

Zajímavá je i samotná aplikace fotoaparátu, která oplývá celou řadou funkcí navíc. Vedle automatického a manuálního režimu si můžete zvolit i režimy jako panorama, makro, malování světlem, vícenásobnou expozici, pomalou závěrku, režim pro focení hvězd a také několik režimů videa. Telefon je tak rozhodně vhodný pro nadšence do focení, kteří u telefonu najdou celou řadu drobností navíc.

Vyplatí se si Z11 miniS pořídit?

Nubia Z11 miniS je dalším krokem vstříc tomu, učinit značku známou a populární i jinde než na domácím čínském trhu. Telefon je rozhodně zajímavý hned několika parametry (velikost operační paměti a datového úložiště) a nad celou řadou konkurence v této cenové kategorii má zkrátka navrch. Telefon je navíc svižný a hlavně fotí jako telefony z dražších cenových vrstev. Stále máme však pocit, že Nubia ještě má co dohánět zejména v oblasti designu a softwarové výbavy.

Senzorová tlačítka pro ovládání sice fungují úplně stejně, jako u jiných telefonů, ale museli jsme vypnout jejich podsvícení, které bylo značně rušivé. Spojení středového tlačítka a notifikační diody je bezva nápad, ale jen v případě, že by fungovala jak má a neblikala si prakticky jak chce. Telefon je doslova nacpaný aplikacemi navíc, které nebude minimálně značná část uživatelů potřebovat.



Subjektivně bychom ještě přidali poněkud okoukaný design, který jsme viděli už mnohokrát u jiných čínských telefonů a hlavně u posledního iPhonu. To ale v zásadě nevadí, telefon je díky hliníku a sklu velmi pěkně zpracovaný a líbivý pro většinu uživatelů určitě bude.

Nubia Z11 miniS má za svých 8 999 korun rozhodně co nabídnout. A to i pokud se podíváme na konkurenty v podobě třeba Huaweie P10 lite, Asusu ZenFone 3 či Honoru 8. Tyto telefony jsou buď dražší, nebo na za modelem Z11 miniS zaostávají zejména v oblasti výkonu nebo fotoaparátu. Naopak po designových stránkách to většinou budou zajímavější volby. Boj o současného favorita za 9 tisíc korun však Nubia Z11 miniS pravděpodobně vyhrála.