Recenze Nokia N81 8GB: s hrdostí okopírovaná konkurence

Pro někoho jde možná už tak trošku o klišé, jiní si tento fakt velmi dobře uvědomují. Velmi úspěšný telefon iPhone od Apple zkrátka dokonale rozvířil stojaté vody na mobilním trhu. Někdo se vydal cestou napodobenin, jiní si vzali k srdci jiné vlastnosti tohoto přístroje.

Právě do druhé skupiny můžeme zařadit i dnes recenzovanou novinku - Nokii N81 8GB. Právě onen dovětek za standardním označením modelu napovídá, s kým chce Nokia vyhlásit válku. Svou část zákazníků však chce ukousnout nejen za pomoci velkorysé paměti, ale i slušné funkční a multimediální výbavy.

Novinka též nepřímo navazuje na nepříliš úspěšný model N91, který jako první nabídl v mobilním telefonu 4GB pro uložení vašich oblíbených skladeb. Od své starší sestry se však značně poučila - prošla dietou ve všech směrech a svým vzhledem nebudí takové emoce. Chatrný pevný disk navíc nahradila flash pamětí.

Multimediální klenot, který nadchne zdálky, ale zklame zblízka...

Vzhled - takový obyčejný kvádříček

Nokia N81 (8GB) patří mezi vysouvací modely, tzv. slidery. Její konstrukce je pevná, lze říci až ukázková. Telefon působí velmi celistvým dojmem a ani při tradičním testu zkušeného recenzenta - silném promačkání kolem dokola - telefon nevydá ani hlásku.

Ani u tohoto modelu se Nokia nepustila do žádných designových inovací. Telefon tak lze přirovnat ke strohému kvádříku s rozměry 102 × 50 × 17,9 mm. Váha přístroje se ustálila na hodnotě 140 gramů a to i v případě, že si zakoupíte jen "obyčejnou" N81ku.

Použitý displej, obklopený mnoha klávesami, reproduktorem a malou kamerkou pro videohovory, se chlubí rozlišením 320 × 240 obrazových bodů při úhlopříčce 2,4 palce. Zobrazí celkem 16,7 milionu barevných odstínů. Svou kvalitou přesvědčí nejednoho kupce, zejména u sledování filmu umí slušně poblouznit.

Na bocích telefonu se nachází mřížky ukrývající stereo reproduktory, pravý pak přidá i klávesy pro regulaci hlasitosti a spoušť integrovaného fotoaparátu. Vespod přístroje se ukryly konektory pro připojení k počítači (microUSB) a nabíječky, levý spodní roh umožní uchycení "módního" poutka na krk či zápěstí.

Hudbychtivé zákazníky však bude více zajímat strana horní. Ta totiž nabídne standardní 3,5 mm Jack konektor pro připojení jakýchkoli dostupných sluchátek na trhu. Ta v základním balení lze totiž považovat jen za nouzové řešení, o tom ale až později. Dále se zde nachází hlavní vypínač a posuvný hardwarový zámek klávesnice. Po jeho aktivaci se telefon automaticky zamyká při zavření.

Záda telefonu nabídnou jen nekrytou optiku integrovaného 2Mpix fotoaparátu a kryt baterie BP-6MT s kapacitou 1050 mAh. Ta má dle specifikace přístroj udržet až 17 dní v pohotovosti, nebo 4 hodiny při hovoru. Na stránkách výrobce se pak můžete dovědět i slibované hodnoty pro přehrávání hudby, videa či hraní her. V praxi nám při testování vydržela novinka bez velkých potíží 4(!) dny, což považujeme za velmi slušný výsledek.

Barevná kombinace nazvaná v originále Cocoa Brown znamená, že z balení vytáhnete telefon s leskle černou čelní stranou, zatímco kryt baterie bude v tmavě hnědé metalické barvě. Boky přístroje zdobí rámeček v těžko popsatelném světlém odstínu imitujícím kov. Netřeba připomínat, že lesklé plochy se velmi snadno špiní. Novinka se v dalších barevných variantách nechystá.

Klávesnice - jeden myslel, až to nedomyslel

Hlavní blok funkčních kláves nacházející se pod displejem lze s trochou nadsázky označit za "nepovedený". Osobně bych se nebál použít slovo otřesný, avšak chápu, že uživatel s menšími prsty, než mám já, nemusí mít pro mou kritiku pochopení. Hlavní kurzorový kříž je totiž obklopen čtyřmi klávesami pro ovládání hudebního přehrávače. Při práci s navigační klávesou tak v podstatě neexistují chvíle, ve kterých si nechtěně hudbu nespustíte, případně nezastavíte.

Ovládání přehrávače je navíc doplněno o multimediální klávesu a celý výše popsaný shluk obklopují ještě funkční klávesy pro ovládání hovoru, kontextových nabídek a podobně. Ty nejsou nijak vizuálně ani hmatově odlišeny a vy tak musíte jen hádat, zda jste skutečně stiskli tu pravou klávesu. O tom, jak jsou klávesy pod lesklým krytem ve skutečnosti poskládány, nám trochu napověděl až nedávno představený model N82. - více zde

Velmi vítanou a užitečnou novinkou je však funkce nazvaná NaviWheel. Ta pomocí vestavěných senzorů sleduje váš prst pohybující se po navigační klávese. Kroužením v obou směrech se tak můžete jednoduše pohybovat ve vybraných aplikacích jako je fotogalerie, přehrávač hudby či speciální multimediální menu, o kterém si povíme později. Zejména majitelé iPodů teď ví, o čem je řeč. Bohužel tuto funkci nevyužijete v samotném menu telefonu, kde by byla schopna eliminovat ony překlepy do ovládacích kláves hudebního přehrávače. Nezbývá mi nic jiného, než povzdechnout.

Alfanumerický blok se naštěstí od funkčního nepřiučil, psát zprávy a další texty tedy nebude problém. Klávesy jsou snadno hmatově odlišitelné (avšak jen ve svislém směru) a jejich odezva i zdvih ideální. Možná se jen budete muset naučit trošku více kroutit palcem, jelikož klávesy sahají až k okrajům samotného přístroje.

Další novotu prozradí N81 až v případě spuštění aplikace N-Gage. Poté se totiž těsně nad displejem po stranách reproduktoru rozsvítí klávesy se symbolem čtverečku a kolečka známé z herních konzolí. Usnadňují ovládání mnoha her. Jedinou výhradou je jejich slabé podsvícení, ostatní klávesy totiž svítí mnohem jasněji, bíle.

Ovládání je u všech symbianových telefonů stále stejné, pro úplnost jen uvedu, že menu je možné přizpůsobit plně dle požadavků uživatele (vytvářet, mazat, přesouvat složky a soubory), samozřejmostí jsou tapety, klávesové zkratky. Novinkou u N81 (8 GB) jsou dvě nové podoby hlavního menu. Krom klasické mřížky či seznamu lze zvolit i otáčející se menu do V či jakéhosi "šišoidu".

Zábava - hudební královna bez velkých inovací

Jelikož je Nokia N81 (8 GB) hlavně multimediálním zařízením, budu se právě tomuto tématu věnovat blíže. Ostatní funkce popíšu jen okrajově. V první řadě se sluší zmínit, že společně s modelem N81 8 GB dostanete ve speciálním balení i nejnovější album skupiny Maroon 5 včetně exkluzivního songu Let It Go, který dosud nebyl uveden. Zároveň v telefonu najdete i dva videoklipy.

Nokia tím jasně dává najevo, k čemu je telefon určen - přehrávání hudby. K tomu je připraveno více než velkorysé úložiště a geniálně jednoduché ovládání po vzoru iPodu, o kterém jsem psal již výše. Osm gigabajtů dat uspokojí i toho nejnáročnějšího milovníka hudby a NaviWheel zas zažene stesk na vašeho stařičkého iPoda v případě, že jej za N81 vyměníte.

Čekáte-li ale velkou změnu v hudebních funkcích - což by vzhledem k marketingové komunikaci modelu nebylo k podivu - budete možná zklamáni. Zásadními novinkami jsou totiž oproti jiným modelům z Nseries jen drobnosti.

Patří sem nové otočné multimediální menu, které funguje jako rozcestník ke klíčovým funkcím telefonu. Zároveň informuje o aktuálním ději. Efektní a ve spojení se senzorovým ovládáním i funkční. Ve spojení s výše popsanou změtí kláves si ale troufnu tvrdit, že do tohoto menu zas tak často nezavítáte.

Samotný hudební přehrávač byl doplněn též pouze kosmeticky. Tím však nechci říci, že by byl špatný. Jeho ovládání je jednoduché, přehledné a funkce ucelené. Novinkou již z dřívějších modelů je možnost zobrazení bookletu právě přehrávaného alba (že by opět inspirace odjinud?), přehrávání si navíc můžete okořenit vybranými vizuálními efekty.

Přehrávač hudbu automaticky třídí dle ID3 tagů, umí vytvářet a ukládat playlisty, přehrává náhodně, opakuje vše či jednu skladbu. Nabízí i dodatečnou úpravu zvuku v podobě ekvalizéru či rozšířeného sterea. O své práci informuje, i když se v něm aktuálně nenacházíte - každou operaci (stop, pauza, vpřed, zpět) oznamuje v kontextovém okénku, které na vás vyběhne kdekoli v menu. Na adresářovou strukturu však zapomeňte.

Podporované audio a video formáty: Audio: MP3 (VBR), AAC, eAAC+, AAC+, WMA/M4A, WAV včetně OMA DRM 1.x, 2.0, Windows Media DRM (OTI/OTA s hudebním obchodem Nokia) Video: MPEG-4, H.264, H.263/3GPP, RealVideo 8/9/10

TelefI přesto lze považovat N81 za plnohodnotnou náhradu běžného mp3 přehrávače. Bohužel po vzoru výrobců takových zařízení přibalila v základu i Nokia nepříliš kvalitní sluchátka. Kolega Václav Nývlt, náš expert na poslechové testy, označil sluchátka doslova za "pouhé nouzové řešení." S referenčními Koss Porta Pro byl s hudebním přednesem víceméně spokojen.

Jeho slova však musíme brát s nadsázkou. Nekončené breptání totiž lze od rozeného audiofila čekat, běžný smrtelník nejspíše nebude namítat vůbec nic. Osobně jsem byl s kvalitou zvuku velmi spokojen, přibalené špunty jsou ale i dle mého soudu špatné.

Pochvalu si naopak zaslouží kvalitně vyvedené dálkové ovládání, které dovoluje připojení jakýchkoli jiných sluchátek díky standardnímu 3,5 mm jacku. Navíc poté nepřijdete o možnost telefonovat, jelikož mikrofon se ukrývá právě v dálkovém ovládání. To poslouží nejen pro ovládání hovorů, ale zejména hudebního přehrávače.

A abych nezapomněl - hudbu můžete poslouchat i bezdrátově díky stereo bluetooth profilu nebo z integrovaných hlasitých reproduktorů, jejichž přednes je vzhledem k jejich možnostem a velikosti kvalitní. Avšak pozor - hudba se z nich začne linout i v případě, že máte aktivován tichý profil. Na poradě si tak raději s telefonem nehrajte, můžete se tak vyhnout slušnému trapasu.

Kromě elektronické hudby ve výše uvedených formátech se lze s telefonem pobavit i díky vestavěnému rádiu s podporou Visual funkcí, případně lze z internetu stahovat a ukládat oblíbené podcasty. Zároveň se přístroj umí připojit přímo do hudebního online obchodu Nokia, odkud můžete obohacovat vaši hudební sbírku. Samozřejmě, že to nebude zadarmo.

Zábava nekončí - N-Gage, foto a kvalitní video

Novinka nabídne díky svému kvalitnímu displeji i velmi dobré podhoubí pro sledování vedeí. Po příslušné konverzi lze dlouhé hodiny sledovat vaše oblíbené videonahrávky přímo v telefonu a to přes celý displej, samozřejmě na šířku. Videa si můžete také stáhnout z internetu, využít streamovaných kanálů, nebo je vytvářet přímo v telefonu pomocí integrovaného fotoaparátu.

Ten dokáže pořizovat snímky v maximálním rozlišení 1600 × 1200 obrazových bodů a nabídne veškeré funkce, na které jsme u multimediálních telefonů tohoto typu zvyklí. Namátkou jmenujme například redukci červených očí, integrovaný blesk, automatickou spoušť, barevné efekty, sekvenční snímání, vyvážení bílé, nastavení expozice či citlivosti ISO. Bohužel chybí automatické zaostřování. Kvalita fotografií je podprůměrná.

Nadšení jistě neukryjí vyznavači mobilních her. Nokia totiž ve svých nových modelech z řady Nseries nově oživuje známou značku N-Gage. Zatímco v minulosti s ní byly spojeny celé přístroje, nyní jde pouze o herní platformu. V každém případě vězte, že do N81 si budete moci nainstalovat ty nejnovější a nekvalitnější herní trháky pro tuto platformu. V telefonu vás již namlsají ukázky tří her - Space Impact, FIFA07 a Asphalt3.

Telefonování a zprávy - nic nového pod sluncem

Telefonní seznam je již tradičně vícepoložkový, přičemž detailnost jednoho kontaktu je čistě na vás. Můžete přidávat několik telefonních čísel, emailové adresy, webové adresy, poznámky atd. Kapacita adresáře je navíc omezena jen volnou pamětí telefonu, která je 12 MB. Samozřejmostí jsou skupiny volajících, vyzváněcí profily, hlasitý odposlech či hlasové vytáčení bez nutnosti učit telefon hlasovým povelům.

S přístrojem se dovoláte nejen v Evropě, ale i za velkou louží (GSM 900/1800/1900 MHz). Kromě tradičních hovorů můžete využít i funkci Push To Talk (PTT). Veškeré hovory poté můžete kontrolovat v přehledném protokolu, který dokáže informace shromažďovat až 30 dní. Najdete v něm nejen přehled o hovorech, ale i datových přenosech či počtu odeslaných SMS zpráv.

Kromě tradičních textovek si telefon poradí i s MMS zprávami a nabídne velmi propracovaný emailový klient. Ten dokáže spravovat hned několik na sobě nezávislých účtů a kontrolovat schránky v zadaných časových intervalech. S Exchange serverem spojíte telefon jen s pomocí aplikací třetích stran, Nokia tuto možnost nabízí jen pro vybrané telefony, zejména pak pro přístroje z řady Eseries. Přístroj samozřejmě nabízí prediktivní slovník, jehož vlastnosti jsme však nemohli vyzkoušet, jelikož se k nám dostal telefon bez českého jazyka.

Veškeré zprávy lze jednoduše spravovat, ukládat je do uživatelem vytvořených složek, hromadně mazat. Jejich délka není ničím omezena, u SMS se během psaní předem dovíte, do kolika zpráv bude výsledný text rozdělen. U MMS pak vidíte, jaké velikosti komponovaná zpráva aktuálně dosahuje. Samozřejmostí jsou i výpisy o doručení, které se ukládají do samostatné složky, odkud je lze jednoduše spravovat (kontrolovat, mazat...).

Kancelář - rychlá data a kvalitní organizér

Ač jde o multimediální telefon, díky použitému standardnímu operačnímu systému Symbian nabídne i ucelenou nabídku kancelářských funkcí. V popředí stojí velmi povedený a propracovaný kalendář, následují ho funkce jako textové či hlasové poznámky, rekordér (omezen na hodinu záznamu), konvertor jednotek, prohlížeč PDF dokumentů, budík s opakováním, správce souborů. Co však zamrzí je chybějící balík Office pro prohlížení a editaci souborů Word, Excel a PowerPoint.

Velmi vítanou novinkou je aplikace Search - hledání souborů v telefonu i na internetu. Pokud nebudete moci nalézt požadovanou složku či soubor, stačí zde zadat jeho název. Výsledky jsou velmi rychlé a přesné, vyhledávat můžete i podle kategorií (hudba, videa, dokumenty...). Vzhledem k obrovské paměti přístroje tuto aplikaci nemálokdy velmi oceníte.

Telefon nabídne tradiční trojici datových technologií GPRS/EDGE/UMTS. Rychlejší data než 3G lze dosáhnout už jen díky podpoře technologie wi-fi. Na internet se dostanete i přímo z telefonu díky připravenému kvalitnímu webovému prohlížeči. K počítači přístroj připojíte pomocí microUSB konektoru (samozřejmostí podpora Mass Storage) nebo bezdrátově přes Bluetooth. Synchronizace přístroje s PC docílíte nainstalováním balíku PC Suite z přiloženého CD.

Ať už pracovně nebo soukromě, jistě se budou hodit i předinstalované mapy Nokia Maps. Za nemalý poplatek a při dokoupení externího GPS modulu pak můžete z této aplikace jednoduše udělat plnohodnotný navigátor.

Suma sumárum