Elegantní smartphone myslí na detaily. Recenze LG Optimus Black

Pokud máme na novém LG Optimus Black hledat nějaké chyby, půjde pouze o detaily, které v řadě případů napraví vhodné aplikace. Zásadní nedostatky u tohoto telefonu prakticky nejsou.

I když se tu a tam v LG nevyvarovali drobných chyb, v jiných oblastech je vidět, že výrobce myslí na detaily. Používání smartphonu tak usnadňuje řada příjemných drobností. Když k tomu připočteme výborný čtyřpalcový displej, elegantní design a kvalitní konstrukci za velmi příjemnou cenu, máme tu přístroj, který má ambice konkurenci opravdu zatopit.

A to i přesto, že se na pulty dostává se starší verzí androidu – tedy 2.2 FroYo. LG navíc slibuje brzký update na aktuální Gingerbread, takže se zákazníci nemusí obávat, že by zůstali zaseknuti na starší verzi systému. Ostatně, LG už několikrát updaty pro starší modely příjemně překvapilo a jeho reputace v této oblasti je velmi dobrá.

Plusy a mínusy Proč koupit? výborný displej

příznivá cena

kvalitní konstrukce

Proč nekoupit? starší android 2.2

nepraktická klávesnice Kdy? V prodeji Za kolik? 9 900 Kč

Vzhled a konstrukce – tenká černá placka

Při představení se LG chlubilo tím, že Optimus Black je doposud nejtenčí smartphone. Do uvedení na trh mu ale toto prvenství nevydrželo, byť o tom, které telefony jsou tenčí se stále vedou spory. Třeba Samsung Galaxy S II má totiž na těle výstupek, Xperia Arc je zase extrémně tenká jen v jediném místě. Optimus Black je tak v naších končinách rozhodně nejtenčím telefonem se zcela pravidelným plochým tvarem těla. Celosvětově ho ale překonává NEC Medias N-04C s tloušťkou 7,7 milimetrů.

Ani hodnota 9,2 mm u LG ale není špatná. O to zajímavější je, že telefon nevypadá jako prvoplánovitá žiletka, klidně byste mu v pase hádali i o několik milimetrů víc. Může za to několik faktorů, které můžeme celkově shrnout pod kapitolu design. Tělo díky promyšleným tvarům a proporcím vypadá celkově menší než ve skutečnosti je. Výrazně zaoblené rohy, po stranách zkosená záda a mírný sklon boků jsou právě těmi prvky, které tyto pocity vyvolávají. Navíc se díky této konstrukci Optimus Black velmi dobře drží v ruce.

Jednoduchý a elegantní design telefonu navíc neboří rušivé prvky. Spodní strana a pravý bok telefonu jsou zcela bez rušivých prvků, vlevo najdeme jedno tlačítko, jehož funkci si vysvětlíme později, a tlačítka pro regulaci hlasitosti. Na vrchu přístroje je konektor jack, microUSB konektor a vypínací tlačítko. USB konektor je umně schován za miniaturními posuvnými dvířky. Ta jsou určitě podstatně trvanlivějším řešením než různé plastové a gumové krytky. Kromě tohoto detailu myslelo LG i na ochranu čočky fotoaparátu. Ta je i s diodou mírně zapuštěna a je tak chráněna před bezprostředním poškrábáním v kapse nebo na stole. Přitom se místo dá snadno očistit od prachu.

Konstrukce přístroje je také velmi kvalitní. Na první pohled se může zdát, že tělo telefonu je kovové. Ale není to pravda, dokonce i orámování displeje je z plastu, ale velmi pevného a kvalitního. Kryt baterie pak tvoří prakticky celý zbytek těla telefonu, tedy jak zadní část, tak i boky. Sundavá se poměrně snadno a na svém místě sedí naprosto perfektně bez jakékoli vůle. Při sebevětší snaze vyloudit z těla telefonu nepříjemné pazvuky se to nepodaří. Přitom LG Optimus Black není nijak těžký smartphone, váží pouhých 109 gramů, což je relativně málo i na kategorii telefonů s podstatně menší úhlopříčkou displeje.

Jednu malou výtku ale přeci jenom ke zpracování máme. Plochá zadní strana krytu baterie je náchylná k poškrábání. Vrypy se tu objevují poměrně rychle i při citlivém zacházení. Naštěstí nejsou příliš vidět, objeví se až při bližším zkoumání.

Displej a ovládání – parádní barvy a magické tlačítko

Kromě tloušťky se LG u modelu Optimus Black chlubí i nebývalou kvalitou jeho displeje. IPS LCD panel s úhlopříčkou 4 palce a typickým rozlišením 800 x 480 pixelů se totiž vyznačuje podle praktických měření nejvěrnějším podáním barev. Pravdou je, že různé AMOLED panely třeba u samsungů jsou asi líbivější, ale s barevností to už mnohdy přehánějí. Displej LG v tomto ohledu opravdu zaslouží pochvalu, barvy jsou velmi věrné a dostatečně syté.

Displej má i velmi dobré pozorovací úhly, na druhou stranu na zmíněné AMOLED panely ztrácí v podání černé barvy. Panel opravdu patří na současnou špičku, většinu konkurence nechává v prachu za sebou. Na mysli máme především S-LCD panely od HTC. K tomu, abychom ale displej prohlásili za bezchybný, přeci jen jeden krok chybí. Je jím bohužel čitelnost na přímém slunci. Asi v zájmu dosažení dostatečné živosti barev totiž LG použilo velmi lesklé krycí sklo displeje. To se na slunci mění v dokonalé zrcátko a samotný displej pod ním má co dělat, aby se proti slunečním paprskům prosadil.

LG Optimus Black pohání operační systém Android ve verzi 2.2. Jak jsme ale již zmiňovali, telefon by měl v dohledné době dostat update na novější verzi systému, které by měla zdokonalit některé funkce a zrychlit chod systému. Ne že by to druhé Optimus Black nutně potřeboval, systém i s drobnými úpravami od LG funguje velmi svižně a téměř vůbec jsme se nesetkávali se zadrháváním. Když k němu došlo, bylo to většinou v náročných aplikacích, kde občas telefon pomaleji reagoval na dotyk. Systém je poháněn gigahertzovým procesorem TI OMAP 3630 a 512 MB RAM paměti.

LG si android mírně upravilo k obrazu svému, tyto úpravy ale známe už z řady starších modelů. Domovská obrazovka tak má vespodu vždy čtveřici ikon, stažením lišty z horního stavového řádku se dostaneme k možnostem rychlého zapnutí a vypnutí bezdrátových technologií, GPS nebo vyzvánění. Je tu i prvek na jednoduché ovládání hudebního přehrávače. Líbí se nám i odemykací obrazovka, která nabídne upozornění na zameškané události a došlé zprávy a e-maily. Přetažením tohoto upozornění se uživatel ihned dostane do požadované aplikace.

Příjemné na ovládání jsou i senzorové klávesy pod displejem. Jsou tu čtyři (menu, home, zpět a hledání), jsou dostatečně velké a nechybí podsvícení. Po zmáčknutí se navíc na moment barva podsvícení stisknutého tlačítka změní z bílé na modrou, což dává spolu s jemnou vibrační odezvou uživateli jistotu při ovládání.

Velmi zajímavým detailem v ovládání telefonu je také tlačítko na jeho levém boku. To po stisknutí aktivuje pohybový senzor a pomocí něj lze vyvolávat některé funkce a akce. Třeba zapnutím telefonu a jeho zatřesením při současném stisku tohoto tlačítka se spustí fotoaparát. Stranami úvodní obrazovky lze po stisku tlačítka listovat nakláněním telefonu. Podobně lze tlačítko používat k posuvu po internetových stránkách. Stiskem tlačítka a zatřesením telefonu lze přijmout příchozí hovor, následně ho lze stejným způsobem zavěsit. V menu telefonu lze tyto jednotlivé funkce vypnout nebo zapnout. Společně s nimi tu lze nastavit i další drobnosti, které může pohybový senzor ovládat, od utišení vyzvánění otočením telefonu po možnost posunu kurzoru v psaném textu poklepáním na stranu telefonu.

Když jsme u toho menu, LG v seznamu aplikací nabízí tři pohledy – možnost skrolování, kdy se uživatelem nainstalované aplikace řadí až na konec za speciální odrážku, možnost listování obrazovkami do stran, nebo možnost abecedního seznamu.

Baterie – spořivý displej

LG se chlubí tím, že jeho displej krom skvělého barevného podání umí i hodně šetřit energii. Zatímco konkurenční displeje spotřebují více energie při zobrazení více barev a spotřeba roste s množstvím bílé, u IPS panelu LG Optimus Black je spotřeba stále konstantní. V tmavých scénách sice spotřebuje víc než konkurence, ale s rostoucím podílem bílé a barev začíná mít v kapitole úspornosti navrch. V praxi se to opravdu projeví, pří delším hraní her nebo brouzdání po internetu energie z baterie ubývá pomaleji než je obvyklé. Když k tomu připočteme kapacitu baterie 1 500 mAh, mohlo by být LG Optimus Black velkým favoritem pro ty, kdo hledají smartphone s dlouho výdrží.

Jenže v praxi to není tak růžové. Ano, Optimus vydrží na jedno nabití o něco déle než konkurence, ale není to tak výrazné. Den a půl při perném provozu je velmi dobrý výsledek, ale je škoda, že se telefon nedostane na dva dny. Potíž je v tom, že zatímco se zapnutým displejem "žere" Optimus Black méně než konkurenti, zdá se, že si ukousne více v pohotovostním režimu. V tomto případě přes noc ukazatel baterie klesal třeba přes noc výrazněji než u jiných telefonů. Pomůže vypnutí wi-fi, Bluetooth. Pravděpodobně by v tomto směru měla pomoci nová verze systému, která umí s energií v pohotovostním režimu hospodařit lépe. Pak by mohla být výdrž Optimus Black úctyhodná.

Telefonování a zprávy – příjemná klasika, nepříjemná klávesnice

V případě telefonování a zpráv asi není u LG Optimus Black co objevovat. Funkční sada je pro android typická a LG příliš neexperimentovalo. Telefonní aplikace tak umí bez problémů i vyhledávat, trochu zbytečné nám tak přijde, že na úvodní obrazovce je i ikona pro přístup k seznamu kontaktů. Samotné kontakty jsou řešeny graficky velmi účelně a jednoduše, uživatel může snadno zvolit na které telefonní číslo chce volat, je tu i možnost pro odeslání SMS zprávy. Ty se řadí do obvyklých konverzací.

I seznam hovorů je vyřešen vcelku chytře. Hovory od jednoho kontaktu se sdružují a vedle kontaktu je vidět jejich počet. Klepnutím na položku v seznamu se rozbalí detail hovorů, takže lze vidět kompletní historii.

Zatímco práce se SMS zprávami je vcelku standardní, u e-mailů úřaduje mírně upravený LG klient. Ten umožní sdružit více schránek do jedné aplikace a uživatel mezi nimi může přepínat. Nepříjemností je ale fakt, že seznam schránek uživatele místy otravuje i ve chvílích, kdy má zapnutu synchronizaci s jedinou schránkou. Gmail funguje stále samostatně.

Jestli si něco zaslouží drobnou kritiku, tak je to klávesnice. Tu LG vzali téměř jako přes kopírák od iPhonu. Tlačítka tak sice mezi sebou mají dobré rozestupy a klávesnice je na první pocit pohodlná. Jenže psaní znepříjemňuje zdánlivá maličkost – na klávesnici chybí čárka, pro její napsání je nutné přepnout se do psaní čísel. Přitom na tečku, kterou lze napsat i dvojitým poklepáním na mezerník, programátoři nezapomněli. Zbytečná chyba. LG klávesnice navíc nejde přepnout na standardní systémovou.

Organizace a data – přehlednost především

Ani v oblasti organizačních a datových funkcí se LG Optimus Black nijak nevymyká běžným standardům. Je tu Bluetooth, wi-fi a podpora HSDPA, telefon může sloužit jako hot-spot, ale tuto funkci je nutné aktivovat hlouběji v menu nastavení. Telefon má 1 GB vnitřní paměti a v microSD slotu ještě kartu s kapacitou 2 GB. Tady mohlo LG možná trochu přidat, především v případě paměťové karty.

Oceňujeme přehledné provedení kalendáře a poznámkovníku. Přehledné jsou i budíky a související časové funkce jako světový čas, časovač a stopky. Telefon má i sadu pro práci s kancelářskými dokumenty, tentokrát je to Polaris Office. Nechybí hlasový záznamník. Pro ty, kdo by rádi využívali navigaci je tu vestavěné řešení od Google, firma jej nedávno spustila oficiálně i v Česku. K jeho fungování je ale potřeba připojení k internetu.

Pro zájemce o tipy na zajímavé aplikace je tu App Advisor od LG. Ten poradí, které aplikace byste mohli potřebovat a ukáže populární tituly. Tento detail je hezký, ale u LG se možná místo toho mohli soustředit na jinou oblast, na ovladače a obslužný software pro telefon na PC.

Instalace ovladačů a programu PC Suite nám dělala problémy na dvou počítačích. Telefon si odmítal nainstalovat drivery alespoň pro Mass Storage a odmítal tento způsob připojení nabídnout. Přitom samotné LG PC Suite se nachází na paměťové kartě telefonu a pokud nemáte čtečku, budete jej instalovat těžko. Dalším vtipem totiž je, že LG sice obslužný program inzeruje na svých stránkách, ale místo něj se stáhne pouze nástroj pro updatování telefonu. Ten po určitých složitostech alespoň nainstaluje do počítače potřebné ovladače a telefon po připojení začne fungovat normálně.

Mimochodem, instalační program na paměťové kartě považují některé antivirové programy za potenciálně nebezpečný. To opět uživateli na klidu nepřidá. Další "uklidnění" přijde při prvním spuštění PC Suite. Uživatel se dozví, že "Není asociován žádný e-mailový program pro provedení požadované akce." To je jen další důkaz toho, že za provedení desktopového softwaru a ovladačů by v LG zasloužil někdo vypráskat.

Zábava – solidní fotoaparát

Fotoaparát LG Optimus Black jsme pochválili už za jeho konstrukční provedení, které chrání čočku před poškrábáním a přitom ji zbytečně nezanáší neodstranitelným nánosem prachu. Fotoaparát ale zaslouží pochvalu i za kvalitu snímků. Nejsou sice úplně špičkové, při daném rozlišení i celkově mezi konkurenčními přístroji najdeme i lepší fotoaparáty, ale foťák opravdu odvádí dobrou práci.

Stejně jako u displeje oceňujeme snahu o věrnost podání barev, tato snaha je v drtivé většině případů korunována úspěchem. Mezi nedostatky fotoaparátu patří místy nižší míra detailů a občasné hledání se autofokusu. Oceňujeme velmi dobře fungující přisvětlovací diodu, jejíž řízení nedovolí přepálit třeba blízké fotografované objekty.

Další výbava už je vcelku obvyklá. Hudební přehrávač, FM rádio, YouYube i videopřehrávač najdeme v seznamu aplikací. Najdeme tu i Twitter klient a Facebook klient nazvaný Facebook for LG. Občas nás dovedl potrápit, čas od času se bez důvodu odmítal připojit nebo aktualizovat obsah. Telefon má i aplikaci Myspace for LG.

Hru jsme v našem telefonu žádnou nenašli, to ale bylo způsobeno tím, že byť měl přístroj finální český software, pocházel z francouzské dodávky. LG ale před časem přislíbilo, že v každém jeho telefonu Optimus najdeme předinstalovanou hru Angry Birds Rio a Optimus Black by neměl být výjimkou. Pochopitelně hromadu titulů lze doinstalovat z marketu. LG má v telefonu i svůj vlastní obchod LG World, který přináší uživatelům lokálně zaměřený obsah. Uživatel si ale musí vytvořit svůj účet u LG.

Shrnutí – výborný smartphone za dobré peníze

LG Optimus Black je až překvapivě dobrý chytrý mobil jedné z nejvyšších tříd. Důvodů ke kritice je málo a pokud se podíváme na vyjmenovávané nedostatky, zjistíme, že ani konkurence se jich často není schopna vyvarovat. Velkou konkurenční výhodou Optimus Black je rozumně nastavená cena. Ta momentálně začíná oficiálně na 9 900 korunách, telefon lze ale sehnat levněji. Většina přímých konkurentů ale stojí minimálně o tisíc korun víc.

Těmito konkurenty jsou špičkové smartphony s jednojádrovým procesorem a displejem s úhlopříčkou minimálně čtyři palce. Soupeři budou především Sony Ericsson Xperia Arc, HTC Incredible S a také původní Samsung Galaxy S nebo Google Nexus S. Každý ze soupeřů má nějakou výhodu, žádná z nich ale asi není natolik zásadní, abyste LG vyřadili z rozhodování.

Optimus Black bude vzhledem k ceně pro mnohé volbou z rozumu, na druhou stranu si pro něj spousta zákazníků půjde jednoduše proto, že se jim líbí. Elegantní jednoduché tvary totiž zrovna konkurence nepředvádí, tenká a velmi kvalitní konstrukce jsou dalšími nepopiratelnými klady.

LG Optimus Black a konkurence

LG Optimus Black LG Optimus Black se zářícím displejem o úhlopříčce čtyři palce se může hrdě postavit Super AMOLED displejům od Samsungu. Procesor o frekvenci 1 GHz a Android 2.2 jsou hlavním hnacím motorem telefonu. K zahození jistě není ani 5 Mpix fotoaparát. Cena: 9 900 Kč

Sony Ericsson Xperia Arc Komunikátor Sony Ericsson Xperia Arc je smartphone s Androidem 2.3 Gingerbread, který využívá technologie od Sony. Telefon zaujme tenkým prohnutým tělem a vyčerpávající výbavou. V té nechybí 8,1 megapixelový fotoaparát, který využívá CMOS senzor Sony Exmor R for Mobile. Cena: 12 000 Kč

HTC Incredible S HTC Incredible S se senzorovými tlačítky zaujme neobvykle tvarovanými zády. Osmimegapixelový fotoaparát nabídne LED blesk i funkci automatického ostření. Samozřejmostí je potom FM rádio, MP3 přehrávač a GPS navigace. Cena: 11 700 Kč