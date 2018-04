Skvělý displej, vysoký výkon a zajímavá cena. Recenze Lenovo Vibe Z2 Pro

Smartphony značky Lenovo nás v minulých letech zaujaly především na různých veletrzích, v Česku jsme se s nimi setkávali spíše sporadicky, když se sem dostaly prostřednictvím neoficiálních distributorů. V závěru roku 2014 se však značka rozhodla na český trh se smartphony vstoupit oficiálně.

První model, který jsme měli možnost otestovat, je rovnou tím nejnadupanějším kouskem ze stáje Lenovo. Je to phablet Vibe Z2 Pro se špičkovým hardwarem, který se může postavit těm nejlepším smarpthonům světa. Vzhledem k tomu, že jde o obra se šestipalcovým displejem, soupeři mu budou především telefony jako Samsung Galaxy Note 4 nebo atraktivní Huawei Ascend Mate7.

Lenovo u Vibe Z2 Pro uspořádalo tak trochu veletoče s cenovkou. Při původním oznámení vstupu na trh byla cena stanovena na vysokých 18 tisíc korun, což jsme i přes nesporně špičkovou výbavu (stále je to jeden z mála smartphonů s QHD displejem) vnímali jako vysokou částku, především ve vztahu k agresivnější cenové politice čínských značek. Jenže nakonec se v Lenovu umoudřili a v prodeji je tento kovový elegán za 13 999 korun.

Plusy a mínusy Proč koupit? skvělý displej

výborné zpracování

vysoký výkon

zajímavá cena

dual-SIM Proč nekoupit? nedodělky v uživatelském prostředí Kdy? V prodeji Za kolik? 13 999 Kč

To je hodně zajímavá částka, náš oblíbený phablet Ascend Mate7 od Huawei je jen o tisícovku levnější a výkonu má trochu méně a nemá tak vysoké rozlišení displeje. Mezi „tabletofony“ je tak Vibe Z2 Pro lákavou volbou. Jenže možná jen dočasnou. Atraktivní cenu se totiž podařilo podle našich informací stanovit jen pro omezenou dodávku telefonů, případné další várky by již byly dražší. Nemáme to sice oficiálně potvrzeno z Lenova, ale zdá se, že po vyprodání stávajících zásob tak Vibe Z2 Pro zase z českého trhu zmizí.

Vzhled a konstrukce: broušený kov v hlavní roli

Už v minulosti jsme se setkali se špičkově zpracovanými smartphony Lenovo, jedním z nich byl třeba i phablet Lenovo K900 s kovovou konstrukcí a procesorem Intel, který ohromoval v roce 2013. Nový model Vibe Z2 Pro na něj v podstatě volně navazuje, povyrostl, dostal aktuální špičkovou výbavu a ponechal si kovové tělo. To je tentokrát ještě propracovanější než u K900.

Základem telefonu je totiž jakási kovová „vanička“ z broušeného materiálu. Z jednoho kusu kovu jsou tu záda a boky, spodní a horní část kryje převážně plast. Na spodní straně je efektně přišroubován klasickými torx šroubky. Ty najdeme i na zadní části telefonu, zde zase šroubky drží na místě panel fotoaparátu, jehož lesklá deska se táhne téměř přes celou šířku těla.

Fotoaparát je tu dost vystouplý. Částečně se na tom podílí relativně malá tloušťka smartphonu pouze 7,7 mm a částečně fakt, že kromě obvyklé sestavy musel výrobce do těla nacpat i stabilizaci obrazu, která samozřejmě přidá něco na mohutnosti konstrukce fotoaparátu. Půdorysné rozměry tohoto obra jsou 81,3 × 156 mm, což je na danou úhlopříčku displeje velmi slušný výkon. Podobně je na tom i Huawei Mate7. Je tedy nutné počítat s tím, že do ruky telefon nepadne ideálně, na druhou stranu zkosené boky a zaoblený přechod do zad úchop usnadňují.

Zpracování je výborné, tělo je pevné, jen při použití velké síly je tu náznak prohýbání. Ohýbání telefonu se nebojíme, nosit jej však v zadní kapse kalhot není asi nejlepší nápad. Co nás z konstrukčního hlediska provokuje trochu více, je šuplíček na SIM na pravé straně telefonu. Pro jeho otevření je potřeba nadstandardně dlouhé sponky (ta je pochopitelně v balení) a při dotyku kryt šuplíčku chrastí.

Pevné kovové tělo telefonu je příjemné z hlediska odolnosti konstrukce, na druhou stranu samotné kovové tělo může až nečekaně snadno přijít při pádu na zem k úhoně. Nejvíce je to vidět u přístrojů s hliníkovým tělem, mezi které ovšem Vibe Z2 Pro nepatří. Jeho kovové tělo s broušeným reliéfem je odolnější a při pádu se neodštěpuje. I přesto nechtěný pád telefonu drobné šrámy způsobil, nejde však o nic zásadního, plastové tělo by nejspíš v takovém případě bylo poškozeno více.

Design celkově hodnotíme velmi pozitivně, Lenovo vsadilo na jednoduché linky a minimalistické pojetí, které snad ruší jen vystupující fotoaparát. Na trhu jsou i mnohem hezčí phablety, ale Vibe Z2 Pro rozhodně neudělá ostudu, díky broušené úpravě by mohlo zaujmout třeba milovníky industriálního designu.

Displej a ovládání: obří QHD

Jedním z velkých lákadel je displej. A to doslova, má totiž úhlopříčku 6 palců, což je ve světě chytrých telefonů opravdu hodně. Na ní ovšem disponuje rozlišením QHD, tedy 2 560 × 1 440 pixelů., což představuje špičkovou jemnost 490 pixelů na palec, tedy více než mají pětipalcové smartphony s běžným Full HD panelem.

Na druhou stranu ani tady nepozorujeme, že by QHD rozlišení bylo na dané úhlopříčce nějakou nezbytnou nutností. Na první pohled uživatel většinou rozdíl mezi šestipalcovým QHD a Full HD panelem nepozná. Opět jsme si ovšem ověřili, že jakmile si na QHD vaše oči přivyknou, návrat k nižšímu rozlišení poznají. Nejde o žádný dramatický skok zpět, ale znát to je.

Panel je typu IPS, má věrné barvy a k jemnému rozlišení přidává i další dobré vlastnosti. Vytýkat mu opravdu není co, snad jen krycí sklo je trochu lesklejší, a v důsledku toho je čitelnost na slunci jen průměrná a mírně (ale opravdu mírně) trpí pozorovací úhly. Pro zlepšení čitelnosti na slunci ovšem existuje v menu volba, která zvýší jas a změní kontrast barev, takže je pak čitelnost mnohem lepší.

Na parádním displeji vynikne i samotný operační systém. Tím tu je Android 4.4.2 Kit Kat s vlastní grafickou nadstavbou Lenova. Základem je systém hlavních obrazovek, kde se mísí aplikace, složky i widgety. Je to tradiční strategie, která u phabletů s velikým displejem funguje dobře. Grafika je výrazně upravena oproti čistému Androidu a i logika ovládání je trochu jiná, nicméně uživatelé si zvyknou velice rychle. Lenovo nabízí celou řadu grafických schémat, některá s minimalističtější grafikou, jiná s trochu více kudrlinkami. Ani jedno z nich ovšem není úplně to pravé a úplně neladí s designem telefonu. Navíc třeba menu nastavení nebo grafika v liště se se schématy nemění.

Na druhou stranu grafika není zas tak důležitá, zvyknout se na ni dá rychle a vadit většinou nebude. Důležitější je, že systém je rychlý a plynulý, telefon má díky procesoru Qualcomm Snapdragon 801 a 3 GB RAM paměti dostatek výkonu. Trochu podivné je ovládání pomocí senzorových tlačítek pod displejem, to totiž nereflektuje aktuální směr systému. Vlevo je tak tlačítko menu, které například na domovské obrazovce vyvolá možnosti jejího nastavení. Pro multi-tasking je potřeba toto tlačítko podržet. Home tlačítko uprostřed funguje normálně, delší podržení spustí funkci Google Now. Tlačítko zpět pak funguje jen k tomuto účelu.

Systém má i řadu chytrých funkcí a možností pro ovládání velkého displeje jednou rukou. Na druhou stranu nám tu některé záležitosti docela chybí. Tak třeba gestem opsání písmene C na kraji displeje se má zobrazení zmenšit, aby bylo vše dosažitelné jedním prstem. Jenže toto gesto nám fungovalo jen málokdy. Zatřesením lze telefon zamknout, ale na chytrý způsob odemčení už u Lenova zapomněli, telefon se neprobudí ani poťukáním, ani gestem. Pro usnadnění multi-taskingu a spouštění vybraných aplikací je tu možnost aktivovat funkci plovoucího tlačítka. Ovšem třeba z Note 4 známý režim dvou aplikací na jedné obrazovce nebo plovoucí miniaplikace, které má třeba i Sony, tu také nenajdeme. Zdá se, že Lenovo si moc nedělalo starosti se všemi možnostmi využití obřího displeje, jde hlavně o plochu. Svým způsobem je to cesta, která bude mnohým imponovat, protože telefon se nesnaží cpát uživateli funkce, které nepoužívá.

Jenže trochu potíž je v tom, že smartphone na nás tak trochu působil. V nastavení je řada voleb, mnohé z nich jsou opravdu špatně přeložené a luštit, co se pod nimi skrývá, chce trochu zkoumání. V Lenovu by měli vylepšit překlad a pak se také zamyslet nad tím, které funkce jsou opravdu praktické a které nikoliv.

Baterie: pořádná kapacita

Do velkého těla se vešla i pořádná baterie. Akumulátor má kapacitu 4 000 mAh, což je opravdu parádní porce. Dodejme, že akumulátor není výměnný, tělo telefonu je pevné a nedá se rozebrat. Výkonný hardware a displej s extrémním rozlišením ovšem dávají tušit, že Vibe Z2 Pro nemusí být zrovna rekordmanem ve výdrži.

Více než u jiných smartphonů tu hraje roli intenzita používání, podepisuje se na tom především displej. Když jej moc nevyužíváte, vydrží Vibe Z2 Pro v pohodě i tři dny. Většinou jsme ovšem nabíjeli jednou za dva dny, při intenzivnějším používání dokonce i každý den. Mezi smartphony s QHD displejem ovšem patří toto obří lenovo z hlediska výdrže k těm nejlepším. Snadno překoná LG G3 a jeho výdrž je delší než u Samsungu Galaxy Note 4.

Telefonování a zprávy: extratřída s dualSIM

Jednou z důležitých vlastností je fakt, že jde o dvousimkový smartphone. Do slotů v šuplíčku pasují microSIM karty, každá z nich může být aktivní. U každé se dá nastavit, které funkce mají být na dané kartě primární nebo zda se má telefon vždy ptát. Vhodné je si třeba u jedné karty nastavit primárně aktivní datové přenosy, u druhé třeba hovory. Primární SIM umí všechny datové sítě, tedy 2G, 3G i LTE, druhá SIM zvládá jen 2G sítě, a je tedy vhodná jen pro hovory. Telefon nás ovšem trochu zklamal citlivostí na signál, především příjem 4G není tak spolehlivý jako u řady konkurentů.

Ovládání obou SIM je jednoduché. V případě, že si uživatel nevybere primární kartu pro daný účel, vždy telefon nabízí dvojí tlačítka pro potvrzení – ať už u hovoru, nebo u odesílání SMS. Lenovo Vibe Z2 Pro je možná vůbec nejvybavenější a nejvýkonnější dual-SIM telefon na trhu.

Co se zpráv týče, trochu překvapí, že se přijaté SMS objevují v okně, ačkoli telefon primárně spouštění miniaplikací v okně nepodporuje. U zpráv ovšem dělá výjimku. Snadno si tak došlou SMS přečtete, ale na někoho to může působit rušivě. Klávesnice je tu překvapivě čistá androidí bez jakýchkoli úprav, což jsme vzhledem k rozsáhlým změnám v systému nečekali, a podporuje psaní gesty.

Organizace a data: ucelený komplet

Lenovo Vibe Z2 Pro patří na špičku i v datové výbavě, například podpora LTE je tu v pásmech 1, 3, 7 a 20, což znamená, že telefon podporuje všechny typické frekvence, které připadají v úvahu u většiny našich mobilních operátorů (jde o frekvence 800, 1 800 a 2 100 MHz, k tomu má telefon ještě podporu frekvence 2 600 MHz). Chybí tedy jen podpora LTE frekvence 900 MHz, kterou Vodafone používá pro své pokrývání méně osídlených oblastí. Nechybí tu pochopitelně ani funkce jako NFC či Bluetooth 4.0, jen příznivci přepínání televize pomocí smartphonu mají smůlu, infraport tu není.

Zajímavostí je i práce s pamětí. Kapacita té vnitřní je solidních 32 GB, s tím si drtivá většina uživatelů vystačí. Telefon si poradí i s paměťovou kartou, ale tady přichází ona zajímavost. Uživatel si v podstatě musí vybrat, zda chce dual-SIM telefon, nebo zda potřebuje více paměti. Karta microSD totiž pasuje do slotu pro sekundární SIM, a zabere tak její místo.

Programová výbava je docela bohatá. Kromě standardních aplikací pro správu času a práci s kancelářskými dokumenty jsou tu i aplikace od Lenova, které přinášejí další funkce. Třeba široké možnosti zálohování, včetně zálohování SMS či protokolů hovorů. Za trochu nadbytečný považujeme program Security, který má hlídat telefon před nežádoucími útoky, ale má i užitečné funkce, dovede filtrovat hovory či SMS.

Dále je tu aplikace pro přímé sdílení souborů přes wi-fi, NFC a jím aktivované funkce se také nastavují ve speciální aplikaci. Telefon podporuje Miracast, takže lze bezdrátově vysílat displej třeba do televizí, které tuto funkci rovněž podporují.

Fotoaparát: vysoké ambice

Lenovo Vibe Z2 Pro se snaží zaujmout i fotoaparátem. U něj se jako největší zádrhel ukázala být vystouplá čočka, která je v praxi hodně citlivá na protisvětlo a boční světlo, čímž vznikají snímky s často podivným a nepřirozeným osvětlením. Pokud si ovšem budete pozici světla hlídat, či zvládnete využít různé pokročilé softwarové režimy či manuální nastavení fotoaparátu, snímky vás kvalitou překvapí.

Jedním z lákadel je stabilizátor obrazu, který pomáhá docílit kvalitnějších snímků v horším osvětlení. To se mu docela často daří, Lenovo to ovšem trochu kazí tím, že telefon sám čas od času zkazí zaostření. Snímky (až na ty v opravdu tmavém prostředí) mají relativně málo šumu a slušnou úroveň detailů a pokud se zrovna trefí osvětlení, mají i velmi přirozené podání barev.

Fotoaparát zaujme i tím, že nabízí buď plně automatický režim s odhadováním vhodných parametrů pro focení scény, nebo profesionální režim s celou řadou ručních možností nastavení. Zvlášť se dá volit bod ostření i bod měření expozice, ručně lze nastavovat parametry jako vyvážení bílé, ISO, ostření, kompenzaci expozice nebo čas expozice. Manuální ovládání času je ovšem použitelné jen napůl, na rozdíl od lumií nebo některých HTC totiž dovoluje nastavení jen dlouhých časů od 1/30 sekundy po 1 sekundu. Trochu to kreativitu omezuje. Zajímavostí je, že fotoaparát může uživatele informovat o aktuálních parametrech údaji v rohu, kromě ISA a času ,je tu i aktuální intenzita osvětlení nebo barevná teplota scény.

Foťák Vibe Z2 Pro má opravdu velké ambice a slušný potenciál. V praxi jej ovšem musí umět uživatel využít. Pokud tedy patříte mezi zkušenější mobilní fotografy, můžete se Z2 Pro vytvářet opravdu špičkové snímky na úrovni těch nejlepších fotomobilů na trhu. Jenže pokud jen tak cvakáte, úspěšnost z hlediska povedených snímků tu bude horší než u řady soupeřů.

Shrnutí: nečekaná extratřída

Lenovo Vibe Z2 Pro je opravdu špičkový smartphone, alespoň co se týče technických specifikací a zpracování. K úplné dokonalosti mu ovšem sem tam něco chybí a Lenovo by se mělo soustředit především na lepší dotažení některých softwarových funkcí. Oproti konkurenci totiž Vibe Z2 Pro přináší jen málo moderních softwarových chytrých funkcí, byť se tváří, že jich je doslova plné. Jenže ty funkce, které tu najdeme, nejsou moc užitečné.

Ovšem to, na co telefon klade důraz, téměř vždy funguje skvěle. Dvojice SIM (s nezvyklým duálním slotem pro microSD kartu), špičkový QHD displej, vysoký a samozřejmý výkon i velmi dobrá výdrž baterie, to vše jsou jednoznačné klady, které snadno přebijí drobné nedostatky z hlediska uživatelského prostředí či softwarových funkcí.

V kombinaci svých schopností je Vibe Z2 Pro v současné konkurenci docela unikát. Ano, třeba Samsung Galaxy Note 4 má také QHD displej, ale podporu dvou SIM u něj čekat nemůžeme. Má i řadu softwarových funkcí navíc, ale jeho cena je opravdu vysoká. Zatímco Vibe Z2 Pro vyjde na zajímavých 13 999 korun, Note 4 stojí téměř 21 500 korun. Výbavou si dá Vibe Z2 Pro k snídani i starší Note 3, který stojí 12 990 korun.

Dalším konkurentem bude Huawei Ascend Mate7 se stejně velikým displejem, ovšem „jen“ Full HD rozlišením. Jenže to je v podstatě jediný významný ústupek proti lenovu. Mate7 ještě také neposlouží těm, kdo touží po dual-SIM phabletu (v zahraničí se někde dvousimková verze prodává). Oproti lenovu má však třeba praktickou a návykovou čtečku otisků prstů a je o tisíc korun levnější. Má trochu méně výkonu, ale zase vydrží o něco déle na baterii.

K dalším soupeřům můžeme počítat třeba i povedený Windows Phone phablet Nokia Lumia 1520, který, se ovšem poněkud potichu vytratil z české oficiální distribuce. Sehnat jej lze za lákavých 11 tisíc korun. Nové Lenovo je ovšem podstatně modernější smartphone.