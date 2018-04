Skvělá střední třída se schopnostmi těch nejlepších. Recenze LG G3 s

Stejně jako není LG G3 klasický smartphone, ale částečně úhlopříčkou nakukuje do kategorie phabletů, ani zmenšené G3 s není žádná „mini“ verze. Má totiž pětipalcový displej, ale díky stejnému designu jako u velkého G3 s minimálními rámečky si zachovává překvapivě kompaktní rozměry.

Výbava také klesla, a to opět na úroveň odpovídající soupeřům z „mini“ branže, třeba HTC One mini 2 nebo Samsungu Galaxy S5 mini. I u LG zachovali výrazné funkční znaky topmodelu, a tak má G3 s klasická ovládací tlačítka na zádech, odemykání pomocí Knock Code, nechybí mu infraport a fotoaparát dostal laserové ostření (na stabilizaci už ovšem nezbylo). Nechybí ani stále důležitější podpora LTE sítí.

Plusy a mínusy Proč koupit? dobrá výbava

solidní výkon

příjemné ovládání

příznivá cena Proč nekoupit? jen průměrný fotoaparát Kdy? V prodeji Za kolik? 7 500 Kč

Displej má „jen“ HD rozlišení, procesorem je tu čtyřjádro Snapdragon 400 a kapacita RAM klesla na 1 GB. Nic z toho ovšem v praxi telefon neomezuje. Výkonu má dostatek i na náročnější aplikace a je hezky svižný. Podobně jako u velkého G3 je u G3 s velikým lákadlem cena. Ta zakotvila na vynikající hodnotě zhruba okolo 7 500 korun, čímž se G3 s blíží agresivní čínské a další konkurenci. A hlavně je o hodně levnější než jiné „mini“ modely. V praxi také potěší dobrá výdrž baterie.

Vzhled a konstrukce: precizní zmenšenina

Móda zmenšených topmodelů je letos dovedena až do extrému. Malé kousky se svým předobrazům podobají jako vejce vejci, designéři jako by si ušetřili práci a jen zmenšili šablony pro původní typy. U LG G3 s je tento trend zdaleka nejvýraznější. Především při pohledu zezadu a bez měřítka od sebe tyto telefony prakticky nepoznáte. Rozložení všech prvků, proporce i kryt s imitací broušeného kovu jsou u obou telefonů naprosto shodné.

Čelní pohled skýtá také velmi podobnou podívanou, ale odlišnosti tu už najdeme. Tak třeba plocha pod displejem je u menšího G3s překvapivě větší než u velkého modelu, projevuje se tu také menší zaoblení rohů a trochu rovnější linie horní a spodní strany telefonu. Všimnout si lze také trochu výraznějších rámečků displeje. Ty jsou však stále v rámci konkurence docela úzké, a díky tomu si G3s zachovává docela kompaktní rozměry.

Vnímání tohoto faktu je ovšem trochu zkresluje porovnání s velkým G3. G3s totiž ve skutečnosti není žádný drobeček, byť je o kapku menší než většina loňských pětipalcových Full HD topmodelů. Konkrétní rozměry jsou 137,7 × 69,6 × 10,3 mm, což jsou zhruba podobná čísla jako u loňského HTC One M7 nebo Samsungu Galaxy S4. Před rokem by to tedy byl docela obr, ale dnes je to relativně kompaktní kousek.

Oproti mini modelům od konkurence je trochu větší, především však na šířku. To nevadí při nošení v telefonu v kapse, ale pro někoho už G3s může být široké do ruky. Na druhou stranu díky zaoblení zad telefon do ruky docela dobře padne. Hmotnost 134 gramů je zcela standardní.

Zpracování je stejné jako u velkého modelu. Tělo je tedy kompletně plastové, ale slícování je přesné, vše drží hezky a pevně a nikde nic nevrže. U testovaného kousku jsme si všimli jen jedné drobné chybičky ve zpracování – kolem 3,5 mm jack konektoru byl plast krytu mírně zkrabacený. Je to ovšem detail, kterého si jen tak nevšimnete.

Displej a ovládání: HD pořád stačí

Pětipalcový displej disponuje rozlišením HD, tedy 1 280 × 720 pixelů. V nižší třídě se tedy LG nesnaží zařadit k rekordmanům, jako to dělá velké G3 mezi topmodely. Rozlišení je ovšem na dané úhlopříčce zcela dostačující. Full HD displeje jsou sice viditelně jemnější, ale na jemnost si tu bude v praxi stěžovat jen málokdo. Displej je typu IPS a chlubí se velmi dobrým barevným podáním.

Zatímco ústupek v rozlišení chápeme a v praxi opravdu nevadí, za naprosto nepochopitelnou a hloupou považujeme absenci světelného senzoru, který by zařizoval regulaci podsvícení displeje. Kvůli tomu je nutné na slunci jas zvyšovat manuálně a ve tmě zase displej tlumit. LG sem sice přidalo funkci, která umožní v nastavených (typicky nočních) hodinách úroveň podsvícení ztlumit, ovšem to je jen slabá náplast.

Ovládání je zcela klasické. Telefon pohání operační systém Android 4.4.2 s jednoduchou grafickou nadstavbou. Telefon má klasická virtuální tlačítka pod displejem a několik chytrých funkcí, třeba že displej nezhasne, dokud se na něj uživatel dívá. Rozložení ovládacích tlačítek a jejich barvu si lze nastavit, takže bude ovládání vyhovovat každému vkusu. Jsou tu i miniaplikace Qslide, do ovládací lišty lze přidat i ikonu pro rychlé pořízení poznámek nebo tlačítko pro stažení notifikační lišty.

Někdo si bude možná muset trochu zvykat na nezvykle umístěné vypínací tlačítko na zadní straně, spolu s ním tu jsou i tlačítka pro ovládání hlasitosti. Podle našeho názoru je to ovšem od LG dobrý krok, tlačítka jsou hezky po ruce a fungují skvěle. Navíc je uživatel tak často nepotřebuje, odemykání obrazovky může probíhat pomocí funkce Knock Code. Stačí tedy na displej ťuknout v zadané sérii dotyků a telefon se sám probudí a odemkne. Dvojitým poklepáním na displej se zase telefon uzamkne.

Telefon je svižný, ale výjimečně jsme se setkali s nějakým tím zadrhnutím. Překvapivě jsme se jej dočkali především na začátku používání telefonu, později se situace stabilizovala a zadrhávání jsme už prakticky nepozorovali.

Baterie: dobré výkony

Zmenšené LG dostalo pořád docela solidní baterii. Její kapacita je na danou třídu velmi slušných 2 540 mAh. V kombinaci s méně náročným hardwarem (čtyřjádro Snapdragon 400, 1 GB RAM a HD displej) to znamená, že telefon v praxi dosahuje velmi solidní výdrže. Samozřejmě se může povést jej při intenzivním používání vybít za jediný den, ovšem to už bude vyžadovat pořádně perný provoz. Zcela běžně jsme LG G3s nabíjeli jednou za dva dny. A když jsme jej odsoudili do role druhého telefonu, na kterém jsme používali jen jednu e-mailovou schránku a občas jsme s ním brouzdali po internetu a zahráli si nějakou hru, výdrž se zvedla dokonce na tři až čtyři dny. Pro nenáročné uživatele je to velmi dobrá zpráva. Pokud displej nesledujete neustále, nebudete muset také neustále hledat nabíječku.

Běžné funkce: LTE i infraport

Funkcemi se může LG G3s i přes nižší výkon a rozlišení displeje měřit se špičkovými smartphony. Ve výbavě nechybí nic podstatného a u LG se zaměřili na některé praktické detaily navíc. Potěší podpora LTE sítí, která by tu možná vzhledem k ceně a zaměření modelu být nemusela.

Z velkého sourozence přebírá G3s i třeba infraport, který může sloužit pro ovládání různých spotřebičů v domácnosti, typicky televize či hi-fi soustavy. Telefon dostal 8 GB vnitřní paměti a má slot na karty microSD, takže pro aplikace a data tu bude dost místa. Chybět nemohou ani funkce jako NFC nebo Bluetooth 4.0.

Slot na SIM karty je formátu micro, což je dnes asi ta nejběžnější konfigurace. Telefonní funkce i ostatní běžná sada se nijak neliší od velkého G3. Od vybavenějšího sourozence přebírá G3s skvělou konfigurovatelnou klávesnici. U ní si může uživatel určit ve výrazném rozsahu výšku, tedy prostor, který má klávesnice zabírat na displeji. Klávesnice má samostatnou numerickou horní řadu, nastavit se dá, jestli tu má být přítomné tlačítko čárky nebo nastavení, což zase určuje, kolik místa zbude pro mezerník. Psát lze s predikcí i spojováními tahy. Funguje tu i posuv v textu pomocí tažení prstu po mezerníku, mnohem snáze se takto opravují případné chyby.

Z hlediska aplikací tu nenajdeme nic neobvyklého. Klasická sada je tu doplněna několika LG specialitami, jako je vlastní aplikační obchod SmartWorld nebo poznámkovou aplikací QuickMemo+.

Fotoaparát: hvězda s laserovým ostřením

Klasické LG G3 patří v současnosti k nejlepším fotomobilům, je nejuniverzálnějším kouskem za téměř všech podmínek. Pomáhají mu k tomu mimo jiné i dva technické triky: stabilizace obrazu a laserové ostření. Stabilizace se sice do zmenšeného provedení nedostala, ale bleskově rychlé laserové ostření tu zůstalo. Telefon se s ním při ostření prakticky nemýlí a ostří prakticky okamžitě.

Fotografie pořízená LG G3s Fotografie pořízená LG G3s Fotografie pořízená LG G3s

Fotografie pořízená LG G3s Fotografie pořízená LG G3s Fotografie pořízená LG G3s

To ovšem samo o sobě ještě negarantuje dobré výkony. U LG snížili i rozlišení, které je teď 8 megapixelů. Kvalitě snímků to ovšem nijak neublížilo. Ano, detailů je tu trochu méně než u špičkového typu, ale to většině uživatelů nebude vůbec vadit. Snímky sice nejsou tak špičkové jako u G3, ovšem na danou kategorii jsou nadprůměrné. Určitě se za ně nebudou uživatelé třeba při sdílení na sociálních sítích stydět.

Překvapilo nás povedené řízení blesku a také jeho zdrženlivé chování. I v podmínkách, kdy jiné telefony blesk už použijí, se G3s obešlo bez něj a vyrobilo přirozenější fotku. Je to ovšem přece jen už za cenu rizika mírného rozmazání. Chybějící stabilizace se tu projeví a ostrost nemusí být ideální, a fotografování ve zhoršených světelných podmínkách tak nemusí být parádní disciplínou G3s.

Shrnutí: prostě další povedené LG

LG to má v poslední době velmi dobře rozjeté. Už loňský topmodel G2 se hodně povedl, letošní G3 pak dělá vrásky na čele i těm nejlepším smartphonům. A teď přichází menší G3s, které vyhoví i náročnějším zákazníkům a přitom má cenovku, kterou bychom čekali spíše u agresivní čínské konkurence. Soupeřů může mít G3s celou řadu, ovšem vždy u něj najdeme nějaký trumf, který jej posouvá vůči soupeřům dopředu.

Oproti levným a povedeným smartphonům, jako jsou třeba Motorola Moto G (druhé generace), Xiaomi Redmi 1s a další, je sice G3s s cenou asi 7 500 korun zhruba o dva tisíce dražší, ale má výhodu v podpoře sítí LTE a dalších moderních funkcí. Vůči dostupnému Samsungu Galaxy S III Neo opět kraluje nejen modernějšími funkcemi, ale především mnohem lepší praktickou použitelností.

Soupeři z řad „mini“ adeptů od konkurence jsou pak výrazně dražší, přitom jejich výbava je s LG G3s v podstatě shodná. Samsung Galaxy S5 mini nebo HTC One mini 2 vyjdou na zhruba 12 tisíc korun a to už je pořádný (a asi hodně zbytečný) příplatek. Pravda, jejich těla jsou štíhlejší, ale G3s do kapsy vklouzne také bez problémů. Zajímavou alternativou k LG G3s může být například Meizu MX3. To má vyšší rozlišení displeje, ovšem chybí mu LTE a místy je trochu nedoladěné kvůli nestandardnímu rozlišení. Vážnou soupeřkou z trochu jiné oblasti je také Nokia Lumia 735. Ta má podporu LTE, zajímavý fotoaparát a mimořádně povedený displej a vyjde přitom jen na 7 190 korun.