Dospělý smartphone za juniorskou cenu. Recenze Nokia Lumia 520

Nokia Lumia 520 je překvapivě dobrý smartphone za příjemné peníze. Výbavu má v podstatě velmi podobnou jako dražší Lumia 620, dokonce má větší displej. Ústupkem je snad jen absence přisvětlovací diody u fotoaparátu, takže Lumia 520 není příliš univerzálním fotomobilem. Dalšími drobnými ústupky jsou chybějící přední fotoaparát pro videohovory a NFC.

Ovšem zajímavější je Lumia 520 z hlediska ceny. V internetových e-shopech je rozdíl mezi oběma modely v podstatě jen několik stokorun, v oficiální distribuci však 1 500 korun. Lumia 520 má přitom dospělejší design. V dané cenové kategorii patří mezi všemi smartphony k tomu nejlepšímu a velký podíl na tom má operační systém Windows Phone. Ten totiž funguje naprosto plynule a bez zádrhelů, jeho přímočařejší struktura také dostupnému smartphonu sluší více než jiné systémy.

Lumia 520 také podobně jako typ 620 láká na různá barevná provedení a v podstatě i možnost výměnných krytů. Netváří se jako high-endové zařízení, avšak dle barvy dovede působit solidním i veselým dojmem.

Vzhled a konstrukce: dlaždice v praxi

Nokia Lumia 520 je po vzhledové stránce vcelku jednoduchým telefonem, který i přesto dovede zaujmout. Z čelního pohledu je tvar zcela přísně obdélníkový a elegantně ladí se samotným vzhledem operačního systému. Plocha okolo displeje je černá a jen na okrajích je vidět barevný lem zadního krytu. Právě ten tvoří zbytek těla telefonu, a pokud jej chcete sejmout, je nutné přístroj z krytu doslova vyloupnout.

Kryt má celkově velmi povedený tvar – z přísného čtverce v přední rovině přechází mírně skloněnými boky a stále výraznějšími zaobleními do zad. Celkový tvar je příjemný a povedený, navíc velmi dobře padne do ruky. S rozměry 119,9 x 64 x 9,9 mm sice není Lumia 520 nejmenším telefonem se čtyřpalcovým displejem, ale drží se velmi dobře. Hmotnost 124 gramů je lehce nadprůměrná, ale nijak nevadí. Materiálem krytu je vcelku obyčejný plast, ale telefon v ruce neklouže a celkově působí docela dobrým a hodnotným dojmem.

My jsme testovali červenou verzi lumie, která zatím není na našem trhu oficiálně v prodeji. Je atraktivní, avšak na světlém krytu jsou docela dobře vidět různé šmouhy a otisky prstů. V jiných barevných variantách (Nokia u nás oficiálně nabízí bílou, černou, modrou a žlutou) nemusí být otisky tak zřetelné. To však neplatí pro čelní plochu s displejem, která je pro ně velkým magnetem.

Jednoduchý kryt, který nemusí zajišťovat spolupráci s elektronikou pro bezdrátové nabíjení nebo NFC, lze naštěstí velmi snadno vyměnit za kus v jiném odstínu. V českých e-shopech seženete červený, žlutý a bílý kryt za cenu zhruba okolo 150 korun, což je za kompletní obměnu vzhledu telefonu příjemná částka.

Vzhledem k cenové kategorii si zaslouží pochvalu i celkové zpracování telefonu. Kryt sedí pevně a přesně, odnikud se neozývají žádné pazvuky, a to ani při promačkání těla telefonu. Levná lumia tak svým pečlivým zpracováním předčí i mnohé podstatně dražší modely. Po stránce vzhledu a konstrukce je celkově Lumia 520 příjemným překvapením.

Displej a ovládání: jednoduchost především

Vzhledem k použití operačního systému Windows Phone 8 není nutné lumii příliš detailně představovat. Zatímco například u androidu se jednotlivé telefony liší uživatelským prostředím i samotným chováním, u mobilních windows tomu tak není. Samotný systém vypadá u všech telefonů stejně a liší se občas jen nabídkou aplikací, ta je u nokií typicky širší než u konkurenčních výrobců. I přes jednotný systém se však mohou telefony jednotlivých uživatelů hodně lišit, záleží především na tom, jak si každý uspořádá dlaždice na domovské obrazovce.

A to je právě na Windows Phone v levných telefonech to krásné. Schopnosti přístrojů se nijak zásadně neliší od mnohonásobně dražších top modelů, samozřejmě tedy kromě některých hardwarově daných záležitostí. Avšak například rychlost samotného operačního systému, reakce na uživatelské pokyny a možnosti nastavení se od špičkových modelů nijak neliší. I Lumia 520 je velmi rychlý telefon, který funguje naprosto bez zaškobrtávání.

Hardware je přitom malinko slabší než u modelu 620. Je tu rovněž dvoujádrový procesor Qualcomm Snapdragon s taktem 1 GHz, ovšem starší generace než u dražšího kousku. Grafika Adreno 305 a 512 MB RAM paměti jsou pro oba modely, mezi nimiž prakticky není v praxi znát rozdíl, shodné.

Výhodou Lumie 520 oproti dražším telefonům s Windows Phone 8 je fakt, že oproti androidí konkurenci v dané třídě téměř nic neztrácí. Zatímco mezi úplně nejdražšími modely systém od Microsoftu ztrácí především kvůli nemožnosti podpory některého nejmodernějšího hardwaru, v nižších třídách mu téměř nic nechybí. Pokud tedy nebudeme brát v potaz některá specifika systému, ale to platí pro každý OS. Mírně horší je stále nabídka aplikací, avšak většina uživatelů by měla být spokojena.

Displej testované lumie má úhlopříčku čtyři palce a typické rozlišení 480 x 800 pixelů. Jemnost 233 pixelů na palec není v současnosti žádný zázrak, avšak u dané třídy jde o obvyklou hodnotu a displej působí vcelku sympaticky. Jeho jedinou stinnou stránkou je krycí sklo, které je dost lesklé, a jak jsme již zmiňovali, je na něm vidět každá šmouha.

To v kombinaci s jen průměrným jasem ovlivňuje čitelnost panelu na přímém slunci. Samotný zobrazovací panel je typu IPS a má docela příjemné barevné podání, ovšem černá barva tu výrazně utíká do šedé. Naopak podání bílé je výborné. Uživatelé dnes ovšem často preferují sytější barevné podání, takže displej modelu 520 nemusí být každému po chuti.

Baterie: dva dny běžného provozu

Vzhledem k většímu tělu než má Lumia 620 se do modelu 520 vešla i větší baterie. Ta má kapacitu 1 430 mAh. Rozdíl není tak veliký, aby uživatelé poznali v praxi jakýkoli rozdíl. Navíc je možné, že více energie spotřebuje trochu starší procesor. Výdrž je tak v praxi v podstatě shodná s menším modelem. Lumia 520 tak bez problémů přečká i dva dny pernějšího provozu, který čítá desítky minut hovorů, push-synchronizaci s dvojicí e-mailových schránek, brouzdání po internetu a také hraní her při každodenním dojíždění v MHD.

Opět platí, že se lze dostat i na tři dny provozu. Této hodnoty se však dočkají pouze uživatelé, kteří telefon používají opravdu málo. Baterie je výměnná, takže v případě delších cest mimo dosah nabíječky se lze vybavit náhradním akumulátorem.

Telefonování a zprávy: windows klasika

V oblasti telefonování a práce se zprávami se Lumia 520 nijak zásadně neliší od mnohem dražších telefonů se shodným operačním systémem. Čtyřpalcový displej znamená vcelku solidní prostor pro systémovou klávesnici, kterou považujeme pro jednoduché psaní vyťukáváním jednotlivých písmen za velmi pohodlnou. Kdo má ovšem rád různé pokročilé způsoby predikce textu, bude u Windows Phone zklamán. Standardní predikce pouze navrhuje slova v řádku nad klávesnicí, což je dnes docela zastaralý způsob. Přímá náhrada systémové klávesnice přitom není možná.

Podobně jako dražší modely používá i Lumia 520 při telefonování aktivní potlačování hluku z okolí. Hovor má vcelku standardní kvalitu, není tu nic zásadního ke kritice ani k vyzdvihování. Schopnosti telefonu zcela plně odpovídají cenové kategorii, do které patří.

U Windows Phone je v poslední době hodně diskutována schopnost push-synchronizace s e-mailovými schránkami Googlu. Internetový gigant totiž končí s podporou exchange protokolu pro synchronizaci a Microsoft zatím nemá v systému standardně implementovány protokoly, které synchronizaci umožní. Update je však na cestě a i pro Lumii 520 by měl být dostupný v řádech týdnů. Uživatelům, kteří navíc synchronizaci přes exchange protokol již používají, by měla fungovat i nadále.

Organizace a data: bonusy v režii nokie

Ačkoli je Nokia Lumia 520 levnější než typ 620, většina běžných datových funkcí byla zachována beze změny. Výjimkou je jen chybějící podpora NFC, která ovšem většinu zájemců o telefon v této cenové hladině trápit nejspíš nebude. Důležitější je, že si model 520 ponechává 8 GB vnitřní paměti, což je u Windows Phone hodně důležitý údaj. Microsoft totiž stále neumožňuje instalaci aplikací na paměťovou kartu (kterou pochopitelně 520 podporuje) a s dalším množstvím dat mohou být při 4 GB, které mají konkurenční přístroje, trochu potíže.

Při 8 GB ovšem většina uživatelů potíže s množstvím paměti mít nebude. Navíc nokia pomocí aplikace Kontrola úložiště (ukryta je v nastavení) umožňuje přesun mapových dat, která jsou obvykle tím nejnáročnějším, na paměťovou kartu. Takže většinu z vnitřní paměti mohou uživatelé využít opravdu pro aplikace a svá vlastní data.

Mapy Here a s nimi spojenou navigaci už mohou využívat i uživatelé ostatních Windows Phone telefonů. Avšak majitelé nokií mohou mít jistotu, že veškerých vylepšení a případných dalších aplikací se dočkají nejspíš dříve než vlastníci přístrojů konkurenčních značek. Nokia má navíc stále náskok i v nabídce některých dalších doplňkových aplikací, jako například City Lens nebo prohlížeč Xpress, který dovede šetřit přenášená data.

Zábava: základní fotoaparát překvapí

Jedním ze zásadních ústupků ve výbavě Lumie 520 oproti dražšímu modelu 620 je fotoaparát, který postrádá přisvětlovací diodu. Rozlišení 5 megapixelů zůstalo zachováno, automatické ostření také. To znamená, že za dobrých světelných podmínek dovede fotoaparát obrazovou kvalitou docela příjemně překvapit. Ovšem kdo hledá solidní fotomobil, bude mít v případě modelu 520 smůlu. Přisvětlovací dioda v horších světelných podmínkách hodně chybí a pořídit ostrý snímek je opravdu potíž. Ve tmě pak má uživatel úplně smůlu.

Přitom i u tohoto fotoaparátu mohou uživatelé využít spoustu doplňkových fotoaplikací v rámci takzvaných Lenses. Jsou tu tedy programy jako Smart Camera pro pořízení nejlepšího snímku, Panorama pro krásné panoramatické fotografie, Cinemagraph pro rozpohybované fotografie a další. I Lumia 520 by měla dostat chytrou aplikaci Pro Camera, kterou jako první přinese top model Lumia 1020. Mají ji však dostat i ostatní telefony této řady.

Shrnutí: super levný telefon

Nokia Lumia 520 je příjemný jednoduchý smartphone, který překvapivě dovede splnit i požadavky náročnějších uživatelů. V dané cenové kategorii patří k velmi zajímavým volbám, především díky opravdu svižnému operačnímu systému s přímočarým fungováním. Design je elegantní a líbivý, oproti modelu Lumia 620 působí dospělejším dojmem.

Oproti androidím telefonům sice může ztrácet v šířce nabídky aplikací, ale právě přímočarost operačního systému a jeho spolehlivost jsou velkou výhodou. Cena navíc nokii určitě nezvýhodňuje. V oficiálním e-shopu výrobce stojí 4 290 korun, v internetových obchodech ji ze sehnat i za cenu pod 4 000 korun. Je to tak jednoznačně nejlevnější telefon s Windows Phone 8, čínský Huawei Ascend W1 je o několik stokorun dražší, podobně to platí pro elegantní Windows Phone 8S by HTC.

Z androidích telefonů můžeme mezi soupeře řadit třeba levnější Huawei Ascend Y300 s cenou okolo 3 800 korun. Podobně výkonné HTC Desire X už stojí v oficiální distribuci asi 5 500 korun. Model Desire 200, který se cenovkou lumii rovná, pak má podstatně horší výbavu. Podobně to platí u značky Samsung, kde výprodejový Galaxy S III mini stojí asi 6 000 korun. Levnější modely jako Galaxy Ace 2, Galaxy Trend nebo Galaxy Fame jsou zase hůře vybavené. Lumia 520 je tak ve své třídě překvapivě dobrou koupí.

Nokia Lumia 520 a konkurence

Nokia Lumia 520 se čtyřpalcovým displejem používá operační systém Windows Phone 8. Telefon je nabízen v mnoha pestrobarevných provedeních. Kryty navíc lze snadno vyměnit za jiné. Fotoaparát s rozlišením 5 Mpx nemá přisvětlovací diodu a chybí rovněž čelní kamera. Cena: 4 200 Kč

Nokia Lumia 620, která je dostupná v sedmi barevných kombinacích, zaujme bohatou výbavou a poměrně nízkou cenou. Tvar telefonu je oblý a díky vcelku malým rozměrům velmi dobře padne do dlaně. Ve výbavě nejdeme pětimegapixelový fotoaparát nebo 8 GB vnitřní paměti. Cena: 5 800 Kč

Windows Phone 8S by HTC se čtyřpalcovým displejem se standardním WVGA rozlišením (480 x 800 pixelů), dvoujádrovým procesorem o taktu 1 GHz a kapacitou paměti 512 MB nabízí také pětimegapixelový fotoaparát. Vnitřní paměť pojme 4 GB dat a je možno ji rozšířit pomocí microSD karet. Cena: 5 000 Kč

HTC Desire X běží pod operačním systémem Android. Hnací jednotkou telefonu je dvoujádrový procesor Snapdragon S4 s pracovní frekvencí 1 GHz. Fotoaparát si poradí s momentkami v 5Mpix rozlišení nebo videi v rozlišení 480p při 30 snímcích za sekundu. Cena: 6 000 Kč

Huawei Ascend W1 zaujme především zákazníky, kteří hledají malý a levný smartphone. Telefon běží pod operačním systémem Windows Phone 8 a nabízí čtyřpalcový displej s klasickým WVGA rozlišením (480 x 800 pixelů), dvoujádrový 1,2 GHz procesor a fotoaparát s rozlišením 5 megapixelů. Cena: 4 800 Kč

Huawei Ascend Y300 běží pod operačním systémem Android. Navazuje na model G300, proti němu má ale Y300 elegantnější design, hrany telefonu totiž nejsou tak výrazně zaoblené. Stejné zůstaly parametry zobrazovače (WVGA při 4 palcích), použit je modernější dvoujádrový procesor a výkonnější grafika, ale operační paměť zůstala na velikosti 512 MB. Cena: 3 800 Kč