Nepovedený následník nejlepšího levného smarpthonu. Test Nokia Lumia 530

Nokia jako by snad získala v nižších cenových hladinách nějaké nebývalé sebevědomí. Zatímco ve vyšších třídách její Windows Phone modely drtí konkurenci atraktivní cenou (například Lumia 930, 1520 nebo i nově představená Lumia 830), ve třídě těch nejlevnějších modelů se jí do cenové války nechce. Ale je to v podstatě jen specialita českého trhu.

Už Nokia Lumia 520, jeden z nejlepších cenově dostupných smartphonů posledních let, u nás není úplně levná. Zatímco v zahraničí šla sehnat v sadách nebo různých akcích i za cenu od tisíce korun, u nás se cenovka drží stále na hranici tří tisíc. Dlouho to stejně byla výborná nabídka. Jenže hlavně v posledním půlroce přišla celá řada nových cenově dostupných smartphonů, které lumii zastínily výbavou i podobně atraktivní cenou.

U Nokie (potažmo Microsoftu) to nejspíš pochopili, a tak připravili obměnu modelové řady. Jenže u ní už cenovky tak zajímavě nevypadají. Uživatelé, kteří si dříve kupovali Lumii 520, by totiž podle představ výrobce měli teď toužit po modelu Lumia 630. A ačkoli je to povedený smartphone, cena 3 690 za jednosimkové provedení je na hranici konkurenceschopnosti.

Plusy a mínusy Proč koupit? svižný a přehledný systém

příjemný design

dobrý výkon Proč nekoupit? bledý displej

málo paměti

vyšší cena

fotoaparát bez ostření a diody Kdy? V prodeji Za kolik? 2 890 Kč (dual SIM verze)

Nová Lumia 530 vlastně nástupcem skvělého typu 520 není. Oproti němu totiž nepřináší vlastně nic nového navíc, jsou tu jen samé ústupky. Na tom by nebylo nic špatného, kdyby tomu odpovídala i cena. Jenže v současné době dělí Lumii 520 a 530 v ceníku výrobce pouhá stokoruna, byť je pravda, že to platí pro dual-SIM verzi 530. Ta stojí konkrétně 2 890 korun. V porovnání s o sto korun dražším modelem 520 je to ovšem cena hodně nezajímavá. Výbava i praktické funkce 530 navíc odpovídají androidím chytrým telefonům, které vyjdou i na méně peněz.

Vzhled a konstrukce: oblázek do dlaně

Oproti Lumii 520 se novinka 530 zaoblila. Oblejší jsou přechody ze zad do stran, výrazné zaoblení dostaly i rohy. Lumia 530 tak padne velmi hezky do dlaně, byť ani starší model na tom není nijak špatně. Zpracování je klasika: kryt telefonu je typická plastová „vanička“, kterou používala už 520 a i některé další modely.

Kryt je z plastu, který je sice docela tvrdý na omak, ovšem pružný v krutu. To by mohlo znamenat, že toho docela dost vydrží a neměl by nijak snadno praskat. Kvůli hladkému plastu a hodně oblému tělu ovšem může někomu Lumia 530 trochu klouzat v ruce. Rozměry novinky jsou 119,7 × 62,3 × 11,7 mm. Tloušťka je tedy nezvykle velká, i oproti Lumii 520 vyrostla o 1,8 milimetru. V ruce nicméně telefon působí solidním dojmem.

Nokia opět u levného typu vsadila na barvy. Ty tentokrát reflektují nabídku u špičkových modelů, takže se tu můžeme setkat se svítivou oranžovou nebo zelenou variantou. K dispozici je také jasná žlutá barva a jako konzervativnější volba je tu bílé provedení. Černá verze, která bývá jakousi klasikou, úplně chybí. Je možné, že podobně jako pro Lumii 520 i pro tento telefon bude dostupné množství dalších barevných krytů.

Na Lumii 530 je vidět, že je to levný telefon. Nicméně na tom není nic špatného, rozhodně nevypadá lacině, což by byl prohřešek. Na druhou stranu Lumia 520 na nás i dnes působí elegantnějším a hodnotnějším dojmem. A elegantnější je i Lumia 630.

Displej a ovládání: nová Windows a ústupky

Nokia Lumia 530 je jedním z prvních modelů, který dostal do vínku přímo z výroby systém Windows Phone ve verzi 8.1. Aktualizaci na něj by měla dostat i starší Lumia 520, ale uživatelé zatím stále čekají. Systém přináší některé novinky jako notifikační lištu, možnost nastavit si pozadí úvodní obrazovky, variantu systému s více sloupci dlaždic a mnoho dalšího.

O novinkách jsme se hodně rozepisovali v recenzi Lumie 630 a menší model 530 je beze zbytku přebírá. Softwarových vylepšení je proti předchozí verzi dost, ovšem v oblasti hardwaru došlo k ústupkům. A to je velká škoda. Začneme ovšem ještě jednou softwarovou záležitostí. Po vzoru větší a dražší Lumie 630 totiž i nejmenší a nejlevnější model z nabídky dostal virtuální ovládací tlačítka, která se nacházejí pochopitelně u spodního okraje displeje. Tady zabírají jen úzký pásek, ovšem ovládají se vcelku dobře.

Přítomnost senzorových tlačítek si ovšem vyžádala změny u displeje. Ten nově dostal rozlišení 854 × 480 pixelů a právě těch pár pixelů na výšku navíc tu slouží tlačítkům. Oproti Lumii 520 tak má displej trochu jiný poměr stran. Je mírně užší a na výšku naopak o trochu vyšší, úhlopříčka 4 palce tak zůstala zachována. Jenže pro aplikace je na displeji reálně méně místa než u starší levné lumie. Není to dramatický rozdíl, ale znát to je. Chybět bude také senzor pro regulaci osvětlení, podobně jako u dražší Lumie 630 musí uživatel regulovat podsvícení ručně.

Horší je ovšem kvalita displeje. Zatímco Lumia 520 měla IPS panel, tady je přítomen úplně obyčejný TFT LCD displej bez jakýchkoli moderních technologií. A jestliže nám u Lumie 520 vadil lesklý krycí panel displeje, který trochu zhoršoval čitelnost, tak tady musíme stejnou stížnost opakovat. Výsledkem těchto dvou faktorů je, že displej u Lumie 530 je opravdu špatný.

Hraje doslova všemi barvami, ale to nepopisujeme jeho barevné podání. Popisujeme situaci, kdy se při sebemenším pohybu barvy na displeji trochu změní. V dnešním světě plném moderních displejů je to hodně nezvyklý jev. A čitelnost venku, což je věc, na které si často Nokia hodně zakládá, také za mnoho nestojí.

Velkou předností i levných smartphonů s Windows Phone je jejich plynulost prakticky za všech podmínek. V tomto případě naštěstí Lumia 530 zůstává věrná tradici. Systém sice není bleskurychlý, ale funguje hezky plynule a bez prodlení reaguje na uživatelské pokyny. Může se zdát, že na tom má podíl i nový hardware.

Telefon totiž dostal čtyřjádrový procesor namísto dvoujádrového u Lumie 520. Jenže ani to nemusí být výhra. Lumia 530 má totiž základní čtyřjádrový Snapdragon 200, zatímco starší model měl čipset MSM8227, který i přes nižší takt (1 GHz oproti 1,2 GHz) má větší hrubý výkon. Výsledek v benchmarku AnTuTu ovšem nakonec ukazuje skóre 11 500 a výraznou převahu novějšího modelu nad starším (cca 7 000 bodů).

Jenže třeba WP Bench Free ukáže sice lepší skóre v případě výkonu procesoru a práce s pamětí (asi 5 000 ms a 6 400 ms oproti 6 000 a 8 500 ms), ale v práci s grafikou je výkon obou smartphonů zhruba stejný, oba mají ve WP Bench skóre zhruba okolo 50 snímků za sekundu. To znamená, že novinka má sice vyšší hrubý výkon, ale třeba ve hrách si povede podobně. Grafickou kartou je tu Adreno 302, smartphone má 512 MB RAM.

Baterie: setrvalý stav

Jedním z detailů, který zůstal u nového modelu beze změny, je baterie. Ta má nadále stejnou kapacitu jako u 520, tedy 1 430 mAh. To není kdovíjak úžasná hodnota, nicméně mobilní Windows jsou známá trochu menší energetickou náročností. Výdrž tu i s novou verzí Windows zůstává na stejné úrovni jako u staršího modelu. V praxi tedy nejsou problémem dva dny na jedno nabití, které budou u Lumie 530 jakousi normou. Vybít smartphone rychleji samozřejmě jde, ale už to chce opravdu hodně intenzivní používání, například několik hodin navigace. Střídmější uživatelé se naopak mohou v praxi dostat na tři dny výdrže.

Telefonování a zprávy: možnost dualSIM

V poslední době si Nokia u levnějších modelů zakládá na tom, že uživatelům dává možnost pořídit si je s podporou dvou SIM karet. To je nejspíš obrana proti sílící androidí „no-name“ konkurenci, u které je tato konfigurace zcela běžná. Zákazníci, kteří si ovšem telefon pořídí u některého z mobilních operátorů, dvousimkovou variantu nedostanou. Na oplátku by verze s podporou jedné SIM měla být o něco levnější, jenže zatím se do prodeje u operátorů nedostala.

Dvousimková verze se tak prodává na volném trhu, jednosimková se k operátorům dostane asi v následujících týdnech. Na rozdíl v ceně jsme docela zvědaví. Pokud bude výraznější, mohl by to být rozumný argument pro koupi jednosimkové verze. V případě většího typu Lumia 630 tento rozdíl činí 200 korun a podobné to bude asi i tady.

S podporou dvou SIM se Microsoft v systému vypořádal velmi dobře, a uživatelé tak nemají s používáním potíže. Hovory lze ovládat pomocí dlaždic, případně dlaždice sloučit. Platí to pro hovory i pro zprávy, u každých lze mít individuální nastavení. Celkově je práce přehledná. My jsme ovšem testovali jednosimkovou variantu, kde není nutné ovládání řešit.

Stále stejná zůstává i klávesnice pro zadávání textu. Ta je pohodlná, ale v češtině se pořád nenaučila psát tahy. Moc to vadit nemusí, i na relativně malém displeji se na klávesnici píše velmi dobře, je přehledná a nechybí tu všechna potřebná tlačítka interpunkčních znamének. Z nových funkcí Windows Phone 8.1 tu při používání češtiny zbyl jen blacklist čísel, která se nemají dovolat.

Organizace a data: poloviční paměť

V případě vnitřní paměti najdeme u Lumie 530 další zásadní ústupek oproti skvělé 520. To, že měla 8 GB paměti, byl častý argument v její prospěch. Lumia 530 jej ovšem zahazuje a vystačí si se 4 GB, což není u Windows Phone zrovna prověřená hodnota. Ostatně, když jsme dali obnovit zálohu ze staršího telefonu, všechny naše oblíbené aplikace se do paměti nevešly a bylo nutné přistoupit k přesouvání na paměťovou kartu.

Není to nic, co bychom neznali i z levnějších androidích přístrojů, jenže mobilní Windows tu měla náskok, který v modelu 530 ztratila. Další výbava už je pak obvyklá. Kromě wi-fi, Bluetooth 4.0 a podpory 3G u tohoto levného smartphonu o moc víc čekat nemůžeme. LTE nebo NFC tu samozřejmě nejsou a většina uživatelů to ani nebude řešit.

Další výbava je poplatná systému. Microsoft standardně i u nejlevnějšího modelu nabízí kompletní sadu kancelářských aplikací a zůstává samozřejmě i populární navigace Here s možností stáhnout mapy pro off-line použití.

Zábava: jen to základní

A další ústupky. Tak by se dala shrnout zábavní kategorie. Funkce jako hudební přehrávač nebo FM rádio tady samozřejmě nechybí, hlavní ústupky se dějí u fotoaparátu. Ten má sice nadále rozlišení 5 megapixelů, v rámci šetření už ovšem nezbylo na automatické ostření. To vylučuje fotografování bližších předmětů, takže ostré bude to, co je zhruba metr od objektivu a dále. Při focení je nutné s tím počítat. Chybí také blesk, takže ve zhoršujících se světelných podmínkách výrazně roste množství šumu.

Na druhou stranu fotoaparátu zůstala aplikace Nokia Camera, která dovoluje nastavovat ručně parametry focení. To může pomoci s některými snímky, především v horších podmínkách a dává určitý prostor kreativitě. Dále je možné stáhnout do Lumie 530 celou řadu dalších kreativních fotografických nástrojů a různých miniaplikací, takže i přes zjevné hardwarové ústupky umí po stránce softwaru i nejlevnější kousek téměř totéž, co ty nejdražší.

Co se kvality snímků týče, ta docela příjemně překvapí. Za dobrého světla se obrázky chlubí povedenou barevností a docela slušnou úrovní detailů bez většího šumu. Se zhoršujícími se podmínkami množství šumu roste, ale i tady je na tom fotoaparát lépe, než bychom čekali. Pokud tedy nebudete fotit blízké předměty, výsledky budou na danou kategorii nadprůměrné.

Shrnutí: horší verze skvělého telefonu

Nokia Lumia 530 je pro nás velkým zklamáním. Ne, není to nástupce skvělé 520, ale tomuto srovnání se zkrátka nemůžeme ubránit. Oproti 520 tu chybí spousta drobných detailů, které měly srazit cenu hodně nízko, jenže realita je úplně jiná. Za 2 900 korun je to drahý smartphone. Správná cenovka, která by odpovídala ústupkům ve výbavě, je asi v rozmezí 2 000 – 2 500 korun.

Tam by totiž byla Lumia 530 pověstným jednookým mezi slepými. Jen základní výbava, ve které najdeme opravdu jen to nejnutnější, je u nejlevnějších telefonů samozřejmostí. Lumia 530 oproti tomu přidává svižný a vždy ochotně reagující systém Windows Phone 8.1 nebo na poměry dané kategorie docela povedený fotoaparát, byť bez autofokusu i blesku. Oproti úplně levným androidím smartphonům je Lumia 530 mnohem zajímavější a méně komplikovanou volbou.

Jenže Lumia 530 nestojí dva tisíce korun, ale téměř tři. Ano, oproti příšerné Nokii X s vlastní verzí Androidu je to pořád mnohem lepší volba, jenže to není výhra. Dokud to jde, za stejnou cenu jako 530 kupujte starší Lumii 520. Je to mnohem lepší smartphone s výrazně lepší výbavou a především zásadně lepším displejem. Máme pocit, že život 520 na trhu už nebude příliš dlouhý, právě aby novější 530 tento model moc nekonkuroval.

Za zhruba tři tisíce korun u konkurence pořídíte i docela zajímavé androidí smartphony. Třeba skvělý Cube1 s pětipalcovým displejem, sehnat se dá i Motorola Moto E s povedeným 4,3palcovým displejem a čistým Androidem 4.4 (ale jen s angličtinou). Sony prodává za 2 500 korun povedenou malou Xperii E1, která má jen třímegapixelový foťák, ale s ostřením.

Ale abychom Nokii jen nekřivdili: třeba HTC Desire 200 za tři tisíce korun a s ještě základnější výbavou je výrazně horší volbou.