Android za čtvrt milionu. Exkluzivní test Vertu Ti

Vertu Ti je zcela nový, právě představený chytrý telefon luxusní značky. Ta již není v majetku finské Nokie a samostatnost využila k tomu, že na poslední chvíli u chystaného modelu změnila operační systém. Vertu tak již nejde ve stopách Nokie a nejnovější smartphone značky využívá operační systém Android, konkrétně ve verzi 4.0 Ice Cream Sandwich. Značka navíc slibuje brzkou aktualizaci na Jelly Bean.

Nové Vertu rozhodně není smartphone pro každého. Krom svébytného designu, který bude vyhovovat lidem se specifickým vkusem, je Vertu Ti především hodně drahá záležitost. Základní model, který jsme měli možnost exkluzivně otestovat v běžném provozu, totiž stojí 230 000 korun. Jak je obvyklé, firma nabídne i daleko dražší verze, než je ta v kombinaci titanu, kůže a leštěné keramiky. Cena se tak snadno může vyšplhat i na více než půl milionu korun.

Zároveň je Vertu Ti doposud tím nejvybavenějším telefonem značky. V mnohém se vyrovná špičkovým smartphonům dneška, avšak s jednou výjimkou. Vertu nepodlehlo trendu obřích displejů a jeho zobrazovač tak má úhlopříčku "jen" 3,7 palce a WVGA rozlišení (480 x 800 obrazových bodů). Dvoujádrový procesor s taktem 1,7 GHz mu však dodává výkon odpovídající například Samsungu Galaxy S III. Telefon má osmimegapixelový fotoaparát, paměť má vnitřní kapacitu 64 GB a nechybí třeba technologie NFC.

Výbava přitom není u telefonů Vertu to hlavní. Zákazníci oceňují především zpracování a materiály, které nemají ve světě mobilních telefonů obdoby. A neopakovatelné jsou také služby, které Vertu svým klientům nabízí. I ty se s modelem Ti dočkaly několika vylepšení.

Vzhled a konstrukce – precizní ruční práce

Zatímco v oblasti hardwaru i operačního systému přináší Vertu u Ti oproti stávajícím modelům zásadní změny, v oblasti vzhledu nijak neexperimentuje. Design telefonu vychází ze stávajících modelů a Ti zcela jasně zapadá do modelové řady výrobce. V podstatě jde o nástupce prvního dotykového kousku Vertu Constellation T, oba přístroje se však budou prodávat zároveň. Vertu Ti je totiž podstatně dražší.

Krom linek z Constellation T si bere novinka prvky vzhledu i z luxusní řady Signature, které je cenově velmi blízká. Je tu i další podobnost: na zadní straně štítku, který kryje slot na SIM, je podepsán pracovník, který osobně ručně celý smartphone sestavil.

Pro telefony Vertu jsou typické linky do V, u novinky Ti jsou tentokrát podstatně více rozevřené než u starších typů, stále jsou však zcela charakteristické. Do špičky je tvarovaná spodní část telefonu, štítek okolo sluchátka i štítek na zadní straně nebo uspořádána tlačítka pod displejem.

Snad žádná z vnějších částí telefonu není vyrobena z nějakého obyčejného materiálu. Kovové části, a že jich tu je hodně, jsou vyrobeny z titanu, který se vyznačuje výjimečnou pevností a je odolný proti poškrábání. Zajímavostí je, že titanové části mají dvojí povrchovou úpravu. Část je leštěná, část broušená, což dává vyniknout množství tvarů, které se na těle telefonu nachází. Většinu plochy zad telefonu kryje jemná kůže, která přechází i přes horní a spodní hranu, v dolní části se dostane až na čelní plochu telefonu.

Nad displejem je tradičně štítek z leštěné keramiky a displej samotný samozřejmě musí krýt i safírové sklíčko. Je to mimochodem největší kus safírového krystalu, jaký kdo kdy sériově vyrobil. Krycí sklo displeje je extrémně tvrdé a tudíž odolné proti poškrábání (poškrábe ho jen diamant). Sami jsme se při testu k telefonu nechovali zrovna v rukavičkách, vynikající zpracování a exkluzivní materiály však znamenají, že i po dvou týdnech používání vypadá telefon jako nový. Jenom je potřeba si zvyknout na to, že vyžaduje častější leštění. Nevýhodou safírového skla je, že se více upatlává.

U telefonů Vertu oceňujeme i vynikající stisk tlačítek. Byť jich je u Ti pomálu, platí to i zde, byť s jednou malou výjimkou. Vypínací tlačítko na vrchu telefonu má stisk precizní, je však trochu utopené v rýze kovového rámečku. Trojice tlačítek pod displejem, tlačítka pro regulaci hlasitosti nebo speciální tlačítko na levém boku však už fungují zcela perfektně. Především stisk a odezva tlačítek pod displejem jsou v dnešní době senzorových kláves nebo tlačítek virtuálních něčím zcela neobvyklým.

V ruce působí Vertu Ti hodně nezvyklým dojmem, může za to kombinace netradičního designu, špičkových materiálů a s nimi souvisejících hmatových vjemů a také vcelku vysoká hmotnost telefonu. Ta se pohybuje mezi 181 a 201 gramy v závislosti na verzi. Na danou úhlopříčku je Vertu Ti vcelku vysoký telefon, konkrétní celkové rozměry jsou 130,4 x 58,9 x 12,8 mm. Do ruky padne velmi dobře a při držení z něj sálá luxus.

Kvalita zpracování se jen těžko s něčím porovnává, tělo telefonu je daleko pevnější než u všech dnešních unibody smartphonů. Potvrzují to i firemní statistiky. Telefon například unese zátěž 50 kg a přitom se prohne o pouhý milimetr a nic se mu nestane.

Displej a ovládání – Android v hávu luxusu

První plně dotykový model Vertu, model Constellation T, byl vlastně takový neobvyklý symbianový telefon. Model Ti měl zřejmě původně dostat Windows Phone 8, odloučení od Nokie však nakonec znamenalo změnu na poslední chvíli. A Vertu Ti tak dostalo Android, který zřejmě může za to, že firma uvádí novinku na trh až nyní a nikoli v předvánočním termínu, kdy doposud nové modely obvykle představovala.

Telefon dostal Android 4.0 Ice Cream Sandwich, což je verze, která byla aktuální v době změny strategie firmy. Vertu však slibuje brzký update na nejnovější Jelly Bean a pak vždy na další verze systému, pokud to hardware dovolí. Uživatelé by navíc neměli žít v nejistotě. Jednou z luxusních vymožeností služeb Vertu by měla být aktualizace na novou verzi systému garantovaná do tří měsíců od jejího vydání. Výjimkou je samozřejmě aktuální Jelly Bean, který je na světě už půl roku a Vertu by mělo na tuto verzi svůj první androidí smartphone aktualizovat zhruba během měsíce.

Vzhled samotného systému se tím však příliš nezmění. A ostatně, na první pohled bude prostředí systému známé i uživatelům symbianového Constellation T. Design úvodní obrazovky, jednotlivých widgetů i ikon se totiž nese ve stejném stylu a i logika ovládání byla u Symbianu Belle hodně podobná Androidu, od kterého se nokiácký systém učil. Možná i proto se Vertu rozhodlo namísto hodně netypických Windows Phone použít android, prostředí bude uživatelům povědomé.

Uživatelé androidu tu budou jako doma. Co se úprav systému týče, u Vertu se zbytečně nepouštěli do velkých změn. To pomůže aktualizacím na nové verze systému, uživatelské prostředí je vlastně čistý Android se sadou nových ikon, novým designem lišty označující pozici na domovské obrazovce a několika speciálními widgety. Je to tak trochu paradox, ale jeden z nejdražších a nejluxusnějších telefonů světa je tak zároveň hodně blízko geekovským zařízením Nexus s naprosto čistým androidem.

My to kvitujeme s povděkem, protože nehrozí, že by se grafická nadstavba zbytečně zadrhávala a tím zhoršovala pocit z používání telefonu. Prostředí u Vertu Ti je rychlé a funguje bez zádrhelů. A to jsme, prosím, testovali pouze předsériový prototyp a nikoli finální verzi. I proto nás hodně překvapil výkon samotného telefonu.

Jistě, papírově je na tom Vertu Ti hodně dobře, procesor Qualcomm Snapdragon S4 s taktem 1,7 GHz není žádné ořezávátko a 1 GB RAM je také slušná porce. Že však bude Ti držet krok se Samsungem Galaxy S III, to jsme nečekali. V benchmarcích byl tu o kousek lepší samsung, jinde zase mírně vedlo vertu, rozdíly jsou však malé a v průměru více ve prospěch luxusního modelu. A to i v případě testů, které zkouší hrubý výkon hardwaru a neberou v úvahu rozlišení displeje.

Třeba v takovém benchmarku Quadrant má totiž Vertu Ti oproti samsungu výhodu. Zatímco ten má HD rozlišení (720 x 1280 px), displej vertu s úhlopříčkou 3,7 palce má rozlišení 480 x 800 pixelů. To je asi jediná slabina luxusního smartphonu. Úhlopříčka je relativně malá, díky tomu je tak displej vcelku slušně jemný. Hustota 252 pixelů na palec není špatná hodnota. Jenže mobilu za čtvrt milionu by slušel přeci jenom o trochu špičkovější displej, alespoň s qHD rozlišením (540 x 960 obrazových bodů).

Co se dalších kvalit displeje týče, nemáme vůči němu mnoho výhrad, byť ani nemůžeme pět kdovíjakou chválu. Čitelnost na slunci je slušná, ale safírové sklo přeci jenom dává prostor odleskům. Podání barev není přehnaně jedovaté jako třeba u SuperAMOLED displejů, což zřejmě bude cílové skupině vyhovovat.

Uživatelské prostředí telefonu na našich screenshotech je v angličtině, Android však samozřejmě nabízí i další běžné jazyky, včetně naší mateřštiny. Důvod, proč jsme zůstali u anglického jazyka, jsou speciální funkce telefonu, které jsou vždy právě v tomto jazyce. Uživatelské prostředí jsme tedy přizpůsobili tomuto faktu.

Obvyklé funkce – jako u běžných smartphonů

Když odhlédneme od luxusních materiálů a vysoké ceny, je funkčně Vertu Ti vlastně vcelku běžný smartphone. Nabízí obvyklé funkce, na které jsou uživatelé dnešních špičkových smartphonů zvyklí. Androidímu vertu nechybí třeba NFC nebo Bluetooth 4.0. Osmimegapixelový fotoaparát s automatickým ostřením také podává velmi solidní výkony, ani tady se nemá špičkový smartphone Vertu zač stydět.

Co se například výdrže baterie týče, u námi testovaného prototypu byla spíše podprůměrná, za což mohla zřejmě nedokonale fungující automatická regulace podsvícení a možná několik dalších nedodělků, které by měly být nyní již odstraněny. I tak však zřejmě nebude Vertu Ti patřit mezi rekordmany ve výdrži. Telefon měl při našem náročném provozu občas potíže přežít perný pracovní den, to ale připisujeme zmíněnému nefinálnímu softwaru.

V běžné praxi nebude den výdrže problém, dostat se však na výrazně větší výdrž bude vyžadovat přeci jenom střídmější využívání telefonu. Viníkem tentokrát bude baterie s kapacitou jenom 1 300 mAh, což je v dnešním světě nadupaných smartphonů hodně podprůměrná hodnota. Vertu však ke svému telefonu dodává i externí baterii, kterou jsme zkoušeli už u modelu Constellation T.

Telefon nabízí 64 GB vnitřní paměti, do které lze přistupovat pomocí protokolu MTP. Rozšířit paměť nelze, avšak vestavěná porce je zcela dostatečná. Zastavme se ještě u vestavěné klávesnice. Na 3,7 palcovém displeji bude vyhovovat především jedincům s běžnými prsty, majitelé medvědích tlap budou raději používat klávesnici v režimu na šířku. Pro psaní delších textů je tato varianta rozhodně pohodlnější. Zajímavé je, že levnější symbianový model Constellation T umožňuje psaní pomocí predikce Swype, zatímco novinka s Androidem tuto možnost nemá. Přitom právě u Androidu odstartoval Swype svou slávu.

Luxusní funkce – osobní asistent i na chatu

Krom obyčejných funkcí však dostávají majitelé telefonů Vertu i exkluzivní funkce navíc, které u žádných jiných telefonů nenajdete. U novinky Ti pochopitelně nemohou chybět a firma připravila i několik vylepšení.

Tak například vyzváněcí melodie nahrané Londýnským symfonickým orchestrem nově znějí ze stereo reproduktorů s certifikací Bang & Olufsen. O kvalitní zvukový výstup se stará speciální membrána o rozměrech 11 x 15 mm, která je akusticky integrována do těla telefonu. Výsledkem je fakt, že podobně dobře znějící mobilní telefon budete na trhu hledat jenom těžko.

Další typickou záležitostí telefonů Vertu jsou speciální průvodci světem luxusu, ať už tím globálním nebo místním. Základním nástrojem jsou tu dva widgety, které přináší aktuální informace a tipy. Informace mají formu novinek ze světa luxusu a najdeme mezi nimi například i exkluzivní pozvánky na výjimečné akce. Chcete se dostat na premiéru nejnovějšího hollywoodského hitu? Stačí přímo z článku zavolat Vertu Conciérge a váš osobní asistent pozvánku zařídí. Chcete se dostat na ceremoniál předávání Oscarů a následnou VIP párty? Není problém, jen počítejte s tím, že tato legrace vyjde na 30 000 dolarů.

Všechny aktuální pozvánky uživatel vždy najde v aplikaci Life, která je dostupná jak v menu telefonu, tak po stisku tlačítka Vertu Key na levém boku přístroje. Krom přístupu k tomuto obsahu tu najdeme ještě zkratku ke službám Conciérge a Certainty. Jednotlivé sekce jsou přitom provázány tak, že kdykoli snadno tlačítkem menu může uživatel kontaktovat právě svého asistenta s žádostí, která souvisí s právě prohlíženým obsahem nebo s jakýmkoli jiným úkolem. Novinkou je, že krom dosavadních možností zavolat na linku Conciérge nebo napsat e-mail, je tu i možnost chatu.

Když tak například chcete zamluvit stůl v restauraci, jejíž profil si právě prohlížíte v části City Brief aplikace Life, stačí stisknout ikonu zvonečku a vybrat si preferovaný způsob kontaktu. V rámci chatu přitom není potřeba ani specifikovat, k čemu se vaše žádost vztahuje, obsluha na druhém konci vidí, že žádost přichází právě z daného profilu restaurace. Stačí tedy jednoduchá zpráva "Objednejte stůl na dnešní osmou hodinu večer" - a je to.

Specialitou je i aplikace Privileges, v níž najdou uživatelé seznam dalších exkluzivních nabídek, které jim přinesou něco navíc ve vybraných podnicích. Pod položkou Certainty najdeme krom služeb bezpečnostní agentury Protector services group (můžete si třeba na cesty objednat bodyguarda), i krátká aktuální shrnutí bezpečnostní situace ve všech zemích světa (rozdělená do tří úrovní – nízké, střední a vysoké riziko) a služby související se starostí o váš telefon. Tady se například skrývá možnost kontaktovat technickou podporu, která je schopna dělat zásahy do telefonu na dálku (něco podobného nabízí zákazníkům Vodafone) nebo třeba seznam doporučených aplikací.

Součástí celé péče o zákazníka je i prvotní kontakt ze strany služby Conciérge. Osobní asistent si se zákazníkem potvrdí všechny kontaktní údaje, preferované způsoby kontaktování nebo třeba spojení na asistentku v kanceláři. Dále spolu mohou probrat i řadu detailů, jako jsou například cestovní návyky – ať už jde o upřednostňovaný způsob dopravy (vlaky, letadla) nebo obvyklé destinace. Probrat mohou i další zájmy.

Shrnutí – smartphone jako žádný jiný

Vertu Ti je hodně výjimečný smartphone a to i přesto (nebo právě proto), že nabízí v současnosti nejoblíbenější mobilní operační systém na trhu. Vertu, to je individualistický design, s ničím v mobilním světě nesrovnatelné materiály a pečlivé zpracování.

Ti k tomu přidává právě trochu té běžné jistoty androidu. Telefon je tak určen především zájemcům, kteří chtějí luxusní zboží, ale zároveň očekávají, že budou moci využívat všechny dnes tak obvyklé funkce a aplikace. To splní luxusní novinka beze zbytku a podobně jako u předchozího modelu Constellation T platí, že prakticky nemá konkurenci.

Pro běžného uživatele je však smartphone za čtvrt milionu téměř nepochopitelnou záležitostí. I my sami jsme například měli problém alespoň trochu vyzkoušet službu Conciérge. Její podstata je totiž v tom, že za vás někdo zařídí a dohledá to, co přes svůj smartphone většinou svedete sami. Na luxus toho, že takové věci dělat nemusíte (ale stále můžete), by se však dalo zřejmě celkem rychle zvyknout.