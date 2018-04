Laciný drobeček s velkými ambicemi. Recenze LG Optimus L3 II

Historie se stále opakuje a v případě loňského modelu L3 a dnes představované druhé generace to platí dvojnásobně. LG si opět dalo záležet na rychlosti uživatelského prostředí, úpravě téměř nejnovějšího Androidu 4.1.2 a velmi malých rozměrech. Horší už je to však s výdrží baterie, kdy zůstaly tři dny jako u předchozího modelu nedostižným cílem. Za všechno může nejspíše rychlejší procesor s taktem 1GHz.

Bohužel si znovu musíme postěžovat na displej s rozlišením pouze 240 × 320 pixelů, což je i při úhlopříčce 3,2 palce stále tragédie a doufejme, že příští generace zařízení z této třídy o něco povznesou uživatelský zážitek. V podobně pochmurném tónu by se dalo hovořit rovněž o fotoaparátu.

Plusy a minusy Proč koupit? rychlost uživatelského prostředí

výdrž baterie

malé rozměry

nízká cena Proč nekoupit? malé rozlišení displeje

nekvalitní fotoaparát

pomalá GPS Kdy? V prodeji Za kolik? 2 899 Kč s DPH

Cena se přitom pohybuje lehce pod třemi tisíci korunami, kde je však řada především čínských výrobců, kteří nabídnou někdy i o něco lepší technické parametry.

Vzhled a konstrukce – falešný kov

Model L3 II je oproti svému staršímu bratříčkovi přísně zakulacen a ostré hrany byly odstraněny. Telefon tak ztratil na své unikátnosti mezi ostatními konkurenčními modely, což považujeme za velkou škodu. Zadní strana zařízení je plastová a pouze se zdá, že by ji tvořil kartáčovaný kov. Jednak by cenová hladina byla někde úplně jinde, ale především by se zvedla jinak příjemná hmotnost 110 gramů. Rozměry zařízení jsou 102 × 61 × 11,9 mm a telefon se hravě ztratí i v menších dlaních, s čímž musíte počítat samozřejmě při ovládání nebo psaní textů.

Na těle přístroje kromě obligátního vypínacího tlačítka a dvojice pro regulaci hlasitosti naleznete ještě průhlednou hardwarovou klávesu Domů, pod níž je umístěna stavová dioda. Dvojice Zpět a již přežitá klávesa Menu je v podobě senzorových tlačítek. Až na možná příliš tuhé tlačítko Domů nemáme k této sestavě žádné výtky. Příliš jisti si však nejsme pevností uchycení zadního krytu, který drží prakticky pouze v rámci bočních stran a jde příliš snadno vyháknout.

Vnitřní paměť zařízení je podle technických specifikací 4 GB a uživateli je přístupno zhruba 1,7 GB, což je opravdu malá část. Přitom v zařízení nejsou nainstalovány desítky dalších aplikací, jak to bývá někdy zvykem u konkurence. Paměťová karta se tak stává pomalu spíše nutností. V základním balení nic kromě nabíječky s odpojitelným USB kabelem a sluchátek nenaleznete.

Operační systém – rychlý android

S potěchou rádi sledujeme, že i do takto levných zařízení se již běžně dostávají procesory s frekvencí 1GHz (Qualcomm S1 MSM7225A), což je ve spojení s Androidem 4.1.2 zárukou opravdu plynulého používání. Bohužel LG již nezbyl čas na zapracování úplně nejnovější verze 4.2, které se možná dočkáme někdy v budoucnosti. Kapacita paměti RAM se zastavila na hodnotě 512 MB.

LG se nebálo uživatelské prostředí základního Androidu lehce upravit, připravit zkratky nejpoužívanějších funkcí do notifikační oblasti, přidat pár funkcí navíc a především použít daleko veselejší barvy. Užitečná bude rozhodně i funkce Quick Memo, kdy dojde k vyfocení aktuální obrazovky, na kterou můžete dopsat třeba poznámku a ihned poslat dál.

Displej a výdrž baterie – loňský rekord drží

O kvalitách displeje nejlépe vypovídají parametry 240 × 320 pixelů při úhlopříčce 3,2 palce, kterými byl vybaven už loňský model a žádný zázrak to nebyl. Letos se situace prakticky opakuje a kromě hrubšího rastru si postěžujeme na horší podsvícení a nevýrazné barvy. Na druhé straně konkurence nijak nezáří a pouze pár výjimek se může pochlubit rozlišením 320 × 480 nebo dokonce 480 × 800 pixelů.

Bohužel zůstal nepokořen i loňský rekord třídenní výdrže a letos se musíte spokojit se zhruba o půl dne až den horším výsledkem. Vše je samozřejmě dáno především způsobem používání.

Navíc u low-endového modelu jako je L3 II nejspíše nebudete využívat všechny multimediální funkce nebo hrát nejnovější hry, takže baterie by nemusela být pod takovým náporem jako u dražších kousků.

Model L3 II nabízí standardní paletu funkcí jako každý Android za posledních pár let. Ve výbavě je tak i například HSPA nebo GPS. K ní máme však poznámku týkající se nepřesnosti prvního zaměření a vůbec délky určení prvotní pozice, kdy jsme se dostávali běžně i nad jednu minutu. LG předinstalovalo pouze několik drobných aplikací jako je Polaris Viewer 4 nebo službu pro starší či nemocné Safety Care s nahlášením pozice v předefinovaných situacích. Potěšující je rozhodně i přítomnost FM rádia.

Zázrak by v této cenové kategorii od fotoaparátu s rozlišením 3 Mpix čekal pouze málokdo. Výslednou kvalitu snímků by rozhodně vylepšilo automatické ostření nebo přisvětlovací dioda, na což bohužel již v telefonu nezbylo místo. Fotografie jsou tak rozmazané a plné šumu a jinou než informační hodnotu jistě nikdy plnit nebudou.

Konkurence – rozhodují maličkosti

V takto nízké třídě zařízení o úspěchu či neúspěchu rozhoduje každých pár stokorun. LG začalo u modelu Optimus L3 II s cenou na velmi rozumné úrovni tří tisíc a většina konkurence se pohybuje spíše nad tímto limitem. Navíc L3 II nabídne téměř nejnovější verzi operačního systému a s tím související plynulé uživatelské prostředí.

Protivníci však poskytnou na první pohled daleko líbivější parametr v podobě dalších pixelů na displeji. Konkrétně jde například o modely Huawei Ascend Y210, ZTE Nova 3.5 nebo Sony Xperia tipo se dvěma SIM, které mají rozlišení 320 × 480 pixelů. Stejných 240 × 320 pixelů jako model L3 II pak mají například modely Samsung Galaxy Pocket nebo Galaxy Chat s hardwarovou klávesnicí. Pokud pár korun připlatíte, zkuste to risknout i s modelem Alcatel One Touch 993D.

Sony Xperia tipo dual Sony Xperia tipo dual je jednoduchý komunikátor s podporou dvou SIM karet. Dotykový displej má rozlišení 320 × 480 obrazových bodů, fotoaparát je 3,2megapixelový, postrádá ale automatické ostření i blesk. Hudební přehrávač doplňuje FM rádio s RDS. Samozřejmostí už je audio konektor 3,5 mm. 3 424 Kč s DPH