Špičkový kříženec s Windows je plný paradoxů. Test Nokie Lumia 1520

Kříženci mobilů a tabletů (tzv. phablety) jsou čím dál populárnější, a tak se této kategorii nechce vyhýbat ani Nokia. Firma s uvedením svých prvních tabletomobilů čekala až na chvíli, kdy budou dostupná nová vylepšená Windows Phone 8 s updatem GDR3, který mimo jiné povolí použití špičkového moderního hardwaru.

Lumia 1520 je tak s přehledem tím nejvýkonnějším smartphonem, jaký Nokia zatím kdy představila. Výčtem kompletních vlastností patří k naprosto nejvybavenějším smartphonům na trhu. Lumia 1520 totiž kombinuje šestipalcový Full HD displej s možností ovládání v rukavicích, LTE, NFC, čtyřjádrový procesor, spoustu vnitřní paměti a slot na karty, bezdrátové dobíjení, jedinečný fotoaparát a mnoho dalšího. Podobně kompletní sestavu vlastně nikde jinde nenajdete.

I po této stránce softwaru se novinka dočkala vylepšení, ovšem ve spojení s velkou úhlopříčkou také ukazuje nové slabiny. Podobně jako u řady androidích phabletů ani v tomto případě není operační systém Windows Phone velké úhlopříčce vždy ideálně přizpůsoben.

Plusy a mínusy Proč koupit? skvělý displej

rychlý systém a vysoký výkon

dobrá výdrž baterie

perfektní fotoaparát

bezdrátové dobíjení Proč nekoupit? obří rozměry

vysoká cena

místy příliš velké písmo Kdy? V prodeji Za kolik? 16 490 Kč

S cenou přes 16 tisíc korun také není Lumia 1520 vůbec levná, ovšem mezi konkurenčními přístroji jde o adekvátní částku. Ústupek v podobě některých nevýhod Windows Phone je tu vykoupen výjimečně bohatou hardwarovou výbavou.

Vzhled a konstrukce: extravagantní manažerka

Design Lumie 1520 je pro stávající telefony od Nokie v podstatě typický. Polykarbonátové tělo má jen tentokrát opravdu velké rozměry. S mírami 162,8 × 85,4 × 8,7 mm sice není Lumia 1520 největším phabletem, avšak i tak je zkrátka dost velká. Obrovský displej si žádá své.

Lumia 1520 působí velmi tenkým dojmem, a díky tomu, že vlastně nemá ostré hrany na bocích, se docela dobře drží. Zato rohy jsou docela špičaté a mohou být nepříjemné v dlani. I přes tenkou konstrukci vměstnala Nokia do těla telefonu špičkový PureView fotoaparát, podobný tomu z modelu 1020. Tentokrát je tu však jen malý výstupek, který spíše ozvláštňuje zadní velkou plochu telefonu.

Zpracování je velmi dobré. Lumia 1520 sice na první pohled nepůsobí příliš luxusně, ovšem celková kvalita působí velmi sebejistě. Na Lumii 1520 oceňujeme detaily jako pečlivé uložení displeje. Jeho okraj je lemován jemným pryžovým těsněním, které zlepšuje soudržnost telefonu. Boční tlačítka pro regulaci hlasitosti, vypínací tlačítko a spoušť foťáku mají velmi precizní stisk.

Na levém boku najdeme dva integrované šuplíčky, jeden pro SIM, druhý pro paměťovou kartu. Jsou asi nejlépe zamaskované ze všech dosavadních lumií, spáry jsou minimální. Opět je pro jejich otevření potřeba sponky, což může při výměně paměťové karty trochu komplikace.

Phablet od Nokie jsme testovali ve výrazném červeném barevném provedení. Je to jedna ze čtyř barev, ve kterých bude Lumia 1520 dostupná. Jako jediná je lesklá, což znamená zachytávání otisků prstů a šmouh. Ostatní barevná provedení jsou bílé, černé a žluté. V předprodeji v oficiálním obchodě výrobce se zatím objevila jen černá varianta.

Ta nám přijde v tomto případě jako ideální volba. Barevné telefony máme rádi, ale Lumia 1520 je už velikostí tak výrazná, že červenou barvu nepotřebuje. To nic nemění na tom, že jí tato barva sluší.

Displej a ovládání: jen částečně připravená Windows

Šestipalcová úhlopříčka i rozlišení Full HD, tedy 1 920 × 1 080 pixelů, obojí je v případě operačního systému Windows Phone úplná novinka. Lumia 1520 kvůli tomu dostala softwarový update Lumia Black včetně nejnovější verze Windows Phone 8 GDR3. Právě tento update umožňuje využití nejnovějšího hardwaru v čele se špičkovým displejem a čtyřjádrovým procesorem.

U Windows Phone nikdy nebyl problém s rychlostí a svižným během prakticky všech aplikací. Nejmodernější hardware si však žádají třeba náročné hry, takže tady se bude moci Nokia konečně zařadit ke špičce. S příchodem výkonného čytřjádrového Snapdragonu 800 se však na první pohled nic moc nezměnilo. Systém je nadále skvěle rychlý a plynulý za všech okolností. Výkon hardwaru pomáhá v již zmíněných hrách nebo třeba při fotografování, kde i PureView foťák s vysokým rozlišením konečně funguje rychle.

Největší na první pohled viditelnou změnou je uspořádání dlaždic na úvodní obrazovce. Zatímco dosud mohly být na displeji jen dva sloupce dlaždic střední velikosti, GDR3 přináší pro velké displeje sloupce tři. Je to další příjemné rozšíření přehledného systému, které se však nemusí líbit každému. Opět tak musíme zopakovat, že nechápeme, proč Microsoft určil hranici 5 palců jako tu, která počet sloupců určí. Menší displeje budou mít nadále dva sloupce, větší pak mohou mít trojici. Přitom by bylo tak snadné dát uživateli možnost si vybrat.

Tak by i ten, kdo považuje tři sloupce u Lumie 1520 za příliš, byl spokojený. Nám se tři sloupce líbí. V minimální míře jsme totiž sahali po malých dlaždicích, které uživateli přináší jen málo informací. V podstatě jsme je na úvodní obrazovce použili jen jako zkratky k některým aplikacím. Ostatní dlaždice, jsme ponechali většinou ve střední velikosti. Výhodou je, že u takových dlaždic je vždy i popisek aplikace, což usnadní seznamování se s telefonem nebo jeho použití někým jiným.

Téměř všechny pravidelně používané aplikace se nám díky tomuto systému vejdou na jednu obrazovku, a při jejich používání tak nemusíme v telefonu nikam skrolovat. Komu by přišla kombinace tří různých velikostí dlaždic a tří sloupců opravdu příliš, může to vyřešit tím, že použije jen největší a střední typ dlaždic. Nové řešení jednoduše dává uživatelům ještě více možností přizpůsobení.

Systém přináší i několik dalších drobných změn. Nové může být chování při zobrazování informací na zhasnutém displeji. Funkce rychlý přehled (anglicky Glance screen) nově umožní zobrazení notifikací z aplikací, takže už při prvním pohledu na telefon zjistíte, zda se událo něco nového. Displej přitom není potřeba rozsvěcet, glance screen zobrazí informace automaticky třeba když nad telefonem mávnete rukou. Dá se také zapnout napevno, vypnout nebo zapínat v určitých intervalech (interval nelze nastavit). Glance screen také nově může mít i jinou barvu. Ke standardní bílé se tu přidává volba nočního režimu, kdy v zadaném časovém intervalu mohou informace na displeji svítit červeně, zeleně, nebo modře.

Další drobnou systémovou novinkou je zámek otáčení obrazovky. Jednoduše se dá konečně u Windows Phone automatické otáčení vypnout. Na druhou stranu je třeba škoda, že automatické otáčení nefunguje na úvodní obrazovce s dlaždicemi. Při některých činnostech by to třeba při přeskakování mezi aplikacemi bylo pohodlnější řešení.

V seznamu spuštěných programů se teď nově dá křížkem aplikace ručně ukončit. Zmínit musíme ještě novinku v podobě možnosti obnovit telefon ze zálohy přes wi-fi. Skvělá zálohovací funkce Windows Phone byla dosud tak trochu na nic, protože telefon začal s obnovou pouze přes mobilní síť. Microsoft konečně předělal sekvenci úvodního spouštění a nastavování systému tak, že připojení k wi-fi se vybírá jako jedna z prvních věcí a obnovení ze zálohy je až dalším krokem.

Šestipalcová úhlopříčka a Full HD rozlišení jsou skvělá kombinace s jemným zobrazením. Nokia tu přidává své tradiční silné stránky v podobě skvělého barevného podání, tentokrát díky IPS panelu. V menu opět nechybí možnost nastavit si v několika krocích odstín a sytost barev. Skvělá je i čitelnost na přímém slunci, a to i díky odpovídající možnosti v menu. Samozřejmostí u nokií je také možnost ovládání v rukavicích díky volbě zvýšené citlivosti displeje.

Displej Lumie 1520 je tedy parádní, ale velká úhlopříčka se občas projevuje jako trochu přítěž. Podobně jako u jiných velkých phabletů můžete na ovládání jednou rukou prakticky zapomenout, byť Windows Phone mají tu výhodu, že nevyžadují interakci s horní lištou s upozorněními. V některých aplikacích, které nejsou pro velký displej připraveny, zůstává pravá část v landscape režimu zbytečně volná a platí to i pro celé menu nastavení.

Jindy omezuje velikost písma. Minimální velikost písma je pro velký displej až příliš velká, často by se hodilo mít možnost zvolit písmo ještě menší. Typicky to platí pro e-mailovou schránku, kontakty a další systémové programy.

Rovněž aplikace by měly mít možnost s velkou úhlopříčkou lépe pracovat. Ve Windows Phone zatím chybí jakákoli možnost spouštět aplikace pouze v menším okně přes jiné programy, rozdělení obrazovky a další možnosti, které se u androidích phabletů už objevují.

Na druhou stranu nepřipravenost systému pro úhlopříčku je velmi podobná jako v případě Androidu. Snad jen Samsung a jeho phablety Note s možností ovládat je dotykovým perem jsou v této oblasti výrazně napřed.

Baterie: výdrž odpovídá velikosti

V útrobách Lumie 1520 najdeme baterii, která odpovídá velikosti telefonu. Nevyjímatelný akumulátor má celkovou kapacitu 3 400 mAh, čímž tato Lumia překonává i ještě výrazně větší Sony Xperia Z1. Když pak vysokou kapacitu spojíme s tradičně velmi dobrou energetickou optimalizací systému Windows Phone, máme v ruce smartphone, který v provozu vydrží opravdu hodně dlouho. V ostrém provozu nám Lumia 1520 vydržela bez problémů dva dny. Během testování se nám nestalo, že bychom museli telefon nabíjet už po jednom dni.

Pokud jsme naše nároky trochu krotili, telefon zcela bez problémů vydržel tři dny provozu. Těchto dobrých výsledků jsme dosahovali i navzdory tomu, že jsme nepoužívali žádné z úsporných nastavení, která 1520 umožňuje. Novinka je tak důkazem, že i na nejvýkonnějším hardwaru patří systém Windows Phone na špičku v managementu spotřeby energie, což je velmi pozitivní zpráva.

Dodejme, že Lumia 1520 má už z výroby vestavěno bezdrátové dobíjení. K telefonu tak není nutné pořizovat žádný přídavný kryt, který by jej aktivoval.

Telefonování a zprávy: plácačka u ucha

Telefonování s phablety je disciplína, která budí u veřejnosti úsměvné reakce. Pravdou je, že tak veliký telefon, jako je Lumia 1520, není pro telefonování příliš pohodlný. Spíše než tvar a velikost je však v tomto případě potíž v úzké škvíře sluchátka. Jednoduše pár sekund trvá, než telefon u ucha nastavíte správně. Po čase si na to asi zvyknete a k uchu strefíte správně, nám to však dělalo trochu potíže.

Další velkou zvláštností 1520 je nanoSIM karta. Tuto nejmenší SIM považujeme za absolutní nesmysl a jeden z nejhloupějších výmyslů Applu, který s ní přišel první. U Nokie 1520 nemá přítomnost nanoSIM slotu vůbec žádný racionální základ. Do těla obřího mobilu by se bez problémů vešla SIM v klasickém formátu a pochopili bychom přítomnost dnes univerzálnější microSIM. Pro běžného uživatele možná nebude přítomnost miniaturní SIM takový problém, prostě si ji dojde vyměnit. Ovšem pokud třeba měníte SIM mezi různými přístroji, formát vás nepotěší.

Další změny jsou opět softwarové a tentokrát k dobrému. Novinkou v GDR3 je například možnost konečně vybrat vlastní vyzváněcí tón pro příchozí zprávy, e-maily, hovory a další upozornění. Za tímto účelem je třeba nahrát kýžený soubor s melodií do adresáře Vyzváněcí tóny v paměti telefonu. Pokud soubor přijde do telefonu jako příloha (třeba v MMS, e-mailu), dá se rovnou v telefonu uložit jako vyzváněcí tón, pak se objeví v seznamu vyzvánění.

Novinkou je také Driving mode, který může být aktivován automaticky při připojení k nastavenému Bluetooth zařízení (typicky handsfree v autě) a který umožní nastavit odeslání automatické odpovědi na zprávy a příchozí hovory nebo třeba vypne vyzvánění.

U phabletů jsou často terčem kritiky klávesnice, na kterých se nemusí dát psát jednou rukou. I Lumia 1520 patří mezi takové přístroje, na rozdíl od některých androidích phabletů tady není možnost klávesnici si zmenšit k některé straně. Ta tak zabírá vždy celou šířku displeje a pro někoho už může být velká. Na druhou stranu se dá předpokládat, že kdo si kupuje phablet, prostornou klávesnici se spoustou místa pro psaní dvěma palci ocení.

Organizace a data: opět komplet

Datová výbava Lumie 1520 je vlastně úplně kompletní. Funkce jako NFC nebo LTE jsou pro telefon samozřejmostí, a tak bude sloužit dobře i poté, co naši operátoři ve větším odstartují provoz nejrychlejších mobilních sítí a co se rozšíří placení mobilem.

Softwarová výbava má pro Windows Phone klasickou podobu. Ocenit tedy musíme perfektní integraci kancelářských Office aplikací, na druhou stranu by u nich bylo zajímavé, pokud by nějak lépe dokázaly využít obrovskou úhlopříčku. Zapomenout opět nesmíme na aplikace jako mapy Here a s nimi související služby. Na velkém displeji vypadá navigace tentokrát opravdu velkolepě.

Trochu se zastavíme u práce s e-maily, kde s nejnovějšími Windows dochází k menší komplikaci při práci se schránkou na Gmailu. Google totiž zrušil podporu protokolu Exchange Active Sync, a tak se data z jeho služeb stahuji přes protokoly IMAP, CALDAV a CARDDAV. To znamená nepříjemnost v nefunkční push-synchronizaci e-mailů. Je nutné natavit interval, ve kterém bude telefon maily kontrolovat (nejkratší je 15 minut) a trochu to ovlivní výdrž baterie.

Při práci s e-maily může také zamrzet nemožnost dělat úpravy v přeposílané části e-mailu. Zatímco u malých telefonů to vadit nemusí, u phabletu, kde bude práce s e-maily jednou z hlavních náplní, to může dost vadit.

Co se paměti pro veškerá data týče, Lumia 1520 je připravena velmi dobře. Telefon má slušných 32 GB vestavěné paměti, k tomu je tu i slot na karty. Místa pro fotky z PureView foťáku a další data je tu dostatek.

Zábava: rychlé focení v maximální kvalitě

Nokia Lumia 1520 patří mezi nejlepší fotomobily. Způsob, jakým funguje, přebírá od Lumie 1020, v podstatě nejlepšího fotomobilu současnosti. Oproti němu jen vystřídala xenonový blesk běžná přisvětlovací dioda, která je prostorově úspornější. Také fotografický čip je trochu úspornější, má rozlišení dvacet megapixelů. Doplňme, že zůstala optická stabilizace obrazu.

Ovšem klasický princip fungování s oversamplingem snímků a na tomto principu založeném digitálním zoomu zůstává zachován. Fotoaparát tak umí pořizovat snímky v plném rozlišení a zároveň obrázky přepočítané z plného na nižší rozlišení. Tady speciální algoritmus lépe určí skutečnou barvu daného pixelu a přepočítaný obrázek je kvalitnější z hlediska výskytu šumu a dalších chyb. Pochopitelně však obsahuje méně detailů. V režimu 4:3 fotí Lumia 1520 snímky buď v plném 19Mpix rozlišení, nebo menší 5Mpix obrázky, které pro většinu použití bohatě stačí. V širokoúhlém provedení pak mají snímky 5 a 16 megapixelů. Zoom je tu tentokrát dvojnásobný.

Zásadním rozdílem při fotografování oproti Lumii 1020 je rychlost. Fotoaparát je ve srovnání s ní opravdu bleskurychlý, ukládání snímků i v plném rozlišení trvá jen okamžik na rozdíl od několika sekund u 1020. Výrazné zrychlení jde na vrub jednak nižšímu rozlišení, ale především podstatně výkonnějšímu hardwaru, který Lumii 1520 pohání.

Po rozkliknutí se zobrazí fotografie o rozlišení 5 megapixelů. Plné rozlišení najdete pod odkazy níže.

Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6

Nová je také fotografická aplikace, která konečně spojuje několik způsobů focení, s nimiž jsme se dosud u lumií setkávali. Aplikace Nokia Camera totiž nahrazuje dosavadní Nokia Pro Cam a Nokia Smart Cam. Od Pro Cam přebírá plně manuální možnosti nastavení parametrů fotografování, od Smart Cam pak různé možnosti akčního focení a následného zpracování pořízené série snímků. Už tedy nemusíte vybírat, jak budete fotit, stačí se jen v aplikaci do daného módu přepnout. Lepší než přepnutí by bylo, aby ikony jednotlivých funkcí fungovaly rovnou jako spouště, ale to je opět inspirace pro programátory Nokie a Microsoftu do budoucna.

Obří displej Lumie 1520 je samozřejmě skvělý také na hraní her. Především akční tituly jako Halo: Spartan Assault vypadají skvěle, navíc velký displej pozitivně ovlivňuje hratelnost.

Shrnutí: druhý nejlepší phablet

Nokia Lumia 1520 je velmi výjimečný kousek hardwaru. Patří k nejvýkonnějším chytrým zařízením současnosti a je jedním z nejvybavenějších smartphonů vůbec. Nová vylepšená Windows Phone 8 zase systém posouvají o něco blíž konkurenci z hlediska nabídky funkcí i aplikací, přitom zachovávají tradiční výhody jako přehlednost a rychlé reakce na uživatelské pokyny za každé situace.

Mezi phablety patří Lumia 1520 na špičku. Některé její vlastnosti konkurence prostě nemá a ani se jim nepřibližuje. Nad drtivou většinou mobilní produkce vyčnívá fotoaparátem, respektive jeho možnostmi a kvalitou výstupu. Displej je špičkový a v kombinaci s čitelností na slunci a možností ovládání v rukavicích nemá zobrazovač adekvátní konkurenci.

Nokia konečně připravila špičkové zařízení, které nepřekonává konkurenci v dílčích záležitostech, ale téměř ve všech oblastech. Mezi phablety je asi univerzálnějším kouskem konkurenční Samsung Galaxy Note 3, který má propracovanější ovládání a lépe vyřešené využití velkého displeje. Právě optimalizace mobilních Windows pro obří displej je asi největší slabinou telefonu, ovšem dá se s ní žít, podobně jako třeba u obřího Sony Xperia Z ultra nebo HTC One max.

Právě HTC je Lumii 1520 nejblíže třeba v oblasti rozměrů. Jeho kovové tělo je však hůře zpracované, čtečka otisků prstů vlastně nemá žádné praktické použití a fotoaparát se nemůže tomu u Lumie rovnat. I výkon je nižší.

I Sony má vlastně neporovnatelný fotoaparát. Jeho větší displej už také znamená, že telefon hodně přerostl. Voděodolnost je ovšem jednou z parádních vlastností.

I tak nám připadá Lumia 1520 jako jedna z nejlepších voleb na daném poli. Pokud tedy opravdu toužíte po phabletu, je premiérový vstup Nokie do této třídy zajímavou volbou. Obzvlášť, když je i přes nejlepší výbavu z přímých soupeřů s cenou 17 tisíc korun nejlevnější, byť jen o málo. HTC One max stojí jen o 500 korun více, Xperia Z Ultra v oficiálním obchodě Sony o 700 korun více. Nejdražší je Samsung Galaxy Note 3, který vyjde na 19 tisíc korun, což už je rozdíl, který stojí za zvážení.

Nokia Lumia 1520 a konkurence

Nokia Lumia 1520 je křížencem tabletu a telefonu. Běží pod Microsoft Windows Phone 8 Black a ve výbavě se pyšní obřím displejem s úhlopříčkou 6 palců. Telefon je podstatně výkonnější díky zabudování čtyřjádrového procesoru Snapdragon 800. Fotoaparát má rozlišení 20 Mpix. Cena: 17 000 Kč

Samsung Galaxy Note 3 je phablet představený v září tohoto roku. Běží pod operačním systémem Android ve verzi 4.3 (Jelly Bean). Úhlopříčka přístroje dosahuje velikosti 5,7 palce a fotoaparát zachytí snímky v rozlišení 13 megapixelů. Cena: 19 000 Kč

Sony Xperia Z Ultra tasí proti konkurenci především rozměrný Full HD displej, voděodolnost a dosud nejrychlejší mobilní čipset. Vnitřní paměť má kapacitu 16 GB, ale z toho zhruba 5 GB ukousne nainstalovaný Android 4.2.2 spolu s doplňkovými aplikacemi. Cena: 17 700 Kč