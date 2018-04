Úvod

Mezi recenzemi Mobil Serveru doposud chyběl zástupce nové kategorie počítačů vybavených operačním systémem Windows CE 2.11. Touto "profesionální" verzí operačního systému jsou vesměs vybavovány přístroje, které díky svým rozměrům patří daleko spíše do kufříku než do kapsy a konkurují asi více subnotebookům než klasickým kapesním počítačům. Co tedy tato třída počítačů přináší a jaké jsou její výhody a nevýhody se na příkladu přenosného počítače NEC MobilePro 770 pokusí ukázat tato recenze.



NEC MobilePro 770

Hardware

Inu na to, že se tomu oficiálně říká handheld PC, tedy počítač do dlaně, je to pěkná výzbroj: procesor NEC VR4121™ MIPS na 131 MHz, barevný dotykový LCD 640 × 240, 32 MB RAM, VGA výstup, PC card (PCMCIA II) slot, Compact Flash slot, sériový port, IrDA port a vestavěný modem umožňující komunikovat dle standardu V.90. "Multimédia" zastupuje vestavěný mikrofon, reproduktorek a konektor pro externí sadu sluchátek s mikrofonem. Pohon zajišťuje Li-Ion akumulátor o kapacitě 1500 mAh. Výše uvedeným možnostem samozřejmě odpovídají i rozměry 24.4 × 13.2 × 2.8 cm a hmotnost 770 g.

Co se týče ergonomie práce, poznatky jsou následující. Displej se mi zdál výborný, ovšem jen do doby než jsem jej vyzkoušel v plném denním světle, zde se totiž choval jako klasický notebookový displej - musel jsem vyšponovat podsvícení na maximum, aby bylo vůbec něco vidět. Na druhou stranu v místnosti jej lze bez problémů provozovat i s vypnutým podsvícením, což se samozřejmě příznivě projeví na výdrži baterií. Klávesnice neobsahuje funkční klávesy, namísto toho je horní řada kláves menší velikosti využita pro rychlé spouštění většiny vestavěných aplikací. Ostatní klávesy mají téměř standardní notebookovou velikost. Na klávesnici se píše velmi dobře. Je ovšem lepší nechat si zapnutou zvukovou zpětnou vazbu, protože hmatová zpětná vazba je dost nevýrazná. Při psaní mi pouze vadilo, že nelze celý počítač naklonit - chybí nějaké opěrné nožky - takže při psaní delších statí, jsem si většinou podkládal zadní část přístroje, aby mi nepřekážela poměrně vysoká přední hrana. Pokud mohu subjektivně posoudit výkon sestavy, řekl bych, že je dostačující. Neměl jsme pocit, že musím na něco déle čekat.

Provoz na baterie byl testován v následujícím režimu. Zhruba polovinu času bylo zapnuto podsvícení displeje. Poměrně intenzivně jsem využíval vestavěný modem a komunikaci s PC. Za tohoto provozu vydržel počítač 7 hodin a 10 minut do první hlášky o vybité baterii a celkem 7 hodin a 15 minut do úplného vybití a automatického vypnutí.

OS

Na samotném provedení prostředí operačního systému nejsou patrné žádné změny. Zasvěcenci sice říkají, že MS do značné míry přepracoval celý systém. Z pohledu uživatele, však není patrno nic nového co by snad stálo za zmínku.

Spíše se s chutí pustím do kritiky toho, čeho jsem si při této recenzi všimnul. Tak za prvé je to nejednotnost ovládání. Jelikož zde chybí funkční klávesy, nelze zavírat aplikace stejně jako ve Windows pomocí kombinace Alt+F4. Pídil jsem se tedy po tom, jak univerzálně zavírat aplikace. Bohužel jsem neuspěl. Ačkoliv jsou všechny koně z jedné stáje (tedy přímo od MS), kancelářské aplikace jako Pocket Word nebo Pocket Excel lze zavírat pomocí klávesové zkratky "Ctrl+W" (v menu je položka "Close", takže lze použít i "Alt+F C"). Naproti tomu aplikace skupiny Pocket Outlook nedisponují žádnou horkou klávesou a navíc mají v menu "Exit" místo "Close". Ostatní okna samotného operačního systému (Explorer, Internet Explorer) mají v menu opět položku "Close", ale rovněž postrádají horkou klávesu. Není nad standardizované ovládání.

Další věcí, která mě přímo udeřila do čela bylo řešení výstupu na VGA. Zkrátka, bylo to asi takhle. Když jednou MS provedl portaci prohlížečky prezentací do WinCE, řekl si: "Bylo by asi šikovné umožnit prohlížení na externím monitoru." A jak řekli, tak také zbastlili - tedy implementovali podporu přímo a pouze pro Pocket PowerPoint. Když pak začali výrobci přenosných počítačů vybavených WinCE zabudovávat VGA vystup do svých zařízení, zdálo se jim hloupé dávat tam jednoúčelové zařízení kvůli jediné aplikaci a tak umožnili výstup i pro ostatní aplikace. Nastal zde však problém s tím, že PowerPoint přistupuje na VGA přímo a umí toho jaksi víc. Výsledkem je přepínač v ControlPanelu, který mi zabral hodinu času. U NEC MobilePro jsou v tomto přepínači nejprve dvě volby: "Display the same image with LCD" a "Resolution". Druhá má pak dvě podvolby: "800 x 600" a "640 x 480" (uvádím doslovně, včetně písmena "x" na místě znaménka "×"). Po obíhání několika monitorů různých typů a několikerém prohlédnutí nápovědy jsem zjistil, že obecně funguje pouze první volba. Můžete tedy na monitoru zobrazit úzký pruh obrazu ve stejném rozlišení jako na NEC MobilePro. Druhá volba funguje, jak asi již správně tušíte, pouze s Pocket PowerPointem, kde se spouští volbou z menu. Posouzení užitečnosti tohoto řešení ponechávám na vás, koncepčnost raději nekomentuji.

Lokalizace

Na zapůjčeném stroji byla předinstalována česká podpora od firmy ArtSoft, verze 4.04 v demonstračním (tedy časově omezeném) režimu. Co se týče ovladače klávesnice, s tím nebyly žádné problémy. Plná lokalizace však ještě nebyla zcela dokončena, takže nemohu posoudit její kvalitu.

Aplikace

Organizér

O funkce organizéru se u WinCE 2.11 stará sada aplikací Pocket Outlook 3.0. Poslední předchozí HPC jsem měl zapůjčeno již před delší dobou, takže nejsem schopen rozeznat drobné změny. Rámcově však lze říci, že nic nového v této sadě aplikací nenajdete. Celá sada aplikací je navržena maximálně podobně k desktopovým protějškům (Schedule 7+ a MS Outlook) stejného výrobce.

Kancelář

V kancelářských aplikacích však již nalezneme několik podstatných změn. Jednak přibylo něco, co MS nazývá Pocket Access. Musím ovšem varovat uživatele desktopového produktu podobného jména, že v tomto případě se spíše jedná o nástroj na úrovni administrátorské konzole SQL serveru. Oproti databázím běžně dostupným na palmtopech má však jednu podstatnou výhodu: Pro dotazování a manipulaci s daty lze opravdu použít jazyk SQL. Celý produkt ve mě budí dojem jakési rané verze, kdy do WinCE je již portován databázový stroj, ale nikoliv plné uživatelské rozhraní spolu s prostředím vývojovým.

Pocket PowerPoint je stále de-facto prohlížečkou prezentací, kde lze maximálně měnit pořadí slidů, případně cosi vepsat od ruky. Prezentace je možno předvádět i na externím monitoru, což určitým způsobem ospravedlňuje přítomnost této aplikace na počítači této třídy.

Ostatní aplikace (Pocket Word a Pocket Excel) na první pohled neprodělaly žádné změny. Tedy Excel stále neumí grafy (už je to opravdu ostuda) a ve Wordu nelze uživatelsky definovat styly. Jedinou možností jak používat v Pocket Wordu jakési styly, je zobrazit osnovu dokumentu a přes tuto osnovu, jaksi nepřímo definovat odstavce stylu nadpis. V obou aplikacích chybí funkce Print preview (Náhled).

Daleko podstatnější změna se však odehrála téměř skrytě. Touto změnou je možnost editovat a ukládat dokumenty v PC formátech. Pocket Excel nyní umí otevřít přímo dokumenty XLS a XLT uložit je jako XLS/XLT ve verzi MS Office 95 a MS Office 97. Podobně Pocket Word disponuje možností editovat a ukládat dokumenty ve formátech DOC pro výše jmenované balíky a navíc ještě ve formátu RTF. Jelikož MS Office 97 i WinCE používají UNICODE, není ani žádný problém s přenosem češtiny - bez jakékoliv konverze! Tohle je tedy opravdu pěkný dárek. Uživatel si s sebou může vzít rovnou originály dokumentů a dělat v nich drobné změny přímo na cestách. Jednodušší dokumenty lze takto zcela dokončit již v terénu.

Komunikace

Do komunikačního balíku částečně spadá i aplikace InBox (Pošta) z balíku Pocket Outlook. Dalšími aplikacemi jsou nezbytný Pocket Internet Explorer ve verzi 3.0 a Terminál. PIE 3.0 umí zjevně značnou část HTML 3.2., testoval jsem formuláře a tabulky. Rovněž rychlost formátování stránek je ucházející. Také s ohledem na velikost a kvality displeje se z něj tedy stává opravdu užitečný pomocník.

Interoperabilita s PC

Pro připojení k PC slouží notoricky známé Windows CE Services spolu s HPC Explorerem. Tentokrát jsem neměl sílu administrovat pracovní NT, takže jsem je nainstaloval pouze pod Win95 OSR2, kde pracovaly bez problémů. Ovšem ke správnému nastavení rychlosti přenosu na 115 kbps byl nutný oblíbený "MS Reboot™". Rovněž při odinstalování této vtíravé aplikace bylo potřeba počítač restartovat, načež mi po prvním startu ihned spadl Explorer.exe. To mě docela vyděsilo, ale další reboot to spravil.

Jelikož při minulé recenzi jsem krutě setřel Psion Series 5 za jeho konverzní filtry pro převod interních dokumentů do PC formátů a naopak, rozhodl jsem tentokrát stejnému testu (na stejných dokumentech) podrobit i WinCE Services. Opět jsem testoval pouze převod textových dokumentů. Následující tabulka stručně shrnuje dosažené výsledky.

Z Do Výsledek Word97.DOC PWD Převod proběhl v pořádku, chyběly však rámy tabulek a horizontální linky, které PocketWord neumí. Obrázky vložené jako OLE objekty byly převedeny na bitmapy. Word95 PWD Převod proběhl v pořádku, chyběly však rámy tabulek a horizontální linky, které PocketWord neumí. Obrázky vložené jako OLE objekty byly převedeny na bitmapy. WinCE Word97.DOC PC Word97.DOC Žádný převod se neprovádí. Česká diakritika zůstala zachována. WinCE RTF PC RTF Žádný převod se neprovádí. Česká diakritika zůstala zachována, pokud použijeme MS Office, WordPad na Win95 samozřejmě neumí UNICODE. Word97.DOC WinCE Word97.DOC Žádný převod se neprovádí, avšak PocketWord nezobrazí grafiku (obrázky) a samozřejmě prvky, které nepodporuje (rámy tabulek apod.).

IrDA

Infra port jsem zkoušel použít pouze pro tisk na laserovou tiskárnu HP LaserJet 6. Vše fungovalo bez problémů a na první pokus. Za což dostává MobilePro jednoznačně kladné body.

Komunikace

Pro otestování interního faxmodemu jsem zvolil registrační server služby IOL. (Tuším číslo 0800 164523, nebo tak nějak.) Měl jsem dokonce registrační kartu, takže se nejednalo o žádné zneužití dobrodiní SPT Telecomu a jeho bezplatné linky, nýbrž regulérní pokus se zaregistrovat. Nejprve jsem zápolil s vlastním připojením. Nakonec mi nezbylo než nastavit rychlost modemu na 19 200 bps (ač NEC umí V.90), jinak se prostě odmítaly modemy domluvit.

Dále už komunikace fungovala výborně, nefungoval však registrační server, dovolil mi pouze vyplnit "potřebné údaje" (anglicky "personal information" - chybělo snad jen číslo bot a spodního prádla), načež mi nabídnul další formulář, kde jsem vyplnil login a heslo spolu s požadovanou e-mailovou adresou. Po odeslání tohoto formuláře mi však ten dobrodinec oznámil, že v "Současném stavu systému není schopen provést požadovanou akci", čímž jsem skončil. Inu, byla neděle.

Závěr

Co lze říci závěrem? Je otázka, pro koho je NEC MobilePro a ostatní přenosné počítače této třídy určen. Těžko ho budete používat jako PDA nebo organizér, rozhodně se totiž nejedná o kapesní počítač, nebo snad počítač "do dlaně". Za chůze se na něj prakticky nedá psát. Je tedy určen spíše lidem, kteří potřebují psát delší texty na cestách či v terénu a potřebují dlouhou výdrž na baterie, kterou jim notebooky nejsou schopny poskytnout. Dobrá je také jeho komunikační výbava, nejen co se týče hardware (integrovaný modem), ale i software. Vynikající je interoperabilita se světem kancelářských balíků pro PC od firmy Microsoft.

Na druhou stranu kancelářský balík, standardně dodávaný s WinCE a vypálený do ROM tohoto počítače, bych označil jako velice slabý. V porovnání s tím co poskytuje například Psion Series 5, ale i Psion Series 3x je to opravdu slabý odvar.

Konečné rozhodnutí o tom, zda si tento počítač koupit či nekoupit je však samozřejmě na vás. Cena testovaného stroje je cca 45 000 Kč včetně DPH, takže posuďte sami.