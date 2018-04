Recenze nového PDA - Palm i705

Model Palm i705 je nástupcem starého Palmu VII, který byl klonem staré “trojkové” řady a umožňoval bezdrátové připojení na internet, stahování a posílání e-mailů, webclipping, to vše na platformě PalmOS se vśemi jejími výhodami. Před několika dny Palm Inc. vyšel na trh s atraktivním vzhledem upraveného Palmu VII, a to Palmem i705. Zařízení je podobné manažerské skupině Palmů m50x a myslím si, že po prvotních fotografiích, kde spousta lidí říkala, že má ošklivý design, je zařízení ve finále vcelku povedené a svými rozměry padne do ruky jako ostatní modely Palmů.

Co nalezneme v balení:

PDA - Palm i705

Napájecí zdroj na dobíjení vestavěných Li-Pol akumulátorů

USB Synchronizační kolébka

CD-ROM s následujícím softwarem

Palm Desktop Software

Kompletní dokumentace

Bonus Software

DataViz Documents to Go



Chapura PocketMirror



MGI PhotoSuite Mobile Edition



Palm Reader

Getting Started Guide

Graffiti stickers – samolepka psaní znaků

Technická specifikace Palm i705:

Palm OS verze 4.1

8 MB paměti RAM a 4 MB paměti Flash ROM

Rozměry 78,7 x 119,4 x 15,23 mm

Hmotnost 141 gramů

SD / MMC slot

Palm Universal Connector – systémový konektor

IrDA port

Podsvícený monochromatický displej 160 x 160 bodů

Nainstalované dodávané aplikace:

MultiMail Deluxe



MyPalm Portal



Date Book



Address Book



To Do List



Note Pad



Memo Pad



Calculator

Bezdrátový přístup na internet a email

Nutnost zřízení konta a registrace u Palm.net

První pohled:

Zařízení působí pěkným uhlazeným dojmem manažerského typu. Jeho křivky jsou převzaty z úspěšných modelů Palm m50x. Celé tělo je sešroubováno ze dvou kovových krytů tak jako m50x řada. Kovově stříbrné tělo a grafitová tlačítka působí velice dobře na omak i na pohled. Hrany jsou zaobleny a linky jsou hladké. Tyto vlastnosti propůjčují novému i705 naprosto komfortní držení a pocit při držení. Stejně jako u řady m50x je pravá šachta určena pro stylus a levá pro kožený flip chránící displej proti poškození.

Pokud si vzpomínáte na předchůdce, tedy na Palm VII, určitě si vzpomenete na vysouvací anténu. Ta už je minulostí a místo ní nastupuje světle stříbrný velbloudí hrb na vrchní hraně PDA, který slouží jako integrovaná anténa.

Displej, kterým je nový Plam i705 osazen, není nic extra. Jedná se vlastně o podobný typ jako u typu m500. Jedná se tedy o černobílý (16 odstínů šedi) displej s podsvícením pro práci v noci či za ztížených podmínek s rozlišením 160 x 160 bodů. Což je u Palmů standard a zatím firma nepočítá s tím, že by přecházela na nějaké větší rozlišení, což si u nás v redakci myslíme, že je docela škoda. Podsvícení je šedozelené a svým jasem v noci připomíná doutnavku (prý velice pěkné :)).

Pokud se podíváme na hardwarová tlačítka, zjistíme, že se nám některá ztratila a nějaká přibyla, alespoň co se funkcí týče... První dvě zleva zůstala nezměněná, jsou to diář a adresář, druhá dvojice za rolovacími tlačítky však je nyní změněna na bezdrátový přístup a MultiMail DeLuxe jako e-mailový klient. Tlačítka jsou zapuštěná a prohnutá směrem do PDA, takže je lze pohodlně ovládat i stylusem; stejně na tom jsou rolovací tlačítka, která jsou převzata z m505, tj. jsou stříbrná a mají prohlubně přímo na stylus. Malým důlkem pro stylus je také opatřeno tlačítko zapínání, které je umístěno na pravém boku zařízení.

Chloubou a snad i standardem se již stává Palm Universal Connector, tedy systémový konektor na spodní hraně PDA; nyní by již neměl být problém s příslušenstvím a jeho kompatibilitou.

Bezdrátové možnosti nového Palmu i705:

Hlavní funkcí, proč se vlastně tento nový Palm začal vyrábět, jsou jeho bezdrátové funkce. Bezdrátový přístup k informacím je něco, co si normální uživatel PDA v Evropě neumí vůbec představit. Tuším, že před dvěma lety jsem viděl v Americe, jak si tehdy někdo s Palm VII zabukoval letenky, poslal e-mail známým - a to vše, aniž by vytahoval mobilní telefon a připojoval přes kabel či IrDA port. Ano možná se takového komfortu také dočkáme s příchodem bluetooth karet do našich PDA, ale v Americe na to nemusíte mít vůbec mobilní telefon, pouze PDA!

Celý systém je založen na síti bázových stanic, které jsou rozmístěny v 260 metropolitních městech po celém území USA. Jediné, co potřebujete, je zaregistrovat se na internetu u Palm.net služby. Poté musíte platit pravidelně paušál a máte k dispozici určité množství přenesených dat zdarma a ostatní za určitý poplatek. Poplatky jsou od 19,95 USD (limitovaný účet), 39,95 USD (bez limitu), 34,95 USD (s roční smlouvou). V aplikaci Prefs (preference) automaticky přibyla položka, kterou řídíte rádiovou část svého Palmu, můžete zvolit z nabídky pořád zapnuto, pořád vypnuto a zapnuto od-do.

E-mail je doručován do aplikace MultiMail DeLuxe a můžete využívat e-mail přes AOL, Yahoo nebo providera, se kterým má Palm.net smluvní vztah. Na stolním PC si můžete synchronizovat veškerou e-mailovou korespondenci aplikací MultiMail DeLuxe Desktop Link.

Webclipping, jak byl na našem serveru popsán, funguje jako databázová aplikace na objenávku čehokoliv, získávání informací bezdrátově ze serverů.

Také můžete používat přístup na internet pouhým napsáním dané internetové adresy a poté si již prohlížíte stránky, jak je libo...

Shrnutí:

Jedná se hlavně o funkční zařízení a o omlazení série Palm VII, která už je značně zastaralá a od dob trojkové řady spíše přežívala a dosluhovala. Osobně pokud bych žil na území USA, kde je možnost mít Palm.net, bezdrátovou poštu a přístup k informacím ve svém Palmu, neváhal bych a tuto vymoženost si pořídil.

Palm i705 určitě na americkém kontinentě nalezne odpovídající klientelu, u nás to bohužel nebude možné, protože jednak je i705 distribuován pouze v USA, takže u nás se spíš setkáme s individuálním dovozem a také z důvodu nefunkčnosti rádiové části a bezdrátového přístupu.

Závěr:

Jedná se o již starou, ale neotřelou myšlenku mít v kapesním počítači bezdrátový přístup ke všem informacím. Bohužel i705 je určen pro americký trh, a tak my Evropané máme zase smůlu. Osobně bych se přikláněl k řešení udělat místo rádiové části pro Palm.net část Bluetooth, kerá by se prodávala v Evropě a jistě by měla velký úspěch. Protože rozmach telefonů s technologií Bluetooth a rychlými přenosy dat GPRS má budoucnost a budeme moci bezdrátově přistupovat k informacím, posílat e-maily, využívat ICQ atp. S Palmem v ruce a telefonem s Bluetooth v kapse budeme mít stejné možnosti jako kolegové v USA s i705.