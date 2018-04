Zářivý vstup mezi nejlepší. Recenze Nokia Lumia 930

Roli toho nejlepšího modelu v nabídce značky Nokia dlouho hrál phablet Lumia 1520. Pro ty, kdo však tak veliký telefon nechtěli a přitom toužili po špičkovém Windows Phone smarpthonu, však Microsoft neměl co nabídnout. Teď je tu Lumia 930 s pětipalcovým Full HD displejem a špičkovými hardwarovými parametry nejvybavenějšího phabletu značky.

Přebírá od něj jak čtyřjádrový procesor Snapdragon, tak třeba skvělý dvacetimegapixelový fotoaparát. Konkurence má dnes sice už i o něco výkonnější hardware, jenže to u Windows Phone vůbec nevadí a tak se může Lumia 930 směle postavit těm nejlepším. Navíc tu má některé příjemné drobnosti, které v praxi zaujmou více než hardwarová síla.

Plusy a minusy Proč koupit? perfektní displej

atraktivní design

rychlý systém

špičkový fotoaparát

výborná výbava

vcelku příznivá cena

Proč nekoupit? hliníkový rám náchylný k poškození

nemá slot na karty

chybí Glance Screen Kdy? V prodeji Za kolik? 13 990 Kč

Jenže na druhou stranu Lumia 930 trochu nepochopitelně přišla i o některé užitečné funkce známé z ostatních nokií s mobilními windows. K dokonalosti telefonu chybí také slot na paměťové karty. Lumia 930 rovnou přichází s nejnovější verzí operačního systému Windows Phone 8.1, který přináší řadu nových funkcí.

Vzhled a konstrukce: opět sázka na barvy

Nokia se nebojí i u svých nejdražších a nejlépe vybavených modelů používat výrazná barevná provedení. A u Lumie 930 jako by to platilo dvojnásob. Krom černého a bílého provedení telefonu se totiž dodává i opravdu hodně svítivě zelená nebo námi testovaná oranžová verze. Tyto varianty budí hodně pozornosti a celkově vzhled Lumie 930 hodně ozvláštňují. Nám se v podstatě veselé ladění vlajkové lodi hodně líbí, na druhou stranu chápeme, že spousta uživatelů “jedovaté” barvičky raději vynechá a sáhne po konzervativnějších provedeních.

Každopádně je tímto krokem mezi top modely Lumia 930 výjimečná. Barevná je pouze zadní část telefonu, kterou tvoří plast. Čelní plocha s displejem je celá tradičně černá. Boky telefonu pak kompletně obepíná hliníkový rám, který je jen nahoře a dole přerušen dvojicí spojů - to aby rám mohl fungovat jako anténa. Spoje jsou velikostně výraznější, ale decentně vyřešené a design telefonu nijak zásadně neruší.

Provedení s hliníkovým rámem už měla i Lumia 925, tentokrát však zvolila Nokia jiné řešení s ostřejšími hranami a plochým pásem, který boky obepíná. Je to dle nás esteticky velmi povedený odklon od dosavadních spíše oblých špičkových lumií. To ovšem neznamená, že bychom novou konstrukci lumie pouze obdivovali.

Jenže nutný je i kritický pohled. Kombinace hliníku a plastových zad telefonu sice tvoří efektní barevné kombinace, v detailním pohledu je však vidět, že slícování plastu s hliníkem poměrně pokulhává. Není to nic tragického, jenže konkurence v nejvyšší třídě umí vyvolat i mnohem prémiovější dojem (třeba LG paradoxně s celoplastovým tělem telefonu). Problematický je i samotný použitý hliník. Jak se mnozí výrobci přesvědčili, hliník je měkký materiál, který je hodně náchylný na vrypy a odštípnutí. Loňské hliníkové HTC One (M7) se tak často proměňovalo v telefon plný nevzhledných kráterů a pro letošek raději HTC zvolilo mnohem odolnější a trvanlivější ocelové provedení. Ocel preferuje i mnoho dalších výrobců (Apple, nejnověji třeba Xiaomi).

Zdá se, že touto cestou učení si musí projít i Nokia (teď už Microsoft). Krásný hliníkový rám špičkové lumie je totiž samozřejmě náchylný na vrypy a bohužel se nám to podařilo potvrdit. Jeden neopatrný pád telefonu na chodník zanechal na rámu celou řadu nepříjemných šrámů, telefon jako takový však vše přežil ve zdraví. Pád telefonu byl částečně způsoben také tím, že Lumia 930 je hodně hranatý telefon a jeho držení není tak pohodlné, jako u mnohých oblejších soupeřů.

Na druhou stranu je Lumia 930 výrazně menší než mnozí konkurenti, s rozměry 137 x 71 x 9,8 mm patří ve třídě supersmartphonů k tomu menšímu (šířka odpovídá HTC One M8, na výšku je nokia menší). Hmotnost 167 gramů je řekněme v normě. Díky na svou třídu relativně kompaktním rozměrům padne Lumia 930 dobře do kapsy.

Displej a ovládání: konečně Full HD

Lumia 930 se může pochlubit parádním pětipalcovým Full HD displejem. Nokia se tu nehnala za ještě většími úhlopříčkami, byť určitý prostor pro nárůst tu je - rámečky okolo displeje nejsou tak minimalistické jako například u LG, pod displejem jsou nadále senzorová ovládací tlačítka, Windows Phone 8.1 přitom už umí nabídnout i tlačítka virtuální. Bereme to jako prostor pro rozvoj pro příští generaci, v současné podobě však nemáme k tomuto uspořádání prakticky žádné výtky.

Displej samotný je opravdu povedený. Jde o první Full HD panel ve smartphonu Nokia (Full HD má i Lumia 1520, to je phablet) a k parádní jemnosti přidává i povedené barevné podání. Jde o AMOLED panel s tradičně trochu živými a zářivými barvami, tuto úroveň lze však snadno ztlumit v nastavení a dát panelu trochu přirozenější barvy. Obraz na displeji je parádně ostrý, byť tradičně na úvodní obrazovce Windows Phone s dlaždicemi to není na první pohled tak vidět.

U Lumie 930 však přeci jenom i na úvodní obrazovce toto rozlišení smysl má. Telefon totiž standardně umí zobrazit na úvodní obrazovce tři sloupce dlaždic namísto dosavadních dvou u běžných smartphonů Nokia. U Windows Phone 8.1 by mělo jít mezi zobrazením dvou a tří sloupců přepínat, jenže Lumia 930 to neumožňuje. Není to zásadní problém, pokud chce uživatel používat konfiguraci dvou sloupců, stačí, když si na obrazovku naskládá kombinaci největších obdélníkových dlaždic a klasických čtvercových dlaždic střední velikosti. My jsme však právě díky rozlišení bez problémů používali i nejmenší dlaždice.

Samotný displej však překvapivě přináší i několik ústupků. Především ten, kdo si u lumií zvykl na parádní funkci Glance Screen, bude u 930 velmi zklamán. Použitý typ displeje prostě tuto funkci neumožňuje - není to kvůli AMOLED panelu či jakýmkoli jeho zobrazovacím schopnostem. Je to proto, že displeji chybí paměťová komponenta, která by se o zobrazování starala. Nokia jednoduše šetřila nebo prostě nedovedla zajistit dodávky takových displejů v dostatečném množství. Telefon se tak vrací ke klasickému zhasnutému displeji, na kterém uživatel informace o zameškaných událostech a čase neuvidí, dokud telefon nerozsvítí vypínacím tlačítkem na boku. Přístroj se neprobudí ani gestem mávnutím nad ním, jako to umí jiné lumie.

Je to škoda, Glance Screen je zajímavá a užitečná konkurenční výhoda. Lumii 930 alespoň zůstala možnost ovládat přístroj v rukavicích a je tu i tradiční mód pro zlepšení čitelnosti na přímém slunečním světle a nechybí možnost probuzení telefonu poklepláním na displej. Upřímně, v tomto ohledu prostě nemá Lumia 930 konkurenci, její displej je skvěle čitelný vždy a za jakýchkoli podmínek.

Jak jsme již psali, ačkoli Windows Phone 8.1 umožňují ovládání virtuálními tlačítky, Lumia 930 spoléhá na tlačítka senzorová pod displejem. Jinak jsou tu přítomny prakticky všechny novinky systému, včetně do něj trochu naroubované notifikační lišty. U ní si může uživatel alespoň nastavit, které programy tu mají právo upozornění zobrazovat. Užitečnou novinkou v ovládání je fakt, že po stisku tlačítka pro vyhledávání se sice spustí vyhledávač Bing, ovšem ten umožňuje hledat i v obsahu telefonu a v položkách nastavení.

Vzhledem k tomu, že nastavení mají u nové verze windows hodně dlouhý seznam bez jakékoli logiky řazení, je hledání užitečnou možností. Na druhou stranu by bylo fajn, kdyby možnost vyhledávání existovala i v samotném menu nastavení - jakmile sem uživatel zamíří, vyhledávací ikona, která je přítomna v seznamu aplikací, zmizí.

Co se hardwaru uvnitř telefonu týče, není tu důvod ke stížnostem. Lumia 930 sice používá “loňský” špičkový procesor Qualcomm Snapdragon 800 se čtyřmi jádry o taktu 2,2 GHz, grafikou Adreno 330 a 2 GB RAM. Telefon má dostatek výkonu i pro nejnáročnější hry a aplikace, nikdy se nezpomaluje a jak jsme u Windows Phone zvyklí, vše funguje velmi plynule.

Baterie: dva dny bez větších potíží

Kapacita napevno vestavěného akumulátoru modelu 930 je 2 420 mAh. To není žádná rekordní hodnota, mobilní Windows ovšem v tomto případě opět ukazují, že jsou vyladěným systémem s celkem nízkými nároky na spotřebu energie. I při poměrně vysokém vytížení jsme s lumií 930 vcelku bez potíží přečkali dva dny na jedno nabití. Samozřejmě byly dny, kdy jsme raději večer nabíjeli, protože druhý den by již telefon ve stejném tempu nevydržel, ovšem rozhodně nehrozí, že se při vysokém vytížení začne smartphone během odpoledne hlásit o přísun energie.

Telefonování a zprávy: trocha diskriminace

S novými Windows Phone 8.1 představil Microsoft pro mobilní windows zcela nové funkce, jako například hlasovou asistentku Cortana a s ní související záležitosti jako například (nejen) hlasem aktivované vyzváněcí profily Quiet hours. Další novinkou je možnost psaní tahy na klávesnici. Jenže nic z toho si našinec neužije.

Klávesnice psaní tahy v českém jazyce jednoduše nepodporuje, vůbec nic se s tím dělat nedá. Cortana a s ní související chytré profily pak fungují, jen pokud je telefon nastaven na americkou angličtinu, a tento jazyk tak musí být použit v systému. Telefon se dá používat tak, že si uživatel nastaví angličtinu jako jazyk prostředí a klávesnici nastaví českou, pak alespoň Cortana a k ní přidružené novinky fungují - samozřejmě je potřeba pokyny vydávat v angličtině. S psaním tahy však máme prozatím smůlu, pokud tedy nechceme psát zprávy v angličtině.

Přitom Windows Phone už dlouho disponují funkcí, kterou Google u androidu stále neobjevil - systém umí při odeslání SMS ořezat diakritiku, kterou tu použitá predikce vytvořila a kterou jinak uživatel využívá například při psaní e-mailů. Psaní tahy by tak bylo skvělým doplňkem.

Co se týče telefonování, změnilo se toho jen málo. Aplikace lidé slouží jako telefonní seznam, v telefonní aplikaci najdeme seznam hovorů a v kontaktech ze seznamu tu vyhledávat nelze. Nová Windows ovšem přeci jenom situaci ulehčila a to opět pomocí funkce univerzálního vyhledávání. Stačí tedy zmáčknout tlačítko vyhledávání v pravém dolním rohu pod displejem a pomocí Bingu lze hledat i v kontaktech v telefonu.

Ani tady si ovšem nemůžeme odpustit ironické poznámky. V Microsoftu nikomu nedošlo, že pro vyhledávání jako takové může uživatel potřebovat klávesnici, ta se tedy po klepnutí na vyhledávací tlačítko automaticky nezobrazí. Je potřeba nejprve klepnout do vyhledávacího políčka. A to se opět “velmi chytře” nachází na horním okraji, v případě pětipalcového displeje tedy dost mimo dosah prstů uživatele. Přitom třeba v prohlížeči se Microsoft tak chlubí tím, že má adress bar právě na spodním okraji displeje. Proč tedy u Bingu neustále už roky opakuje přesně opačnou hloupost, nad tím zůstává rozum stát.

Ale zpět k telefonním funkcím. Co se kvality hovoru týče, Lumia 930 patří dle našich pocitů ke špičce. Zkoušeli jsme dostat antény na povrchu telefonu do úzkých pevným sevřením telefonu v dlani, ani v tu chvíli jsme nezaznamenali žádné potíže se signálem a snižováním kvality hovoru.

Organizace a data: chybí jen slot

Jako správný top-model má Lumia 930 opravdu kompletní datovou výbavu. Telefon má nejen samozřejmé funkce jako Bluetooth 4.0, ale například také podporu nejnovějšího standardu wi-fi 802.11 ac. Podpora 3G a HSPA+ je samozřejmostí, Lumia 930 však nemůže vynechat ani LTE, které je u lepších modelů značky přítomné rovněž již delší dobu.

Naopak Lumia 930 potvrzuje určitou averzi nokie vůči slotům na paměťové karty. Slot tu prostě není, možná proto, že by narušoval design kovového rámu. Nokia přitom vymyslela velmi elegantní náhradu klasického šuplíčku na SIM, který je nutné u řady telefonů otevírat pomocí trnu. Tady nic takového není, šuplíček zapadne do mírné prohlubně, která je na boku trochu delší než krycí panel slotu - sem lze snadno vsunout nehet a celou sestavu vytáhnout. Stejné řešení by mohlo být použito pro slot na karty a nijak by nás na těle telefonu nepohoršovalo, slot na SIM působí jednoduše a design nijak zásadně neruší.

Vnitřní paměť lumie má kapacitu 32 GB. V čistém telefonu je k dispozici asi 26 GB místa, což by mělo většině uživatelů stačit. Na druhou stranu vzhledem k rozlišení fotoaparátu by se přeci jenom časem mohlo hodit větší množství místa (po dvou týdnech nám fotky zabíraly 1,3 GB), bohužel to není možné. Jedinou možností, jak prostor rozšířit,l je používat on-line úložiště, ideální samozřejmě microsoftí One Drive.

Softwarová výbava je opět typická pro Windows Phone - je tu samozřejmě kompletní sada kancelářských aplikací Office, nechybí pro nokie tolik typická navigace Here s možností stažení map off-line.

Zábava: fotoaparát s nejvyššími ambicemi

Lumia 930 dostala v podstatě stejný fotoaparát jako phablet 1520. Nemá tedy ambice porazit na fotografování primárně zaměřenou Lumii 1020, ovšem sama o sobě jí může často zatopit. Rozlišení je tu poloviční, tedy 20 megapixelů, namísto xenonového blesku tu je dvojice přisvětlovacích diod. Je tu optika Carl Zeiss, nechybí optický stabilizátor obrazu.

Ovšem manuální schopnosti fotoaparátu zůstávají zachovány a obrazová kvalita je na vysoké úrovni. Velkou výhodou Lumie 930 oproti starší 1020 je výrazně výkonnější hardware, který umožňuje fotografovat mnohem rychleji. U stále nejlépe fotící nokie totiž musí uživatel po pořízení snímku čekat několik sekund, než může pořídit další, u typu 930 lze fotit téměř okamžitě po pořízení předchozího snímku. Samozřejmě na to má vliv i nižší rozlišení, ale právě hardware se na tom podepisuje také hodně.

Je ovšem trochu škoda, že ostření lumii trochu trvá a docela tím na konkurenci ztrácí. Co se kvality snímků týče, tu dovede vylepšit technologie PureView s přepočítáváním pixelů. Telefon totiž standardně pořizuje snímky v rozlišení 5 megapixelů, v procesu downsamplingu z plného rozlišení vybírá algoritmus ty pixely, které nesou relevantní obrazovou informaci a dovede tím snížit množství šumu. Paradoxně tak mohou být snímky v nižším rozlišení za určitých podmínek čistší než obrázky v plném rozlišení.

V menu je i možnost fotografovat v plném rozlišení 19 megapixelů (zbytek pixelů je obětí stabilizace obrazu), a to i v určité verzi RAW formátu - to je stále funkce, která je pro nokie jedinečná. S takto pořízeným snímkem lze pak mnohem lépe pracovat v telefonu, i po pořízení fotky lze u zmenšeného 5 Mpx snímku měnit kompozici či úroveň přiblížení, aniž by se to výrazně projevilo na jeho kvalitě.

Fotografie v donwnsamplovaném rozlišení 5 megapixelů. Plné rozlišení je k dispozici v tabulce níže

Ve fotografování tak Nokia nadále patří na špičku, na druhou stranu nás výsledky z lumie 930 trochu zklamaly. Konkurence udělala v poslední době hodně velký skok kupředu a třeba Samsung Galaxy S5 fotí za dobrých světelných podmínek možná i o kousek lépe než lumia.

Fotografie v plném rozlišení

Samsung sice ztrácí se zhoršujícími se podmínkami, jenže tady nastupuje jiná hvězda - LG, které dovede vytvářet až překvapivé noční snímky. Výhodou nokie zůstává nadále možnost plně manuálního ovládání fotoaparátu a celá řada nastavení, jenže v rukou průměrného uživatele dovede LG s automatickým nastavením pořídit o něco lepší snímky. To nic nemění na tom, že Lumia 930 patří k nejlepším fotomobilům.

Různé chytré fotografické funkce, které mají mnohé fotoaplikace konkurentů vestavěny ve svém nastavení, nechává Nokia buď miniaplikacím, nebo rovnou na jiných aplikacích, které umožní fotky rozpohybovat, rozmazat či s nimi jinak kreativně pracovat. Uživatel si to musí uvědomovat, fotoaparát tak nemusí být vždy ideálně pohotový pro danou situaci. Na druhou stranu z hlediska možností, které uživateli Lumia 930 dává, telefon zcela exceluje.

Zajímavostí je, že zatímco u hlavního fotoaparátu klade výrobce veliký důraz na kvalitu, čelní foťák se k honu na nejlepší selfie nástroj nepřidává. Rozlišení 1,2 megapixelu je hodně podprůměrné a stačí spíš na videochat třeba přes Skype.

Shrnutí: windows mezi nejlepšími

Lumia 930 je smartphone, na který jsme v podání teď už microsoftí společnosti dlouho čekali. Je to model, který můžeme zcela bez výčitek zařadit po bok těch nejlepších smarpthonů letošního roku. Nic na tom nemění fakt, že přístroj používá vesměs loňský hardware, soupeře v mnohých oblastech lumia poráží.

Její obrovskou konkurenční výhodou je cena. Vlajkový model za 14 000 korun je v dnešní době extrémních cen top-modelů opravdu parádní nabídka, které dovede konkurovat jenom LG G3 (nebo samozřejmě ještě levnější OnePlus). To má sice lákavější displej, ale je mnohem větší, což nemusí vyhovovat zdaleka každému. Mezi letošními top modely je nová lumia překvapivě malý kousek, který tedy oslovuje uživatele, kteří netouží po neustále nabobtnávajících telefonech. V tomto případě téměř nemá konkurenci, podobně kompaktní dovede být jenom HTC One M8.

To ostatně může být jedním z nejvážnějších soupeřů lumie. Podobně jako nokia totiž HTC vsází na styl a design. HTC je dle našeho názoru vzhledově atraktivnější, na druhou stranu ztrácí v kvalitě fotoaparátu. Ten je ovšem pohotovější, vyberte si. Jenže cena HTC je 17 490 korun, což je opravdu hodně peněz.

Dalšími soupeři jsou pochopitelně přístroje jako Samsung Galaxy S5 a Sony Xperia Z2 - v podstatě nejdražší topmodely současnosti. Sony se snaží nokii vyrovnat u fotoaparátu, paradoxně se to za dobrých podmínek lépe daří samsungu, oba kousky jsou mnohem přerostlejší než nokia. A také dražší, stojí 18 500 korun.