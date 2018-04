Test: Nubia Z11 je čínský luxus, za který si musíte připlatit

Značka Nubia se v posledních měsících snaží být vidět a dodává na náš trh jeden model za druhým. Současnou špičkou její produkce je model Z11, který má ještě speciální zlato-černou edici s větší operační pamětí, kterou jsme mohli vyzkoušet.

Nubia je jednou ze značek čínského výrobce ZTE, stejně například Huawei vlastní značku Honor. Zaměřuje se na prémiovější telefony, které však samozřejmě v čínském podání mají cenami daleko ke skutečné prémiové špičce trhu.

Drobnou výjimkou je ovšem právě speciální černo-zlatá verze modelu Z11, která je na našem trhu novinkou. Původní Z11 v klasické šedé barvě jste mohli zakoupit už koncem loňského roku. Modely se od sebe liší hlavně barevným provedením, ale dražší varianta také vyšší cenovku ospravedlňuje ještě extra 2 GB operační paměti (celkem tak má 6 GB). Ale jinak to jsou prakticky shodné telefony.

Nubia Z11 je každopádně jasným pokusem této značky proniknout do segmentu prémiových telefonů a také má celou řadu zajímavých prvků výbavy, které pomáhají se do této kategorie zařadit.

Co je hlavní lákadlo Nubie Z11?

Zcela určitě displej v kombinaci s naprosto nulovými rámečky po jeho bocích. Na samotném 5,5palcovém IPS Full HD panelu není nic světoborného. I když je zcela jemný i krásně barevný, jde tuto kvalitu v podstatě očekávat. Ovšem právě ten vzhled, kdy se displej roztahuje úplně do boků, je něco, co se příliš často nevidí. Jistou podobnost vidíme v modelech edge od Samsungu, jenže tam je roztaženost do boků dána ohnutým displejem.

Ani tady však výhody nulových rámečků Nubie Z11 nekončí. Díky kontaktu displeje s boky těla přidal výrobce do softwarové výbavy telefonu sadu gest, s jejichž pomocí můžete telefon ovládat. Potažením oběma prsty po stranách tak například ladíte jas displeje, dotykem na bok levé strany se vrátíte o krok zpět, přetažením z rohů přepínáte aplikace a podobně. Pokud se gesta naučíte a zvyknete si na ně, je to dobrý doplněk ovládání telefonu. A pokud ne, můžete je jednoduše vypnout.

Dá se tak v podstatě říci, že už tímto prvkem ve výbavě má Nubia Z11 něco, co ostatní ne. A to je na čínskou produkci, která kopíruje, co se dá, a všechny telefony vypadají prakticky stejně, co říci.

Jak vypadá zbytek telefonu?

Černo-zlatá verze telefonu má vyvolávat dojem unikátního až luxusního provedení. To se výrobci de facto povedlo, jenže celou dobu jsme měli zároveň i pocit, že zlaté lemování je tak trochu kýčovité. S moderními jemnými zlatavými barvami problém nikdy není, ale kombinace černé a zlaté působí tak trochu jako mobil pro ruského mafiána. Samozřejmě je to jen náš dojem a chápeme, že pro celou řadu uživatelů bude právě tato barevná kombinace tím, co hledají.

Telefon je samozřejmě dostupný i v běžné stříbrné barvě, která bude tím decentnějším ze dvou barvených provedení. Tato verze má však menší operační paměť.

Záda telefonu skrývají hned několik ne zcela pozitivních překvapení. V první řadě je to horní a dolní část, která na pohled materiálově splývá s velkou kovovou plochou uprostřed, ale nenechte se zmást – tyto úzké plochy jsou z plastu. Telefon má také problémy s několika ostřejšími místy. Jednak to jsou právě tyto dělící plochy mezi kovovou a plastovou částí, které mohou do ruky trochu škrábat, a pak také vystouplá čočka fotoaparátu, která má horní hranu skutečně hodně ostrou. K telefonu bychom skoro radši doporučili nějaký gumový kryt.

Jinak působí Z11 hodně precizně, unibody konstrukce už je v podstatě standardem a díky ní na telefonu všechno pěkně lícuje a celkově s jeho zpracováním právě vyjma několika zmíněných ostřejších míst nemáme problém. Telefon není ani přes větší úhlopříčku displeje příliš velký, což je dáno právě redukcí místa po bocích displeje.

Drobnou výhradu máme ještě k senzorovým ovládacím klávesám pod displejem. Svítící červený kroužek, který funguje současně jako středové tlačítko a notifikační dioda, doplňuje dvojice kláves po stranách, které symbolizují pouze dvě svítící tečky. Ty nejsou na rozdíl od středového tlačítka vidět a ani nenaznačují, co které dělá. Bude tak potřeba si nejen zvykat na to, kam sahat, ale také zpaměti znát jejich funkce.

Co výkon a výdrž?

Tento model není po stránce výkonu žádné ořezávátko. Pohání jej stále velmi výkonný Snapdragon 820 a doplňuje jej celých 6 GB operační paměti (4 GB, pokud se rozhodnete pro stříbrnou verzi). Výsledek přibližně 130 tisíc bodů v benchmarku AnTuTu je důkazem, že se telefon zkrátka nezalekne prakticky ničeho. Pro data je zde prostor rovnou 64 GB, za což Nubii chválíme. Uživatelskou paměť navíc lze rozšířit i paměťovou kartou.

Telefon má baterii s kapacitou 3 000 mAh, což je dnes už poměrně obvyklá hodnota, která sice bez problémů udrží telefon v provozu alespoň jeden den (při nenáročnějším užívání i dva a kousek), ale samozřejmě bychom uvítali vyšší kapacitu. Nubia Z11 používá USB-C konektor a podporuje rychlé nabíjení.

Letos by se majitelé Nubie Z11 měli dočkat nejnovější verze Androidu 7.0, zatím je však v telefonu předchozí 6.0 Marshmallow. Graficky je však uživatelské prostředí upraveno rozhraním Nubia UI, které mění jak vzhled nabídek, tak odstraňuje klasické menu a aplikace řadí na vedlejší plochy ve stylu iOS.

Když už jsme u aplikací, Nubia UI je poměrně hodně nacpaná nástroji nad rámec základní androidí výbavy. Někomu se nástroje jako přehled zpráv, pomoc při psaní, vlastní klávesnice či ovladač na televizi (Nubia Z11 má infraport) může hodit, ale pro jiné budou leda na obtíž.

Jak Nubia Z11 fotí?

Fotoaparát nás nijak výrazně nenadchnul. Nubia je i se svým 16Mpix senzorem od Sony, optickou stabilizací a světelností f/2,0 zcela obvyklým „číňanem“, který se na papíře chlubí skvělým fotoaparátem, ale v praxi se dá spíše označit jako dostačující. Obecně máme už delší dobou s touto produkcí problém v tom, že jsme nezažili žádný telefon méně známé čínské značky, který by nás překvapil kvalitou fotografií a bohužel to nezměnila ani Nubia Z11.

Tím ovšem netvrdíme, že by fotoaparát tohoto telefonu byl zcela nepoužitelný, to ani náhodou. Za dobrého světla umí pořídit fotky slušné kvality, horší je to pak za snížených světelných podmínek. Nevýrazný je hlavně kontrast fotografií a i na barevnosti by se dalo leccos zlepšit. Ostrost jako taková je v plném rozlišení v pořádku, ale na žádné velké přibližování detailů to stejně jako u většiny jiných mobilů není.

Výhodou je makro režim, který umí ostřit na krátkou vzdálenost a musíme uznat, že alespoň toto se Nubii poměrně povedlo. Telefon umí nahrávat video v rozlišení až 4K a přední snímač pořizuje až 8MPix fotografie.

Vyplatí se pořídit si Nubii Z11?

Odpověď na otázku, zda má smysl si koupit tento telefon, není tak jednoduchá. V první řadě musíme zmínit, že i přes znatelně nižší cenovku, než jakou mají současné top modely jiných značek, není Nubia Z11 (jak stříbrná verze za 13,5 tisíce korun, tak černo-zlatá za 15 tisíc ) vůbec levný telefon. Jde tu tak hodně o důvěru ve značku, která se na našem trhu zatím pořád ještě rozvíjí. A právě tu důvěru si musí model, potažmo celá značka nějak získat.

Pokud jde o design a zajímavé provedení, pak si Nubia Z11 určitě důvěru zaslouží. To proto, že se dokázala mezi čínskou produkcí poměrně jasně vyprofilovat a nabídla něco, co jinde zkrátka nenajdete, tedy displej bez rámečků na bocích. V tomto ohledu se telefon zkrátka povedl a je to stylovka jako vyšitá.

Ale jestli váháte spíše nad výbavou a softwarovou stránkou, nejsme si úplně jistí. Ano, jde o výkonný telefon se spoustou prostoru pro uživatelská data. Ano, baterie vydrží stejně jako u většiny jiných konkurentů. Ano, pořizuje dostačující fotografie. Ale zároveň máme i pocit jisté nedoladěnosti – tu se nám nechtěl propojit s počítačem, tam nám vůbec nefungovala jedna z předem nainstalovaných aplikací. Ovládání pomocí neoznačených senzorových kláves není moc uživatelsky přívětivé a gesta po bocích displeje jsou spíše na efekt. A spousta dalších drobností.

Zkrátka jsou tu jisté rozpaky, které je potřeba odstranit vyzkoušením v obchodě, nebo počkáním na další velkou softwarovou aktualizaci či na další, novější model. Bezkonkurenční je Nubia Z11 pouze pro příznivce zajímavého designu. Co do výkonu jí konkuruje zejména OnePlus 3T, jeden z nejvýkonnějších androidů současnosti za cenu 11 tisíc korun. Jako designového konkurenta pak doporučujeme zejména Samsung Galaxy S6 edge s ohnutým displejem, taktéž za 11 tisíc korun.