Nejlepší nemusí být nutně nejdražší. Recenze Nokia Lumia 830

Nová Lumia 830 je přístroj, který dokazuje, že utrácet peníze za extrémně drahé topmodely nemá až tak moc význam. V praxi totiž zvládne vše jako telefony o pět až osm tisíc dražší, v drtivé většině případů přitom uživatel nepozná rozdíl. Z hlediska filozofie je to přístroj podobný jako třeba Samsung Galaxy Alpha nebo nový Apple iPhone 6. Nemá v každém ohledu tu nejextrémnější možnou techniku, jenže vyvážená kombinace funkcí a vlastností mnohdy funguje v praxi lépe než u přístrojů prošpikovaných tím nejlepším možným.

Vzhledem k zajímavě nastavené cenovce 10 390 korun může být Lumia 830 opravdu lákavou volbou pro ty, kdo se dosud poohlíželi po přístrojích ve vyšší cenové kategorii. Zároveň se ovšem dostává do křížku s celou řadou dalších povedených modelů a novou agresivní konkurencí. Pozici nemá tento model s Windows Phone lehkou už třeba jen kvůli určité skepsi, která vůči systému od Microsoftu panuje. Jenže jak už po několikáté opakujeme, tato skepse je zcela zbytečná.

Ano, některé aplikace vám možná mohou u mobilních Windows chybět, ale jinak je systém od Microsoftu vyspělý a je plnohodnotným konkurentem pro Android i iOS. Co může Lumia 830 ztrácet v nabídce softwaru, to dožene v případě některých praktických funkcí.

Vzhled a konstrukce: hliník a barvy

Po stránce vzhledu se Lumia 830 nevrací do minulosti jako levnější model 735, ale naopak reflektuje aktuální trendy, které velí používat u telefonů kov. Design vychází z toho, co už známe z dražšího modelu 930. Tělo má tedy hliníkový rám, záda však mají plastový kryt.

Vizuálních rozdílů mezi oběma nejdražšími modely značky je docela málo, jako nejvýraznější rozdíl se ukazuje uspořádání oblasti fotoaparátu. Lumia 830 tu má výraznější černý kruh, ve kterém jsou zabudovány jednotlivé prvky (čočka se stabilizátorem i blesk). Podle různých pohledů se může zdát, že oblast s čočkou je trochu vystouplá, ale ve skutečnosti tomu tak vlastně není. Plastový kryt se tu sice mírně zvedá, ale tvoří tak jen jakýsi límec okolo plochy prvků foťáku. Tím je tato plocha při položení telefonu na stůl chráněna proti poškrábání, v kapse ani při držení v ruce ovšem není tento miniaturní výstupek nijak znát.

Plusy a mínusy Proč koupit? atraktivní design

špičkový fotoaparát

povedený displej

rychlý a intuitivní systém

Proč nekoupit? někteří soupeři nabídnou Full HD displej

hliník trpí při pádech Kdy? V prodeji Za kolik? 9 500Kč

Atraktivní změnou oproti modelu 930 je tloušťka levnějšího typu. Lumia 930 může působit trochu masivně, to se u 830 díky profilu tenčímu o 1,3 mm nestává. Na výšku je přitom levnější model trochu větší, rozměry jsou 139,4 × 70,7 × 8,5 mm. Do ruky padne hranatá Lumia 830 výrazně lépe než podobně tvarovaná 930, ale na druhou stranu nepopíráme, že jsou na trhu z hlediska držení i mnohem pohodlnější modely, pokud tedy budeme uvažovat o přístrojích se zhruba pětipalcovou úhlopříčkou displeje.

Na druhou stranu použití hliníku a celkové provedení telefonu dodává uživateli na pocitu solidnosti a bytelnosti. Není to ovšem bez úskalí. Hliníkové šasi Lumie 830 je bohužel hodně náchylné na poškození při pádech. Hliník se tu totiž snadno naštípne a poškození je pak na rozdíl od škrábanců na plastovém těle více vidět. Jeden neopatrný pád tak na telefonu zajisté zanechá následky. Na druhou stranu je tělo z hlediska pevnosti a trvanlivosti celkově odolnější než plastová provedení, hliníkový rám lze samozřejmě chránit nějakým pouzdrem. S podobnými potížemi se potýkají i další telefony s hliníkovým tělem: sesterská Lumia 930, loňské HTC One (M7) či špičkové modely Sony Xperia (Z1, Z1 compact, Z2, Z3).

Podobně jako u dražší stájové kolegyně zvolila Nokia i u Lumie 830 provedení s výraznými barvami. My jsme testovali variantu se svítivě zeleným krytem, existuje ještě oranžové provedení a konzervativnější bílá a černá. Stejně jako u 930 má jedině černé provedení i černý rám, a působí tak nejcelistvějším a nejklasičtějším dojmem. Oproti typu 930 se nám více líbí slícování hliníkového těla a krytu, stále ještě tu ovšem je prostor pro zlepšení.

Displej a ovládání: HD stačí

Lumia 830 dostala pětipalcový displej s HD rozlišením, tedy 720 × 1 280 pixelů. To je jeden z hlavních ústupků ve výbavě oproti typu 930, ovšem v praxi to příliš vadit nemusí. Jistě, dražší model má displej jemnější, ale často tento rozdíl v praxi znát není. Více se projevuje v náročnějších aplikacích a hrách, naopak v běžném prostředí operačního systému jsou rozdíly minimální, což je dáno specifickou grafikou Windows Phone.

Displej je typu IPS a má velmi dobré barevné podání a skvělé pozorovací úhly. Chlubí se také špičkovou čitelností na přímém slunci (tady prostě nemá Nokia konkurenci) a schopností ovládání v rukavicích. Sám o sobě působí panel opravdu výborně, ovšem třeba ve srovnání s AMOLED displejem levnějšího typu 735 určité nedostatky najdeme. AMOLED panel totiž jasně dokazuje, jakou výhodou je jeho podání černé barvy.

Příjemnou skutečností u displeje je přítomnost funkce Glance Screen. Ta umí i na zhasnutém displeji zobrazovat čas, datum, informace o aktuálních událostech a ikony zmeškaných hovorů a přijatých zpráv. Glance Screen se dá nastavit, nejraději máme jeho funkci, kdy se informace na displeji rozsvítí po mávnutí rukou nad telefonem. Zobrazení vyvolá i jedno ťuknutí do displeje, dvojité poklepání pak probudí telefon ze spánku a dovolí jej odemknout.

Oproti levnějšímu typu 735 nešetřila Lumia 830 na ovládacích tlačítkách. Ta jsou tedy v podobě senzorových kláves umístěna pod displejem a nezabírají na něm místo (na druhou stranu je možná kvůli tomu telefon větší, než by musel být). Uživatel se tak nemusí starat o případné chování lišty s virtuálními tlačítky. Ovládání je zcela standardní v duchu Windows Phone. Stejně jako u typu 735 přichází model 830 rovnou s verzí softwaru Lumia Denim, která přináší několik drobných vylepšení.

Kromě systémových novinek jako třeba možnost řadit dlaždice na úvodní obrazovce do složek a koutku s aplikacemi (to jsou vlastnosti WP 8.1 update 1) se můžeme těšit třeba na výrazné vylepšení v rychlosti fotoaparátu. Jenže na to zatím čekáme, protože v továrním provedení používá Lumia 830 stále ještě původní aplikaci Nokia Camera namísto chystané Lumia Camera, která má přinést výrazná vylepšení.

Co se praktického fungování týče, telefon je rychlý a za všech okolností zcela plynulý. Přitom hardware je opět trochu ústupkem, který však v praxi nijak nevadí. Čtyřjádro Snapdragon 400 s taktem 1,2 GHz, 1 GB RAM a grafika Adreno 305 totiž nejsou žádnou monstrózní výbavou, u mobilních Windows však tato sestava bohatě stačí na bezproblémové, plynulé a rychlé fungování. Rozdíl mezi Lumií 830 a 930 v podstatě nepoznáte.

Baterie: standardní výdrž

Lumia 830 dostala akumulátor s kapacitou 2 200 mAh, což je relativně průměrná, možná už trochu podprůměrná hodnota. Akumulátor je výměnný a telefon mimo jiné disponuje schopností bezdrátového dobíjení, nabíječku si k tomu ovšem musíte pořídit zvlášť. Výdrž telefonu je v praxi vcelku standardní, většinou nám nečinilo potíže fungovat s ním dva dny na jedno nabití, občas jsme ovšem dosahovali kratších časových úseků mezi dobíjeními. To v případě opravdu extrémního využití, především když jsme s telefonem hodně fotografovali nebo používali mapy a navigaci. Jeden opravdu perný den ovšem také Lumia 830 přestojí bez větších potíží.

Běžné funkce: špičková data

Mohlo by se zdát, že vzhledem k ceně se mohla Nokia rozhodnout ušetřit třeba na datové výbavě. Ale naštěstí tomu tak není, smartphony s touto značkou kladou na podporu LTE důraz už delší dobu. Lumia 830 tak samozřejmě LTE má, stejně jako podporu NFC, 3G nebo Bluetooth 4.0.

Telefon má 16 GB vnitřní paměti a k tomu je tu slot na karty microSD, které mohou mít kapacitu až 128 GB. K telefonu ještě získáte 15 GB místa na on-line úložišti OneDrive, to ovšem začíná být ve světle nové nabídky Microsoftu trochu podružné. Uživatelé s ročním předplatným služby Office 365 mají v cloudu množství dat neomezené.

Telefonní funkce a práce se zprávami zůstávají v podstatě shodné s tím, na co jsme u Windows Phone zvyklí. Stále u nás nefunguje asistentka Cortana a některé s ní související funkce systému, v naší mateřštině pořád nejde psát tahy na klávesnici.

Zábava: nejlepší fotomobil

Nokia Lumia 830 možná nemá primární ambici být tím nejlepším fotomobilem na trhu, ale třeba právě i kvůli tomu se jí to nakonec v praxi daří. V Microsoftu totiž dali dohromady nečekaně vyvážený balíček: vzali optickou stabilizaci obrazu, optiku Carl Zeiss s dobrou světelností (f/2.2) a to vše vybavili ještě propracovaným softwarem. I proto se fotoaparát chlubí nálepkou PureView.

Fotoaparát má rozlišení „jen“ 10 megapixelů, což ovšem v praxi přináší i výhody. A to i přesto, že Lumia 830 má menší čip než třeba 930 nebo některé starší modely firmy. S novým softwarem Lumia Camera, který má nahradit dosavadní aplikaci Nokia Camera, by se navíc měly ještě vlastnosti fotoaparátu vylepšit.

Hlavní pokrok by se měl konat v oblasti rychlosti focení. Lumia 830 sice rychle a přesně ostří, ale pořízení jednoho snímku jí pak trvá dlouho, mezi focením tak může být nepříjemná prodleva. Nová aplikace by toto měla vyřešit a měla by přinést i další funkce.

Navíc by měla přinést i zlepšení obrazové kvality, která je už teď u Lumie 830 vynikající. Fotoaparát má přirozené barevné podání, jedno z nejvěrnějších, jaké jsme viděli. Snímky mají velmi dobrou ostrost a parádní úroveň detailů, což je dáno tím, že fotoaparát málo šumí, a to téměř za jakýchkoli podmínek.

Při nočním fotografování se zdálo, že Lumia 830 podává z tohoto hlediska i na automatické nastavení mnohem lepší výkony než 930, ale přímé porovnání zatím nemáme. Pokud si uživatel bude hrát s ručním nastavením parametrů, je za použití nižších hodnot ISO a delších expozičních časů (a tedy třeba i stativu nebo alespoň využití nějaké opory) možné dosáhnout překvapivých výsledků. Až tedy Microsoft vyřeší pomalejší focení, bude Lumia 830 patřit k hvězdám mezi fotomobily. Obrazová kvalita je totiž na úrovni těch nejlepších (a to i přes nižší rozlišení), možnosti ovládání nejširší ze všech platforem a cena telefonu ze všech špičkových fotomobilů zdaleka nejnižší.

Shrnutí: Windows Phone královna

Nokia Lumia 830 je překvapivě povedený smartphone, který opravdu dovede dostát slovům o nejlevnější vlajkové lodi. V praxi totiž nevykazuje oproti mnohem dražším kouskům téměř žádné ústupky, jediným by snad mohlo být rozlišení displeje, které je však i přesto dostatečné. Telefon má povedený design, kvalitní zpracování a více než dostačující výbavu. Co displej ztrácí na špičku v rozlišení, to získává v praktické použitelnosti třeba na přímém slunci. Prostředí Windows Phone je tu rychlé a plynulé a telefon překvapí opravdu povedeným fotoaparátem.

Lumia 830 ovšem musí čelit bohaté konkurenci. Jak jsme říkali na začátku, typově je to sice smartphone, který může mířit třeba proti velmi drahým modelům Samsung Galaxy Alpha (16 690 korun) nebo Apple iPhone 6 (18 390 korun). Proti nim je sice Lumia 830 trochu větší, má však také větší displej a je především výrazně levnější, stojí 10 390 korun.

Ale pak je tu další možná konkurence, například ambiciózní čínské značky v čele s Xiaomi. Jeho nový model Mi4 v Česku koupíte od místního distributora za cenu kolem 12 tisíc korun, výkon je větší než u nokie a xiaomi má také Full HD displej. Cenově níže než nokia se pohybuje LG G3s s podobným hardwarem, to stojí asi 7 500 korun. Stejně jako Lumia 830 má tento smartphone pětipalcový HD displej, LTE i čtyřjádro Snapdragon 400, ale má méně paměti a foťák rozhodně nedosahuje kvalit toho u nokie.

K dalším soupeřům můžeme počítat třeba stylový a rovněž částečně kovový Huawei Ascend P7 s tenkým profilem a rovněž atraktivní cenou okolo deseti tisíc korun. Z dílen Huawei pochází i nový smartphone Honor 6, který vyjde na devět tisíc. Oba tyto modely mají Full HD displej.