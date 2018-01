Povedený všeuměl s nestárnoucím designem. Test Motorola Moto X4

Ačkoliv jsme skutečně prémiovou motorolu už nějakou dobu neviděli (naposledy předloňský model Moto Z), výrobce se nám snaží tento nedostatek kompenzovat alespoň zajímavými modely vyšší střední třídy, mezi které patří právě i nové Moto X4. Bylo představeno loni v září na veletrhu IFA, kde jsme si ho mohli prohlédnout poprvé.



Moto X4 je na první pohled poměrně obtížné zařadit. Na rozdíl od prémiovějších modelů této značky totiž není modulární, což je směr, na kterém si výrobce u posledních několika telefonů zakládá. Nejde však o žádnou šedou myš, naopak se designově snaží zaujmout a leckdo může tento model na první pohled považovat za špičku nabídky Motoroly (potažmo Lenova, který značku vlastní). Koneckonců, má k tomu hned několik důvodů.

Začněme tím, jak mobil vypadá. Designově bychom Moto X4 přirovnali nejblíže asi nějakému prémiovému dva roky starému samsungu. Ačkoliv se už výrobci pomalu přesouvají k provedení s protáhlým displejem přes celou čelní plochu, Motorola se nebála ani u této novinky zachovat tradiční vzhled s širšími rámečky okolo displeje.

Model tak působí o něco robustněji, i když jde skutečně jen o zdání. Nemá nijak závratně vysokou hmotnost (163 gramů) a díky menší 5,2palcové úhlopříčce displeje se vcelku pohodlně drží i ovládá. Do prostoru pod displejem se vešla čtečka otisků prstů, která zároveň slouží jako středové ovládací tlačítko, nad displejem se pak kromě obvyklých prvků nachází i přisvětlovací LED dioda.

Zpracování telefonu je precizní. Přední i zadní stranu pokrývá tvrzené sklo, boky obepíná příjemně zaoblený kov. Lesklá skleněná záda mají samozřejmě tu nevýhodu, že se na ně snadno chytají otisky prstů a jiné šmouhy, ale to už je zkrátka známý problém, na který výrobci příliš nehledí. Faktem nicméně je, že námi testované modré provedení mu zkrátka sluší.



Ani s vystouplou optikou fotoaparátu si Motorola příliš nelámala hlavu, ale v tomto případě jí to nemáme moc za zlé. Dvojici snímačů na zadní straně těla společně s LED diodou obepíná kruhová vystouplá plocha, díky níž působí telefon zase o něco unikátněji. Velkou výhodou je rovněž i utěsnění proti prachu a vodě dle certifikace IP68.



K samotnému displeji nemáme moc výhrad. Telefon má 5,2palcový IPS displej s Full HD rozlišením (1 080 x 1 920 pixelů). Ačkoliv je obrazovka kvalitní, je trochu škoda, že se nenašel prostor pro AMOLED panel, kterými jinak Motorola modely podobné cenové kategorie vybavuje (třeba Z2 Play).

O výkon telefonu se stará osmijádrový procesor Snapdragon 630 společně s

3 GB operační paměti. Do telefonu uložíte 32 GB dat, přičemž nás trochu překvapilo, že systém Android si z této kapacity uzme asi 13 GB. Reálně vám tak zůstane zhruba 20 GB, což je poměrně znatelně méně, než kolik je inzerováno. K paměťové kombinaci bychom měli ještě jednu připomínku - za podobné peníze už bez problému seženete telefony kombinující 4 GB operační paměti a 64 GB prostoru pro data.

I tak se nedá výkon telefonu označit za špatný, spíše naopak. Ve výkonnostním testu AnTuTu si model Moto X4 vysloužil přes 70 tisíc bodů, což se sice ani zdaleka neblíží současné špičce, i těm náročnějším uživatelům ovšem výkon telefonu postačí. Prostředí je plynulé a aplikace se spouštějí svižně.

Telefon má v konektorové výbavě jak USB-C, tak sluchátkový jack. Do telefonu se vejdou dvě nanoSIM, druhá jde v hybridním slotu zaměnit za paměťovou kartu microSD. Satelitní navigace telefonu zahrnuje i evropský systém GALILEO, což bylo zatím doménou pouze prémiových telefonů.

Motorola Moto X4 má operační systém Android ve verzi 7.1.1, který je prakticky bez úprav. Příznivci čistého prostředí zde budou prakticky jako doma. Aplikací nad rámec běžného balíčku od Googlu zde moc není, vyjma rádia, e-mailového klienta Outlook, několika nástrojů pro volbu nastavení pohybových gest, nápovědy a také trochu nepochopitelně sociální sítě LinkedIn, která navíc nejde odinstalovat.

Když už jsme zmínili pohybová gesta, ta nás u telefonů Moto skutečně baví. Dobře funguje třeba spuštění svítilny, kdy telefonem zatřesete krátce dvakrát směrem dolů, stejně tak dvojité rychlé otočení telefonu pro spuštění fotoaparátu je rychlé a efektivní. Pohyby, a to zejména druhý uvedený, to chce ovšem chvíli cvičit. Nainstalovaná aplikace v telefonu vám naštěstí umí poradit. Stále funguje i probouzení displeje zamáváním rukou nad displejem, ale to už jsme znali z předchozích modelů.



Další vlastností, u které si výrobce dal záležet, je dvojitý fotoaparát telefonu. V poslední době se roztrhl pytel s modely, které disponují dvojnásobným optickým přiblížením, ovšem Moto X4 se k tomuto trendu postavil odlišně. Hlavní 12MPix snímač má standardní ohnisko společně se světelností f/2,0 a doplňuje jej sekundární 8MPix širokoúhlý snímač s úhlem záběru 120 stupňů a světelností f/2,2. Nejvyšší rozlišení má paradoxně přední fotoaparát - 16 MPix a světelnost f/2,0, což potěší příznivce selfie fotek. Video zvládne Moto X4 natáčet až v rozlišení 4K.

K hlavnímu snímači nemáme mnoho výhrad. Na svou cenovou třídu fotí obstojně a těm, co od fotoaparátu nečekají zázraky (typicky se u fotografií při přiblížení ztrácí detaily, sem tam se vyskytne i více šumu), plně postačí. Tak nějak ovšem netušíme, k čemu přesně zamýšlel výrobce onen druhý, širokoúhlý fotoaparát. Ten totiž celkem viditelně soudkovitě zkresluje, což se na nějaké „seriózní“ použití příliš nehodí. Ano, jako zábavný efekt proč ne, ale jinak ve focení druhým snímačem nevidíme příliš smysl.

Zajímavým efektem, který dali výrobci fotoaparátu do výbavy, je možnost fotit v režimu, kdy si vyberete jednu konkrétní barvu a telefon poté pořídí snímek, který je až na zvolenou barvu černobílý. Každý asi zná ony typické snímky z New Yorku, které jsou až na žluté taxíky černobílé - přesně takto fotí i režim „Přímá barva“. Tedy, alespoň se snaží. Sem tam mu unikne ještě jiný barevný odstín, takže na fotce máte barev více, než chcete. Hodila by se třeba i možnost manuálně „odbarvit“ místa, která jste chtěli mít také černobílá, jen se vám zkrátka připletla do záběru. Ale jinak snahu hodnotíme pozitivně a občas se dá takto pořídit i skutečně zajímavý snímek.

Bohužel jsme se při testování setkali s nevysvětlitelnou chybou, která nám zabránila uložit 90 procent pořízených snímků v režimu „Přímá barva“. Fotoaparát tyto snímky ukládal v běžné barevné podobě a pouze malý zlomek z nich zaznamenal i v takto upravené podobě. Nepomohla aktualizace firmwaru, nepomohl restart telefonu ani aplikace fotoaparátu. Doufáme, že další systémová aktualizace tento problém vyřeší.



Baterie telefonu má kapacitu 3 000 mAh, což už je dnes takový běžný standard, za který nemůžeme ani chválit, ani jej moc kritizovat. Výdrž baterie postačí na den až dva dny provozu v závislosti na zátěži. Když jsme telefonu dali trochu více zabrat, zbyla nám večer jen drobná rezerva, naopak při menším využívání telefonu zbývalo trochu energie i na třetí den. Telefon podporuje rychlé nabíjení.



Ačkoliv je tento model povedený, líbivý a výkonný, vynášet jasný finální verdikt není tak úplně jednoduché. Moto X4 se se svou cenou 8 999 korun trefilo do kategorie, kde má poměrně hodně soupeřů. Třeba Honor 8 nebo loňský Samsung A5 2017 mají prakticky totožné specifikace, ale jsou ještě o tisícovku levnější.

Nepochybně zaujme uživatele, kteří chtějí mobil s prémiovým, byť tradičním designem, čistým Androidem a několika zajímavými funkcemi navíc jako třeba zmíněná gesta nebo podporou navigačního systému GALILEO. Naopak fotoaparát se nám ve výsledku jeví spíše jako rozporuplný právě kvůli druhému snímači, který je ve výbavě spíše „pro parádu“ a také kvůli rozpačité funkčnosti speciálního režimu filtrování barev. Kombinace operační paměti a datového úložiště by taktéž mohla být trochu lepší (4/64 GB namísto 3/32 GB).



Moto X4 zkrátka neurazí, a ti, kteří se pro tento model rozhodnou, z něj určitě nebudou zklamaní. Problémem je ovšem fakt, že telefon má neméně zajímavé alternativy z řad konkurence, na kterých v současnosti zákazník ještě ušetří. Bez nich by skutečně zazářil, ale v současnosti to má zkrátka těžké. Uvidíme, zda se na tento model v dohledné době nevyskytne nějaká zajímavá slevová akce, která by jej dostala do hry.