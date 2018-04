Hliníkový krok správným směrem. Recenze Nokia Lumia 925

Kdo touží po opravdu špičkovém smartphonu s nejnovějším hardwarem a nejvyšším výkonem, má Nokie zatím smůlu. Supersilná čtyřjádra nebo Full HD displej jsou špičkovým Nokiím zatím zapovězeny. Ale kdo hledá špičkový fotomobil, bude u Nokie naopak jako doma. Pure View fotoaparát s mechanickou stabilizací obrazu a rozlišením 8,7 megapixelu známe už z Lumie 920, u modelu 925 došlo k dílčím vylepšením a je tu nová aplikace Smart Cam, která zlepšuje schopnosti fotoaparátu.

Oproti přerostlé a těžké Lumii 920 padne nová 925 podstatně lépe do ruky a nevypadá jako tak těžká váha. Byť je pravdou, že by mohla být menší. Novinkou je také tělo v kombinaci hliníku a polykarbonátu, po letech tedy změna v poměrně jednolitém designu špičkových Lumií. Zájemci o tenkou a atraktivní Lumii ovšem musí počítat také s některými ústupky. Novější Lumia totiž přišla o bezdrátové dobíjení a má pouze 16 GB vnitřní paměti. Přesto je výrazně dražší než starší podobně vybavená sestra.

Nokia původně nastavila cenovku hodně sebevědomě na 14 tisíc korun. Po vlně kritiky však oficiální cena rychle klesla na přijatelnějších 12 500 korun. To je stále na danou výbavu vcelku hodně, avšak dá se s tím už smířit, obzvlášť pokud vám jde o co nejlepší fotomobil. Podobné vlastnosti však získáte i u staršího modelu Lumia 920, který klesl na hodně atraktivní cenu 9 tisíc korun.

Novou Lumii 925 tak lze vnímat z několika pohledů. Je to zajímavý telefon, který plní roli dočasného topmodelu, do příchodu špičkového typu 1020 na náš trh. Zároveň však pomohl zlevnit lépe vybavené Nokie s mobilními Windows na zajímavou cenu. Sama na to možná trochu doplácí, ale není radno ji podceňovat.

Vzhled a konstrukce: hliníková změna

Nokia Lumia 920 je velká a těžká. Komu to nevadí, může teď slavit. Starší, výbavou téměř identický model, totiž teď zlevnil na opravdu lákavou úroveň. Nová 925 je sice dražší, ale zákazník tu platí za atraktivnější zpracování a celkově větší přívětivost telefonu pro nošení v kapse.

Lumia 925 se odpoutala od dosavadního výhradně polykarbonátového provedení Lumií. Nokia se ke změně odhodlala po dlouhé době, vždyť design typu 920 (a i nové 1020) má původ už v modelu Nokia N9 z roku 2011. Základem je rovná černá čelní plocha a hliníkový rám okolo boků. I tady zůstává typické zaoblení boku, to se tentokrát objevuje i na horním a spodním okraji telefonu. Hliníkový rám je na bocích těsně před rohy přerušen drobnými pásky, které slouží pro průchod signálu k anténám.

Na zádech pak najdeme velkou polykarbonátovou plochu. Ta může být bílá, šedá, nebo černá, zářivé barevné kombinace tentokrát chybí. Barvy modelu 925 sluší, bílá je možná až příliš fádní, naopak velmi atraktivní je podle našeho názoru černé provedení. Šedá verze, kterou jsme testovali, je jakousi zlatou střední cestou. Působí decentně, nenápadně a elegantně. Jen je škoda, že na šedé ploše se přeci jen výrazněji projevují mastné skvrny.

Záda telefonu mají ovšem dva nedostatky. Jedním je drobný výstupek okolo fotoaparátu, který je prý nutný kvůli jeho konstrukci. Zmenšit zatím složitý člen s mechanickou stabilizací prostě nelze. Trochu větším nedostatkem je slícování zad se zbytkem telefonu. Zdá se, že to se liší kus od kusu a zrovna námi testovaný kousek na tom nebyl nejlépe. Zatímco soupeři se předhánějí v minimalizaci mezer v jednotlivých spojích (a Lumii 925 se to daří u spojení hliníkových částí s přemostěními), mezi zadním nesnímatelným krytem a hliníkovým rámem zeje mezera téměř milimetrová.

Na každé straně navíc může být mezera jiná. Kryt lze při použití tlaku správným směrem trochu posunout, a spáru tak na jednom okraji zmenšit a na druhém zvětšit. Naše zkušenost je taková, že slícování jednotlivých kousků se docela liší, takže pokud můžete, vybírejte Lumii 925 osobně a daný kus si prohlédněte.

Až na tento detail je však zpracování telefonu špičkové. Na zadní ploše si lze také všimnout trojice kontaktů nad hlasitým reproduktorem pro připojení krytu pro bezdrátové dobíjení.

Do ruky padne 925 podstatně lépe než 920 a to i přesto, že půdorysné rozměry se příliš nezměnily. Míry jsou 129 × 70,6 × 8,5 mm, největší rozdíl je tedy v tloušťce. Telefon je ovšem především výrazně lehčí. Jeho 139 gramů není sice žádná rekordní hodnota, ale v ruce působí 925 mnohem lepším dojmem než starší kousek. Celkově je pocit z Lumie 925 výrazně luxusnější než z dosavadních modelů, což je určitě skvělý posun kupředu. Na druhou stranu je vzhled telefonu možná trochu komplikovanější.

Displej a ovládání: stejný a přesto o hodně jiný

Na první pohled se zdá, že Lumia 925 přebrala displej od svého předchůdce. Ovšem to platí pouze pro úhlopříčku 4,5 palce a rozlišení 1 280 × 768 pixelů, zachovány byly i technologie Pure Motion HD a Clear Black. Mimochodem, typ 925 měl dostat větší panel s úhlopříčkou 4,7 palce, ale na poslední chvíli z toho sešlo. Proto jsou tak velké okraje okolo displeje. Ovšem nově je displej typu AMOLED namísto dosavadního IPS.

To přináší trochu jiné, živější barevné podání a perfektní černou. A hlavně má také novou funkci Glance Screen, která i na telefonu s vypnutým displejem zobrazuje aktuální čas. Glance Screen se dá samozřejmě vypnout a další možností je nechat hodiny svítit jen 15 minut. A také se dají zobrazit, když nad telefonem mávnete rukou. Pro noční hodiny lze nastavit snížený jas, aby telefon na nočním stolku nerušil. Funkce je to pěkná a užitečná, ovšem moc nechápeme, proč tady nelze zobrazovat i upozornění, která jsou k dispozici jen na odemykací obrazovce.

Displej má i další specialitu. Podobně jako u některých androidích přístrojů si totiž můžete nastavit sytost barev a jejich teplotu. Rozsah nastavení sice není nekonečný, ale postačuje k tomu, aby si téměř každý uživatel nastavil barevné podání podle svých preferencí. Kdo nemá rád zářivé barvičky AMOLED panelů, ztlumí trochu jejich sytost a teplotu stáhne ke chladnějším tónům. Za to si Nokia zaslouží velkou pochvalu. Novinkou (související tentokrát nejspíš s GDR2 verzí WP 8) je i možnost probuzení telefonu dvojitým poklepáním na displej. Vypínací tlačítko na boku tak není tolik potřeba.

Skvělá je i čitelnost displeje na přímém slunci. Navíc se v menu dá ještě zapnout zvlášť vylepšení čitelnosti při opravdu ostrém slunečním svitu. To pak displej při detekci přebytku světla sice trochu zbledne, ovšem je stále skvěle čitelný. Ovšem snahy o co nejlepší čitelnost přinesly i jednu drobnou nevýhodu: při pohledu z úhlu získá displej mírně zelený nádech. Mírně zklamáni jsme také byli odolností displeje. Už po dvou týdnech používání se na vrstvě Gorilla Glass 2 objevily drobné škrábance, které při vypnutém displeji nevypadají příliš esteticky.

Co se týče ovládání, je Lumia 925 typickou Nokií s Windows Phone 8. Najdeme tu verzi Amber s některými vylepšeními od Nokie, ovšem základ je dobře známý a změny jsou kromě výše popsaných spíše drobnější. Opět platí, že telefon je skvěle rychlý a reakce na uživatelské pokyny okamžité. Systém opravdu nepotřebuje více výkonu. Lumia 925 má všechny výhody i většinu nedostatků systému, včetně hloupého vyhledávacího tlačítka pod displejem, které umí spustit pouze vyhledávání v portálu Bing.

Baterie: mobilní klasika

Ač má Nokia Lumia 925 tenčí tělo než starší sestra 920, baterie se dovnitř vešla stejná. Kapacita je tedy 2 000 mAh a akumulátor opět nelze měnit. Systém sám o sobě nevyžaduje kdovíjak výkonný hardware, což snižuje energetické nároky, ovšem modernější procesory dovedou být úspornější. Kapacita je z dnešního pohledu spíše průměrná a tomu odpovídá i celková výdrž. Lumia 925 bez problémů přežije i perný den provozu, při menších nárocích vydrží vcelku bez potíží i dva dny. Ovšem o mnoho více už očekávat nemůžeme.

Telefonování a zprávy: pozor na signál

Hliník v konstrukci Lumie 925 představuje potenciální problém. A jak ukazují plastové můstky mezi jednotlivými kusy hliníkového rámu, Nokia se snažila s tímto problémem vyrovnat. Ovšem podle našich poznatků se jí to nepodařilo zcela dokonale. Při běžném používání nejspíš nic nepoznáte, ale citlivost na příjem signálu je tu trochu horší než u většiny moderních smartphonů. Do potíží se Lumia 925 dostává až opravdu v místech se slabým příjmem.

Například v metru telefon ztrácí signál dříve, než je obvyklé, a déle jej po dojezdu do stanice hledá. Testovací telefony také často používáme v místě se zhoršeným příjmem signálu jednoho operátora a i tady se ukázalo, že Lumia je na tom s příjmem trochu hůře a signál ztratila i na místech, kde se jej ještě jiné telefony zuby nehty držely. Pokud se tedy často pohybujete v místech s horším příjmem, není Lumia 925 úplně ideální volbou.

Jinak jsou funkce pro telefonování zcela standardní. Můžeme pochválit dobrou hlasitost reproduktoru i čistý zvuk, pohodlnou klávesnici pro psaní SMS a další drobnosti.

Organizace a data: zmenšená paměť

Výbava v datové oblasti kopíruje starší Lumii 920. Je tu tedy podpora LTE, NFC i dalších moderních záležitostí. Bluetooth je tu ve verzi 3.0, ale připravovaný softwarový update GDR3 má přinést vylepšení na verzi 4.0. Nepříjemností je ovšem zmenšení kapacity vestavěné paměti. Lumia 925 má v běžných verzích pouze 16 GB vnitřní paměti, zatímco typ 920 má 32 GB. U novější 925 přitom stále není možné paměť rozšířit kartami microSD. Porce 16 GB, z nichž pro uživatele je dostupných asi 14, tak mnohé může trochu odradit.

Obzvláště pokud si do telefonu stáhnete řadu mapových podkladů pro off-line navigaci, mizí volná kapacita opravdu rychle. Přitom navigační schopnosti Lumií jsou velkou konkurenční výhodou. Přestože i pro ostatní Windows Phone telefony jsou mapy s off-line možností práce k dispozici, Nokia má navíc ještě aplikace Here Drive+ pro turn-by-turn navigaci a Here Transit pro navigaci v MHD. Minimálně ta první se dá u konkurence dokoupit, ale modely od Nokia ji mají rovnou zdarma.

Zábava: viditelná zlepšení

Fotoaparát Lumie 925 je na první pohled stejný jako u modelu 920, jenže hardware se ve skutečnosti mírně liší. Například v celém optickém členu je teď jedna čočka navíc, a je jich tak celkem šest. Rozlišení čipu zůstalo na 8,7 megapixelech. Fyzicky telefon pořizuje 8MPix snímky, pixely navíc jsou tu kvůli stabilizaci obrazu.

Nokia také odladila software fotoaparátu, takže teď už je u něj opravdu málo důvodů ke kritice. Vylepšena byla totiž především kvalita snímků za běžného světla. Lumia 920 se tolik soustředila na kvalitu fotek za zhoršených světelných podmínek, že šla stranou kvalita snímků pořízených v příznivějším světle. Lumia 925 to napravuje, snímky už nejsou tak bledé a mají i o něco lepší úroveň detailů, byť tady lumia za soupeři stále malinko zaostává: ať už kvůli menšímu počtu pixelů, nebo mírně vyšší kompresi.

Zůstávají také trochu potíže s vysokým kontrastem, Lumii očividně chybí funkce HDR, která by pomohla snímky v kontrastních podmínkách zlepšit. Ve snímání při zhoršených světelných podmínkách pak Lumia 925 exceluje, konkurence se jí většinou nemůže rovnat.

Co se softwaru týče, Nokia se snažila přinést i moderní funkce, které jinak na Windows Phone dostupné nejsou. Kromě běžné aplikace fotoaparátu s relativně omezenými možnostmi (a funkcí Lenses) je tu i samostatná aplikace Nokia Smart Cam. Ta automaticky pořídí sérii snímků a umožňuje dnes tolik oblíbené úpravy jako výběr nejlepšího snímku, výběr ideálních obličejů, vymazání pohybujícího se objektu, pohybové rozmazání snímku, tvorbu rozfázování pohybu na snímku a podobně. Je škoda, že aplikace pořizuje snímky výhradně v širokoúhlém formátu v rozlišení pouhých 5 megapixelů, přestože čip (právě kvůli tomu speciálně navržený) umí širokoúhle fotit v rozlišení 7 megapixelů.

Smart Cam také ukazuje současné omezení vestavěné fotoaplikace. Ta moderní funkce neumí, rozšířit jejich schopnosti mohou pouze miniprográmky Lenses (ostatně, Smart Cam se také jako jedna z nich dovede chovat). Uživatel tak musí mít vždy na paměti, jak chce zrovna fotit. Smart Cam totiž pořízení snímku chvíli trvá, takže pro rychlé sekání snímků jednoho za druhým je lepší vestavěná aplikace. Smart Cam tedy umožní tvořit kreativní a akční snímky, běžná aplikace je zase pohotovější.

Naštěstí se dá alespoň nastavit chování tlačítka spouště fotoaparátu, jestli má spouštět Smart Cam, nebo vestavěnou aplikaci. My volili původní aplikaci, a po vytažení z kapsy se tak stiskem spustilo řešení pro pohotové fotky. Smart Cam jsme pak spouštěli dlaždicí z úvodní obrazovky.

Shrnutí: posun kupředu

Lumia 925 na první pohled nepřináší o mnoho navíc oproti modelu 920. Rozdíl v ceně 3 500 korun ve prospěch staršího modelu je navíc hodně výrazný. S cenou 12 500 korun je sice Lumia 925 trochu dražší než její soupeři, avšak cenovka se dá ospravedlnit důrazem na výkon fotoaparátu. Lumia nehledá soupeře mezi těmi absolutně nejvýkonnějšími smartphony, avšak díky Windows Phone si s nimi rozhodně nezadá v rychlosti a plynulosti fungování.

I přesto není plnohodnotným soupeřem letošních Full HD supersmartphonů. Vedle loňských topmodelů, jako jsou Samsung Galaxy S III, HTC One X nebo Google Nexus 4, se ovšem nemá zač stydět. Z letošních modelů je přímých soupeřů méně. Mini verze letošních top modelů jsou oproti Nokii výrazně zmenšené, byť výbavou velmi podobné. Jedním ze soupeřů může být BlackBerry Z10 s trochu menším displejem, ale také poměrně netypickým operačním systémem a větším důrazem na firemní využití.

Z androidích modelů se musí Lumia 925 vyrovnat třeba tenoučkému Huawei Ascend P6 s výrazně nižší cenovkou (10 tisíc korun), avšak foťákem, který se Nokii nevyrovná. O hodně levnější je pak Huawei Honor 2, který najdeme ve výprodejích za zhruba 8 tisíc korun. Sony nabízí model Xperia SP se 4,6 palcovým HD displejem a cenou pod hranicí 10 tisíc korun.

