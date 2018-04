Na nic nehraje a to, co má dělat, dělá dobře. Recenze Nokia Lumia 630

Levné smartphony s Windows Phone jsme si v redakci opravdu oblíbili. Lumia 520 je dodnes jedním z nejlepších opravdu levných chytrých telefonů, především proto, že operační systém Windows Phone funguje i na slabším hardwaru. A s cenou, která se ve výprodeji dostala hlouběji pod 3 000 korun, se jí žádný androidí smartphone nevyrovná.

Teď Nokia přichází s dalším kalibrem. Na nástupce 520, mírně vylepšený typ 525, si možná budeme muset počkat, ale není třeba zoufat. Většině uživatelů, kteří nutně neshánějí to nejlevnější zařízení, se totiž bude zamlouvat nová Lumia 630. Její cena začíná na 4 000 korunách, což nejsou za svižný smartphone se 4,5palcovým displejem závratně mnoho peněz. V provevení s podporou dvou SIM je sympatická Nokia jen o 200 korun dražší. A pak je tu ještě typ 635 s podporou LTE, ten by měl stát asi 4 500 korun, ovšem pokud se u nás v prodeji objeví, tak nejprve nejspíš u některého z mobilních operátorů.

Plusy a minusy Proč koupit? příznivá cena

lákavý design

kvalitní konstrukce

dobrá výbava

Proč nekoupit? rozlišení jen FWVGA

fotoaparát bez blesku

chybí senzor podsvícení Kdy? V prodeji Za kolik? 3 990 Kč (Lumia 630), 4 190 Kč (Lumia 630 DualSim), 4 500 Kč (Lumia 635)

Výbavou sice novinka neohromí, na druhou stranu v ní nic zásadního nechybí. Displej má sice jen FWGA rozlišení, konkurence umí nabídnout za podobnou cenu i qHD, na druhou stranu však má parádní barevné podání i dobrou čitelnost na slunci, takže se s ním žije velmi dobře. Úhlopříčka 4,5 palce je tak akorát, telefon se stále docela příjemně vejde do kapsy a přitom víceméně vystihuje současný trend růstu zobrazovací plochy.

Co nám na Lumii 630 chybí? Snad jen nemusela Nokia šetřit na světelném senzoru, který měla i levnější Lumia 520. Není tu funkce Glance Screen a pětimegapixelový fotoaparát postrádá přisvětlovací diodu. Toť ale vše. Naopak novinka příjemně překvapí tím, že jde do prodeje rovnou s nejnovější verzí Windows Phone 8.1. Ono by to vlastně nešlo jinak, podpora dvousimkových telefonů a ovládání virtuálními tlačítky totiž přibyla až právě v této verzi. Uživatelé se tak mohou těšit na řadu novinek ve funkční výbavě a ovládání.

Vzhled a konstrukce: opět sázka na barvy

Nokia se svou odvážnou barevností lumií proslavila a ani nejnovější model nemůže tento trend vynechat. Samozřejmě jsou k dispozici i konzervativní černé a bílé provedení, kromě toho však můžete mít cenově dostupnou lumii i v mnohem veselejších barvách - třeba v námi testované oranžové, která telefonu opravdu hodně sluší. Design je jednoduchý až minimalistický o “pozdvižení” se starají právě barevná provedení.

Kryt baterie je z jednoho kusu a obepíná prakticky celé tělo, zepředu je tedy vidět jeho barevná hrana, která hezky kontrastuje s černo černou plochou displeje. Při zhasnutém displeji téměř nerozeznáte, kde zobrazovač končí a kde už je jenom plocha rámečků okolo. Po stranách telefonu toho moc nenajdete, vpravo jsou tradiční tlačítka pro regulaci hlasitosti a vypínací tlačítko, nahoře 3,5 mm jack, dole microUSB konektor.

U levnějších nokií jsme si už trochu zvykli, že kryt jde sejmout trochu hůře, na druhou stranu to znamená perfektní zpracování a zdá se, že i dlouhou trvanlivost. Jednoduché provedení krytu navíc usnadní změnu vzhledu telefonu, pokud vás přestane aktuální barva bavit. Pod plastem pak najdeme sloty na SIM, na microSD kartu a také vyjímatelnou baterii.

Celkově působí Lumia 630 v ruce jako mnohem dražší telefon - ne vyloženě prémiově, na to jsou barevná provedení příliš hravá, ale dost na to, aby měl uživatel dobrý pocit z kvalitního telefonu. Díky krycímu sklu Gorilla Glass 3 je navíc displej odolnější vůči poškrábání a dokonce se na něm ani tolik nezachytávají otisky prstů.

Displej a ovládání: poprvé nová Windows

Lumia 630 je vlastně prvním telefonem, který přichází na trh s novou verzí operačního systému Windows Phone. To znamená, že si v této sekci popíšeme několik novinek ve výbavě a nebudeme pouze odkazovat na recenze starších modelů. Nejprve však pár slov k displeji - rozlišení 854 x 480 pixelů na úhlopříčce 4,5 palce nepůsobí na první dojem kdovíjak úchvatně, na druhou stranu i tady Windows Phone dokazují, že tak nutně vysoká rozlišení systém nepotřebuje.

Jistě, při prohlížení webu nebo v některých aplikacích je rozdíl viditelnější, v samotném uživatelském prostředí je však rozlišení stále dostatečné. Rozlišení sice trochu za některými konkurenty zaostává, na druhou stranu barevné podání displeje je parádní a špičková je jeho čitelnost na slunci a v podstatě za všech podmínek. Nadále zůstává i možnost upravit si barevné podání dle vlastního vkusu. Tyto vlastnosti nižší rozlišení částečně kompenzují, a displej je tak v praxi mnohem příjemnější, než se může dle pohledu do specifikací zdát.

Je jen škoda, že Nokia tentokrát z úsporných důvodů vynechala světelný senzor, o regulaci podsvícení se tedy budete muset starat sami. Naštěstí to není takový problém - Windows Phone 8.1 totiž zavádí stavovou lištu v horní části obrazovky, kterou známe i z Androidu a Windows Phone. A v liště se nacházejí čtyři základní přepínače (uživatel si je sem může navolit), mezi nimi může být i ten pro regulaci podsvícení ve třech krocích - bohatě to pro rychlé nastavení podsvícení stačí.

V liště se jinak zobrazují notifikace a po stažení se klasicky může z notifikací uživatel dostat do patřičného programu. Notifikace tu lze také hromadně smazat nebo odsud rychle skočit do kompletního menu nastavení. U notifikačního centra se navíc dá nastavit, které aplikace sem mají upozornění posílat a které nikoli.

Notifikační centrum bylo něco, po čem uživatelé Windows Phone dlouho volali, na druhou stranu řešení okopírované od konkurence působí u jinak zcela odlišně řešeného systému od Microsoftu tak trochu jako pěst na oko. Většině uživatelů to vadit nebude, nám je líto, že v Redmondu nevymysleli něco elegantnějšího, co by více ladilo s duchem Windows Phone. Mimo jiné tu WP ztrácí kouzlo, kdy u telefonů s velkými úhlopříčkami displeje uživatel nemusel sahat do horních rohů, které jsou prstem špatně přístupné. U přístroje velikosti Lumie 630 je však celá plocha stále dobře dostupná.

Další velkou novinkou je ovládání systému virtuálními tlačítky - i tuto možnost už má konkurence delší dobu, teď už tedy nemusí se senzorovými hardwarovými tlačítky počítat ani výrobci Windows Phone smartphonů se systémem od microsoftu. Linka s tlačítky se zdá být u Lumie 630 docela tenká, ale v praxi to bohatě stačí - senzorová tlačítka tak nezabírají zbytečně moc místa a přitom jsou dobře ovladatelná. Jejich klasické rozložení zůstalo, funkce také. Po delším stisku klávesy zpět objevíme další novinku - v menu s multitaskingem můžeme teď jednotlivé aplikace zavírat - buď tahem mimo obrazovku, nebo klepnutím na křížek v horním rohu. Tlačítka mohou mít tmavé pozadí, barvu podle aktuálně zvoleného motivu nebo mohou být probarvena tapetou.

Novinkou je i univerzální vyhledávání, které se konečně objeví po stisku klávesy s lupou. Tentokrát se tedy nehledá jen v Bingu, ale i v obsahu, a to včetně adresáře kontaktů, e-mailů nebo dokumentů. Paráda. Jen kdyby někoho v Microsoftu napadlo, že pro vyhledávání potřebuje uživatel klávesnici, ta se automaticky nezobrazí, uživatel nejprve musí klepnout do vyhledávacího políčka, které se nachází stále nešikovně u horního okraje displeje.

U Lumie 630 nám trochu chybí pro Nokie typická funkce Glance Screen, která na zhasnutém displeji zobrazuje hodiny a notifikace. Mohou za to asi dvě věci - IPS displej, který není pro tuto záležitost vhodný, a také absence světelného senzoru, který se staral o probouzení této funkce. Telefon také nejde odemknout poklepáním, což je v poslední době stále častější řešení. Na druhou stranu hardwarová tlačítka jsou velmi dobře dostupná a na stisk reagují perfektně.

Dalšími novinkami ve Windows Phone 8.1 je možnost přepnout si systém do zobrazení se třemi sloupci středních dlaždic, to jsme však u Lumie 630 nevyužili, klasické zobrazení s dvojicí je tu přeci jenom přehlednější. Uživatel si také může na pozadí nastavit libovolnou tapetu, a ta se probarvuje skrze dlaždice - je to trochu proti čistotě vzhledu systému, ale na druhou stranu nic uživatele k takovému kroku nenutí.

Systém při prvním startu už také konečně nabídne v prvním kroku připojení k wi-fi, pak teprve obnovu zálohy či stažení dalších dat a přihlášení k účtům, takže uživatelé neplýtvají svůj drahocenný datový limit. Opět si u mobilních windows nemůžeme stěžovat na svižnost operačního systému. A to i přesto, že množství RAM paměti zůstalo na 512 MB. Procesor je však čtyřjádrový Snapdragon 400 s taktem jader 1,2 GHz, což je v dané třídě nadprůměrný výkon.

Baterie: průměr stačí

Nokia Lumia 630 i odvozené modely disponují všechny shodným akumulátorem s kapacitou 1 830 mAh. To není na poměry dnešních smartphonů příliš mnoho, ale Windows Phone zde opět ukazují své přednosti. Ne že by byla Lumia 630 rekordmanem ve výdrži, obzvláště v dvousimkovém provedení při provozu na obě SIM nečekejte zázraky, jeden den intenzivnějšího používání bude normou.

V případě jedné aktivní SIM se celkem snadno uživatelé dostanou na dva dny výdrže na jedno nabití. Windows Phone disponují funkcí Spořič baterie, ta však není tak propracovaná jako v případě úsporných režimů nově se rozmáhajících u androidích telefonů. Na druhou stranu režim energii uspořit dovede a výdrž o něco prodlouží.

Telefonování a zprávy: poprvé s dvojicí SIM

V redakci jsme testovali Lumii 630 v provedení pro dvě SIM, což je u Windows Phone premiéra. Model neočekávejte v nabídce operátorů (sem snad zamíří LTE verze), na volném trhu by však mohl patřit k oblíbeným - je jen o 200 korun dražší než single-sim verze, momentálně je k dostání ve více barevných variantách a druhá SIM se může hodit.

V případě ovládání hovorů ze dvou SIM se navíc Microsoftu podařilo více zachovat ducha systému - hovory z jedné nebo druhé SIM můžete snadno ovládat pomocí dlaždic - každá SIM může mít svou a pro každou SIM tak má uživatel snadno přístupný seznam hovorů zvlášť. Totéž platí pro SMS. Pokud o oddělené zobrazení nestojíte, můžete si pod nabídkou menu dlaždice spojit.

Přitom se kdykoli může uživatel snadno přepnout a zprávu nebo hovor uskutečnit z druhé SIM. U SMS to funguje tak, že v záhlaví u jména nebo čísla kontaktu v otevřené konverzaci může uživatel přepínat mezi čísly 1 a 2. Pod jménem kontaktu se pak zobrazí název sítě dané SIM, která je aktuálně pro akci zvolena. Pro jistotu pak uživatele o zvolené SIM informuje i číslo v ikoně pro odeslání zprávy.

Klávesnice pro Windows Phone zůstala na první pohled zachována, ani na ten druhý se pro našince vlastně nic nezměnilo. Microsoft se sice totiž při uvedení verze 8.1 chlubil podporou psaní tahy (obdoba swype), jenže to zatím v naší mateřštině nefunguje, a tak nezbývá, než nadále vyťukávat. Klávesnice je však pohodlná a po nastavení nabídne i potřebná interpunkční znaménka.

V sekci o ovládání jsme to nezmiňovali, ale totéž, co pro psaní tahy, platí i pro asistentku Cortanu. V anglickém jazyce funguje, v tom našem ne, takže zatím na sofistikované dotazy i některé její chytré funkce můžeme zapomenout. Nejvíc ovšem mrzí absence jiné funkce, která s Cortanou úzce souvisí - tou jsou quiet hours, tedy pokročilé a snadno ovladatelné vyzváněcí profily. Cortana díky nim může automaticky podle přednastavených pravidel hovory přesměrovávat třeba do hlasové schránky, během schůzky automaticky odpovídat předdefinovanou SMS a tak podobně. Pokud ale telefon nebudete používat v anglickém jazyce, máte s touto šikovnou záležitostí opět smůlu. Z podobných pokročilejších funkcí zůstal jen blacklist telefonních čísel, která se nemají dovolat nebo jejichž SMS bude telefon ignorovat.

Organizace a data: trocha kompromisů

U levného smartphonu oceníme především přítomnost slušných 8 GB vnitřní paměti (uživatel má k dispozici asi 5 GB) a slotu na microSD karty, který se vešel i do dvousimkové varianty 630 Dual SIM. Lumia 635 je pak zajímavou alternativou pro ty, kdo si kupují telefon na delší dobu a domnívají se, že se jim budou hodit rychlá data LTE.

Jinak ale právě tady najdeme ve výbavě trochu kompromisy. Chybí u lumií vcelku oblíbené NFC (pravda, levná 520 jej také nemá), kvůli absenci čelní kamery můžete zapomenout například na videochat přes Skype, který je jinak integrován do systému.

Nechybí tu však nové funkce Windows Phone 8.1 jako možnost nastavení firemní VPN, možnost inteligentního sdílení wi-fi připojení či možnost smazat svou reklamní stopu. V takovém případě Microsoft smaže údaje, které nashromáždil v souvislosti s vaším používáním telefonu a které se používají pro marketing například v rámci aplikací. Zmínit samozřejmě ještě opět musíme přítomnost Nokia Map a souvisejících aplikací s možností stahování mapových podkladů pro off-line použití.

Zábava: demokratické možnosti

V lumii 630 nechybí FM rádio, naopak hry předinstalované nejsou, ale ve Windows Store jich je dostupných celá řada. Navíc tu má Nokia vlastní aplikace, které různé hry doporučí a občas umožní přístup k placenému obsahu zdarma.

Fotoaparát je v podstatě stejný jako u levnějšího modelu 520, má rozlišení pět megapixelů, automatické ostření, ale musí se obejít bez diodového blesku. Šetření se tu projevuje i na absenci hardwarového tlačítka spouště fotoaparátu.

Na druhou stranu Nokia nijak uživatele neomezuje ve využívání svých kreativních aplikací. I v Lumii 630 tak nemusíte fotit jen vestavěnou fotoaplikací, ale lze rovnou využít program Nokia Camera s možností plně manuálního nastavení parametrů focení i dalších aplikací jako Cinemagraph, Creative Studio, Panorama, Refocus a podobně.

Co se kvality snímků týče, neurazí ani nenadchne. Za dobrého světla fotí Lumia 630 obstojně, s klesajícím množstvím světla se situace zhoršuje a telefon mívá trochu problémy s ostřením. Pomoci si lze právě manuálním režimem v Nokia Camera, kde alespoň může uživatel v případě dobré opory telefonu nastavit nižší citlivost ISO a delší expoziční časy, výsledkem je menší množství šumu na nočních fotkách - byť ani tady nelze dosáhnout zázraků, Nokia u levných modelů nepoužívá ani kdovíjak pokročilé optiky, a tak čočka propustí méně světla než u špičkových modelů. Na druhou stranu možnosti ovlivnit kvalitu fotografie dává výrobce i u takto levného telefonu, za což si zaslouží pochvalu.

Shrnutí: pohodový telefon

Nokia Lumia 630 patří mezi smartphony, které je radost používat. Ne že by přinášela něco neobvyklého a speciálního, naopak, je to vlastně jen obyčejný smartphone, který si na nic nehraje a to, co má dělat, dělá a dělá to dobře. Navíc typ Lumia 635 je s cenou asi 4 500 korun nejlevnějším LTE telefonem u nás. Nadále platí náš názor, že mezi cenově dostupnými telefony jsou modely s Windows Phone nejen příjemným zpestřením, ale i v podstatě vítanou nutností. Takovou samozřejmost a grácii ve fungování totiž typicky androidí telefony dané kategorie nepředvádějí.

I když na druhou stranu musíme uznat, že Lumie v tomto případě svůj náskok už částečně ztratily, levné androidí modely s verzí systému 4.4 KitKat se hodně zlepšily. I proto bude patřit k velkým soupeřům nové lumie třeba Motorola Moto E, která je novým prototypem cenově dostupného androidího smartphonu. Jenže u nás se Nokia této konkurence moc obávat nemusí, Moto E se tu oficiálně neprodává, a ačkoli si telefon lze bez potíží objednat ze zahraničí, Motoroly stále vynechávají v jazykové sadě češtinu. Moto E má sice o trochu lepší rozlišení displeje než Nokia, postrádá však podporu dvou SIM nebo možnost zvolit model s LTE.

Ale i mezi dalšími výrobci lze hledat zajímavé soupeře. Hodně se v poslední době snaží Alcatel, jenže u něj je teď v nabídce trochu zmatek. Nové modely Idol 2 mini a mini s se teprve chystají na trh a budou asi podstatně dražší než Lumia 630 (LTE model mini s bude stát asi 6 000 korun). Ale třeba starší Idol Ultra se 4,7palcovým HD displejem vyjde na 4 500 korun, loňský Idol Mini se 4palcovým displejem stojí 3 500 korun.

HTC láká na model Desire 310 za 4 000 korun v single-sim a 4 500 v dual-sim provedení. Má čtyřjádro MediaTek, trochu starší Android 4.2 a displej stejných parametrů jako lumia 630. Podobně je na tom Huawei Ascend G525 se starším Androidem 4.1 a 4,5palcovým qHD displejem, který rovnou podporuje dvě SIM. Existuje i provedení G526 s LTE. Nový elegán G6 s podporou LTE vyjde už na 6 000 korun.

Korejské LG láká na model L70 opět se 4,5” displejem (tentokrát s WVGA rozlišením), dvoujádrem a NFC za 4 500 korun. U Samsungu je situace trochu složitá, levný Galaxy Trend má menší 4” displej, dvoujádro a starší Android 4.2, u Sony je s jeho starším modelem Xperia M situace podobná, jen Android je ještě starší - 4.1.

Nokia má v podstatě i androidího soupeře ve vlastních řadách. Proti Lumii 630 se totiž může postavit Nokia XL s větším pětipalcovým displejem za 4 290 korun. Jenže řada X nás zrovna nenadchla a v přímém porovnání s Lumií 630 vyniknou její nedostatky ještě více.