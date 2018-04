Vznikl nejlepší mobil, prohnutí získalo na praktičnosti. Test LG G Flex2

LG se loni pochlubilo prvním prohnutým smartphonem G Flex a tento model u nás také na rozdíl od konkurenčního Samsungu (který přispěchal s modelem Galaxy Round) firma prodávala. Na druhou stranu se G Flex stal spíše technickým výstřelkem než praktickým smartphonem, a to třeba i kvůli tomu, že jeho obří šestipalcový displej měl pouze HD rozlišení a celkově nevypadal kdovíjak skvěle.

Letos tak LG přichází s inovovaným modelem, který situaci výrazně vylepšuje. G Flex2 je totiž menší, displej má úhlopříčku 5,5 palce a dostal Full HD rozlišení. Vylepšení je celá řada a skoro se chce říci, že tak měl prohnutý chytrý mobil vypadat od počátku. Pokud by toto byla první generace, měl by model ještě větší „wow faktor“, než má.

Ale na tom záleží pramálo. LG se v poslední době daří, jeho telefony jsou povedené a v praxi fungují výborně. Loňský topmodel G3 má jen minimum chyb a stále patří k nejlepším telefonům na trhu, to je přitom na cestě už jeho nástupce. A vlastně i G Flex2 můžeme částečně považovat za jeho nástupce, je to takový ohnutý typ G3. Novinka má jen Full HD panel namísto QHD a silnější procesor Qualcomm Snapdragon 810.

Plusy a mínusy Proč koupit? povedený design

kvalitní zpracování

špičkový výkon

výhody zahnutého displeje

propracované ovládání

skvělý fotoaparát

Proč nekoupit? relativně velké rozměry

vysoká cena Kdy? V prodeji Za kolik? cca 17 000 Kč

Oproti konkurenci přitom opět dovedlo LG udržet zajímavou cenu na hranici 17 tisíc korun. Není to nijak nízká částka, ale v aktuální situaci na trhu je to mezi topmodely jedna z těch atraktivnějších možností.

Vzhled a konstrukce: ohnutí podruhé

Prohnuté LG je jedním z nejzvláštnějších designových úkazů na trhu chytrých telefonů, to je bez diskuse. O praktičnosti tohoto řešení se vedou dlouhé diskuse, my se domníváme, že určité praktické stránky prohnutí má. Ale o tom později.

LG vzalo u G Flex2 svůj tradiční design těla prostého tlačítek, jen se sestavou na zádech pod čočkou fotoaparátu. Je to možná trochu paradoxní situace, ale prohnutý telefon nově dostal ostřejší linky těla, které postupně dostávají i další modely značky. Ne že by bylo G Flex2 hranaté, ale oblin ubylo a boky jsou plošší. Nám se toto řešení líbí, design je elegantnější než u stávajících modelů.

Rádius zahnutí zůstal u G Flex2 stejný jako u loňského řešení, zahýbat telefon výrazně více by nemělo moc praktických významů. Díky tomu, že je novinka výrazně menší než předchůdce, sedne mnohem lépe do ruky. Už u loňského modelu pomáhalo prohnutí lepšímu držení v dlani, a to navzdory obřím rozměrům. Zmenšení úhlopříčky displeje o půl palce přineslo mnohem střízlivější rozměry. G Flex2 je tak sice o trochu větší než G3 se stejnou úhlopříčkou, ale stále je menší než celá řada jiných 5,5palcových smartphonů (OnePlus One, Asus Zenfone 2, HTC Desire 820 a podobně).

Konkrétní rozměry jsou 149,1 x 75,3 x 9,4 mm, hmotnost je solidních 152 gramů. Pro porovnání: G3, které je stále asi nejmenším smartphonem s takto velkým displejem, měří 146,3 x 74,6 x 8,9 mm. Do ruky oba telefony padnou skoro stejně, Flex2 za to vděčí zahnutí. Netvrdíme, že je to kdovíjak kompaktní telefon, patří právem mezi obry, ale na poměry své třídy se drží docela dobře. Zahnutí také docela omezuje tendenci velmi hladkého telefonu vyklouznout z ruky.

Co se konstrukce týče, LG tu opět vsadilo na osvědčené plastové provedení. U ohebného smartphonu je to logická volba materiálu. Design krytu se opět snaží napodobit broušený kov a G Flex2 vypadá opravdu k světu. Je to velmi elegantní smartphone s mírně luxusním nádechem. Zajímavé je, že jeho design v čele se zahnutím vynikne až na druhý pohled, smartphone se nesnaží pozornost upoutat nějakými křiklavými řešeními.

Zpracování je parádní, mezi „plasťáky“ patří G Flex2 na absolutní špičku. Ale za pocitem luxusu u kovových těl přece jen trochu zaostává. Stejně jako v předchozí generaci lze smartphone v podstatě ohnout zpět do roviny. Konstrukce k tomu není primárně určena, ale vydrží to. To znamená, že smartphone je docela odolný. Navíc zahnutí chrání displej při pádu na zem. Telefon totiž nedopadne displejem na plocho, takže nehrozí, že jej rozbije třeba nějaký menší kamínek nebo výstupek. Jistě, není to stoprocentní ochrana displeje, ale funguje to.

O trvanlivost telefonu se stará také vylepšená samohojící funkce krytu, která zažila premiéru rovněž u loňského modelu. Tentokrát se kryt má hojit mnohem rychleji (asi za pět sekund) a navíc má zvládnout i trochu větší poškození. Během testu jsme se telefon nesnažili kdovíjak poškrábat, ale musíme uznat, že hojení funguje. Ne zcela kompletně, ale částečně pomáhá. Exponovaná spodní část krytu, která je v kontaktu s podložkou, je tu po několika týdnech používání podstatně méně poškrábaná než kryty obyčejných smartphonů bez hojící funkce. Mikrotrhlin si tu lze všimnout až při opravdu blízkém zkoumání, k jejich maskování ovšem přispívá i design krytu.

Displej a ovládání: vtažení do děje

LG se už u první generace svého prohnutého smartphonu chlubilo tím, že zahnutí displeje má mimo jiné vtáhnout uživatele více do děje. Jenže na šestipalcovém panelu s HD rozlišením to moc nefungovalo, uživatel si spíše „užíval“ docela hrubého zobrazení, které bylo dáno právě ohebnou povahou displeje. Během roku však stihlo LG technologii výrazně vylepšit, a tak se teď můžeme těšit z úplně jiného představení.

G Flex2 dostalo displej s menší úhlopříčkou 5,5 palce, ale také větším rozlišením. To má hodnotu Full HD, tedy 1 080 x 1 920 pixelů, což je stále mezi topmodely jakási klasika. QHD je stále spíš výjimkou, byť je na vzestupu. Kvality displeje se ovšem zlepšily po všech stránkách. Rastr tu není tak výrazný jako u předchozího modelu, a to nejen díky vyššímu rozlišení, ale i díky vylepšené technologii. Zrnitost známá z prvního G Flex je tak ta tam.

A dostavuje se tak i ono vtažení do děje, byť třeba při sledování filmů to není úplně to, co si asi marketingové oddělení LG představuje. Ale třeba v prohlížeči vypadá skrolování na zahnutém displeji opravdu zajímavě a vlastně trochu popohání uživatele k tomu, aby pokračoval na stránce dál. Podobné je to i v některých aplikacích, listování dlouhými nekonečnými seznamy najednou není tak nudné jako dosud.

Displej je tedy opravdu povedený, lze jej třeba ovládat i v rukavicích. LG navíc zachovalo všechny možnosti ohledně ovládání – probuzení i zamknutí telefonu poklepáním na displej (při zamčení to musí být na prázdné místo na home obrazovce), gesto tažením dolů na zhasnutém displeji odhalí notifikace a čas, samozřejmostí je možnost uzamčení telefonu pomocí série poklepání Knock Code. To vše je tu postaveno na novém Androidu 5.0 Lollipop s typickou grafickou nadstavbou LG.

LG například od nového systému nepřejímá úplně práci s notifikační lištou a přepínači. Stahování lišty neprobíhá nadvakrát, přepínače jsou totiž jen v horní řadě a lze mezi nimi listovat do stran, takže není nutné lištu stahovat ještě jednou. Systém je velmi dobře odladěný, ale občas se přece jen stane, že třeba vykreslení domovské obrazovky po opuštění náročnější aplikace chvilinku trvá. Jinak je vše velmi rychlé, telefon reaguje na uživatelské pokyny okamžitě.

Aby také ne, G Flex2 dostal nejvýkonnější procesor od Qualcommu, Snapdragon 810. Jeho potíže s přehříváním jsou často propírané, ale na reálné fungování G Flex2 zcela určitě nemají vliv. Telefon se při běhu náročných aplikací zahřívá, ale ne nijak výrazně více než špičkové telefony s jinými čipsety. V benchmarcích ovšem může být mírné snížení výkonu vlivem zahřívání poznat. G Flex2 je každopádně špičkově výkonný smartphone, kterému po stránce síly nic nechybí.

Baterie: také ohebná

Akumulátor je podobně jako celé tělo telefonu ohebný. Jeho kapacita je 3 000 mAh, což je pro danou kategorii relativně obvyklá hodnota. Stejnou kapacitou disponuje i loňský typ G3. U něj byla výdrž asi nejproblematičtější záležitostí, na vině byl displej s vysokým rozlišením. To u prohnuté novinky nehrozí, ale na druhou stranu je tu zase procesor, okolo kterého panuje nejistota. V praxi ovšem není potřeba mít obavy.

G Flex2 bez problémů vydrží i opravdu intenzivní pracovní den na jedno nabití a ještě mu k tomu nějaká energie zbude. Běžně jsme se dostávali na dva dny výdrže na jedno nabití a při troše šetření nevidíme jako nemožnou ani hranici tří dnů. LG ovšem nenabízí nějaký ultraúsporný režim pro případ nouze, kdy by telefon jen v základním módu vydržel se zlomkem energie třeba celý den. Je tu jen režim snížení výkonu, který spotřebu omezí jen částečně a může méně náročným uživatelům pomoci dosáhnout na delší výdrž třeba přes víkend.

Chybí bezdrátové dobíjení, ale na druhou stranu se LG chlubí rychlým nabíjením. S vhodnou nabíječkou se 60 % baterie nabije za pouhých 30 minut, což by mělo stačit na den používání.

Běžné funkce: kompletní specifikace

Bezdrátové dobíjení není jedinou technickou vymožeností, která G Flex2 chybí, ale stejně jako tato funkce patří i chybějící čtečka otisků nebo senzory pro měření tepu či kdovíčeho dalšího mezi věci, které uživatelé snadno oželí. Jinak tu ovšem máme technický „full house“. Podpora LTE všech myslitelných pásem, NFC, infraport a další vymoženosti jsou samozřejmostí.

Telefon je k dispozici ve dvojím provedení paměti, se 16 GB vnitřní paměti a 2 GB RAM a se 32 GB a 3 GB RAM. Vybavenější provedení ovšem u nás není k dispozici, stejně jako třeba červená barevná varianta, která podle našeho názoru vypadá opravdu skvěle. Ale kdo ví, třeba když bude o G Flex2 zájem, rozšíří se i nabídka provedení.

Popisování funkční sestavy je u G Flex2 v podstatě neustálým opakováním již napsaného. Líbí se nám třeba skvělá klávesnice, kterou si můžete detailně přizpůsobit. A to nejen z hlediska rozložení některých kláves ve spodní řadě, ale třeba i výšky, kterou bude na displeji zabírat.

S G Flex2 se velmi pohodlně telefonuje, díky zahnutí se telefon lépe drží a v podstatě kopíruje tvar obličeje, což může pomoci i kvalitě hovoru, protože mikrofon je tu o trochu blíže ústům než u soupeřů.

Naopak LG za soupeři trochu zaostává v hlasité reprodukci. Jediný reproduktor na zadní straně sice dovede být dobře hlasitý a na stole navíc není utlumený. Jenže řada smartphonů se stereo reproduktory směřovanými více k uživateli (a teď nemyslíme jen HTC, ale třeba i některé modely od Sony a dalších značek) je na tom lépe, třeba při přehrávání videa.

Líbí se nám i tradiční funkce Smart Notice ve widgetu na úvodní obrazovce. Ta umí uživatele podobně jako Google Now (to má telefon samozřejmě také) upozornit na některé události a akce (i ty, které Google Now neumí). Třeba když uživatel přijme hovor z čísla, které není v seznamu, připomene Smart Notice jeho uložení. Zrovna tak funkce připomene, že máte zmeškaný hovor a bylo by dobré zavolat zpět. Chování Smart Notice se dá detailně nastavit.

Fotoaparát: vstupenka do extratřídy

LG se v poslední době snaží dostat do extraligy i na poli fotomobilů. V modelu G3 se mu to podařilo a loňská špička se zařadila mezi nejlepší fotomobily na trhu. A G Flex2 se rovnou řadí tamtéž, a to díky tomu, že má stejný foťák jako G3. Je tu tedy třináctimegapixelový snímač, který je dobrým kompromisem mezi úrovní detailů a množstvím šumu v horším světle. Fotoaparát má optickou stabilizaci obrazu a téměř bezchybné laserové ostření.

Výsledkem je rychlý foťák, který pořizuje snímky s věrnou barevností a který si dobře poradí s rozdílnými světelnými podmínkami. Úroveň detailů je velmi solidní, byť se najdou případy, kdy jsou na tom soupeři lépe. Nadále platí, že aplikace fotoaparátu nedává zrovna kdovíjaký průchod kreativitě. Ovládání je velmi jednoduché a uživatel tu nemá moc možností jak parametry focení ovlivnit. To by měl napravit až model LG G4. Většině uživatelů nebude tento stav nijak vadit, ale je určitě velká skupina těch, kteří by manuální kontrolu nad focením ocenili, obzvlášť při celkových kvalitách fotoaparátu.

Fotografie pořízená LG G Flex2 Fotografie pořízená LG G Flex2 Fotografie pořízená LG G Flex2

Fotografie pořízená LG G Flex2 Fotografie pořízená LG G Flex2 Fotografie pořízená LG G Flex2

LG se tu jednoduše nepouštělo do žádných experimentů a foťák tu funguje stejně jako u G3. Kvalitou snímků napříč situacemi a podmínkami tedy patří na špičku, ale mouchy tu stále nějaké jsou. I přes superrychlé ostření například v horších podmínkách chvíli trvá, než fotoaparát snímek pořídí. A také nám moc nefungovala automatická funkce HDR. I v situacích, kdy by HDR bylo potřeba, fotil telefon svéhlavě bez něj, a tak jsme museli tuto funkci zapínat ručně.

Co se videa týče, i tady je výbava opět shodná, G Flex2 tak umí natáčet video až v rozlišení 4K (UHD), tedy 3 840 x 2160 pixelů. V HD rozlišení pak umí natáčet s frekvencí 120 snímků za sekundu pro následné zpomalené přehrávání.

Shrnutí: originální supersmartphone

LG G Flex2 je na první pohled jen evolucí loňského modelu, který budil údiv. Ale ve skutečnosti si zaslouží mnohem více pozornosti než tento první pokus. Oproti němu je totiž G Flex2 opravdu praktický smartphone. Kombinace špičkové výbavy a prohnutého těla z něj dělá jeden z nejatraktivnějších a nejzajímavějších smartphonů na trhu. Podobnou aurou se může chlubit snad jen Samsung Galaxy S6 edge, který je ovšem mnohem dražší.

LG si totiž za G Flex2 oficiálně žádá 19 990 korun, ale ve skutečnosti novinku seženete v e-shopech stále za původní předprodejní cenu 16 990 korun. To supersmartphone od Samsungu začíná na 23 799 korunách, což je téměř o sedm tisíc korun více. Za to dostane uživatel displej s vyšším rozlišením, výkonnější procesor a čtečku otisků prstů nebo senzory pro měření tepu, ale také třeba menší úhlopříčku displeje. Navíc přehnutý displej S6 bude asi náchylnější na poškození než panel G Flex2.

Jinak je G Flex2 soupeřem i pro další supersmartphony dneška, třeba HTC One M9, které láká na luxusní design i provedení, ale také má vysokou cenovku 19 990 korun. Soupeřit může třeba i s loňským typem G3, který se prodává za zhruba 13 tisíc korun, s modely Sony Xperia Z3 (cca 15 tisíc korun) a dalšími smartphony. Měřit se bude chtít především s kousky s větším displejem, takže mezi soupeře G Flex2 můžeme počítat i Samsung Galaxy Note 4 a Note Edge. Z levnějších typů můžeme vzpomenout OnePlus One, které stojí méně než deset tisíc korun, ale chybí mu některé top funkce, má horší fotoaparát a chabě využitelnou podporu LTE. Špičkové Xiaomi Mi Note s 5,7palcovým displejem stojí zhruba 15 tisíc korun a opět má jen poloviční podporu LTE, lepší model Mi Note Pro s QHD panelem je ještě dražší. Celkově je v dané kategorii G Flex2 velmi zajímavou volbou, byť to rozhodně není levný smartphone.