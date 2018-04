Prototyp levného Windows Phone. Recenze Nokia Lumia 610

S cenou zhruba 6 tisíc korun není Lumia 610 kdovíjak levný smartphone, ale je to jakýsi prototyp levného Windows Phone telefonu. A být zhruba o 1 500 korun levnější (tam by měl telefon relativně rychle zlevnit), šlo by o jeden z nejlepších dostupných smartphonů pro široké spektrum uživatelů.

U jednodušší Lumie 610 se hezky snoubí zaměření a výbava telefonu s povahou systému Windows Phone, který se snaží být nekomplikovaný a uživatelsky přívětivý. Asi málokomu bude vadit, že Lumia 610 používá hardware nižší specifikace s 256 MB operační paměti, než bylo nutné u původní verze systému. To sice místy omezuje nabídku a také třeba funkce aktivních dlaždic, ale začínající uživatelé to ani nepostřehnou.

Plusy a mínusy Proč koupit? rychlý systém

jednoduché ovládání

Proč nekoupit? bledý displej

mírně omezená nabídka aplikací

vyšší cena Kdy? V prodeji Za kolik? 6 000 Kč

Kromě ceny je asi jedinou výraznější nevýhodou Lumie 610 příliš bledý displej, který je navíc trochu utopený pod krycím sklem. Telefon je ale rychlý a slabší hardware není oproti výkonnějším modelům vůbec znát.

Vzhled a konstrukce: taková klasika

Design Lumie 610 asi nenadchne, ale ani neurazí. Můžeme ho jednoduše popsat slovem konzervativní. Tomu, kdo chce trochu více extravagance, nabízí Nokia vedle černého i růžové, modré nebo bílé provedení

Telefon má oblé tvary, které mají málo společného s ostatními modely řady Lumia. Pokud má k nějakému modelu blíže, tak je to Lumia 710. Oproti ní je ale levnější model elegantnější a také působí hodnotnějším dojmem. To platí i použité materiály. Jde sice o plasty, ale rámeček okolo displeje a boků imituje kov a zadní kryt baterie je z materiálu s měkčenou povrchovou úpravou.

Kryt sedí pevně a telefon je výborně zpracovaný. Pod krytem najdeme výměnnou baterii a pod ním slot na karty microSIM. Bohužel i u nejlevnější Lumie tedy zůstává nutnost mít malou "vystřiženou" SIM.

Díky rozměrům 119 x 62 x 12 mm padne telefon dobře do dlaně, pomáhají tomu i zaoblené tvary. Opticky působí Lumia 610 menším dojmem než ve skutečnosti je. V ruce je ale znát, hmotnost totiž činí relativně vysokých 131,5 gramu.

Displej a ovládání: Windows Phone skoro pro každého

Nokia Lumia je i přes svá specifika naprosto typickým zástupcem telefonů s operačním systémem Windows Phone 7, konkrétně ve verzi 7.5 Tango. K dostupnému telefonu nám ale systém s řadou omezení sedí daleko více než ke špičkovým modelům, a proto v této recenzi tak často nesáhneme ke kritice. Po setkání s Lumií 610 si dovedeme představit Windows Phone i v daleko levnějších modelech, systému by to v nich opravdu slušelo. Doufejme, že se takových přístrojů opravdu dočkáme.

Recept je vcelku jednoduchý. Se základním hardwarem, tedy 800 MHz procesorem a 256 MB RAM, se tu pojí 3,7" displej s typickým rozlišením 800 x 480 pixelů. Poskytuje systému dostatek prostoru, ale je možné, že o mnoho menší displej by pro Windows Phone už nebyl vhodný.

Nokia ale někde ušetřit musela, proto je na rozdíl od modelů 800 a 900 použit klasický TFT panel řekněme trochu předpotopní konstrukce. Umí zobrazit 65 000 barev a jeho podání je hodně bledé. Černá je spíš šedá a čitelnost na přímém slunci se rozhodně nemůže rovnat dražším modelům. Displej je alespoň příjemně jemný, z tohoto ohledu je na tom stejně jako ten u Lumie 800.

Kvůli 256 MB RAM má systém o trochu více omezení než standardní Windows Phone. Dlaždice externích aplikací nemohou být aktivní, do telefonu už po krátké době testování nejde doinstalovat klient Skype pro chatování a telefonování přes internet a nebudou fungovat ani některé další aplikace.

I pro Lumii 610 platí, že by měla dostat update na Windows Phone 7.8, čímž se její schopnosti trochu rozšíří. Nokia také pro své modely připravuje aplikace, které mají obejít různá omezení systému. Vylepšit se tak mají funkce fotoaparátu a má být možné například jednoduché sdílení datového připojení telefonu, třeba pomocí funkce wi-fi hotspot.

Při ovládání je Lumia 610 příjemně rychlá. Opět ale platí, že Windows Phone tak trochu klamou tělem. Absolutní rychlost totiž systém často vymění za jakousi pravidelnou plynulost. Lumia 610 se tedy nezadrhává, běhá stabilně a působí celkově spolehlivým dojmem. Na druhou stranu se ale konkurence v tomto ohledu v poslední době hodně zlepšila, a tak příliš nezaostává.

Baterie: jeden nebo dva dny

Oproti svým dražším sestřičkám má Lumia 610 obyčejnou baterii s kapacitou 1 300 mAh. Na rozdíl od dvou špičkových modelů ale je výměnná, takže uživatelé mohou používat i náhradní akumulátory. Při běžném používání pro to ale nebude příliš důvod, Lumia 610 vcelku bez problémů přežije dva dny normálního provozu.

Telefon jsme provozovali se zapnutou push synchronizací dvou e-mailových schránek, zapnutým wi-fi a denně s ním provedli několik několikaminutových hovorů. Pokud jsme telefon vytížili výrazně více, ukazatel baterie klesal adekvátně rychleji, prakticky vždy ale zůstávala ještě nějaká rezerva na alespoň částečné fungování během druhého dne. Troufáme si tak tvrdit, že většina uživatelů z cílové skupiny tohoto telefonu by neměla mít problém dvoudenní výdrže v praxi dosáhnout.

Telefonování a zprávy: Windows Phone přes kopírák

Už jsme psali, že Lumii 610 zůstane zapovězena aplikace Skype pro telefonování a chatování přes mobilní a wi-fi datové sítě. Pro většinu uživatelů to ale nebude taková ztráta. Domníváme se, že Skype zatím přímo v mobilu (alespoň u nás) kdovíjak velké množství lidí nepoužívá.

Veškeré ostatní funkce jsou zcela shodné s dražšími modely. Při telefonování se oproti nim menší Lumia 610 drží pohodlně u ucha a tentokrát jsme také nezaznamenali žádné stížnosti na kvalitu hovoru, jako se nám to stávalo u modelů 800 a 900.

Může za to jiná konstrukce telefonu, která umisťuje mikrofon na spodní část přední strany telefonu. Ačkoli je Lumia 610 dostupným přístrojem, disponuje díky přítomnosti druhého mikrofonu také aktivním potlačováním okolního hluku. S nejlevnějším modelem z nové Windows Phone řady nokií se nám tak v praxi volalo nejlépe.

Práce s kontakty i se zprávami probíhá naprosto stejně jako u ostatních telefonů této řady. Vyhledání kontaktu tak vyžaduje tři kroky: vstup do seznamu, zmáčknutí vyhledávací ikony a samotné hledání. U kontaktů je příjemné, že Windows Phone k jejich kartám rovnou sdružují třeba události ze sociálních sítí, pokud má uživatel jejich účty v telefonu nastaveny. V kartě kontaktu také vidíte například seznam e-mailů, který jste si s ním vyměnili.

Pro nováčky bude možná trochu zmatená práce se zprávami. Microsoft to vymyslel na první pohled velmi dobře. Co nejvíce zdrojů zpráv s jedním kontaktem se totiž snaží systém řadit do jedné konverzace. Jenže poslat SMS na jiné než primární (mobilní) číslo u kontaktu vyžaduje trochu zkoumání, jak to vůbec udělat. Z karty kontaktu to na první pohled nejde. Tady je prostě volba SMS, zatímco u volání je tu volba volání na každé uložené číslo zvlášť. Dokonce i pro zprávu na Facebook je tu zvláštní volba. Více položek pro odeslání SMS prostě bylo na Microsoft už příliš.

Správné číslo lze tedy zvolit dvěma způsoby. Buď začít SMS psát přímo ze SMS aplikace a příjemce (a tedy jeho správné číslo) vybrat vyhledáváním ze seznamu. Nebo z karty kontaktu zvolit onu volbu SMS, která otevře původní konverzaci s kontaktem a zprávu bude primárně odesílat na poslední číslo, na které byla zpráva odeslána. Teprve ikonou v dolním řádku se dá číslo změnit za jiné. Vyžaduje to několik kliknutí a na první pohled to vůbec není očividné. Je to silně v rozporu s proklamovanou přímočarostí a jednoduchostí Windows Phone.

Doručenky jsou pak řešeny naprosto hloupě. Každá doručenka se hlásí jako samostatná SMS a všechny se řadí do jedné konverzace (té s SMS centrem operátora). Systém je natolik hloupý, že ani nedovede telefonní číslo z doručenky přiřadit kontaktu ze seznamu, takže pokud jste právě odeslali několik SMS několika lidem a chcete vědět, komu zpráva opravdu došla, musíte znát jejich telefonní čísla.

Klávesnice pro psaní zpráv je opět typická pro Windows Phone a je podle našeho názoru hodně pohodlná. Zároveň je velmi přehledná, protože Microsoft se rozhodl na ni neumisťovat popisky alternativních znaků. Diakritika se píše podržením tlačítka po delší dobu a na čísla a speciální znaky se přepíná tlačítkem v levém dolním rohu klávesnice.

Organizace a data: 8 GB musí stačit

Zásadní datovou otázkou telefonů s Windows Phone je kapacita vnitřní paměti. Běžným způsobem ji totiž navýšit nelze. Externí paměťové karty systém nepodporuje. Lumia 610 má vestavěno 8 GB paměti, z toho je zhruba 6,5 GB přístupno uživateli. Komu to nestačí, má v podstatě smůlu. Pomoci si může ještě úložným prostorem na on-line úložišti SkyDrive, to ale nemusí být pochopitelně vždy dostupné.

Jinak je Lumia 610 standardní Windows Phone telefon. Data z něj a do něj tedy mohou téci pouze přes SkyDrive, e-maily nebo přes synchronizační software Zune. Nakopírovat si do telefonu běžnou cestou třeba dokumenty nejde. To ale většinu zájemců o Lumii 610 asi trápit nebude. Zrovna tak se asi nebudou příliš zajímat o pokročilé možnosti vestavěného kancelářského balíku, který lze naplno využít také až ve spojení s některou on-line služeb (opět SkyDrive nebo třeba Office 365 či SharePoint).

Chválíme přehledný kalendář nebo třeba práci s budíky. Lumia 610 má samozřejmě i sadu navigačních a mapových aplikací od Nokie. Opět platí, že off-line navigace je možná, ale vzhledem k omezenější paměti telefonu bude potřeba s mapami pracovat podle toho, kam právě cestujete. Samotná mapová aplikace ale k off-line uloženým mapám přístup nemá, takže pro klasické zorientování se na neznámém místě je k ničemu.

Zábava: pět mega stačí

Zatímco dražší Lumie mají 8 Mpix fotoaparát Carl Zeiss, levnější se musí spokojit s 5 Mpix technikou bez značky. Fotoaparát disponuje automatickým ostřením, přisvětlovací diodou a povinným tlačítkem mechanické spouště.

Za dobrých světelných podmínek jsou snímky vcelku ucházející. Na špičku je řadit nemůžeme, ale na běžné focení postačí. Prostředí fotoaparátu je jednoduché a intuitivní, fotky lze snadno sdílet třeba e-mailem nebo na Facebooku. Lze je také odesílat na úložiště SkyDrive, kam se ale nahrávají pouze ve zmenšené podobě.

Pro přehrávání videa a hudby je tu portál Zune, který opět pro potřeby většiny uživatelů vystačí. V telefonu nejsou žádné standardně vestavěné hry, ale Marketplace jich nabízí dostatek. Jenom je třeba mít na paměti, že se herní tituly neřadí do seznamu aplikací, ale že je najdete pod položkou Xbox Live.

Shrnutí: mohla by trochu zlevnit

Lumia 610 není s cenovkou 5 950 korun kdovíjak levná, přesto patří mezi ty dostupnější smartphony. S cenou zhruba 5 000 korun by ale mohlo jít o velmi lákavou nabídku pro ty, kdo shání jednoduchý, spolehlivý a na pochopení nenáročný smartphone. Typickými zájemci by mohli být uživatelé, kteří se k přechodu na chytrý telefon rozhoupali až nyní a mají trochu strach ze zkazek o složitosti některých konkurenčních systémů.

Lumia 610 dokazuje, že dostupné telefony s Windows Phone mohou být pro svou konkurenci podstatně zajímavějším soupeřem než ty drahé. V oblasti hardwaru totiž Lumia 610 na své soupeře v podstatě nic neztrácí, jen si za to samé nechává trochu více zaplatit.

Huawei například nabídne čtyřpalcový android Ascend G300 za zhruba 4 500 korun, ZTE útočí s modelem Tania se 4,3palcovým displejem za 5 000 korun a zajímavý může být i androidí model Skate za 4 700 korun. Naopak třeba Samsung cenu svého modelu Ace II hodně přestřelil, chce za něj 7 290 korun. To už je u něj ve výprodeji lepší pořídit Omnii W, která za 6 500 korun nabídne lepší hardware než Lumia 610 a také větší a kvalitnější displej.

Za cenu Lumie 610 nabídne Sony Ericsson skvělou Xperii Ray, která má ale menší displej (byť výrazně vyšších kvalit), Motorola zase model Motoluxe. U LG je stále velmi dobrou volbou za 6 000 korun výprodejový model Optimus Black, HTC může lákat na výprodejový Radar (asi 5 900 korun) nebo přeci jenom už dražší One V (7 500 korun). U něj ale podobně jako u Samsungu Galaxy Ace II platí, že nabídne podstatně lepší displej a větší možnosti rozšíření.

Lumia 610 má konkurenci i ve vlastní stáji. Za 5 500 korun se dají pořídit symbianové modely 700 nebo 603, které opět Windows Phone sestru poráží kvalitou displeje (byť mají nižší rozlišení). Do křížku se může model 610 dostat také se zhruba o 1000 korun dražší sestrou 710. Ta má o něco lepší hardware a prakticky stejný displej, ale také trochu diskutabilní design. Nám se menší Lumia 610 líbí více a rozdíl v hardwaru není prakticky vůbec znatelný, levnější typ navíc překvapí lepší výdrží baterie. Z levné dvojice Windows Phone telefonů je tak podle nás 610 tou lepší volbou.

Nokia Lumia 610 a konkurence

Nokia Lumia 610 je levný smartphone s operačním systémem Windows Phone 7. Displej si zachoval slušnou úhlopříčku 3,7 palce a rozlišení 800 x 480 pixelů. Je ale méně kvalitní než u lepších modelů. Fotoaparát má rozlišení 5 magapixelů i automatické ostření. Uživatel si ovšem musí vystačit s 8 GB vnitřní paměti. Cena: 5 700 Kč

Motorola Motoluxe má rozměrný čtyřpalcový displej s rozlišením 854 × 480 obrazových bodů. Osmimegapixelový fotoaparát je vybaven automatickým ostřením a bleskem. Ve výbavě dále je satelitní navigace, wi-fi nebo HSDPA 7,2 Mbps. Cena: 6 000 Kč

Sony Ericsson Xperia ray má prakticky totožnou výbavu jako Xperia Arc, jen dostal menší displej a rozměry. Jde o výkonný smartphone bez jakýchkoli kompromisů. Kombinace elegantních tvarů, naprosto luxusního displeje a výborného zpracování je prostě neodolatelná. Cena: 6 190 Kč