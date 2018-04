Konečně nokia, která má nad konkurencí navrch. Recenze Lumie 1020

Operační systém Windows Phone 8 je znám svou přímočarostí, rychlostí a uživatelskou jednoduchostí, často mu však chybí některé pokročilejší funkce, které by mohly znamenat zisk převahy nad konkurencí. Ačkoli nemůže napravit všechny nedostatky systému, (stále ještě) finská Nokia se snaží v této oblasti dělat maximum. A její nejnovější model Lumia 1020 jasně ukazuje, že ve Finsku dovedou vymyslet způsob, jak mít nad konkurencí navrch i přes určitá omezení operačního systému.

Jen těžko říct, proč čekala Nokia s uvedením svého špičkového Windows Phone fotomobilu tak dlouho. Vždyť po technické stránce je Lumia 1020 v podstatě shodná s rok starým modelem 920, špičkový 41 megapixelový PureView fotoaparát má Nokia k dispozici ještě déle, od února 2012, kdy se veřejnosti představil poslední symbianový top model 808. V podstatě tak mohla Lumia 1020 přijít téměř zároveň s typem 920, jenže to by zřejmě neodpovídalo strategii postupného uvádění modelů každý půlrok.

Je to škoda, protože už se mohlo rok psát, že se Nokia vrátila na špičku mezi výrobci chytrých telefonů a hlavně to mohla být pravda. Z dnešního pohledu totiž v Lumii 1020 dostáváte kvalitní smartphone vyšší střední třídy za cenu aktuálních top modelů. Cenovka však v tomto případě má své ospravedlnění, fotoaparát Nokie je přinejmenším po technické stránce dodnes nepřekonaný, podobné možnosti vám žádný ze soupeřů nenabídne.

Plusy a minusy Proč koupit vynikající fotoaparát se širokými možnostmi

kvalitní zpracování

rychlý a uživatelsky přímočarý operační systém

skvělá čitelnost displeje

Proč nekoupit velmi vysoká cena

jen průměrný hardware Kdy V prodeji Za kolik 18 000 Kč

Jenže zatímco před rokem by se hardware Lumie 1020 dal jakž takž srovnávat se špičkou a fotoaparát by konkurenci doslova zesměšnil, dnes už náskok tak drtivý není. Na poli fotomobilů to v poslední době hodně rozjelo Sony a zapomínat nesmíme ani na smartphone v rouše kompaktního foťáku, Samsung Galaxy S4 Zoom. Jestli mají tihle soupeři (i někteří další) proti lumii šanci, to brzy ověříme v důkladném srovnávacím testu. Teď se pojďme věnovat samotné Lumii 1020.

Vzhled a konstrukce: nejlepší stará známá

Po designové stránce je Lumia 1020 vlastně starou dobrou známou. Tvary vychází z modelu 920, respektive vlastně ještě ze starších Windows Phone přístrojů finské značky. Nejvíce se proporcemi novinka podobá starší Lumii 900 a designový styl polykarbonátového těla s oblými boky vychází z prvního top Windows Phone typu, Lumie 800 a tudíž tedy z jediného MeeGo telefonu, Nokie N9.

Někdo si může říci, že je toto provedení již okoukané a v podstatě může mít pravdu. Jenže u Lumie 1020 se tu klasický design setkává s výraznou částí okolo čočky fotoaparátu, která vzhled hodně ozvláštňuje. Navíc proporce 1020 jsou vyváženější než u obtloustlé 920, tělo je tenčí a vypadá elegantněji. Vystouplá část s fotoaparátem pochopitelně může někomu vadit, nám se však docela líbí. Celý modul fotoaparátu kryje masivní černý kruh: u barevných variant to vytváří lákavý kontrast, naopak černá verze je kompletně sladěná.

Nemusíte s námi souhlasit, ale Lumia 1020 je dle nás doposud z hlediska atraktivity designu nejpovedenějším Windows Phone kouskem finského výrobce. Obzvlášť to platí pro úžasně křiklavě žlutou variantu, u které je kombinace s černou částí foťáku nejvýraznější. Černá varianta se snaží působit víc nenápadně a bílá je takovou sázkou na eleganci.

Část s fotoaparátem pochopitelně znamená, že telefon leží na stole šikmo, v kapse je boule trochu znát, ale není to nic strašného. To spíš nemusí některým uživatelům sedět celkové rozměry telefonu, s mírami 130,4 × 71,4 × 10,4 mm není Lumia 1020 žádný drobeček, obzvlášť když uvážíme, že v těle je stále "jen" 4,5palcový displej. Hmotnost se naopak podařilo udržet ve vcelku rozumných mezích, 158 gramů je sice v kapse cítit, ale neutrhnou ji, navíc je hodnota vzhledem k foťáku akceptovatelná.

Co se konstrukce týče, je Lumia 1020 typickou unibody polykarbonátovou nokií. I když, možná ne úplně typickou, konstrukce se nám zdá ještě pevnější než u kteréhokoli předchozího modelu. Nikde nic neskřípe, jediný zvuk, který může telefon z mechanického hlediska vyloudit, je drobné rachtání z oblasti fotoaparátu, za to může stabilizace obrazu. Ale i tento zvuk se podařilo Nokii ukočírovat a nezní, jako by se v telefonu potulovala ulomená součástka.

Displej a ovládání: Lumia 925 přes kopírák

Z hlediska ovládání a displeje vlastně není na Lumii 1020 nic nového. V podstatě vás můžeme v této oblasti odkázat na recenzi modelu Lumia 925, s nímž má nejlepší nokia hodně společného. Například 4,5palcový AMOLED displej s rozlišením 1 280 × 768 pixelů je v obou modelech naprosto shodný. Opět musíme pochválit jeho skvělou čitelnost na přímém slunci a možnost ovládat jej v rukavicích. Navíc má opět uživatel možnost upravit si barevný profil displeje, komu tedy nevyhovují zářivé barvy pro AMOLED tak typické, může si barevné podání poladit zcela dle svého vkusu.

V obou telefonech také běží stejná verze operačního systému Windows Phone 8, konkrétně jde o verzi Lumia Amber, která přináší řadu vylepšení: například hodiny na displeji v pohotovostním stavu (Glance Screen), možnost probudit displej dvojitým poklepáním a řadu dalších příjemných drobností.

Oproti modelu 925 dostala Lumia 1020 navíc jen 2 GB RAM namísto 1 GB. Toto navýšení souvisí především s nutností poprat se s obřími 41megapixelovými fotkami. V systému samotném se tolik neprojevuje, byť subjektivně je Lumia 1020 možná ještě svižnější než ostatní Windows Phone 8 přístroje. A že rychlost systému a jeho přesné reakce na uživatelské pokyny patří vždy ke kladům telefonů s Windows Phone. Jinak je hardware již dobře známý, je tu dvoujádrový 1,5GHz procesor Qualcomm Snapdragon a grafika Adreno 225. Lumia 1020 je prostě typický smartphone s Windows Phone se všemi klady a většinou záporů, které s sebou tento systém přináší.

Baterie: mobilní klasika

Úzkou příbuznost s Lumií 920 i 925 prozrazuje i kapacita akumulátoru, jejíž hodnota 2 000 mAh je se starším modelem zcela shodná. Výdrž baterie můžeme označit za jakousi mobilní klasiku, jeden den telefon přestojí zcela bez problémů i při hodně perném provozu, dva dny nejsou ničím nereálným, ale o moc déle se už není telefon schopen držet. Jen když jsme Lumii 1020 používali jako druhý přístroj, který jsme s sebou nosili především kvůli schopnostem fotoaparátu, výdrž se podařilo dostat i na úroveň tří dnů na jedno nabití.

Hodně může majitele Lumie 1020 zajímat také energetická náročnost fotoaparátu. Ta se zdá být vcelku nízká. Během jednoho odpoledne jsme s Lumií 1020 v průběhu několika hodin pořídili asi stovku snímků, ukazatel baterie přitom z plného nabití poklesl asi o čtvrtinu. To považujeme za velmi dobrý výsledek.

Mimochodem, i Lumia 1020 podporuje bezdrátové dobíjení, nemá jej ovšem přímo vestavěné. Pro jeho používání je nutné zakoupit kryt, který schová výstupek fotoaparátu.

Telefonování a zprávy: klasika Windows

Ani v oblasti telefonování a zpráv vlastně není mnoho co popisovat, Lumia 1020 je opět typickým Windows Phone telefonem, který například nedovoluje zcela nahradit původní systémovou klávesnici. Ta je velmi pohodlná a ani její predikce není špatná, avšak mnozí zákazníci by dnes ocenili třeba psaní tahy, které tu prostě v továrním provedení chybí. Existují sice aplikace, které třeba při psaní SMS tahy nabídnou, avšak tato náhrada funguje právě jen v takové specializované aplikaci, nikde jinde.

U samotného telefonování nemáme žádné výtky. Na rozdíl od modelu 925 jsme nezaznamenali žádné potíže se signálem v mezních oblastech. Sluchátko je dobře hlasité, což ve spojení s funkcí pro potlačování okolního hluku znamená, že hovory jsou dobře srozumitelné i v poněkud hlučných podmínkách. Zvuk je čistý a jasný.

Na co si musí uživatelé u Windows Phone zvyknout, je trochu jiné vyhledávání kontaktů. Z telefonní aplikace hledat nelze, ta umí vyhledávat jen v seznamu hovorů. Pro vyhledání nového kontaktu je nutné otevřít hub Lidé a teprve tady kliknout na ikonu vyhledávání.

Organizace a data: kompletní podpora

Lumia 1020 patří k telefonům, které se mohou pochlubit kompletní podporou všech moderních datových funkcí. Wi-fi a Bluetooth jsou samozřejmostí, jen připomeneme, že Bluetooth je tu ve verzi 3.0 a s budoucím updatem softwaru by měla přijít i podpora verze 4.0. Telefonu však dále nechybí především NFC a je tu i podpora rychlých sítí LTE. Lumia 1020 je tak dobře připravena na jejich postupné rozšiřování.

Jinak opět platí, že je výbava taková klasika. Ještě stojí za zmínku, že standardně má Lumia 1020 vestavěno 32 GB vnitřní paměti, operátor O 2 však bude i u nás prodávat exkluzivně provedení se 64 GB paměti. Více místa se bude určitě hodit, telefon totiž postrádá slot na paměťovou kartu a velké 41megapixelové fotografie opravdu umí z volného místa ukrajovat hodně rychlým tempem.

Co se softwarové výbavy týče, za zmínku stojí v systému standardně zabudovaná kompletní sada kancelářských Office aplikací nebo pro Nokii tak typické mapy Here s možností stahování mapových podkladů pro off-line použití. Krom map je tu samozřejmě i navigace, skrze aplikaci Here Transit funguje i navigace v MHD.

Zábava: 41 megapixelů v hlavní roli

Fotoaparát je jedním z hlavních lákadel Lumie 1020. Pokud vám o kvalitu snímků až tak nejde, stačí sáhnout po typech 920 nebo 925, v podstatě dostanete shodný telefon, se stále velmi dobrým foťákem. Lumia 1020 je ovšem v tomto ohledu třídou sama pro sebe. Velký 41megapixelový fotomodul novinka podědila po předchozím symbianovém modelu 808 PureView, jsou tu však mnohé změny.

Tak především model 1020 má čip o něco menší než model 808, s velkostí 1/1,5 palce ovšem stále patří k tomu největšímu, co lze v mobilních telefonech vůbec najít. Vzhledem k velikosti je také rozměr pixelů zhruba 1,12 mikrometru vcelku velký. Fotomodul nově dostal také stabilizaci čoček, kterou poprvé přinesla právě Lumia 920. U Lumie 1020 se tak snoubí ta opravdu nejlepší fotografická technika, kterou má Nokia k dispozici. A konkurence se této výbavě vlastně nedovede ani přiblížit.

Světelnost objektivu je f/2,2, což je mezi mobily také velmi dobrá hodnota. Z výbavy déle ještě musíme zmínit xenonový blesk, který je tu ještě doplněn přisvětlovací diodou. Tu může telefon používat při ostření nebo při nahrávání videa, xenonový blesk sám pak přispívá k vysoké kvalitě snímků pořízených ve špatných světelných podmínkách. Můžeme prozradit, že jeho řízení zvládla Nokia na jedničku.

Odkaz vede na snímky v plném rozlišení 38 megapixelů.

S Lumií 1020 lze fotit hned celou řadou způsobů. Je tu klasická vestavěná Windows Phone aplikace s možností používat miniaplikace Lenses. Nechybí aplikace Smart Camera, která zase umožňuje pracovat s akčními snímky, legraci si užijete s aplikací Cinemagraph. Ovšem tím, co bude fotografy zajímat nejvíce, je aplikace Pro Camera, kterou Lumia 1020 pro focení používá v základu.

Aplikaci známe už třeba z Lumie 925, tady má však ještě daleko větší smysl. Vzhledem k možnostem a schopnostem fotoaparátu totiž její možnosti kompletně manuálního nastavení obvyklých parametrů (chování blesku, vyvážení bílé, ostření, ISO, rychlost závěrky a kompenzace expozice) určitě přijde vhod. Schopnosti foťáku jsou opravdu skvělé.

Ukázkové snímky jsme pořizovali většinou v plně automatickém režimu, s manuálním nastavením lze vytvářet i kreativní snímky. Pokud si k telefonu navíc přikoupíte ještě speciální Camera Grip, který dodá přístroji nejen šťávu (má v sobě zabudovaný akumulátor), ale také lepší držení, budete snadno moci pořizovat i snímky s dlouhou expozicí. Grip má totiž klasický závit na stativový šroub, takže pak už se kreativitě meze nekladou.

Snímky pořízené Lumií 1020 jsou jednoznačně úžasné. Pokud se zrovna nedaří automatice třeba správně trefit expozici, stačí si trochu pohrát s manuálním nastavením a dosáhnete vynikajících výsledků i v opravdu nepříznivých světelných podmínkách. Právě kvalita snímků v horším a špatném světle je tím, čím Lumia 1020 nad konkurencí vyniká vskutku výrazně. Stabilizátor i propracované zpracování snímku tu dělá své. Není pochyb, že kvalitou obrazu patří Lumia 1020 na absolutní špičku současných fotomobilů.

Odkaz vede na snímky v rozlišení 5 megapixelů.

Jestli si v něčem zaslouží foťák kritiku, tak je to v jeho rychlosti. Už samotné spouštění chvilku trvá, po pořízení snímku si pak několik sekund počkáte, než se uloží a můžete fotit dále. Je to dáno velmi vysokým rozlišením obrazu, který musí telefon zpracovat. Jenže jak ukazuje Sony s čipem o polovičním množství pixelů, s patřičným hardwarem jde všechno: oproti lumiii je foťák v Z1 bleskurychlý a žádné prodlevy nás tu nepotkají. A pak že ta čtyřjádra a specializovaný čip pro zpracování obrazu nic neznamenají.

Sluší se také trochu vysvětlit, jak vlastně Lumia 1020 snímky zpracovává. Fotografie se pořizují v rozlišení 38 nebo 34 megapixelů, to podle poměru stran (4:3 a 16:9). Telefon vlastně vždy zachytí plný snímek, pak s ním dále pracuje. V menu je možnost ukládat fotografii v plném rozlišení a zároveň zmenšený 5Mpix snímek nebo právě jen menší 5Mpix obrázek. Na rychlost ukládání a zpracování nemá téměř tato volba vliv, je to tedy spíše o tom, zda chcete schraňovat i obří obrázky, které mají často hodně přes 10 megabajtů (zmenšený snímek má asi dva megabajty).

Pětimegapixelový obrázek ovšem nevznikne pouhým zmenšením toho plného. Naopak, složitý algoritmus tu propočítává každý pixel znovu právě z plných dostupných dat. To vede k eliminaci šumu a zvýšení úrovně detailů, každý jeden pixel se tu totiž může skládat ze zhruba pěti původních pixelů a pokud jeden z nich nesl špatnou obrazovou informaci, logika ji nebere v potaz.

Tahle technika zároveň umožňuje používat takzvaný bezeztrátový zoom. U Lumie 1020 totiž neplatí, že by snímek pořízený za pomoci digitálního zoomu byl pouhým výřezem původní fotografie. I při maximální úrovni zoomu (2,7×) totiž stále zbývá dost pixelů na to, aby telefon ty na výsledném obrazu dopočítal z okolních. Navíc se při tom opět může uložit i originální obrázek v plném rozlišení, což umožňuje uživateli zoom kdykoli předělat, dokonce i zvolit jinou kompozici. Jednoduše z původního snímku vyberete trochu jiný výřez a software telefonu opět výslednou fotografii přepočítá z původních dat. Zoom funguje pouze v aplikaci Pro Camera.

Ještě si to shrňme. Snímky pořízené Lumií 1020 mají vynikající úroveň detailů a platí to i pro pětimegapixelové "zmenšeniny". Šum se drží v rozumné míře a ve špatných podmínkách hodně pomůže stabilizace i xenonový blesk. Univerzálnější a schopnější fotomobil asi dnes v kapse mít nelze.

Shrnutí: hodně drahý fotoaparát

Nokia Lumia 1020 je bezpochyby nejlepším aktuálně nabízeným telefonem s operačním systémem Windows Phone a především díky fotoaparátu si může vyšlápnout i na hardwarově přece jen vybavenější androidí soupeře. Je to opravdu výborný smartphone s nepřekonatelným foťákem. Jenže Nokia si za něj nechá pořádně zaplatit, oficiální cenovka je stanovena na 18 000 korun, a to je hodně. Za tu cenu se bude prodávat nový iPhone 5s, stejně stojí špičkové Sony Xperia Z1, které se snaží Nokii šlapat na paty právě svým fotoaparátem, celkovou výbavou a schopnostmi ji pak určitě předčí.

Komu až tak o kvalitu fotek nejde, může zvolit levnější typ Lumia 925 nebo starší model 920. V obou případech přitom získá stále skvělý fotomobil, který se kvalitou snímků řadí na současnou špičku. A ušetří přitom spoustu peněz. U Lumie 925 asi šest tisíc korun, v případě Lumie 920 pak i více než 10 000. A to už je i přes technologickou lahůdku, jakou 41megapixelový PureView foťák je, opravdu propastný rozdíl. Obzvlášť, když je Lumia 920 jinak naprosto shodný telefon.

Ani tak ovšem nemůžeme Nokii upřít fakt, že se jí konečně podařilo vytvořit špičkový mobil. Sice tak trochu po svém, postavený hlavně okolo fotoaparátu, ale podařilo. Lumia 1020 je tak určitě modelem, který Nokia potřebuje a měla ho mít už dlouho. Přináší image špičkového produktu a může přilákat zákazníky k obyčejnějším modelům. Po levné Lumii 520 je tohle nejdůležitější výtvor Nokie za posledních několik let. Čekání bylo dlouhé, ale konečně jsme se dočkali.

Nokia Lumia 1020 a konkurence

Nokia Lumia 1020 běžící pod OS Windows Phone 8 nabízí unikátní fotoaparát s rozlišením 41 megapixelů. Přístroj má má HD displej typu AMOLED s krycím sklem Gorilla3 Glass. Displej má úpravu proti odleskům na slunci a bude jej možné ovládat i v rukavicích. Fotoaparát má vedle monstrózního rozlišení i xenonový blesk a trojnásobný zoom (ale nikoliv optický). Optický člen je šestidílný. Cena: 18 000 Kč

Nokia Lumia 925 s operačním systémem Windows Phone 8 se pyšní AMOLED displejem s technologií ClearBlack pro ještě lepší čitelnost na přímém slunci. Fotoaparát s rozlišením 8,7 megapixelů nabízí aplikaci Nokia Smart Camera, která přináší rozšířené možnosti fotografování a kreativity. S touto aplikací pořizuje telefon pětimegapixelové snímky, které lze detailně zpracovávat. Cena: 12 000 Kč