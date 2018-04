Android s LTE za dobrou cenu. Recenze LG Optimus F6

Na první pohled LG Optimus F6 ničím neohromí. Jednoduchý a elegantní design nemá žádné výrazné prvky, osloví však nejspíš velmi širokou skupinu zákazníků. Výbava také nehraje na žádná nej, vždyť třeba rozlišení displeje se nedostalo ani k metě HD, přitom v cenové kategorii okolo šesti tisíc korun už takové přístroje bez problémů seženete. Dvoujádrový procesor Snapdragon nebo pětimegapixelový fotoaparát také nebudí nějaká velká očekávání.

Ovšem podpora LTE sítí, NFC nebo přítomnost infraportu z něj dělají šikovného společníka pro nadcházející dobu. LTE u nás (snad) poroste rychle a majitelé F6 tak budou mít v přenosech dat nezanedbatelnou výhodu. Přitom podobně vybavených telefonů za takové peníze u nás zatím mnoho nenajdete. LG si může s modelem F6 vytvořit zajímavý náskok, čímž by se trochu nenápadně mohl stát jakýmsi motorem návratu LG k významnější pozici na českém trhu.

Plusy a mínusy Proč koupit? podpora LTE

NFC a infraport

dobrá výdrž baterie

Proč nekoupit? starší verze Androidu

lesklé a kluzké plasty

nižší rozlišení displeje Kdy? V prodeji Za kolik? 6 000 Kč

K úspěšnému dotažení tohoto cíle by však mělo LG věnovat více pozornosti softwaru svých telefonů. S ním je to dlouhodobě u LG všelijaké a moderní F6 to dokazuje přítomností Androidu ve verzi 4.1.2. To je prosím verze poprvé vydaná v říjnu roku 2012, do LTE telefonu pro rok 2014 určitě něco takového nepatří. Uživatel to sice nemusí moc pocítit, ale drobná vylepšení novějších verzí systému by učinila z F6 přeci jen o něco atraktivnější smartphone.

Vzhled a konstrukce: tlačítko jako dioda

U modelu F6 zůstalo LG věrné konzervativním a jednoduchým tvarům i v podstatě obyčejným materiálům. Optimus F6 určitě není ošklivý telefon, avšak na první pohled vlastně nemá vizuálně pořádně čím zaujmout. S rozměry 127 x 65,8 x 10,2 mm to není žádný drobeček, ovšem na dnešní poměry to je vcelku kompaktní zařízení. Do ruky padne dobře, pomáhají tomu zaoblené zadní hrany telefonu. Na druhou stranu lesklé plasty znamenají, že může telefon v ruce trochu klouzat.

Použité materiály jsou na solidní úrovni, totéž můžeme říci o zpracování. Slícování je příkladné, odnikud se neozývají žádné pazvuky. Ale, lesklý plast je docela náchylný na upatlávání a i přes jemný vzorek pod lesklou krycí vrstvou plastu jsou různé šmouhy na krytu hodně vidět. To samé platí pro displej, na kterém jsou šmouhy snad ještě viditelnější..

Po stránce designu může Optimus F6 zaujmout jedním detailem ve chvíli, kdy je zapnutý. Hardwarové tlačítko home pod displejem (vedle něj je pak senzorová dvojice) totiž zároveň slouží jako stavová dioda. Příjemně poblikává barvami, které upozorňují na různé události. Stejně to funguje u dražších modelů LG G2 nebo G Flex, u kterých takto svítí jejich zadní vypínací tlačítko.

Svítící tlačítko hezky oživuje vzhled telefonu a není přitom nijak výrazně rušivé. Světlo diody je totiž hodně tlumené a rozptýlené, takže nebude rušit ani v noci vedle postele na nočním stolku. Tenhle detail se LG povedl. Imitace kovu na boku, solidní rozmístění ovládacích i dalších prvků jsou pak klasika, která nijak nevybočuje z dané kategorie.

Displej a ovládání: zázraky neočekávat

LG Optimus F6 dostalo do výbavy 4,5palcový displej s qHD rozlišením, tedy s 960 x 540 pixely. Na papíře to vypadá jako nic moc, vždyť řada smartphonů střední třídy s podobnou cenovkou i úhlopříčkou displeje má už mnohem lepší HD rozlišení. V praxi ovšem menší počet pixelů na displeji vadit nemusí. Jemnost qHD displeje F6 je stejná jako jemnost šestipalcovéhé zahnutého HD panelu u modelu G Flex. A s ním se dá vcelku žít.

Dokonce je displej v F6 z hlediska některých parametrů lepší než ten u vlajkového phabletu. Subjektivně je obraz ostřejší, v barevném podání F6 nezaostává a nemá žádné potíže s rychlostí překreslování displeje. Pozorovací úhly jsou také velmi dobré, což je spolu s optimální barevností dáno použitou IPS technologií. Krycí sklo se však možná trochu zbytečně leskne. Displej tedy není vyloženou slabinou telefonu, na druhou stranu za své peníze můžete dostat i mnohem lepší.

Ovládání je poplatné použité koncepci a verzi systému. Výrobce tu ponechal tlačítka pod displejem, Home je hardwarové, vedle něj jsou senzorové klávesy zpět a menu. To je trochu zastaralé uspořádání, ale pro mnohé uživatele bude fungovat dobře. Rozložení bočních tlačítek je možná trochu “na dlouhé prsty”, to vypínací na pravém boku se nachází docela nahoře. Vlevo je v podobné pozici programovatelná klávesa, které můžete v menu přiřadit možnost spouštění jakékoli aplikace. Pod ní jsou tlačítka regulace hlasitosti.

Samotné uživatelské prostředí F6 známe i z mnoha dalších modelů výrobce. Typické je například poměrně obsáhlé menu po stažení notifikační lišty. Jsou tu přepínače bezdrátových funkcí a dalších věcí, nachází se tu i přístup k miniaplikacím, které však dle našeho mínění nemají na 4,5palcovém displeji telefonu takový význam jako u větších modelů. A to i vzhledem k rozlišení, které trochu využitelnost omezuje. Ještě více tu tak platí, že je prostor po stažení notifikační lišty možná trochu přeplněn. Na druhou stranu třeba přepínače si tu můžete uspořádat zcela podle sebe, takže funkce, které potřebujete, budete mít opravdu snadno dostupné.

Rychlost telefonu není nijak závratná, ovšem důvody ke stížnostem tu velké nejsou. Kdo chce smartphone s výkonovou rezervou, musí se jednoduše poohlédnout jinde. Méně náročným uživatelům však bude Optimus F6 s 1 GB RAM a dvoujádrovým 1,2 GHz snapdragonem s grafikou Adreno 305 v drtivé většině případů stačit. Na špičkové hry to není a je nutné se smířit s občasným škobrtnutím při listování menu.

Baterie: potvrzuje své zaměření

Akumulátor LG Optimus F6 má poměrně solidní kapacitu 2 460 mAh, navíc je výměnná, takže se bez problémů můžete vybavit náhradními akumulátory. To však nebude v případě F6 tak nutné, telefon je alespoň z hlediska výdrže baterie řekněme lepším průměrem. Podílí se na tom hlavně kombinace relativně velkého akumulátoru, nepříliš náročného hardwaru a relativně nízkého rozlišení displeje. Největším žroutem energie tak vlastně dovede být LTE síť, ale i v jejím případě to není tak jednoznačné.

Datové přenosy v LTE jsou totiž rychlejší než v jiných sítích, takže telefon z hlediska vysílání nejede tak dlouho na plný výkon. Při prohlížení webu nebo třeba krátkých videí tak dovede vlastně LTE šetřit energii. Při praktických testech se to bude potvrzovat asi těžko, ale je jisté, že při našich testech telefon připojený do LTE sítě nevykazoval nijak změněnou výdrž, jako když byl jen ve 3G. Běžně jsme s telefonem přežili dva dny na jedno nabití, dá se dostat i na tři dny a přitom si nemusíte příliš odříkat. Na cestách bez datových přenosů pak energie z akumulátoru ubývá opravdu pomalým tempem.

Běžné funkce: příjemné detaily navíc

Podobně jako v ovládání přidává LG navíc detaily jako menu s přepínači nebo klávesu rychlých voleb na pravém boku. I mezi běžnými funkcemi najdeme několik příjemných drobností navíc, které mnozí konkurenti nenabízí. O přítomnosti LTE datových přenosů již byla řeč a byť vzhledem ke slabšímu hardwaru nebude tento telefon rekordmanem v rychlosti samotného stahování, LTE usnadní uživatelům život. Tedy, snad již brzy, až jej začnou naši operátoři spouštět ve větším měřítku.

Krom LTE tu najdeme i NFC, takže je telefon připraven například na mobilní platby nebo jednoduché párování se spoustou chytrého příslušenství, které se dnes na trhu objevuje. Tím ovšem výčet nekončí. Za zmínku jistě stojí i přítomnost infraportu a s ním související univerzální aplikace pro dálkové ovládání. Ta funguje výborně a jde s ní ovládat velmi širokou škálu zařízení. Její uživatelské prostředí je navíc příjemnější než u podobných programů vestavěných v telefonech Samsung nebo HTC. Infraport se nenápadně schovává na horním okraji přístroje a můžete ho snadno přehlédnout.

Co se telefonování týče, nemáme téměř žádné výhrady. Jen prostředí telefonní aplikace by nemuselo být tak prázdné - standardně se spustí číselník s prázdnou obrazovkou, pro seznam hovorů je potřeba se přepnout. Vestavěná klávesnice je vcelku obyčejná, ovšem při psaní nijak nevyniká pohodlím. Vlastně ani nevíme proč, ale překlepů jsme při psaní dělali trochu více než na jiných obdobně velkých telefonech.

Vnitřní paměť telefonu má kapacitu pouhé 4 GB, takže dokoupení vlastní microSD karty bude v tomto případě téměř nutností. Nebo se můžete díky přítomnosti LTE v kombinaci s vhodným datovým balíčkem zkusit spoléhat na některé z on-line úložišť. Co se sady aplikací týče, ta je vcelku standardní, mezi vestavěnými programy nenajdeme nic zvláštního. Zmíníme tedy správce souborů, zálohovací program nebo hlasový záznamník.

Fotoaparát: překvapivě podobný špičce

Je až překvapivé, jak podobné výsledky mohou podávat hardwarově hodně rozdílné fotoaparáty. Pokud si pamatujete naše dojmy z foťáku špičkového LG G Flex se 13megapixelovým čipem, možná vás překvapí, že s pětimegapixelovým LG Optimus F6 máme podobné zkušenosti. Inu, je vidět, že hodně záleží na softwaru, který výrobce používá napříč svou modelovou řadou. Jistě, úroveň detailu pětimegapixelových fotek F6 není taková jako u G Flex, nicméně všechna ostatní pozitiva i negativa jsou v podstatě zachována.

Pro foťák tedy platí, že za dobrého světla pořizuje hezké snímky s přirozenou barevností, ale také brzkou tendencí k přepalům. S ubývajícím světlem barvy fotografií výrazně blednou a přibývá šumu. Přisvětlovací dioda přitom dovede situaci vylepšit jen u bližších objektů.

Ovládání fotoaparátu je vcelku standardní, jeho prostředí se však mírně liší od top modelů, byť logikou je velmi podobné. Zajímavostí je (stejně jako u dražších verzí) možnost vyfocení snímku hlasovým povelem, sériové snímání, které scénu zabírá ještě před stisknutím tlačítka spouště nebo hdr režim. Například ovládání blesku je schované v menu nastavení, podobně jako možnost kompenzace expozice nebo vyvážení bílé, což je trochu škoda.

Shrnutí: cenově dostupné LTE

LG Optimus F6 není na první pohled jasným favoritem při volbě cenově rozumně situovaného smartphonu. Možná ale jen do chvíle, než dojde na podporu sítí LTE. Pokud jsou pro vás rychlá data důležitá, budete v současnosti takto cenově dostupný androidí smartphone s podporou sítí čtvrté generace shánět jinde dost těžko. Vlastně jediným opravdu přímým konkurentem Optimus F6 je Nokia Lumia 625 s operačním systémem Windows Phone 8 a displejem s ještě horším WVGA rozlišením.

F6 si může směle vyšlápnout třeba na také relativně nové HTC Desire 601, které se rovněž chlubí podporou LTE. Tento telefon střední třídy má v podstatě shodnou výbavu jako LG, jen jeho displej je trochu kvalitnější (při shodné úhlopříčce i stejném rozlišení) a procesor je trochu výkonnější. Jenže v oficiální distribuci je Desire 601 o téměř dva tisíce korun dražší než LG F6.

Pro ty, kdo po podpoře LTE netouží, je pak na trhu řada ještě zajímavějších voleb. Ze zahraničí koupená Motorola Moto G má nadále špičkový poměr výkon/cena, ovšem bez podpory naší mateřštiny. Lákat vás může třeba povedené Xiaomi Red Rice s podporou dvou SIM nebo třeba překvapivě zdařilý Sencor Element P500 s pětipalcovým displejem, který podobně jako u Xiaomi a Motoroly disponuje HD rozlišením. I u LG má F6 velkého soupeře, hodně povedený a cenově podobně posazený model L9 II.

LG Optimus F6 a konkurence

Nokia Lumia 625 s obřím displejem s úhlopříčkou 4,7 palce nabízí vestavěnou uživatelskou paměť 8 GB lze zvětšit až o 64 GB pomocí paměťových karet. Fotoaparát má rozlišení pět megapixelů, je vybaven LED bleskem a zvládá pořizovat videa v rozlišení Full HD (1 920 × 1 080 obrazových bodů). Přední fotoaparát má skromné VGA rozlišení. Cena: 5 000 Kč