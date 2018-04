Ideál levného a výborného smartphonu. Recenze Motorola Moto E

Motorola Moto G v mnohém změnila náhled na telefony střední třídy. Za přijatelnou cenu přinesla HD displej, čtyřjádro a dobře odladěný Android bez větších úprav. Teď se o něco podobného pokouší Motorola s ještě levnějším typem Moto E. Ten se v USA prodává za 129 dolarů, tedy v přepočtu asi 2 600 korun. V Evropě je cena už trochu vyšší, Moto E se dá na portálu Amazon koupit za 119 eur, tedy asi 3 300 korun.

K tomu je potřeba připočíst poštovné a cena se vyšplhá na zhruba 3 500 korun. Na českém trhu se ani tento smartphone od Motoroly oficiálně neprodává, značka tu nepůsobí. Nicméně příležitosti se chopily různé internetové obchody, mezi nimi třeba Czc. Ten však nasadil cenu 4 000 korun, která se už nebezpečně blíží lepší a vybavenější Moto G. Pokud nemusíte vyloženě šetřit, Moto G je určitě lepší volbou, v každém ohledu toho nabídne více. Ideální je ještě počkat na uvedení LTE varianty, která má i slot na karty microSD, jenž původnímu modelu chybí.

Slot má i Moto E. Ta je atraktivní volbou v případě, že cenu dovedete udržet blízko té americké – pak rozhodně lepší telefon nenajdete, šetřit a kupovat ještě levnější modely už v podstatě nemá smysl. V praxi nás až neskutečně překvapilo, jak malý praktický rozdíl je mezi Moto G a Moto E. Levný model Motoroly se tváří jako mnohem dospělejší smartphone, než jakým na papíře je.

Vzhled a konstrukce: osvědčené křivky

Když jsme Moto E vybalovali z krabice, téměř jsme přístroj nerozeznali od dražší Moto G. Základní křivky a pojetí designu jsou u obou smartphonů shodné, liší se jen konkrétní proporce a některé detaily. Zaoblené rohy i oblá záda, díky kterým smartphone hezky padne do dlaně, tu zůstávají zachovány. Telefon působí bytelným dojmem, ostatně sama Motorola na to uživatele láká. Krom kvalitního zpracování a škrábancům odolného skla Gorilla Glass 3 se telefon chlubí i určitou úrovní odolnosti vůči vodě.

Plusy a mínusy Proč koupit? příznivá cena

povedený displej

odladěný a svižný systém

elegantní design

dobrá výdrž baterie

Proč nekoupit? chybí čeština v systému

špatný fotoaparát

nevýměnná baterie Kdy? V prodeji Za kolik? V přepočtu asi 3300 Kč

Výrobce nespecifikuje přesné IP krytí, nicméně tvrdí, že Moto E odolá nějakému tomu dešti či postříkání vodou. V praxi jsme to samozřejmě nezkoušeli, nicméně alespoň tato tvrzení výrobce dávají naději, že s životností na tom Moto E nebude špatně. V ruce uživatele překvapí relativně vysoká hmotnost zařízení, 142 gramy jsou znát, nicméně přispívá to spíše k pocitu solidnosti z celého smartphonu.

Telefon k nám dorazil i s dvojicí krytů. Objednávali jsme černé provedení, takže dorazil s černým zadním krytem a také s bonusem v podobě krytu v malinovém provedení. Barev krytů je dostupná celá řada, standardně však bude většinou v balení jen kryt v původní barvě telefonu – krom černé to může být ještě bílá. Černý kryt má trochu měkčený povrch, barevný kryt měkčení nemá. Ani tak ale telefon nepůsobí levným dojmem.

Jednoduché tvary nejsou téměř ničím rušeny, na těle najdeme jen málo ostatních prvků. V černém provedení je Moto E docela konzervativní smartphone, barevné kryty hodně vzhled telefonu oživí a udělají z něj mnohem výraznější a atraktivnější kousek. Dlužni jsme vám ještě konkrétní rozměry telefonu: ty jsou 124,8 x 64,8 x 12,3 mm. Moto E tedy není žádný drobeček, ale také to není přerostlý smartphone. Tloušťka telefonu ve vás obavy vyvolávat nemusí, díky hezkému zaoblení ji ani nepoznáte.

Displej a ovládání: svižný android bez potíží

Motorola Moto E použila podobný recept jako Moto G i u samotného systému. Je tu nový Android 4.4.2 KitKat s minimem úprav. Oproti Moto G používá model E výrazně slabší hardware, avšak není to nijak zásadně znát. Dvoujádro Snapdragon 200 s taktem 1,2 GHz má pro běh systému dostatek výkonu, u Motoroly nešetřili na RAM, ta má i nadále kapacitu 1 GB. Android je tu tak svižný a plynulý téměř bez jakýchkoli zaškobrtnutí.

Samozřejmě v náročných aplikacích může být výkon trochu nedostačující, ale dobré odladění telefonu znamená, že v drtivé většině případů bude uživatel více než spokojen. Displej Moto E dostal úhlopříčku 4,3 palce, rozlišení je qHD, tedy 540 x 960 pixelů. Ani jeden z parametrů není kdovíjak světoborný, ale v praxi stačí. Velikost displeje je tak akorát pro ty, kdo nechtějí přerostlý smartphone, rozlišení není z nejjemnějších, ale na dané úhlopříčce je to solidní porce. A navíc většina chytrých telefonů v podobné cenové hladině bude mít jen WVGA displej, oproti němu je qHD přeci jenom krok kupředu.

I když - krok to není tak zásadní, displej prostě není tak ostrý a jemný, jako u dražších smartphonů a pokud vám jde především o jemnost zobrazení, není Moto E ideální volbou. Nám však displej vyhovoval, líbí se nám jeho další parametry, má velmi příjemné barevné podání, hodně dobré pozorovací úhly a i čitelnost na slunci je velmi dobrá. Nechybí tu ani automatická regulace podsvícení, která funguje citlivě přesně podle potřeb.

Ovládání mají opět na starosti klasická virtuální tlačítka ve spodní části displeje. Ta jsou v klasickém továrním rozložení, Motorola v tomto případě naštěstí neexperimentuje. Hardwarová tlačítka má telefon jen na boku, je tu kolébka pro ovládání hlasitosti a vypínací tlačítko. Stisk tlačítek je jistý.

Baterie: nevýměnná, ale vydrží

Baterie Moto E má kapacitu 1 980 mAh, což je v dané kategorii vcelku solidní kapacita. I přesto, že je zadní kryt telefonu snímací, baterie je do telefonu vestavěná napevno. Na místě ji drží jenom její plastové přemostění, proč Motorola zvolila toto řešení, není úplně jasné. Sloty na mini-SIM a microSD se nacházejí pod krytem na boku.

Slušná kapacita baterie v kombinaci s relativně nízkým rozlišením displeje a nepříliš výkonným hardwarem znamenají, že energie z akumulátoru neubývá nijak rychle. I při opravdu intenzivním používání jsme se bez problémů dostali na dva dny výdrže, většinou jsme však v praxi dosahovali tří dnů. A to jsme se opravdu při používání neomezovali. Moto E nás překvapila třeba i tím, že energii z baterie odsávala pomalu i při situacích, kdy jindy u mnohem vybavenějších smartphonů ukazatel stavu doslova mizí před očima, třeba hodinová navigace nezanechala na ukazateli v podstatě výrazně viditelnou stopu, podobně úsporně se Moto E chovala v režimu wi-fi hotspotu.

Telefonování a zprávy: česky nemluví, ale píše

V sekci o operačním systému jsme nezdůraznili jednu problematickou vlastnost Moto E, telefon má pouze omezenou jazykovou sadu a naše mateřština v ní chybí. Pro ty, kdo cizím jazykům neholdují, tak může být ovládání telefonu trochu problematické. Česky však alespoň dovoluje systém psát, klasickou českou klávesnici v nastavení zvolit lze. Pak lze bez problémů psát zprávy i pomocí predikce tahy (obdoba Swype). Jak je však u Androidu obvyklé, při psaní tahy neumí SMS editor diakritiku při odeslání ořezat, což zkracuje zprávy na 70 znaků.

Klávesnice je tu klasická androidí, to samé platí i pro další funkce ohledně telefonování a práce se zprávami. Aplikace pro telefonování má trochu komplikovanější přístup ke kontaktům, je potřeba do ní vstoupit a pod seznamem posledních hovorů zvolit položku All contacts. Samozřejmě lze začít vyhledávat pomocí číselníku a slovníku T9, pak ručně kontakty procházet nemusíte.

Absence čelní kamery znamená, že telefon si neporadí s videohovory, ty běžné v sítích mobilních operátorů používá dnes málokdo, ovšem různé videochaty v rámci moderních instant-messagingových aplikací jsou čím dál populárnější a v tomto případě si je neužijete. Za zmínku stojí ještě hlasitý reproduktor Moto E, ten dovede být opravdu pořádně hlasitý, a to jak při telefonování tak při vyzvánění.

Po softwarové stránce je zajímavá aplikace Motorola Assist, která umožní ztlumit automaticky vyzvánění v době schůzky v kalendáři. Aplikace dokáže přidat výjimky a některá další pravidla. Stejně tak lze automaticky vypnout zvonění v době spánku.

Organizace a data: levný s obvyklou sadou

Co se datové výbavy týče, Moto E dělá docela málo kompromisů. Od levného smartphonu zatím nemůžeme očekávat podporu LTE, ta tedy u Moto E chybí. Jinak je tu v podstatě vše, 3G, wi-fi ve standardech b/g/n i Bluetooth ve verzi 4.0 s podporou standardu LE s nízkou spotřebou. Telefon také dostal slot na paměťové karty.

Ten se bude hodit, vnitřní paměť má totiž kapacitu pouhé 4 GB a po nainstalování námi obvykle používaných aplikací jsme kapacitu téměř celou vyčerpali. Řešením je tedy použít kartu a některé (třeba ty méně často využívané) aplikace instalovat na ni. Totéž platí pro ukládání fotografií. Motorola má pro uživatele ještě jedno řešení, k telefonu dostane uživatel zdarma 50 GB na úložišti Google Drive.

Softwarová výbava telefonu je vcelku základní, výrobce ponechává v co největší míře vše na vůli uživatele. Aplikace Motorola Migrate umožní snazší přenos dat z jiného smartphonu. Kromě sestavy klasických Play funkcí a služeb tu toho navíc moc není, což je vzhledem k omezenému množství paměti vlastně docela dobře.

Zábava: jenom do počtu

V zábavní oblasti se nejvíce projevuje šetření. Moto E například dostala jen obyčejný fotoaparát s rozlišením 5 megapixelů, ovšem bez automatického ostření či přisvětlovací diody. Výsledné snímky jsou dost nevalné kvality, byť za dobrého osvětlení se běžné scény mohou vydařit. Jenže fotit bližší předměty nemá téměř smysl, stejně jako nemá význam příliš fotoaparát zkoušet v horším osvětlení.

Aplikace i ovládání fotoaparátu jsou shodné jako u Moto G, takže je tu kladen důraz především na jednoduchost a snadnou ovladatelnost než na všemožná uživatelská nastavení. Fotí se dotykem na displej, foťák je v tomto případě docela rychlý, což je důsledkem absence ostření.

Z další výbavy toho opět očekávat mnoho nemůžeme. Telefon nemá v balení ani sluchátka. Základní hudební přehrávač tu je, telefon má i FM rádio. Hry a další zábavní aplikace a obsah však musí uživatel hledat v obchodě Google Play.

Shrnutí: levný ideál

Motorola Moto E je opravdu povedený cenově dostupný smartphone. Příjemně nás překvapil především výdrží baterie, docela solidním displejem a především suverénním výkonem při samotném používání. Bohužel telefon není oficiálně určen pro český trh a to se projevuje na absenci lokalizace do našeho jazyka. Cena Moto E na našem trhu je také o dost vyšší než lákavá cenovka na americkém trhu. I tak je to však hodně atraktivní kousek.

Jeho velkým konkurentem je však paradoxně stájová kolegyně Moto G, která není o moc dražší a přitom je přeci jenom vyspělejší. Mezi ostatními levnými telefony na našem trhu však Moto E dost vyniká. Zajímavou sokyní jí může být třeba nová Nokia Lumia 630 (či 635) s možností podpory dvou SIM nebo LTE (u typu 635). Nokia má sice nižší rozlišení displeje a šetří třeba na absenci automatické regulace podsvícení, ovšem opět funguje svižně a potěší třeba manuálním nastavením fotoaparátu (byť stále bez diody).

Soupeřem Moto E může být i androidí Nokia X s cenou 3 290 korun – ta má však podstatně horší výbavu i displej než motorola. To už by byla lepší volbou výprodejová Lumia 520, kterou u nás seženete reálně za ceny, za které se v USA prodává Moto E. Malá lumia je podle nás i po více než roce jedním z nejlepších levných smartphonů na trhu, nevýhodou je jen její bledší displej. Dalším ze soupeřů může být třeba Acer Liquid Z4 za 3 000 korun, vybírat můžete i z cenově dostupných modelů Alcatelu – třeba Pop C5 za stejné peníze, OneTouch Star za 3 290 korun nebo Idol mini za zhruba 3 500 korun. I tady však vždy dostanete horší výbavu, byť třeba u fotoaparátu si polepšíte.