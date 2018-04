Recenze Nokie N97: nejlepší nokia všech dob na konkurenci stále nestačí

Nebudeme si nic nalhávat a hned ze začátku zmíníme, proti komu se to vlastně novinka staví - proti Apple iPhonu. Srovnání s ním se zkrátka tahle nokia nevyhne. Bohužel pro ni.

Zatímco na iPhonu vše funguje tak nějak automaticky a přístroj vás poslechne na slovo, novinka z Finska je stále příliš tvrdohlavá a potrpí si na tisíce zbytečných potvrzení či vás zkrátka přestane úplně poslouchat. Prý je to prvním, ne ještě zcela doladěným firmwarem. My tomu moc nevěříme, ale třeba nás Nokia ještě překvapí.

Model N97 je i přes jisté neduhy, které se týkají především snadnosti ovládání přes dotykový displej, velmi kvalitním telefonem. Nabízí ucelenou výbavu a soustředí se na v poslední době tolik oblíbené komunitní služby typu Facebook nebo Hi5.

Mezi největší inovace řadí Nokia inovovanou aplikaci v pohotovostním režimu, která nově funguje na bázi takzvaných widgetů, tedy jakýchsi aktivních zásuvných modulů. Z mnoha ohledů je to ale stále stará známá nokia se Symbianem a grafickým rozhraním S60, leč značně upraveným pro ovládání dotykem.

Vybíráme z katalogu

iPhone 3GS, Nokia Tube a HTC Magic - tři různá zařízení se stejným posláním, která jsou konkurencí pro Nokii N97

Kapitoly recenze

Obsah balení

Nokia N97

Baterie Nokia (BP-4L)

Cestovní nabíječka Nokia (AC-10)

Kabel Nokia (CA-101)

Headset Nokia (AD-54, HS-45)

Adaptér k nabíječce Nokia (CA-146)

Čisticí ubrousek



Vzhled a konstrukce - kvalitní "plasťáček"

Model N97 se na českém trhu bude prodávat ve dvou barvách - bílé a černé. K testu jsme obdrželi první z nich, na které jsou hned vidět jakékoli nečistoty. A že jich tahle nokia jen za krátkou dobu používání nachytala, se lze přesvědčit i z našich fotografií. Zejména zapuštěná aktivní krytka objektivu na zadní straně telefonu je dokonalým vábítkem na prach či vlákna látky z vašich kapes. Upatlaný displej je bohužel u dotykových telefonů standardem, otisky prstů najdete ale i na ozdobném chromovaném rámečku lemujícím celou čelní stranu přístroje. Nokia na to myslela a v balení naleznete malý lešticí hadřík.

Telefonu dominuje rozměrný dotykový displej, který je doplněn dvěma dotykovými tlačítky pro ovládání hovoru a jednou hardwarovou klávesou sloužící ke vstupu do hlavní nabídky či (při delším podržení) k vyvolání právě spuštěných aplikací. Nad displejem pak najdeme objektiv druhého fotoaparátu určeného pro videohovory, pohybové a světelné čidlo. Přístroj se zamyká hardwarovým zámkem umístěným na levé straně, tohle "šoupátko" se pro vás brzy stane nejčastěji používanou klávesou.

Telefon lze samozřejmě nastavit, aby se po určité době zamykal sám. Na stejné straně je i nabíjecí konektor (microUSB) doplněný indikační bílou diodou. V rozích jsou pak mřížky integrovaných reproduktorů, které svou kvalitou ale příliš nenadchnou - zvuk celkově dost zkreslují.

Aby byl poslech hudby příjemnější, stačí využít standardního 3,5mm Jack konektoru na horní straně telefonu. Sluchátka, která jsou součástí balení, doporučujeme okamžitě hodit do koše. Myslíte-li to s hudbou aspoň trochu vážně, napadne vás to ostatně samotné. Jako nouzové řešení postačí, u takhle drahého přístroje bychom ale čekali o poznání lepší "špuntíky". Audiokonektoru dělá společnost hlavní vypínač, který slouží i k přepínání vyzváněcích profilů.

Pravá část telefonu nabízí tradiční kolébkovou klávesu pro úpravu hlasitosti reproduktoru, ať už při hovoru nebo při přehrávání hudby. Často se vám stane, že ji chcete využít i jako kurzorové klávesy, například při listování telefonním seznamem. Radíme dobře, nezkoušejte to. Vážně to nefunguje. Na stejné straně je i spoušť integrovaného fotoaparátu, která je dvojčinná - přimáčknutím zaostříte, domáčknutím vyfotíte. To už ale známe z mnoha jiných přístrojů.

Celkově je telefon konstrukčně na velmi vysoké úrovni. Barevné provedení plastů však působí možná až příliš lacině. Oceňujeme ovšem, že kryt baterie, tvořící celou zadní část telefonu, drží pevně na svém místě. Nikde nevrže a na první pokus vlastně ani netušíte, jak se do přístroje dostat. Kryt je pouze zacvakávací, až se budete pokoušet telefon prvně rozebrat, nebojte se použít hrubší sílu.

To nejzajímavější, co Nokia N97 z pohledu konstrukce nabízí, je integrovaná hardwarová klávesnice. Abyste se k ní dostali, budete muset přijít na ten správný grif. Dobře si to vyzkoušejte, ideálně někde nad polštářem, jinak totiž hrozí, že tuhle nádheru za bezmála sedmnáct tisíc korun pošlete na zem dříve, než si ji náležitě užijete.

Obě části telefonu u sebe pevně drží, správným zatlačením na spodní stranu při uchopení telefonu na šířku lze ale velmi snadno dosáhnout vyklopení displeje a zpřístupnění klávesnice. Část s displejem se navíc naklápí směrem k uživateli, rozevřený telefon tedy vypadá tak trochu jako miniaturní notebook. Úhel naklopení displeje považujeme za ideální, nelze ho měnit. V obou krajních polohách je displej dostatečně aretován.

Hardwarová klávesnice je velmi dobře provedená, jednotlivé klávesy se tisknou snadno a jsou od sebe dostatečně hmatově odlišeny. Ve tmě je celá klávesnice podsvícena příjemným bílým světlem, znaky dostupné přes funkční klávesu pak svítí modře. Oceňujeme přítomnost kurzorového kříže, který při ovládání jen přes displej často postrádáte.

Rozevírací konstrukce působí opravdu kvalitně, za což Nokii po právu chválíme. Celý mechanismus je navíc opravdu důmyslně vymyšlen. Trochu se obáváme pouze životnosti páskového vodiče spojujícího obě části telefonu. Jeho namáhání bude značné, chráněn je ale velmi dobře - po rozevření jej při pohledu zezadu zakryje velká plastová plocha, na které jsou vyjmenovány klíčové vlastnosti telefonu. A propos - rozměry přístroje jsou 117,2 x 55,3 x 18,25 mm a hmotnost činí 150 gramů. Žádný střízlík to není, ale nosit v kapse se dá.

Displej a ovládání - tady by to chtělo zapracovat

Použitý displej u modelu N97 se chlubí rozlišením 640 x 360 pixelů. To je poměrně nestandardní údaj, jehož méně praktické vlastnosti odhalíte například při prohlížení videí z YouTube nebo internetových stránek.

Displej má úhlopříčku 3,5 palce a dokáže zobrazit 16,7 milionu barev. Je samozřejmě dotykový, což je možná jeho největší chyba. Těžko odhadovat, zda je jeho necitlivost na povely způsobena systémem, občas si ale vůbec nejste jisti, zda o vašem prstu vůbec ví. Nejčastěji se tak stane při snaze o scrollování webových stránek, kdy se telefon jako by zasekne a na tahy prstem vůbec nereaguje. Po nějaké chvíli ale reagovat opět začne. To je přesně to, co se vám například u iPhonu prostě nestane. U něj máte velkou jistotu, že povel okamžitě splní.

Přechod na dotykové ovládání dělá nokii vůbec problém. Na systému Symbian a jeho grafickém rozhraní S60 (pátá edice) je více než patrné, že dotykové ovládání je jen jakousi nadstavbou. Systém vypadá velmi podobně jako u standardních telefonů výrobce, kdykoli je ale potřeba zadat text mimo hardwarovou klávesnici, je třeba klepnout do editoru a tím otevřít aplikaci softwarové klávesnice.

Ta má ale svůj vlastní editor, ze kterého se text předává editorům původním. Je to o zvyku, nám to ale přijde jako polovičaté řešení, a především nepříliš uživatelsky přívětivé. Co ale musíme pochválit, je funkčnost softwarové klávesnice - jestli se bojíte, že se na displeji bude psát špatně, své obavy rovnou zahoďte.

Na každý povel přístroj standardně reaguje krátkým zavibrováním. Tuto vlastnost lze vypnout. Občas se tak dokonce stane i automaticky, když si telefon zrovna usmyslí nevibrovat. Zde ale věříme, že nový firmware tuto svéhlavost odstraní. V každém případě pamatujte na to, že položky v hlavním menu stačí potvrdit jediným klikem, například zprávu ale otevřete až napodruhé - nejdříve vybrat (označit), pak až otevřít. Tím, že chce telefon vždy něco jiného, vás bude velmi úspěšně mást. Dvojklik je nutný u všech položek, s nimiž lze dále pracovat přes kontextové nabídky. Je to bohužel daň za rychlé přizpůsobení systému dotykovému ovládání.

Standardní personalizační vlastnosti systému vezmeme jen krátce, známe je ostatně ze všech předchozích telefonů (nejen) finské Nokie. Položky v menu lze libovolně přeskládat, zvolit si můžete dvě zobrazení hlavní nabídky (list nebo mřížka), klávesové zkratky zde ale logicky nefungují (není čím zadávat čísla). Změnit lze barevný motiv a v pohotovostním režimu si můžete přizpůsobit i tapetu. Aby byla přes zmiňované widgety vidět, lze se této aktivní plochy zbavit pohybem prstu do strany. Pak máte před sebou čistou plochu a můžete koukat například na fotografii milované osoby v plné parádě.

V opačném případě se v pohotovostním režimu zobrazují vámi zvolené miniaplikace. Již v základu lze vybírat z celé řady připravených modulů, mezi kterými najdeme například Facebook, e-mail, aplikaci počasí či oblíbené kontakty. Těchto widgetů se na domácí obrazovku vejde přesně pět, je jen na vás, které si vyberete. Tyto miniaplikace jdou i dohrávat, záleží na vývojářích, zda je ke svému softwaru nabídnou. Jejich pořadí si můžete libovolně přizpůsobit v editačním módu snadným přetahováním prstu. Miniaplikace v pohotovostním stavu jsou víceméně jedinou a poslední softwarovou odlišností od první dotykové nokie, známé pod názvem Tube. Zda je to správně, či nikoli, to už necháme na vás. - čtěte Recenze Nokie 5800 XpressMusic: umí víc než iPhone a nemá jeho chyby

Telefonování a zprávy - vylepšený standard

Nokia N97 podporuje sítě WCDMA 900/1 900/2 100 MHz a GSM 850/900/1 800/1 900 MHz. Z pohledu běžných funkcí se toho u novinky změnilo pramálo. Telefonní seznam nabízí možnost vícepoložkových záznamů v podstatě stejně detailních jako v počítačovém Outlooku. Ke každému kontaktu lze navíc přidat fotografii či speciální vyzváněcí tón. Počet kontaktů je omezen jen dostupnou pamětí, limitu tak zřejmě nikdo nedosáhne.

Zachovány samozřejmě zůstaly i skupiny volajících, díky nimž lze poté ve vyzváněcích profilech filtrovat hovory. Bohužel ale tato filtrace neprobíhá metodou "black listu", tedy zakázaných kontaktů, ale "white listu", tedy kontaktů povolených. To je například ve chvíli, kdy nechcete být upozorněni třeba na pracovní hovory, trošku problém. Všechny ostatní kontakty totiž musíte mít ve skupině například "ostatní" a tuto skupinu povolit, místo toho, abyste jen zakázali pracovní skupinu, kterou si vytváříme přece jen o poznání častěji.

Příjemnou funkcí jsou oblíbené kontakty, ke kterým patří i jeden z výše zmiňovaných widgetů. I bez něho jde ale o praktického pomocníka, při označení kontaktu jako oblíbeného se totiž automaticky zobrazuje na prvních místech adresáře. Po vstupu do seznamu kontaktů jej tak máte okamžitě na očích bez nutnosti vyhledávání, které samo o sobě není příliš příjemné. Sice lze vyhledávat podle řetězce znaků (nikoli dle čísla) a přístroj vám vždy nabízí jen dostupné alternativy, v prvním kroku se ale nezobrazí celá abeceda a například pro "R" musíte přepínat mezi zobrazenými písmeny. Navíc listování v seznamu pomocí dotykového displeje zdaleka není tak příjemné jako u zmíněné konkurence.

Po označení kontaktu a jeho rozkliknutí vám telefon nabídne všechny možnosti, které lze dle uložených záznamů využít. Máte-li tedy u svého šéfa uložený e-mail, přístroj okamžitě nabídne možnost jej jediným klikem odeslat. Do budoucna má prý přijít i přímá podpora Skypu a SIP volání. Samozřejmostí je přehledný protokol volání schopný archivovat až měsíc stará data, hlasové ovládání či hlasitý odposlech.

Ani u zpráv se toho příliš nezměnilo. Upustíme-li od již zmiňovaného "editoru nad editorem", je práce se zprávami v podstatě úplně stejná jako u standardních telefonů výrobce. Do telefonu lze uložit až 999 zpráv. Podporovány jsou jak tradiční textovky, tak i multimediální zprávy. Zadávat text lze třemi způsoby - přes softwarovou alfanumerickou klávesnici, pomocí přiloženého stylu rozpoznáváním ručně psaného písma (telefon můžete svému rukopisu přiučit) nebo plnohodnotnou hardwarovou klávesnicí. Využít můžete i prediktivního slovníku T9, který píše s diakritikou, ale zprávy nezkracuje. To snadno zjistíte z počítadla zbývajících znaků, které máte po celou dobu psaní textu k dispozici.

Přibyla pouze přímá podpora Mail for Exchange, který kromě e-mailů dokáže synchronizovat i kalendář, úkoly a kontakty. Nadefinovat můžete kromě firemního mailu i bezpočet soukromých schránek, které se mohou automaticky vzdáleně synchronizovat. I zde Nokia do budoucna slibuje novoty, například přímou podporu instant messagingu.

Pokud se ptáte na výdrž baterie, pak vězte, že N97 vybijete i za půl dne. To ale musíte využívat navigaci či připojení přes wi-fi. Dost si ukousne i FM vysílač. Při běžném používání jsme se ale nedostali přes dva dny, a to zejména kvůli téměř neustálému připojení telefonu k internetu kvůli on-line widgetům. Pohotovostní obrazovce lze ale nakázat i off-line režim a připojení k internetu tak snadno kontrolovat. Pak by přístroj mohl vydržet i déle, dost možná i o poznání déle.

Zábava - královská disciplína

Model N97 je především multimediálním přístrojem. Nokia se u něj zaměřila na podporu komunitních služeb, avšak vyřešila to tak trošku šalamounsky. V telefonu sice najdete několik vychytaných aplikací, jako je již několikrát zmíněný Facebook, Hi5, YouTube a podobně, všechny ale pochází od třetích stran, a lze je tedy doinstalovat i třeba do Tubu. Rozdíl je zde jediný - u starších telefonů nevyužijete widgetů. Vážně tato odlišnost stačí k tomu, aby po N97 někdo toužil?

Ale pojďme od toho. N97 totiž má co nabídnout zejména z pohledu hardwaru. Příkladem prvním může být integrovaný pětimegapixelový fotoaparát. Fotografie jím pořízené za ideálních světelných podmínek patří mezi to nejlepší, s čím se lze na trhu setkat. Jeho kvality ale sráží integrovaná přisvětlovací dioda. Zní to paradoxně, ale právě ona vám zkazí jakoukoli večerní fotku. Její světlo se totiž ve fotografii promítne jako "levá mlha", jak jsme si tento efekt interně nazvali. Levá proto, že na fotce vychází zleva (důsledek umístění diody napravo od objektivu), a mlha proto, že jako mlha skutečně vypadá. Prosté.

Samotný fotoaparát ale špatný rozhodně není. Dokáže pořizovat snímky o velikosti až 2 584 x 1 938 pixelů, disponuje širokou škálou nastavení a lze jím pořizovat i kvalitní VGA videa v poměru stran 16:9. Všechny fotky lze poté nalézt v galerii, se kterou je ale práce spíše utrpením než požitkem. Doporučujeme proto okamžitě vyzkoušet Nokia Photo Browser, který lze zdarma stáhnout ze stránek Nokia Beta Labs. Jde sice o nástroj v ne zcela finální podobě, avšak pro dotykové ovládání mnohem přívětivější a nabízející celou řadu skvělých vlastností. Tuto aplikaci si detailněji popíšeme v samostatném článku.

Vylepšeno bylo i videocentrum, což je samostatná galerie pro pořízená videa. I u nich lze využít až 14násobný zoom i přisvětlení pomocí duální diody. Přístroj umožňuje i přístup k internetovým videím, ať už přes zmíněnou aplikaci YouTube nebo pomocí klasického streamu a video podcastů. Nechybí zde ani podpora Flash videí.

Multimediální soubory je třeba mít kam ukládat, proto model N97 přichází s více než královským úložištěm: 32 GB interní paměti. Tu lze navíc ještě nadále rozšířit až o 16 GB pomocí paměťových karet microSDHC. Celkem tak lze mít k dispozici až 48 GB.

Takovou paměť využijí především hudbychtiví zájemci, pro něž je připraven kvalitní hudební přehrávač opět s možností umístění widgetu v pohotovostním režimu. Přístroj si poradí s formáty MP3, AAC, eAAC, eAAC+, WMA, a to včetně ID3 tagů. Ke každému albu lze přiřadit i obrázek. Telefon umí spravovat i digitální práva DRM: WM DRM, OMA DRM 2.0/1.0 a nabízí stereofonní FM rádio s RDS. Velmi vítaný je i FM vysílač, díky kterému lze hudbu z telefonu naladit na zvolené frekvenci na jakémkoli rádiu v blízkém okolí. Parádní věc zejména do auta.

Nebyl by to pořádný multimediální telefon bez GPS navigace. Díky ní lze označovat i místa, na kterých jste pořídili jednotlivé fotografie (geotagging). Vestavěná aplikace Nokia Mapy navíc využívá i kompasu a akcelerometru pro přesné určení směru. Mapy jsou v telefonu zdarma, po koupi dostanete možnost vyzkoušet si navigační schopnosti aplikace po dobu tří měsíců zdarma. Pak vás čeká nemilá povinnost zaplatit, nebo se poohlédnout po jiném navigačním softwaru.

K zábavě patří i hry. Těch v telefonu mnoho nenajdete, respektive zde najdete pouze jednu - variaci na velmi úspěšnou počítačovou hru Guitar Hero. Další hry si lze zakoupit v internetovém obchodě Ovi Store, který finský výrobce představil společně s dnes recenzovaným modelem. Na něm lze nalézt i různé aplikace, videa, tapety a další obsah.

Organizace a data - nic nového pod sluncem

Co se týče organizačních funkcí, ty vezmeme pěkně hopem. Model N97 se totiž chlubí stejnou plejádou funkcí se stejnými vlastnostmi jako jakýkoli jiný model se Symbianem. V první řadě jde o kvalitní kalendář nabízející všechny možné pohledy a umožňující uložit několik typů událostí (opět s možností widgetu v pohotovostním stavu). Následuje seznam úkolů, poznámky, záznamník, kalkulačka, hodiny se světovým časem a opakovaným budíkem a převodník jednotek. Chybět nesmí kancelářský balíček pro práci se soubory .xls, .doc a .ppt.

Nepříjemnou změnou je pouze třicetidenní trial verze mobilního Acrobat Readeru pro prohlížení .pdf souborů. To však není práce Nokie, nýbrž firmy Adobe.

Připraven je i přehledný správce souborů, vyhledávač obsahu a několik aktualizačních nástrojů. Plusem je, že i při aktualizaci firmwaru zůstávají nově zachována veškerá data uložená v telefonu. Chybět nesmí ani internetový prohlížeč, který ale trošku zaspává dobu. Zatímco před pár lety šlo o jeden z nejlepších prohlížečů v mobilních telefonech, u modelu N97 působí trošku archaicky. Práce s ním přes dotykový displej navíc není příjemná. Naštěstí tu existují různé alternativy.

Telefon může velmi snadno posloužit i jako datový modem. K počítači jej připojíte pomocí přiloženého datového kabelu nebo přes Bluetooth (lze přes něj i poslouchat hudbu - A2DP profil). Data přitom umí telefon využít přes technologie GPRS, EDGE, 3G i HSDPA. Chybět nesmí ani wi-fi.

Závěr - královna vedle krále

Nokia N97 je bezesporu to nejlepší, co kdy finský výrobce vypustil na trh. Po nedávném fiasku s modelem N96 si ostatně musel nechat na nástupci opravdu záležet. Dokonce i věříme zástupcům firmy, že mnohé nedostatky se odstraní v dalším firmwaru. Nokia však stále nedokáže dostatečně přesvědčit zákazníky o tom, že právě její produkt je ten nejlepší. A co víc, nedaří se jí přesvědčit ani nás. Ať už ikonu dotykových mobilů, která tento trend odstartovala (Apple iPhone) milujete či nenávidíte, stále jde o telefon s bezkonkurenčním ovládáním.

A ať se snaží světová jednička jakkoli, ani po třech letech se v jednoduchosti ovládání iPhonu ani nepřibližuje. N97 reaguje velmi nepřesně, nepředvídatelně a často ji musíte k něčemu zkrátka přemlouvat. Co ale nová nokia umí, je pestrá nabídka funkcí. A v těch produkt od Applu hravě předčí. Bude jí to ale k očekávanému úspěchu skutečně stačit? Za méně peněz bychom tomu i věřili, za bezmála dvacet tisíc korun to ale bude mít tenhle model setsakramentsky těžké.