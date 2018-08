Slušná střední třída s příliš sebevědomou cenou. Test Motoroly G6 Plus

Když jsme telefon dostali do rukou, hned jsme si vzpomněli na blízkého sourozence v podobě Motoroly X4, která se ovšem ukázala už téměř před rokem. Moto G6 je v podstatě verzí modelu X4 pro rok 2018 díky protáhlému displeji, ovšem jinak je zde vylepšení jen poskrovnu. Naopak stále v několika (byť nevýrazných) ohledech na svého loňského sourozence nestačí. A situací pak ještě zamíchají ceny obou modelů, které nejsou nijak propastně rozdílné.



Když se na Moto G6 Plus podíváme jako na samostatný model, dá se zkrátka označit jako velmi slušná střední třída. Telefonu nechybí nic zásadního, velkým a protáhlým displejem ctí trend letošního roku, design je i jinak zajímavý, výbava na střední třídu bohatá, čistý systém Android s drobnými vylepšeními od Motoroly máme rádi, tak co tu tedy vlastně nehraje? Odpověď je prostá: vyšší cena a nepřehledná vlastní nabídka.



Motorola G6 Plus je skutečně řádné „plusko“. Velký 5,9palcový displej je obehnaný tenčími rámečky, ovšem jako celek v ruce rozhodně působí spíše mohutněji. Poměr stran 18:9 a rozlišení 2 160 x 1 080 pixelů dávají telefonu jasný „rok 2018“ dojem. To potvrzují i sklo na obou stranách těla telefonu, zaoblená záda a kovové boky. Už při prvním pohledu je jasné, že to není moc telefon pro ty, kdo mají malé a úzké kapsy.

K displeji nemáme výhrady, je to slušný a jemný IPS panel, na který se dobře dívá, a fakt, že Motorola sem tam některý ze svých modelů vybaví i lepším AMOLED panelem, výrobci nemůžeme pokaždé vyčítat. Ovládá se tlačítky na displeji, ale také lze využít i multifunkční čtečku otisků pod displejem, která umí i pohyby prstem po jejím povrchu zastat všechny funkce těchto kláves.

Přítomna jsou tradičně i šikovná ovládací gesta, která jsou ve výbavě většiny motorol už po několik generací. Zatřesením telefonem spustíte svítilnu, jeho rychlým otočením okolo svislé osy naopak fotoaparát. Není to nová věc, ale pokaždé jsme rádi, že tuto funkci vidíme. Displej také umí na vypnuté obrazovce zobrazovat údaje jako čas, datum a notifikace, ale je potřeba pokaždé tento režim „probudit“ třeba zamáváním rukou nad obrazovkou.

Co se výbavy a výkonu týče, telefon pohání procesor Snapdragon 630 společně se 4 GB operační paměti. Vnitřní datové úložiště má kapacitu 64 GB. Telefon tak působí jako multimediální nástroj třeba i pro hráče, byť skóre 89 tisíc bodů ve výkonnostním testu AnTuTu naznačuje, že možná ne úplně každou graficky náročnou hru zvládne.

Zaujme také slot pro SIM a paměťovou kartu, který bez kompromisů nabídne pěkně dvě místa na SIM a třetí na rozšíření paměti vedle sebe. V konektorové výbavě nechybí nové USB-C a sluchátkový jack, dále ani NFC či nová verze Bluetooth 5.0.

Baterie má kapacitu 3 200 mAh, což není nijak závratná hodnota. Nicméně na jeden až jeden a půl dne provozu by měla postačit, ti šetřivější pak mají šanci, že se výdrž přehoupne i přes dva dny. Ve výbavě je i podpora rychlonabíjení.

Fotoaparát má Motorola Moto G6 Plus relativně slušný. Už na papíře vypadá zajímavě, na zádech najdete dvojici snímačů, ten hlavní má rozlišení 12 MPix a výbornou světelnost f/1,7 a pomáhá mu sekundární 5MPix (f/2,2), který má na starost lepší zpracování hloubky ostrosti. Přední fotoaparát má potom rozlišení 8 MPix a světelnost f/2,2. Moto G6 Plus je navíc přeborníkem i v tom, jak moc má vystouplou optiku fotoaparátu nad povrch zad. Na jednu stranu to vypadá stylově, ne každému se to však bude líbit.

Fotografiím pořízeným tímto telefonem nechybí detaily ani barvy, sem tam se však objeví šum, zejména při zhoršených světelných podmínkách. Není to telefon, který by fotoaparátem nějak závažně vystupoval z řady, ale rozhodně to není jeho slabé místo. Jako bonus pak poslouží třeba režim focení, kdy černobílý snímek doplní barva, kterou si právě zvolíte. Video umí natáčet až v rozlišení 4K.



Moto G6 Plus funguje na Androidu 8.0, který má několik jednoduchých úprav od Motoroly, ale v zásadě je uživatelské prostředí téměř identické s čistou verzí systému. V nabídce aplikací nicméně najdete pár nástrojů navíc, jmenovitě třeba nástroje od Motoroly, výběr obrázků na pozadí plochy, funkci Dolby Audio či sociální síť LinkedIn.

Telefon se prodává v několika barevných variantách: zlaté, šedé, světle a tmavě modré. Na českém trhu se lze zatím setkat nejčastěji s posledními dvěma uvedenými variantami.



Na úvod jsme naznačovali, že telefon má kámen úrazu, který je z části dán vyšší cenou 7 599 korun a z části hodně nepřehlednou nabídkou lepší střední třídy tohoto výrobce. Jednak tu máme právě model Moto X4, který je ve variantě 4/64 GB jen o 400 korun dražší, ovšem je navíc utěsněný proti prachu a vodě a má lepší přední fotoaparát. Nemá sice tak velký displej a baterie disponuje ještě o trochu nižší kapacitou, jinak jsou si modely hodně podobné.

Tím to navíc nekončí. Podobný zástupce lepší střední třídy je i Motorola Z2 Play, která má sice trochu slabší procesor (Snapdragon 625) a pouze jedno oko zadního fotoaparátu a opět trochu menší displej, do karet mu však hraje podpora přídavných modulů Moto Mods a také o tisícikorunu nižší cena. Co z toho si vybrat? Ve výsledku je to jen na preferenci zákazníka, co z výbavy výše zmíněných tří modelů vyžaduje a co naopak ne.

Tím nechceme říci, že by G6 Plus byl vyloženě zbytečným modelem, naopak jde o slušně vybavený kus, který zaujme ne jednou, ale hned několika funkcemi, jako jsou právě ovládací gesta, čistý Android, velká obrazovka a příjemný design.



Ovšem optikou výběru mobilu okolo 7,5 tisíce korun můžete sáhnout například po o více než tisícikorunu levnějším Xiaomi Redmi Note 5, který má v mnoha ohledech nad modelem G6 Plus navrch (lepší baterie, výkonnější procesor), o 600 korun levnějším Huawei Mate 10 Lite nebo si naopak pár stovek připlatit za výrazně vybavenější Xiaomi Mi A2. Všechny varianty nám připadají jako lepší volba.