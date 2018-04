Levné, veselé a barevné. Test Microsoft Lumia 435 a 532

Ani Lumie 435 a 532 nemůžeme považovat za nástupce kdysi opěvované Lumie 520, která nabídla za atraktivní cenu překvapivě solidní výbavu a ve své době byla ideálem mezi levnými smartphony. Oba modely totiž míří do ještě trochu nižších kategorií, čemuž odpovídá i nastavená cena. Ta je ale paradoxně trochu vyšší, než u Lumie 530, kterou novinky v podstatě nahrazují.

Investice těch několika stokorun se ovšem vyplatí, už třeba kvůli mnohem kvalitnějšímu displeji a lepšímu ovládání. Pro představu, Lumia 530 stojí oficiálně 2 190 korun, levnější novinka vyjde na 2 390 korun a typ 532 vyjde na 2 690 korun. Výbava modelů 530 a 532 je v podstatě shodná, novější typ nabídne jen několik drobností navíc. Ceny platí pro dvousimková provedení.

Plusy a mínusy Proč koupit? jednoduché ovládání

svižný systém

podpora dvou SIM

robustní konstrukce

Proč nekoupit? jen základní fotoaparát

oproti konkurenci vyšší cena Kdy? V prodeji Za kolik? 2 390 Kč (Lumia 435), 2 690 Kč (Lumia 532)

Obě novinky navíc vychází ze stejné konstrukce, jde očividně o pozůstatky experimentu jménem Nokia X – z původně androidích modelů podle všeho tyto novinky s Windows Phone vycházejí. Kromě drobných odlišností ve výbavě se liší jen minimálně, vlastně jen provedením vnějšího krytu.

Vzhled a konstrukce: veselé a barevné

Microsoft už delší dobu u svých smartphonů sází na výrazná barevná provedení po boku konzervativnějších verzí. Obě novinky jsou tak k dispozici v bílé a černé verzi a také v zářivé zelené a oranžové barvě. Ačkoli se Lumia 435 a 532 konstrukčně nijak neliší (jsou to opravdu stejné kusy plastu), ve specifikacích najdeme mírně odlišné rozměry. Je to dáno tím, že dražší 532 má kryt s trochu jiným řešením boků – ty jsou průhledné a materiál je mohutnější než u plastového levnějšího provedení.

V řeči čísel to znamená rozměry 118,1 x 64,7 x 11,7 mm u modelu Lumia 435 a 118,9 x 65,5 x 11,6 mm u typu 532. Jsou to v podstatě jen kosmetické rozdíly, ověřili jsme si, že telefony jsou opravdu konstrukčně identické a kryty lze vzájemně vyměnit. Telefony působí bytelným a solidním dojmem, konstrukce je povedenější než třeba vybavenější, ale dražší Lumia 535.

Nečekejme žádný luxus, ale hranatá plastová těla obou levných lumií působí sympatickým dojmem, na nic si nehrají. Kryty sedí na těle pevně, pokud bude uživatel potřebovat často přistupovat třeba k SIM kartám ukrytým pod baterií, chce to natrénovat grif, kterým se kryt docela snadno sejme, jinak drží jako přibitý.

Displej a ovládání: drobné rozdíly

Microsoft sice rozšířil možnosti systému Windows Phone a tak třeba dostupná Lumia 535 může mít qHD displej, ale u nejlevnějších modelů musíme počítat jen se základním WVGA rozlišením, tedy 800 x 480 pixelů. Na čtyřpalcové úhlopříčce je vcelku snesitelné, důležitější je, že tentokrát displeje mají solidní barevné podání a dobrou čitelnost venku na slunci, což byly zásadní nedostatky typu 530. Na slunci také umí telefon automaticky zapnout mód vyššího kontrastu pro lepší čitelnost za opravdu ostrého osvětlení. Funguje to výborně. Pozorovací úhly sice nejsou kdovíjak široké, ale barvy z úhlu degradují méně než u staršího levného typu. Nechybí tu automatická regulace podsvícení displeje.

Obě novinky mají displej v podstatě shodný a na danou kategorii docela solidní. Dražší typ 532 se od levnějšího modelu 435 liší výkonnějším hardwarem. Oba telefony sice dostaly procesor z řady Qualcomm Snapdragon 200 a taktem jader 1,2 Ghz, levnější model má však jen dvoujádro, dražší se spoléhá na čtyři jádra. Upřímně, v praxi jsme při běžném používání rozdíly nezaznamenali, na druhou stranu třeba v některých hrách už může být rozdíl ve výkonu trochu znát. V dané cenové kategorii ovšem asi nebude rozdíl hrát velkou roli. Oba levné smartphony dostaly možná trochu překvapivě plný 1 GB operační paměti, což je má nejspíš lépe připravit na přechod na chystaná Windows 10.

U obou smartphonů oceňujeme, že zůstaly u senzorových ovládacích tlačítek namísto virtuálních, pro začínající uživatele je to méně matoucí řešení. Lumia 532 ovšem překvapí přítomností funkce Glance Screen, díky které lze i na zhasnutém displeji přečíst čas a něktré další informace, třeba o zameškaných událostech. Jinak jsou oba modely klasikou s Windows Phone 8.1.

Baterie: jsou si rovni

Stejný konstrukční základ se projevuje i v tom, že obě novinky dostaly shodný akumulátor s kapacitou 1 560 mAh. Výdrž nijak nevybočuje z běžných zajetých kolejí, v praxi jsme u obou modelů dosahovali zhruba dvou dnů na jedno nabití, při klidném používání se ovšem dá dostat i na dvojnásobek. Teoreticky by mohla mít levnější Lumia 435 trochu lepší výdrž kvůli slabšímu hardwaru a třeba absenci Glance Screen, my jsme ovšem v praxi zásadní rozdíl nezaznamenali.

Běžné funkce: to základní s Windows

Podpora dvou SIM a 3G jsou asi funkčním maximem, které můžeme od levných Windows Phone smartphonů očekávat. Ve výbavě nenajdeme nic překvapivého a ani vlastně nic zásadního nechybí. Z hlediska ovládání se nám líbí možnost spojit ovládání hovorů či zpráv z obou SIM do jedné dlaždice, nebo je naopak nechat oddělené, podle toho, co majitel potřebuje a co mu vyhovuje.

Těžko hledat nějaké funkce, které lze v běžné sestavě vypíchnout. Nechybí tu třeba FM rádio nebo tradiční aplikace Here Mapy, které umožňují stáhnout data pro off-line použití. Co se paměti týče, oba modely dostaly 8 GB vestavěné paměti, pro uživatele je od počátku k dispozici něco přes 3,5 GB místa. Wi-fi a bluetooth jsou tu samozřejmostí, podpora NFC naopak chybí. Je tu i slot na karty microSD.

Fotoaparát: opět jen základ

Jestli najdeme někde ve výbavě obou levných lumií větší rozdíl, pak je to právě u fotoaparátu. A to i přesto, že oba modely mají i v této oblasti jen základní sestavu. Chybí tu totiž automatické ostření nebo přisvětlovací diody, to by byl asi moc luxus. Rozdíl je tedy v tom, že levná Lumia 435 má fotoaparát s rozlišením 2 megapixely, dražší provedení 532 má pětimegapixelový snímač.

Fotografie z Microsoft Lumia 435

Ani u jednoho ze smartphonů tak nemůžeme očekávat kdovíjaké výkony, typ 435 má foťák opravdu spíš jen do počtu. Ale výsledky z typu 532 dovedou občas příjemně překvapit, k dosažení dobrých výsledků v obou případech pomáhá i aplikace Lumia Camera, která dovoluje manuální ovládání parametrů focení. Ani typ 435 netrpí brutálními vadami obrazu, fotoaparát si třeba rozumně poradí i s kontrasty a protisvětlem.

Fotografie z Microsoft Lumia 532

Shrnutí: levné volby

Modely Microsoft Lumia 435 a 532 jsou typické levné přístroje s Windows Phone, které dokazují, že i na slabém hardwaru funguje tento systém dobře. Napravují řadu chyb staršího typu 530, který se ale dnes prodává levněji. Budou však trochu lepší volbou pro budoucnost, už třeba proto, že mají více RAM a tak se u nich nejspíš rychleji a snáze dočkáme updatu na Windows 10.

Jsou to jedny z nejlevnějších smartphonů s operačním systémem od Microsoftu a patří celkově do té nejnižší kategorie na trhu. Jenže konkurence přeci jen za podobnou cenovku nabídne trochu více výbavy a voleb, na druhou stranu lumie jsou bezproblémové a funkční stroje. Nabízejí určitou jistotu, zatímco především smartphony agresivních čínských značek mohou budit tu a tam nedůvěru. Levná konkurence má samozřejmě v drtivé většině operační systém Android.

Z konkurentů můžeme jmenovat například Acer Liquid Z200 s podobnými parametry jako levnější lumia, jen s menší RAM a pamětí a foťákem s ostřením i bleskem, byť se stejně nízkým rozlišením. Stojí necelé dva tisíce korun. Stejně stojí třeba Alcatel OneTouch Pop D3 s obdobnými parametry. Za dva a půl tisíce lze pořídit třeba „český“ Cube1 G44. Huawei nabídne smartpone Y330 rovněž za dva tisíce korun, Kazam má za necelých 1700 korun model Trooper2 4.0.

Lenovo nabízí levný typ A319. V podstatě ale platí, že žádný z androidích konkurentů ničím obzvlášť nevyniká, jen jsou levnější než lumie. Ty ale působí trochu dospělejším dojmem, co se samotného systému týče. A budou pro začínající a méně náročné uživatele možná trochu srozumitelnější.