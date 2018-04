Trochu zpomalený elegán. Recenze LG Optimus L7

Zdálo se, že u LG nabrali správný směr a jejich smartphony budou stát za to. Ale ouha, model L7, který je v podstatě nástupcem námi oblíbeného Optimus Black, v testu několikrát zavrávoral a ihned upadl do průměru.

Může za to především nedotažená implementace Androidu 4.0, otravně lesklé krycí sklo displeje nebo taková drobnost, jako chybějící vibrační odezva při stisku kláves a tlačítek.

Optimus L7 má pochopitelně i své kladné stránky. Mezi ně patří především elegantní design a kvalitní zpracování, dobrá výdrž baterie nebo přirozená barevnost displeje.

Vzhled a konstrukce – hranatý elegán

Po designové a konstrukční stránce nemáme LG Optimus L7 vůbec co vytýkat. Dle našeho názoru udělalo LG velmi dobře, že v době stále více se zaoblujících smartphonů se rozhodlo vyrobit v podstatě jednoduchý tenký kvádr. Design odlišuje telefon od většiny současné produkce, přitom je stále velmi elegantní a konzervativní, nejde o žádný křiklavý kousek. Právě vyváženost proporcí se nám na L7 líbí nejvíce.

Vzhled se inspiroval u luxusního modelu Prada, ale jen decentně, aby majitelé exkluzivního modelu neskuhrali, že utratili své peníze zbytečně. Tohle by možná měl někdo říci designérům od Sony, kteří nakreslili své modely Xperia P, U a S v podstatě tak, že jen zvětšili nebo zmenšili měřítko. Ano, i celá řada Optimus L je možná vyrobena trochu přes kopírák, ale odlišení modelů je snadné a se špičkovými modely si elka nespletete. To ale není žádná výtka směrem k jejich designu, naopak. Oceňujeme, že levnější modely jdou svou vlastní, velmi elegantní, cestou.

U LG jsou, zdá se, experti na celotělové kryty baterie. Zadní kryt v podstatě tvoří celou plochu telefonu krom té čelní a rámečku displeje. Podobně to má i většina dalších modelů výrobce a my musíme konstatovat, že je to dobře. A to hned ze dvou důvodů. Ten první je opět estetický: na těle telefonu nejsou žádné zbytečné spáry navíc. Druhý je konstrukční, kryt obepínající celé tělo skvěle sedí na svém místě a slícování je téměř neuvěřitelně přesné.

I ta nutná spára mezi krytem a zbytkem těla je nicotná. Kryt jde přitom poměrně snadno odloupnout, takže během sundavání nehrozí poškození. Odnikud nevychází žádné pazvuky a nezdá se, že by měla konstrukce časem nějak povolit. Za zpracování si tedy tento model vyšší střední třídy zaslouží pochvalu.

V ruce je L7 vcelku příjemným kouskem, a to díky tomu, že tělo není přesný kvádr. Směrem k zádům jsou boky zkosené a zaoblené. To platí i pro spodní plochu, takže telefon se dobře drží v dlani. Naopak horní část je zcela plochá a kolmá na ostatní: takové řešení by mohlo v případě spodní hrany řezat do dlaně. LG Optimus L7 má hmotnost 122 gramů a jeho rozměry jsou 125,5 × 67 × 8,7 mm.

Displej a ovládání – velký IPS a pomalý Android

Velký 4,3 palcový IPS displej a Android 4.0 měly být hlavní chlouby nového LG. Jenže ani jedno nesplňuje zcela očekávání. Začněme displejem, který LG trochu zbytečně zabilo doslova zrcadlovým povrchem. Vypadá to moc hezky ve vypnutém stavu, kdy telefon poslouží opravdu jako vynikající kosmetické zrcátko. Snad v žádném jiném telefonu se lépe neuvidíte.

Jenže zrcadlové krycí sklo kazí celkovou čitelnost displeje, zbytečně degraduje jeho barvy a čitelnost na přímém slunečním světle je doslova mizerná. Pro dobrý požitek z displeje je tak nutné mít téměř neustále zapnuté podsvícení na maximum. Teprve pak vyniknou skvělé barvy displeje, které se do té doby za zrcadlem zdály jako hodně vybledlé.

Vybledlé nejsou, to možná tak v porovnání se zářivými AMOLED displeji konkurence. Jenže LG a jeho IPS panel získávají body právě za přirozené věrné barvy, které takříkajíc netahají za oči. Další komplikací z hlediska komfortní čitelnosti je chybějící automatická regulace podsvícení displeje.

Displej má na úhlopříčce 4,3 palce rozlišení 800 × 480 pixelů, takže jemnost je dostačující. V dané třídě za dané peníze je to asi největší displej, jaký lze dostat. I to může být pro mnohé uživatele plus.

Nevíme čím to, jestli LG podcenilo hardware, nebo nedokázalo odladit Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich, ale nejvíce nás na telefonu trápila jeho rychlost. Nebo spíše pomalost. Gigahertzový procesor a 512 MB RAM si prostě v podání LG s ICS moc nerozumí.

Telefon se zadrhával prakticky po každé, když měl udělat náročnější úkon. Z klidu ho rozhodila třeba i příchozí SMS zpráva nebo oznámení nového e-mailu. Rádi bychom věřili, že je to pouze problém našeho testovacího kousku. A nebo nezbývá doufat, že LG dokáže software zdokonalit. Jinak do té doby nemůžeme L7 doporučit.

Pozor, telefon se může z počátku zdát poměrně svižný, jenže po nainstalování řady aplikací dojde k výraznému zpomalení. Do každého testovaného telefonu přitom instalujeme zhruba stejnou sadu asi čtyřiceti programů, z nichž alespoň polovinu aktivně používáme. Je možné, že s některou konkrétní si LG neporozumělo, ale na druhou stranu u konkurence jsme na takové potíže nenarazili.

Příliš velkou chválu si nezaslouží ani sada tlačítek pod displejem. I když má telefon Android 4.0, LG se rozhodlo ponechat klasickou sadu hardwarového home tlačítka a senzorových kláves zpět a menu. Potud je všechno v pořádku. Potíž je, že senzorová tlačítka vedle displeje musí uživatel tápavě hledat. Řešením je napevno zapnout jejich podsvícení.

Baterie – solidní výdrž

Optimus L7 má vzhledem k použitému hardwaru relativně silnou baterii s kapacitou 1 700 mAh. Ta ve spojení s úsporným IPS displejem a úspornými kroky v samotném novém Androidu propůjčuje telefonu velmi solidní výdrž na jedno nabití baterie.

Když jsme L7 používali jako hlavní telefon s neustále zapnutou wi-fi (a NFC), posílali z něj a četli na něm mnoho desítek e-mailů denně, půlhodinku surfovali a několikrát denně telefonovali a poslali řadu zpráv, stejně telefon vydržel na jedno nabití dva dny. Když se odporoučel do role druhého mobilu s datovou kartou, který slouží jen ke čtení a psaní e-mailů a občasné surfování po webu, výdrž se ještě vylepšila a tři dny nejsou nereálné. Skvělý výsledek.

Telefonování a zprávy – nevibrující klávesnice

Výbava pro telefonování a práci se zprávami je u LG Optimus L7 zcela standardní a poplatná použitému operačnímu sytému. LG tradičně používá pro zadávání textu svou klávesnici, která je hodně podobná té z iPhonu. Je tedy pro psaní velmi pohodlná, což ještě umocňuje velká úhlopříčka displeje. Na druhou stranu stále naprosto nechápeme, kde výrobci mobilů přišli na to, že čárka je naprosto nepotřebné interpunkční znaménko. Jak jinak si vysvětlovat, že ji řada z nich, a LG nevyjímaje, odsouvá do sady numerických a speciálních znaků a na samotné klávesnici jí prostor nedají.

Zásadním nedostatkem klávesnice L7 je ale něco jiného. A to chybějící vibrační odezva. Jistě, řada uživatelů se bez této pomůcky obejde, ale mnoho si na ni zvyklo a nedovede si bez ní snad ani psaní na dotykové klávesnici představit. U LG Optimus L7 se bohužel vibrace klávesnice nikde zapnout nedají, uživatel si musí případně vystačit se zvukovou odezvou. Přitom telefon sám vibruje třeba při vyhledávání v kontaktech na alfanumerické klávesnici pomocí T9.

Ke kvalitě hovoru, práci s kontakty nebo dalším běžným telefonním činnostem nemáme žádné výtky. Přítomnost NFC například umožní snadno sdílet kontakty s dalšími uživateli, už aby tuto funkci měly všechny telefony.

Organizace a data – NFC jako bonus

Právě funkce NFC je asi jedinou zvláštností v jinak standardní datové a organizační výbavě. Musíme ale také ocenit, že u LG nepodlehli současným trendům rušení slotů pro paměťové karty, microSIM slotům a dalším moderním záležitostem. Optimus L7 je tak z tohoto hlediska pohodovým smartphonem, na jaký jsou uživatelé zvyklí.

Ve standardu nenabízí LG kdovíjakou porci paměti, ale 4 GB, z nichž asi 2,7 jsou dostupné uživateli, mohou na nějakou dobu stačit. Pak stačí sáhnout po paměťové kartě libovolné kapacity. Vzhledem k přítomnosti Androidu 4.0 nemá telefon klasické USB Mass Storage, které je v poslední době na ústupu. Nahrazuje ho režim MTP pro synchronizaci multimédií, ve kterém je telefon v průzkumníku ve Windows bez problémů viditelný. Kdo ale rád pracuje se souborovými manažery, má smůlu a otázkou zůstává i spolupráce s dalšími operačními systémy.

Klasické funkce jako HSPA, wi-fi a další jsou součástí výbavy. Líbí se nám jednoduché ovládání pomocí panelu rychlého nastavení. Ten se objeví po stažení horní notifikační lišty, jako je tomu u řady konkurentů. U LG je rozdíl ten, že jsou tu čtyři ikony nejčastěji používaných funkcí (zvuk, wi-fi, Bluetooth a GPS), zkratky lze ale snadno vyměnit za jiné. Pokud tedy bude uživatel často vypínat a zapínat NFC, může jím nahradit některou z ikon.

Zábava – jen průměr

Ani zábavní výbava není nijak odlišná od normálu. Hry v základní výbavě chybí, těch ale najdeme v Android Marketu až až. Hudební přehrávač je vcelku standardní, LG už delší dobu své telefony vybavuje také slušným videopřehrávačem, který zvládne i DivX videa. Optimus L7 není výjimkou. Ve výbavě najdeme i FM rádio.

Klasickou zábavní funkcí je pochopitelně fotoaparát. Má rozlišení 5 megapixelů, což je dnes v podstatě nutné minimum. Ale i s tímto počtem pixelů leckteré smartphony kouzlí. Optimus L7 k nim ale bohužel nepatří, snímky jsou spíše podprůměrné kvality. Nic na tom nezmění přítomnost přisvětlovací diody a automatického ostření. Za dobrého světla jsou snímky vcelku v pořádku, ale už tady se projevuje vysoká komprese snímků. Se zhoršujícími se podmínkami výrazně roste šum.

Fotoaparát ostatně nenabízí ani příliš složité možnosti nastavení, to ale na druhou stranu usnadňuje jeho samotné ovládání. Uživatel tak prostě může fotit a o nic se příliš nestarat. Trochu škoda je, že telefonu chybí mechanická spoušť. Video fotoaparát natáčí pouze v rozlišení VGA, což mimo jiné vypovídá o výkonnostním potenciálu celého telefonu.

Shrnutí – nebýt té pomalosti

LG Optimus L7 je v mnoha ohledech velmi sympatický mobilní telefon, líbí se nám především jeho design. Má ale i hodně stinných stránek, mezi nimi vyniká především pomalý systém. Pokud to není chyba našeho kusu, bude L7 o zákazníky bojovat jen velmi těžce.

Boj mu také ztíží cena, která je momentálně nastavena na necelých 8 500 korun. Ta leží mezi výprodejovou cenou skvělého Optimus Black (6 000 korun) a luxusního modelu Prada 3.0. Ten je jenom o necelých 1 500 korun dražší, což z něj rovněž dělá hodně zajímavou volbu.

Co se konkurence týče, může L7 soupeřit třeba se Sony Ericssonem Xperia Arc S, který stojí rovněž asi 8 500 korun. Za tuto cenu nabídne o mnoho lepší fotoaparát, vyšší výkon a atraktivní design. Dalším zajímavým soupeřem může být Huawei Honor se čtyřpalcovým displejem a cenovkou asi 7 000 korun. Opět nabídne vyšší výkon a lepší fotoaparát.

HTC a Samsung nemají přímého soupeře se zhruba čtyřpalcovým displejem a jednojádrovým procesorem.

