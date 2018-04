Téměř bezchybný vládce Androidu. Recenze Nexus 5

Google si dal na Nexusu 5 opravdu záležet a vložil do něj všechny trumfy, které měl k dispozici. To by se snad dalo říci o všech předchozích Nexusech, ale letos poprvé platí, že to není Android zařízení, ale čistě Google přístrojem. Není už tak prvním prototypem pro novou generaci, ale snaží se dosáhnout něčeho více. Exkluzivně pro něj například Google připravil povedený launcher, který možná nebude dostupný pro žádný jiný telefon.

Důraz byl kladen i na vzhled a přestože není tak troufalý jako u modelu Nexus 4, podařilo se vynikajícím způsobem skloubit praktičnost s několika příjemnými drobnostmi, jako jsou třeba keramická tlačítka. Škoda jen vystouplé čočky fotoaparátu, která způsobuje drobné kymácení při položení na stůl. Ale vše bude zapomenuto, když se pokocháte prvními snímky.

Plusy a mínusy Proč koupit? vynikající displej

skvělý fotoaparát

výtečný poměr ceny a výkonu

velmi svižný chod zařízení

upravené uživatelské prostředí Google

nízká hmotnost

kvalitní dílenské zpracování Proč nekoupit? chybějící paměťové karty

vystouplá čočka fotoaparátu

pouze průměrná výdrž baterie Kdy? V prodeji Za kolik? 11 499 Kč s DPH

Výkonu má Nexus 5 se čtyřjádrovým procesorem na frekvenci 2,3 GHz opravdu na rozdávání a problémy s plynulostí uživatelského prostředí nejsou na pořadu dne. Jako vždy by se však vyplatilo více zapracovat na výdrži baterie, která dosahuje průměrných a s přimhouřením oka možná dokonce lehce nadprůměrných hodnot. Za cenu jedenáct a půl tisíce korun je to vše více než úctyhodný výsledek a poměr ceny a výkonu nebyl dlouho u podobného zařízení lepší.

I letos vychází Nexus z již prodávaného přístroje, kterým je LG Optimus G2, s nímž ho kromě podobné funkční výbavy pojí kupříkladu dvojice reproduktorů na spodní straně. Po stránce vzhledu a provedení by si však obě zařízení nemohla být vzdálenější.

Vzhled a konstrukce: přítulnost vítězí

Chladné sklo na zadní straně modelu Nexus 4 je tentokrát zapomenuto a Nexus 5 se může chlubit soft touch povrchem, který je velice příjemný na dotyk a je menším lapačem otisků prstů a jiných nečistot. Tento jemně gumovaný povrch pokrývá celá záda a boky zařízení a musíme dodat, že rozhodně nepůsobí lacině. Čelní stranu pokrývá již třetí generace Gorilla Glass, která by opět měla zlepšit odolnost, především vůči poškrábání. Stavová dioda je tradičně ukryta v dolní části pod softwarovými tlačítky.

Přestože je Nexus 5 po stránce vzhledu spíše šedou myškou, určitě si může připsat body za keramická boční tlačítka. Ta jsou velmi příjemná na dotyk a mají skvělou odezvu. MicroSIM karta se vkládá do malého šuplíčku hned pod vypínací tlačítko a uvítali bychom, kdyby ještě více lícoval s okolím. Reproduktor na čelní straně má kulatý tvar, což je rovněž drobná rarita a zejména spolehlivé poznávací znamení.

Zařízení se velmi pohodlně drží v ruce a přestože vzrostla úhlopříčka displeje, rozměry (138 × 69 × 8,6 mm) zůstaly oproti předchozímu modelu prakticky zachovány. Lehce narostla výška, ale naopak se podařilo snížit tloušťku a především hmotnost na hodně příjemných 130 gramů, což je při celkovém vylepšení všech funkčních parametrů výtečná zpráva.

Přestože lze zadní kryt se správným nástrojem i v domácích podmínkách sundat a vyměnit přilepenou baterii, rozhodně to nebyl záměr výrobce a marně byste tu hledali kupříkladu slot na microSD kartu. Nexus 5 bude dodávaný ve verzích s 16 GB a 32 GB vestavěné paměti (plus černá a bílá varianta). Je však otázkou, kdy a jestli vůbec varianta s vyšší kapacitou dorazí i na český trh. Po vybalení telefonu je přístupných zhruba 13 GB paměti.

V základním balení najdete jen nabíječku s odnímatelným USB kabelem. Skoro až zbytečná sluchátka tentokrát chybí. K dispozici však bude opět oblíbená bezdrátová nabíječka jako volitelné příslušenství.

Operační systém: Google zařízení

Nexus 5 je prvním zařízením s novým operačním systémem KitKat, jehož hlavní přednosti jsme popsali ve starším článku. Nutno však dodat, že Google tentokrát povznesl vzezření a funkčnost základního Androidu do trochu jiných výšin. Především je to nový launcher, na němž si jako první všimnete, že vybrané pozadí je opravdu roztažené od dolního okraje displeje k druhému okraji. Displej tak vypadá daleko větší a použitá tapeta vypadá ještě lépe.

Důraz byl kladen na integraci systému Google Now, který naleznete od domovské plochy nalevo. Bude tak vždy po ruce a není potřeba déle držet tlačítko Domů jako u starších zařízení. Tato integrace s sebou však nese tu nevýhodu, že další plochy lze přidávat pouze do pravé části pohotovostní obrazovky. Může jich však být prakticky neomezený počet. Službu Google Now lze rovněž vypnout a skrýt. Widgety na plochu již nepřidáváte přes hlavní menu, ale delším podržením prstu na volné ploše na pohotovostní obrazovce.

Google Now podobně jako Motorola Moto X reaguje na povel "Ok Google" v rámci pohotovostní obrazovky bez nutnosti zmáčknout jakékoliv tlačítko. Moto X však poslouchá naprosto vždy, i když je displej vypnutý, což dostala do vínku díky zapracování této funkce již do hardwaru. Jakákoliv jiná softwarová nástavba by totiž měla za následek daleko rychlejší vybíjení baterie. Zmiňované slovní spojení můžete používat i při české lokalizaci zařízení a stačí přepnout v rámci Google Now jazyk na angličtinu. Následné povely jsou však k dispozici pouze v angličtině, a to po přepnutí celého prostředí telefonu.

Nexus 5 má rovněž o něco větší ikony než jeho předchůdci a uživatelské prostředí je nyní barevně neutrálnější. Pochvalu si zaslouží plynulost celého prostředí, za kterou kromě optimalizace systému jistě stojí i čtyřjádrový procesor taktovaný na 2,3 GHz (Snapdragon 800 Qualcomm MSM8974), GPU Adreno 330 a 2 GB operační paměti. Výkonu je tedy na rozdávání a Nexus 5 má v rámci dnešních špičkových her rozhodně ještě nějakou rezervu.

Oblíbené vlastní zámky obrazovky nikam nezmizely, ale je potřeba je povolit v rámci nabídky Zabezpečení. Režim zobrazení od okraje k okraji displeje se naštěstí týká i této části systému, čehož notně využívají multimediální aplikace jako kupříkladu Play Music nebo YouTube. Nově přibyla možnost přímo ze zamčené obrazovky posouvat průběh právě přehrávané skladby.

Aplikace: od základu přestavěno

Proměnou prošla telefonní aplikace, kdy je automaticky k dispozici seznam oblíbených kontaktů postavený na základě toho, jak často jste s danými osobami ve styku. Samozřejmě si lze vybrat i vlastní skupinu oblíbených osob. Rovnou lze rychle vyhledávat telefonní čísla na podniky ve vašem aktuálním okolí. To vše je zabaleno do velmi líbivého kabátku, který ztratil původní typický modrý nádech.

Ze základní nabídky zmizela aplikace pro odesílání SMS zpráv. Byla totiž integrována přímo do služby Hangouts, kde můžete velmi rychle přepínat mezi odesíláním běžného chatu a právě SMS zprávami. Samozřejmě není nutné, aby daná osoba využívala Hangouts a vše lze řešit podobně jako dříve. Hlavní výhodou integrace je samozřejmě lepší přehled o veškerých konverzacích s danou osobou. Je otázkou, jak si s tímto provázáním poradí běžný uživatel a zda nebude občas trochu ztracen. Naštěstí lze vždy stáhnout libovolnou SMS aplikaci z Play Storu, která na sebe převezme veškerou starost o SMS služby.

Proměny a drobných úprav se dočkala celá řada dalších aplikací, jako jsou vestavěná klávesnice, sekce Nastavení (nyní je zvlášť přístupná sekce pro nastavení Google služeb), správa času a samozřejmě tradiční sestava Google aplikací. Prakticky všechny nové verze aplikací si může stáhnout i na starší zařízení přes Play Store. Pochvalu zasluhuje především vylepšený editor fotografií a aktualizovaná verze kancelářského balíčku QuickOffice.

Displej a výdrž baterie: méně je více

Nexus 5 disponuje opravdu špičkovým Full HD IPS displejem s úhlopříčkou 4,95 palce a technologií in-cell, která zajišťuje lepší a rychlejší reakci na dotyk, ostřejší obraz a především výtečnou čitelnost na přímém slunečním světle. Všeho bylo dosaženo zmenšením počtu jednotlivých vrstev displeje, což mimo jiné přináší sytější barvy a zejména možnost snížit jas displeje (v důsledku menší náročnost na baterii). Nutno podotknout, že podobně vyspělá konkurence se bude i v budoucnosti hledat velmi obtížně.

Výdrž baterie je v porovnání s konkurencí minimálně průměrná a v některých ohledech dosahuje i lehce nadprůměrných výsledků. Celkem snadno a bez výraznějšího uskromňování jsme se dostali na celé dva dny výdrže a ještě několik hodin ze dne třetího. Samozřejmě delší doba využívání rychlých datových přenosů nebo hraní her, dokážou baterii vysát za jediný den. Dodáváme, že kapacita se oproti zařízení Nexus 4 o něco zvýšila na 2 300 mAh. Nabití úplně prázdné baterie trvá pod dvě hodiny.

Funkce: špičkový fotoaparát

Po stránce funkční výbavy nechybí modelu Nexus 5 prakticky vůbec nic. Potěší již zmiňované bezdrátové nabíjení, NFC a LTE, které snad plnohodnotně brzy využijeme i u nás. Problémy jsme nezaznamenali ani v případě citlivosti GPS a rychlosti vyhledání satelitů. O možnostech snazší integrace platebních karet nebo bezdrátovém tisku jsme se již zmínili v našem starším přehledu novinek systému KitKat.

Google si dal tentokrát speciálně záležet i na 8Mpix fotoaparátu s automatickým ostřením a přisvětlovací diodou, který se může rovnat s těmi nejlepšími kousky na trhu a v některých případech je hravě překonává. Pomáhá mu k tomu zejména technologie optického stabilizátoru LG Innotek, použitá už u modelu LG G2, a režim HDR+, kdy telefon pořídí více snímků současně v různých režimech nastavení a poskládá z nich jeden výtečný snímek.

Specialitou snímače modelu Nexus 5 propůjčenou jsou díky výše zmíněným technologiím fotografie za zhoršeného osvětlení, které jsou ostřejší a především neobsahují žádný výraznější šum. Snímky za běžného denního osvětlení jsou tak pro model Nexus 5 hračkou. Video lze nahrávat až v rozlišení 1080p.

Konkurence: král na věčné časy?

Google tentokrát přišel s opravdu silným zařízením, po němž nesáhnou pouze uživatelé toužící po rychlých aktualizacích systému. Díky spoustě přidaných funkcí nad běžnou verzi systému KitKat se Nexus 5 vytahuje i na jinak neohrožené zástupce vládnoucí elity, jako jsou HTC One nebo Samsung Galaxy S4. Přitom je však o několik tisíc levnější a v některých případech konkurenty poráží. K propracovanosti uživatelského rozhraní, jako je TouchWiz, však stále nemá a právě to je jeden z trumfů Samsungu.

Soupeři v podobě LG Optimus G2 nebo Sony Xperia Z jsou opět o něco dražší a kupříkladu model Z je o něco těžší, což je však nejspíše daní za 13Mpix fotoaparát a zvýšenou odolnost. Rovněž za něj zaplatíte skoro 14 tisíc korun.

Ačkoliv je konkurence velmi bohatá, žádný z dostupných modelů nenabídne tak skvělý poměr ceny a výkonu jako právě Nexus 5. Navíc je tu naděje, že bude více než důstojným konkurentem modelů jako Galaxy S 5. Navíc se naštěstí neopakuje situace z minulého roku, kdy přišel Nexus 4 na náš trh výrazně později. Ten bude však i nadále velmi zajímavou levnější alternativou, když nyní jeho cena spadla zhruba na osmi až devět tisíc korun. Jeho majitelé však mají více důvodů k přechodu, než tomu například bylo u modelu Galaxy Nexus.

Komunikátor Sony Xperia Z boduje především dokonalým pětipalcovým displejem s Full HD rozlišením a atraktivním designem. Vestavěný fotoaparát nabídne kapacitu 13 megapixelů a samozřejmostí je funkce automatického ostření nebo detekce obličeje. Cena: 13 899 Kč

HTC One míří proti vlně smartphonů s pětipalcovými Full HD displeji. Razí totiž filozofii, že méně je někdy více. Telefon skvěle padne do ruky, a to díky tvarovaným zádům. Fotoaparát má také řadu chytrých funkcí, které HTC zahrnulo pod pojem Zoe. Fotoaparát s puštěnou funkcí Zoe pořídí pět snímků vlastně ještě během toho, kdy se spouští a než zmáčknete spoušť. Cena: 15 990 Kč