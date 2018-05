To nejlepší, když nechcete utrácet zbytečně moc. Test Nokia 7 plus

Finská značka Nokia má ve svém portfoliu zatím jediný smartphone „uvařený“ podle moderního receptu s displejem o poměru stran 18:9. Tím je typ 7 plus, zástupce vyšší střední třídy. Název napovídá, že by to mohl být příbuzný typu Nokia 7, což je smartphone, který se objevil koncem loňského roku, ale jen na některých trzích. Ve skutečnosti s ním ale vlastně nic společného nemá, 7 plus jde vlastním směrem a označení tak spíš naznačuje pozici modelu v celé nabídce Nokie.

Podle nás je to momentálně ten nejatraktivnější smartphone v portfoliu znovuzrozené severské značky. Má parádní design, svou nápaditostí i samotným provedením přitom předčí i mnohé daleko dražší přístroje. Efektní vzhled přitom nijak negativně neovlivňuje praktičnost telefonu. K tomu všemu má Nokia 7 plus dostatek výkonu, velmi dobrou výdrž baterie a také fotoaparát docela stojí za to. Při ceně 9 999 korun je to skutečně lákavý kousek.

Má to být nejlepší Nokia?

V hierarchii nové modelové řady značky stojí nad typem 7 plus ještě loňský top model 8 a také letošní špičková 8 Sirocco. Oba mají výkonnější hardware a 8 Sirocco má ještě pár specialit navíc. Jenže 7 plus je více šitá podle aktuální módy a v praxi se nám jednoduše líbí určitě víc než loňský typ 8. Určitě i lépe fotí, foťák má 7 plus společný právě s luxusním typem 8 Sirocco. Nám tedy s přihlédnutím k ceně vychází 7 plus jako to nejzajímavější z aktuální finské nabídky.

Čím se od ostatních liší?

Nokia 7 plus má zatím jako jediný model finské značky displej s poměrem stran 18:9, a to dokonce se zaoblenými rohy. Displej je typu IPS a má klasické rozlišení Full HD+, tedy 2 160 x 1 080 pixelů. Panel je typu IPS, tedy vcelku obvyklý zástupce své kategorie. Nokia 7 plus například nedostala ani funkci Always-on, která by zobrazovala aktuální informace na displeji. Obrazovka se ale umí aspoň probudit při příchodu oznámení, nebo když telefon vezmete do ruky.

parádní design

luxusní zpracování

dobrá výbava

dobrý fotoaparát

čistý Android

Proč nekoupit? nemá odemykání obličejem

nemá odemykání obličejem
displej nemá Always-on funkci
V prodeji
9 999 Kč

Ale zpět k odlišnostem od zbytku finské produkce. Velkou specialitou je konstrukce a design samotného telefonu, obojí přináší trochu odlišná řešení, než je dnes obvyklé a 7 plus díky tomu dovede trochu vystoupit z řady. Přitom to není žádný provokativní kousek, její krása tkví v detailu a samotném zpracování.

Jaká je tedy ta konstrukce?

Základem je tělo z odolného hliníku třídy 6 000, vyfrézované z jednoho kusu. Pak ale následuje povrchová úprava. Boky a orámování displeje, stejně jako pár dalších detailů, dostanou měděnou povrchovou úpravu. A zbytek těla je nalakovaný. A to šesti vrstvami laku, které vytvoří dojem matné keramiky. Působí to opravdu výborně, navíc se zdá, že tělo je hodně odolné vůči různým drobným škrábancům. Zatím ale nevíme, jak bude odolné při pádech: je otázkou, jak moc je lak vytvrzený a jestli se snadno odštípne.

Každopádně 7 plus vypadá opravdu výborně, v záplavě čím dál většího množství telefonů s lesklými zády ze skla nebo relativně obyčejných celokovových konstrukcí je to příjemné oživení. Přitom není celek „zbytečně“ nápadný, Nokia 7 plus působí originálně a přitom zůstává svým způsobem konzervativní. Design je tedy vcelku rafinovaný a zpracování opravdu špičkové. Jediné, co možná trochu zamrzí, je fakt, že na černém lakovaném povrchu jsou docela vidět všemožné šmouhy.

Není velká?

Ne, není. Tedy displej je šestipalcový, ale na druhou stranu rámečky nejsou nijak velké, takže celkové rozměry jsou na danou velikost displeje a výbavu solidní. Rozměry 158,4 x 75,6 x 8 mm jsou toho důkazem, i hmotnost 183 gramy jsou „v normě“.

Fajn, a co výbava?

Nokii 7 plus pohání procesor Qualcomm Snapdragon 660, což je aktuální čipset pro vyšší střední třídu. K tomu jsou tu 4 GB RAM, takže v kombinaci s čistým Androidem 8.1 Oreo je zaručen opravdu rychlý a bezproblémový provoz telefonu. Nokia 7 plus patří do programu AndroidOne, stejně jako všechny nové lepší modely značky. To zaručuje rychlé aktualizace systému minimálně na dva roky.

To je velká přednost, která bohatě vyváží i to, že ve výbavě chybí drobnosti jako třeba bezdrátové dobíjení nebo odemykání obličejem. Co naopak nechybí, je slot pro dvě SIM, který je duální – druhý slot tedy pojme microSD kartu. Je tu USB-C konektor, čtečka otisků prstů je umístěna na zádech hezky „po ruce“, dobře se nahmatává.

Zmiňovali jste slušnou výdrž baterie...

Ano, je to tak. Baterie tu má solidní kapacitu 3 800 mAh, což právě v kombinaci s moderním procesorem střední třídy a čistým Androidem znamená hodně dobrou výdrž. V praxi jsme běžně dosahovali dvou dnů provozu na jedno nabití s tím, že samozřejmě při velmi intenzivním využití není problém telefon vybít za den. Ale chce to už dost práce. Naopak při trošku skromnějším používání se dá dostat na tři dny výdrže. Nabíjí se skrze USB-C konektor (mimochodem, Nokia tu ponechala i klasický sluchátkový 3,5mm jack), podporováno je rychlé dobíjení.

A co foťák?

Nokia 7 plus má nový duální fotoaparát značky Zeiss. Poprvé duální optiku Zeiss dostala loňská špičková Nokia 8, typ 7 plus teď disponuje novou generací této sestavy. A ačkoli loňská Nokia 8 nefotila vyloženě špatně, posun vpřed tu je hodně znát. Fotoaparát má dva dvanáctimegapixelové čipy, které se „schovávají“ za čočkami o rozdílné ohniskové vzdálenosti. Sestava tak umožňuje dvojnásobný zoom. Hlavní čočka se širokým záběrem se chlubí světelností 1.8, optika pro zoom má světelnost horší: 2.6. A čip za ní má menší pixely, takže je jasné, že pro noční fotky to nebude ideální.

Ale hlavní optika si s fotografováním v noci poradí velmi dobře. Ne, na absolutní špičku to zatím stále nestačí, ale na model vyšší střední třídy je sestava foťáku opravdu hodně povedená. A za špičkou nezaostává příliš, takže je o co stát. Snímky mají přirozenější barvy, někomu by se mohly zdát bledší: ale spíš jde o to, že algoritmy zbytečně fotky nepřibarvují.



Různá chytrá automatika, která se stává u fotomobilů čím dál běžnější, tu chybí, ale na druhou stranu může mít uživatel proces focení kompletně pod kontrolou: Nokia s novou řadou telefonů oživila i manuální ovládání ve stylu aplikace Nokia Camera. Jednoduchým tahem tak lze vyvolat kompletně ruční ovládání parametrů focení s velmi intuitivním prostředím.

Pro ty, kdo si tedy chtějí se snímky trochu pohrát při samotném focení a nechtějí ponechávat vše na automatice, je Nokia 7 plus určitě dobrým společníkem. Bohužel je ale potřeba celkově zapomenout na moderní inteligentní funkce nebo vychytávky, jako jsou super-zpomalená videa. Něco ale přece foťák zvládne: je tu automatické HDR, Nokií „vynalezený“ režim bothie (snímek z čelního i zadního foťáku najednou) a foťák zvládá hrátky s hloubkou ostrosti. Pro fanoušky selfie snímků je tu pak šestnáctimegapixelový fotoaparát s dobrou světelností f/2.0.

Mám si ji pořídit?

Nokia 7 Plus je podle nás vynikající smartphone vyšší střední třídy. Je to podobná trefa, jakou byl kdysi model Nokia Lumia 830: ve střední třídě nabízela nečekaně dobrý fotoaparát (stejně dobrý, jako dražší typy), povedený design a kvalitní zpracování. Typ 7 Plus jako by byl duchovním nástupcem Lumie 830 v éře Androidu. S cenou 9 999 korun je to nejen nejzajímavější nokia, ale také zajímavá alternativa k mnoha špičkovým modelům.

Velký displej, prémiové zpracování a fajn fotoaparát totiž znamenají, že je na místě se ptát, jestli má smysl utrácet peníze za špičkové smartphony jako Samsung Galaxy S9, Huawei P20 Pro nebo Sony Xperia XZ2. Ty toho sice nabídnou uživatelům ještě o něco více, než Nokia 7 plus, ale stojí víc než dvakrát tolik. Přitom 7 plus většinu jejich úkolů zastane. Nabízí se i porovnání se špičkovým Honorem View 10, který má vyšší výkon, ale kterému se opět dovede 7 plus hodně přiblížit. Stojí o téměř tři tisíce korun víc. Dražší bude i chystaný Honor 10, tedy dvojče Huawei P20.

Mezi samotnými modely vyšší střední třídy Nokia 7 Plus ale příliš mnoho přímých konkurentů nemá. Třeba Honor 7X sice má podobně velký displej a duální foťák a přitom stojí pouze 7 000 korun. Podobně vybavený Huawei Mate 10 lite stojí 8 000 korun. Oba modely ovšem působí mnohem obyčejnějším dojmem a v detailech je Nokia svým výkonem a schopnostmi přeci jen překonává. Asi nejbližším soupeřem pro Nokii bude nový Asus Zenfone 5 s procesorem Snapdragon 636, který má také ambice být vyzyvatelem telefonů vyšších tříd. Ten se právě dostává do prodeje s akční cenou 9 000 korun.