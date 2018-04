Recenze Nokia Lumia 1320: vládkyně cenově dostupných phabletů

Kdo vyloženě operační systém Windows Phone nemusí, ten zcela jistě přejde phablet Nokia Lumia 1320 bez povšimnutí. Pokud však hledá přístroj právě v této kategorii, možná tím dělá zbytečnou chybu. Za docela příznivou cenu 8 990 korun totiž Lumia 1320 přináší slušnou výbavu v kombinaci s překvapivě dobrou funkčností.

Ano, nadále platí, že mobilní Windows jsou phabletům ještě méně uzpůsobena než Android, ovšem podobně jako u tohoto systému si lze na většinu nedostatků zvyknout.

Plusy a mínusy Proč koupit? jednoduché ovládání

velký displej

příznivá cena

rychlý systém Proč nekoupit? nižší rozlišení displeje

systém málo přizpůsoben úhlopříčce Kdy? V prodeji Za kolik? 8 990 Kč

Lumia naopak boduje dobrým displejem, systémem se svižným chováním a jednoduchým ovládáním nebo funkcemi, které v dané cenové kategorii nejsou samozřejmostí (LTE, ovládání v rukavicích, off-line navigace) a svými možnostmi často překvapí. Důkazem je například přes obyčejný fotoaparát přítomnost aplikace Nokia Camera, která umožňuje převzít nad nastavením parametrů focení kompletní manuální kontrolu.

I přes přítomnost operačního systému Windows Phone, který skýtá větší omezení než Android, je tak Lumia 1320 velmi univerzálním phabletem, který se nemusí stydět ani vedle mnohem dražších kousků.

Vzhled a konstrukce: přerostlá Lumia 625

Zatímco dražší a vybavenější Lumia 1520 rozvíjí tradiční koncept těla z jednoho kusu polykarbonátu, Lumia 1320 používá jiné řešení, které známe například z menšího modelu Lumia 625. Kryt těla je tedy opět z jednoho kusu a zabírá celou plochu, kromě té čelní z displeje.

Rohy a hrany jsou hezky zaoblené, což znamená, že i přes opravdu velké rozměry (164,2 x 85,9 x 9,8 mm) nepůsobí telefon v ruce vyloženě nepříjemně. Hmotnost 220 gramů je v dané kategorii v podstatě v normě.

Držení jednou rukou je tu pohodlnější než u dražšího typu 1520, i když samozřejmě nadále platí, že to není nic pro drobné ručičky. Mezi přerostlými smartphony je však 1320 z hlediska ergonomie držení jedním z nejlepších kousků. Opět oceňujeme přehledně rozložená ovládací tlačítka s precizním stiskem na pravém boku.

Trochu překvapením je, že i když je zadní kryt výměnný, nenajdeme pod ním vyjímatelnou baterii. Ta je tedy tentokrát zabudována pevně do těla, kryt slouží jenom k odhalení přístupu ke slotům na SIM a paměťovou kartu microSD. Díky tomuto řešení má Lumia 1320 velmi pevnou konstrukci a kryt na těle sedí jen s miniaturní vůlí, takže i přes rozměry menší plachty se na telefonu nekroutí a nevydává žádné pazvuky. A to i přesto, že při nešetrném kroucení v ruce je mírná vůle v krytu cítit.

Kryt jde přitom až překvapivě snadno sejmout, takže není nutné se s ním prát. Zdá se, že časem by se neměly vlastnosti konstrukce zhoršovat. Otázkou je však trvanlivost vnější úpravy krytu. Námi testovaná matná bílá verze je sice velmi elegantní, avšak po několika týdnech používání je už v rohu vidět mírně prodřená ploška, která je náchylnější na zachytávání nečistot.

Bílá verze je sice hodně elegantní, velkému telefonu to v této barvě překvapivě sluší. Jenže praktická asi moc nebude, oblíbenější tak bude jistě černá barevná varianta. Kryty k telefonu mohou mít i jiné barvy, ty se však zatím na našem trhu neprodávají. Kryty jako příslušenství by však měly jít sehnat.

Displej a ovládání: jednoduchých šest palců

Podobně jako dražší Lumia 1520 dostal i levnější model 1320 šestipalcový displej. Aby mohla být cena nižší, je tu rozlišení "pouze" HD, tedy 1 280 x 720 pixelů. Rozdíl je na dané úhlopříčce už trochu vidět, však také jemnost 245 pixelů na palec není žádnou rekordní hodnotou. Na druhou stranu určitě displej není špatný a většině uživatelů bude jeho jemnost dostačovat. Obzvláště s uživatelským prostředím mobilních Windows, které je na jemnost rozlišení méně citlivé než třeba Android.

Navíc krom rozlišení samotného má displej i jiné kvality, ve kterých je hodně nadprůměrný. Jde o IPS panel s velmi příjemným podáním barev, navíc bílá i černá (díky technologii Clear Black) jsou docela věrné, samotné barvy lze navíc trochu upravit – zvlášť v devíti krocích se nastavuje odstín a sytost barev. Tyto úpravy stačí na přizpůsobení téměř jakémukoli vkusu. Displej má také velmi dobrý jas, což prospívá čitelnosti na slunci, která je příkladná.

Hardware je tentokrát také levnější, telefon pohání dvoujádrový Snapdragon S4, grafika Adreno 305 a 1 GB RAM. Mobilním Windows to však nevadí, systém je stále plynulý a svižný, nezadrhává se. V náročných hrách však bude chybějící výkon znát, to ovšem v dané kategorii není výtka, ale jen konstatování.

Co se softwaru týče, dostala Lumia 1320 softwarový update Black, takže jsou tu nejnovější vymoženosti systému od Microsoftu s úpravami od Nokie. Nastavit se tak dá chování pohotovostní obrazovky Glance Screen s možností zobrazení zameškaných událostí (třeba po mávnutí rukou nad displejem). Opět je tu zámek otáčení displeje. Chybět samozřejmě nemůže ani pro Lumie v podstatě typická možnost ovládání v rukavicích.

Po typu 1520 je 1320 druhým modelem, který používá na základní obrazovce tři sloupce dlaždic v základní velikosti. Už u dříve testovaného modelu jsme si toto uspořádání oblíbili, téměř vše podstatné se nám totiž opravdu vejde na jednu hlavní obrazovku a pro používání oblíbených funkcí nemusíme téměř vůbec skrolovat.

Komu by přišel displej v takovém podání nepřehledný, může používat jen největší a prostřední velikost dlaždic, pak bude systém přehlednější, ale bude nutné se po obrazovce více hýbat. Nic to nadále nemění na našem názoru, že by Microsoft mohl dát uživatelům na výběr, jestli chtějí dva nebo tři sloupce.

Opět platí, že mobilní Windows na velkou úhlopříčku nejsou příliš připravena, ovládání jednou rukou není ideální – byť Windows Phone nevyžadují tak často interakci s horní polovinou displeje. Některé aplikace však úhlopříčku nedovedou využít a vyloženě plýtvají místem, mají obří písmo a někomu mohou chybět z Androidu známé funkce překryvu oken nebo zobrazení několika aplikací na jedné obrazovce.

Baterie: nenechá vás na holičkách

Lumia 1320 dostala stejný akumulátor jako její dražší sestra, kapacita je tedy 3 400 mAh. Nejde o rekordní hodnotu, nicméně telefonu to stačí k velmi dobrým výsledkům v praxi. A to je důležitější než papírové rekordy. Dva dny na jedno nabití tak byly při používání 1320 naprostou hračkou i při opravdu ostrém provozu, ani tři dny výdrže nejsou ničím neobvyklým. Při troše šetření není problém výdrž prodloužit o další den nebo dva, pokud se ještě více uskromníte, přežijete s Lumií 1320 na jedno nabití i týden. A to je opravdu hodně solidní výkon, když uvážíme, co vše telefon umí. Šetření se tu projevuje v tom, že smartphonu chybí bezdrátové dobíjení, což je jistě přijatelný ústupek.

Běžné funkce: prostě Windows

Klasická sestava funkcí je poplatná použitému operačnímu systému. Telefonování je tu opět vzhledem k rozměrům telefonu trochu méně pohodlné. Co se SIM týče, tentokrát se Nokia nenechala zlákat a použila alespoň normální microSIM, nikoli nanoSIM, kterou má dražší 1520.

Pro psaní textů je tu klasická systémová klávesnice, která skýtá dostatek pohodlí pro psaní obouruč, jednou rukou to však bude trochu horší. V této oblasti se však můžeme relativně brzy dočkat alespoň částečného vylepšení – nadcházející aktualizace Windows Phone 8.1 slibuje například klávesnici pro psaní tahy Swype a kdo ví, jestli nás nepřekvapí i dalšími režimy, které byly pro phablet vhodnější.

Co se konektivity týče, Lumia 1320 potěší přítomností LTE – to je u cenově dostupných phabletů jedinečná záležitost. Z moderních funkcí chybí jen NFC, je tu třeba i Bluetooth 4.0 a další. Telefon má 8 GB vnitřní paměti a slot na karty microSD. Typickým softwarovým obsahem je kompletní kancelářská sada Office, cloudové úložiště OneDrive (dříve SkyDrive) a u Nokie nesmí chybět ani mapy Here s možností používání off-line navigace. Zmínit však musíme i zhoršenou práci s e-mailem na Gmailu, u kterého nefunguje push-synchronizace.

Zábava: pět megapixelů stačí

Další položkou, na které se v případě Lumie1320 trochu šetřilo, je fotoaparát. Má rozlišení pět megapixelů, automatické ostření a přisvětlovací diodu, takže takový levný standard. Na druhou stranu pořízené snímky mají docela solidní kvalitu, je vidět, že mnohamegapixelové foťáky nejsou v mobilech tak nutné. Jistě, detaily ve snímcích chybí, ale ty stejně často u schopnějších fotomobilů zabije komprese či šum a na sociálních sítích je nikdo zkoumat nebude.

Standardně je v telefonu tovární Windows Phone aplikace pro focení, doinstalovat však lze bez problémů i chytrou aplikaci Nokia Camera, která umožňuje kompletní manuální ovládání parametrů fotografování. Výsledky práce v manuálním režimu sice nebudou tak dobré jako u Lumie 1520, ovšem velice oceňujeme, že Nokia dává možnost si s fotoaparátem hrát i uživatelům obyčejnějších přístrojů. Upřímně, takovou aplikaci by měly mít všechny smartphony a nechápeme, proč ostatní výrobci většinou tvrdošíjně možnosti ručně ovlivnit parametry focení ignorují.

Aplikace Nokia Camera také umožňuje sekvenční snímání s možností výslednou sekvenci použít k úpravám v obrázku – vymazání nechtěného objektu, rozfázování pohybu a podobně. Dále jsou k dispozici kreativní aplikace jako Nokia Cinemagraph pro rozhýbání snímků nebo Nokia Creative Studio pro hrátky s fotografiemi.

Shrnutí: pořádný kus za slušné peníze

Nokia Lumia 1320 je dalším důkazem toho, jak přirozeně může v praxi působit operační systém Windows Phone 8. Oproti mnohem dražšímu a vybavenějšímu modelu 1520 přitom v praxi nedělá mnoho ústupků a většina uživatelů pozná rozdíl snad jen v horší kvalitě snímků z fotoaparátu. Celkově je Lumia 1320 nečekaně zajímavou volbou na poli phabletů, a to nejen v cenově relativně dostupné kategorii.

Velká Nokia také nemá příliš mnoho soupeřů. Na trh se chystá také velmi atraktivní Alcatel OneTouch Hero, který dostane Full HD displej, nicméně bude o něco dražší. Za stejnou cenu seženete ve výprodeji třeba Huawei Asdend Mate, který však může překvapit snad jen výdrží baterie. Další soupeře už budeme hledat obtížněji, snad jen někde v distribuci seženete třeba Samsung Galaxy Mega 6.3 s větším, avšak nikoli lepším displejem.

Jednoduše, pokud patříte mezi příznivce přerostlých smartphonů a nechcete za takový přístroj vydat příliš vysokou částku, je Lumia 1320 v současné chvíli asi tou nejlepší volbou na trhu.

Nokia Lumia 1320 a konkurence

Nokia Lumia 1320 překvapí tím, že si i na obří úhlopříčce nemusí k ovladatelnosti pomáhat různými triky. Displej s úhlopříčkou 6 palců je typu IPS LCD a nabízí 16 milionů barev. Telefon je k dostání hned ve čtyřech barevných provedeních. Cena: 8 990 Kč

Huawei Ascend Mate používá operační systém Android a má čtyřjádrový procesor HiSilicon K3V3 taktovaný na frekvenci 1,8 GHz. Velkostí displeje se již dotahuje na tablety. Displej nového modelu Ascend Mate je typu LTPS a má HD rozlišení 1 280 × 720 obrazových bodů. Cena: 9 000 Kč