Konečně je tu Nokia s Windows Phone 8 pro masy. Recenze Lumia 620

Lumia 620 je model, na který zřejmě Nokia čeká jako na smilování. Jako první z jejích WP8 kousků totiž cílí na masovější segment trhu. Byť cenou kolem šesti tisíc korun nepatří mezi úplně levné smartphony, za dané peníze přináší dobrou sadu funkcí, skvěle čitelný displej, rychlý a stabilní operační systém a nápaditý design.

Nevýhod příliš nemá. Pokud vyloženě nemáte nic proti samotnému operačnímu systému, můžete Lumii 620 vytýkat snad jen již zmíněnou cenovku. Konkurence totiž umí podobně vybavené telefony prodávat dráž a na první pohled tak má navrch. Ale bylo by trochu neprozíravé Lumii 620 odsoudit bez bližšího zkoumání. Oproti mnoha soupeřům totiž přináší řadu příjemných drobností navíc.

V levnějších modelech jsou Windows Phone více než zdatným soupeřem androidím modelům a Lumia 620 patří k těm nejlepším dané třídy. Celkově míří spíše na mladší uživatele, kterým se budou líbit výměnné kryty. V prodeji jsou však i konzervativnější varianty, ne jen ty vesele barevné.

Vzhled a konstrukce: oblé barvy

Lumia 620 je především příjemně malý telefon, který ocení všichni, kdo nepřišli na chuť aktuálnímu trendu neustálého zvětšování úhlopříček. Rozměry jsou 115,4 × 61,1 × 11 mm. Lumia 620 tak sice není kdovíjak tenká, ale skvěle padne do ruky. Mohou za to i výrazná zaoblení všech hran, a telefon tak hezky sedí v dlani. Vyšší hmotnost 127 gramů přitom nijak výrazně nevadí.

Plusy a mínusy Proč koupit? rychlý a stabilní systém

skvělá čitelnost displeje

výměnné kryty

dobře padne do ruky

Proč nekoupit? pro někoho moc veselý design

512 MB RAM nedovolí běh některých aplikací Kdy? V prodeji Za kolik? 6 000 Kč

Konstrukce Lumie 620 je trochu netradiční. Prakticky celou plochu těla telefonu (kromě čelní části) tvoří rozměrný výměnný kryt. Ten může mít řadu barev a dokonce může telefonu přidávat nějaké funkce. V základu se prodávají černé, bílé žluté a oranžové varianty, my jsme k testu dostali atraktivní verzi s limetkovým krytem, vyrobeným technologií double-shot.

Kryt je vlastně vyroben ze dvou vrstev materiálu, každá z nich má jinou barvu a vrchní část je průsvitná. Vzniká tím netypický odstín a zajímavý efekt při pohledu na telefon z čelní strany.

Toto provedení si však zřejmě zákazníci budou muset dokoupit jako příslušenství, rovnou s telefonem alespoň u nás tento kryt v prodeji není. Limetkový kryt je vzhledově atraktivní, ale pro mnohé možná až příliš extravagantní. Také jsou na něm při pohledu z úhlu hodně vidět otisky prstů a mastnota. Předpokládáme, že u klasických krytů to nebude problém. Nokia navíc nabídne celou řadu různých výměnných krytů, takže bude možné si vybrat podle vkusu.

Firma dokonce připravila i kryt, který pomůže zvýšit voděodolnost telefonu. Jistě se najdou i další výrobci, kteří budou chtít na krytech pro 620 vydělat. Tady ale pozor, kryt má dvě zvláštnosti. Přímo v něm je zabudován 3,5mm jack konektor a podle výstupku uvnitř krytu se zdá, že by se tu mohlo nacházet ještě něco dalšího (anténa NFC to zřejmě není, ta je v horní části přístroje). Proto je u případných krytů třetích stran dobré ověřit si jejich plnou funkčnost.

Co se zpracování týče, není Lumii 620 příliš co vytýkat. Kryty jsou sice plastové, ale efektní provedení vytváří docela dobrý dojem. Lumia 620 rozhodně nepůsobí luxusně, ale to se ani do tohoto telefonu neočekává. Kryt na těle sedí pevně, nikde nic nevrže a celkově vše působí solidním dojmem. Po stranách je možné kryt trochu od okrajů krycího skla displeje odchlípnout a při mačkání telefonu v ruce je tu vidět mírná vůle. Ale není to nic, co by mělo být problémové.

Displej a ovládání: výtečná čitelnost

Představovat operační systém Windows Phone 8 už detailně nemusíme. Jeho výhodou je, že se v podstatě na všech telefonech chová stejně. Lumia 620 je tedy typickým zástupcem přístrojů s tímto operačním systémem. Dvoujádrový procesor s taktem 1 GHz, grafika Adreno 305 a 512 MB RAM jsou dostatečnou porcí na to, aby systém běžel zcela bez problémů a bleskurychle. Zatímco u androidích smartphonů je rozdíl v rychlosti levných a drahých modelů často velmi markantní, u Windows Phone se nic takového nekoná.

Zatímco operační systém je standardní a vlastně se na tom ani nic změnit nedá, nadstandardní oproti WP smartphonům jiných výrobců je programová výbava. Tu si však probereme detailněji v dalších částech recenze.

Displej je na danou kategorii také hodně nadstandardní. Úhlopříčka je v dnešní době vcelku netypických 3,8 palce, což řadí 620 k těm menším smartphonům. Rozlišení je standardních 800 × 480 pixelů, jiné vlastně u základního WP telefonu být nemůže.

Jemnost je 246 pixelů na palec, což už dnes není mnoho, ale aspoň v případě Windows Phone to stačí. Jednoduchá grafika systému totiž případné nedostatky v rozlišení umně skryje, naopak v některých aplikacích se přeci jen mohou chybějící pixely projevit. Na druhou stranu musíme říci, že panel zatím nejlevnější WP Lumie na trhu patří k tomu nejlepšímu, co lze v dané cenové kategorii i úhlopříčce najít.

Jde sice o klasický TFT displej, ovšem s technologií Clear Black. Má tak vynikající podání černé barvy a celkově je jeho barevné podání velmi dobré. Barvy jsou věrné a displej je zbytečně nepřehání.

Co se kvality obrazu týče, pozitivně se na ní projevují i minimální mezery mezi jednotlivými pixely, takže displej se může jevit trochu jemnější, než říkají papírové hodnoty. A naprosto excelentní je čitelnost displeje venku, klidně i na přímém slunci. Tady Nokia poráží konkurenci ne rozdílem třídy, ale doslova o parník.

Kromě rychlého systému a na danou třídu nadprůměrně kvalitního displeje oceňujeme na Lumii 620 i kvalitní provedení ovládacích tlačítek. To vypínací je umístěno zhruba uprostřed pravého boku, což znamená, že je snadno dostupné levákům i pravákům (byť praváci by při této úhlopříčce možná více přivítali tlačítko nahoře). Navíc jeho stisk je velmi jasný a přesný. Kromě něj je tu ještě dvojtlačítko pro ovládání hlasitosti a spoušť fotoaparátu. I jejich chod je stejně precizní.

Baterie: solidní průměr

Akumulátor má vcelku malou kapacitu 1 300 mAh, a mohlo by se tak zdát, že Lumia 620 na jedno nabití příliš nevydrží. Jenže systém Windows Phone už několikrát ukázal, že se umí podílet na úsporném provozu smartphonů, a Lumia 620 je toho dalším důkazem. I s nepříliš potentní baterií totiž telefon vcelku v pohodě vydrží na jedno nabití i dva dny poměrně ostrého provozu, tedy zhruba desítky minut hovoru denně, push synchronizaci se dvěma e-mailovými schránkami, vyřizování e-mailů, minimálně půl hodiny využívání internetového prohlížeče denně, občasné hraní her pro ukrácení dlouhé chvíle a další drobnosti. Dostat se na tři dny už je však spíše teoretická možnost pro ty, kdo budou telefon využívat opravdu málo.

Telefonování a zprávy: záloha a pohodlná klávesnice

V oblasti telefonování a zpráv je výbava Lumie 620 vcelku standardní a odpovídá operačnímu systému. Pár drobností navíc tu však je. Například pomocí aplikace Přenos mých dat se dají vcelku snadno přenést do telefonu data z některého předchozího zařízení. V případě starších Nokií se Symbianem, nebo S40 se přenesou v podstatě všechna důležitá data jako kontakty, SMS i obrázky.

Zprávy lze také obnovit z předchozí zálohy systému Windows Phone do úložiště SkyDrive. Celkově platí, že zálohu systému Windows Phone lze obnovit. Nevýhodou však je, že to jde zatím jen přes síť operátora, protože úvodní nastavení telefonu nedává možnost připojit se před obnovou dat do wi-fi sítě.

Běžné funkce jsou poplatné operačnímu systému. Znovu tak oceňujeme například pohodlnou klávesnici, na které se skvěle píše. Naopak trochu zvyku vyžaduje vyhledávání v kontaktech, které se provádí výhradně v hubu Lidé, nikoli v samotné telefonní aplikaci.

Co se telefonování týče, měli jsme s Lumií občas drobné potíže s ozvěnou ve sluchátku. To není u Windows Phone Nokií ojedinělý případ. Zajímalo by nás, zda za to nemůže občasné zmatení telefonu při jeho snaze potlačovat okolní hluk. I touto funkcí je levná Lumia vybavena. Jinak jsme byli celkově s kvalitou hovoru spokojeni.

Organizace a data: aplikace navíc

Hardwarová výbava Lumie 620 je vcelku standardní. Telefon má wi-fi, Bluetooth 3.0 a podporuje HSPA rychlostí až 21 Mbit/s. Kapacita paměti je solidních 8 GB, což dává 620 konkurenční výhodu. Do paměti se tak vejde dostatek dat, která u Windows Phone mnohdy nejde uložit na paměťovou kartu. Řeč je třeba o mapových podkladech nebo datech náročnějších aplikací, které jednoduše na kartu uložit nejdou. Slot na karty microSD však pochopitelně tomuto smartphonu nechybí, a paměť třeba pro multimediální soubory tak lze téměř libovolně rozšířit.

Windows Phone Nokie vynikají nad ostatními přístroji se stejnou platformou především programovou výbavou. Finský výrobce uživatelům přináší mnohé aplikace, které uživatelé konkurenčních telefonů ve Windows Storu nenajdou. A i když se situace pomalu trochu mění, náskok Nokie je stále výrazný.

Nokia Lumia 620

Atraktivní je například kompletní navigační řešení s mapami Here, turn-by-turn navigací Drive+ nebo navigací v MHD (zatím třeba v Praze jen na úrovni linek, nikoli jízdních řádů) pomocí aplikace Transit. Užitečná může být i aplikace pro rozšířenou realitu Here City Lens, která uživateli ukáže různé body zájmu v jeho okolí přímo v reálném obrazu. Další specialitou je komunikační aplikace Pulse.

Další nabídka aplikací v Nokia Collection, což je oddíl s programy exkluzivními právě pro telefony finské značky, je opravdu bohatá. Je však docela škoda, že řada z programů už není v telefonu přímo předinstalována, ale uživatel je musí objevit až tady. Místa ve vnitřní paměti je dost a užitečné aplikace zaměřené především na fotografování (o nich za chvíli) by uživatel v základu jistě ocenil.

Zábava: solidní foťák s drobnostmi navíc

Lumia 620 má na danou kategorii v podstatě standardní pětimegapixelový fotoaparát s automatickým ostřením. Mezi jeho přednosti patří věrné podání barev, pohotové snímání a řada aplikací, které rozšiřují funkčnost fotoaparátu.

Obrazová kvalita spadá do lepšího průměru dané třídy. Snímky mají docela přirozenou atmosféru a při prohlížení ve zmenšených rozlišeních působí opravdu hezky. Jenže přiblížení snímku někam k hranici jeho rozlišení odhalí neostrost, způsobenou snad kompresí, snad snahou o redukci šumu. Každopádně však nejde o nic, co by Lumii výrazně sráželo oproti konkurenci. Naopak, třeba řízení přisvětlovací diody a schopnost telefonu pořizovat solidní snímky i v horších světelných podmínkách jsou spíše předností.

Schopnosti fotoaparátu vylepšuje celá řada aplikací, takzvaných lenses. To jsou miniprogramy navázané právě na fotoaparát, které uživatel najde ve speciální záložce ve Windows Storu. Nokia jich má nadstandardně širokou nabídku. Kromě panoramatické aplikace je tu funkce chytrý fotoaparát, která umožňuje vybrat všem osobám na snímku nejlepší úsměvy, vymazat nechtěný objekt z fotky a podobné retuše.

Hravou záležitostí je aplikace Cinemagraph, která umožňuje vybrané části snímku rozpohybovat. Dále Nokia přináší aplikaci Creative Studio pro editaci snímků nebo PhotoBeamer, což je snadná cesta ke sdílení snímků s okolím na jakémkoli displeji.

Shrnutí: cesta k úspěchu

Nokia Lumia 620 je dobře vybavený smartphone za docela dobré peníze. S cenovkou okolo šesti tisíc korun to není nejlevnější kousek, ale jeho vyvážená výbava a solidní operační systém z něj dělají velmi atraktivní alternativu k záplavě androidích chytrých telefonů. Nokia na to možná jde s až trochu příliš mladistvým designem, ale to se dá spravit volbou některé z konzervativně vybarvených verzí. Námi testovaná limetková double-shot varianta opravdu není pro každého.

Předností telefonu jsou rychlý a stabilní systém, příjemné rozměry a překvapivě kvalitní displej. V boji o zákazníky to Lumia 620 nebude mít úplně lehké, ale pokud veřejnost na finskou značku úplně nezanevřela, měl by to být první opravdu masově rozšířený WP8 smartphone od Nokie. Soupeřit bude třeba s hodně atraktivním Windows Phone 8S od HTC, jenž má podstatně dospělejší design a perfektní zpracování. Na druhou stranu, Nokia má o trochu lepší displej, výměnnou baterii a výhodu v podobě mnoha aplikací navíc. Dalším WP8 soupeřem bude Huawei Ascend W1, který láká cenou asi pět tisíc korun.

Androidí soupeři však umějí být i levnější, jak dokazuje třeba velmi podobně vybavený Huawei Ascend Y300 za asi čtyři tisíce korun. Naopak o dost dražší je třeba Samsung Galaxy S III mini za zhruba osm tisíc korun.

Lumia tedy stojí kdesi uprostřed a nedá se říci, že by byla úplně bez šancí. Nokia navíc brzy uvede i levnější model 520, který má velmi podobnou výbavu, jen fotoaparátu chybí přisvětlovací dioda, jeho displej má klasickou čtyřpalcovou úhlopříčku a chybí mu NFC, což stále není úplně nejvyhledávanější funkce. Cena by měla být kolem pěti tisíc korun, takže čekání na nový levný typ je možná trochu zbytečné. Každopádně modelová řada Nokie ve střední a nižší třídě začíná být hodně zajímavá.

Nokia Lumia 620 a konkurence

Nokia Lumia 620 , která je dostupná v sedmi barevných kombinacích, zaujme bohatou výbavou a poměrně nízkou cenou. Tvar telefonu je oblý a díky vcelku malým rozměrům velmi dobře padne do dlaně. Ve výbavě nejdeme pětimegapixelový fotoaparát nebo 8 GB vnitřní paměti. Cena: 5 900 Kč

HTC Windows Phone 8S má čtyřpalcový displej, dvoujádrový procesor o taktu 1 GHz, paměť o kapacitě 512 MB a pětimegapixelový fotoaparát. Vnitřní paměť pojme 4 GB dat a je možno ji rozšířit pomocí microSD karet. Cena: 6 000 Kč

Huawei Ascend W1 zaujme především zákazníky, kteří hledají malý a levný smartphone. Telefon běží pod operačním systémem Windows Phone 8 a má čtyřpalcový displej, dvoujádrový procesor na frekvenci 1,2 GHz a fotoaparát s rozlišením 5 megapixelů. Cena: 5 000 Kč

Samsung Galaxy S III mini představuje zmenšený top model Galaxy S III, vejde se tak skvěle do kapsy i kabelky. Telefon pohání Android Jelly Bean 4.1, ve výbavě dále najdeme 5 Mpix fotoaparát, VGA čelní fotoaparát nebo kapacitní dotykový SuperAMOLED displej s úhlopříčkou 4 palce. Cena: 8 000 Kč