Čtyřvrstvý smartphone. Recenze Lenovo Vibe X2

Odlišit svůj smartphone od konkurence, to je v poslední době hodně obtížná disciplína. Jednou z cest je klást důraz na design. Řada výrobců tak do své modelové řady přidává i stylový model, který sice neklade důraz na maximální výbavu, ale o to více chce uživatele zaujmout doslova na první pohled.

Lenovo Vibe X2 přesně k takovým telefonům patří. Když pro něj hledáme soupeře, vybaví se nám stylové telefony jako Samsung Galaxy Alpha, starší Alcatel OneTouch Idol Alpha, Huawei Ascend P7 nebo nový supertenký Kazam Tornado 348. To vše jsou designově hodně propracované a povedené smartphony, které se nesnaží nabízet za každou cenu maximální výbavu.

Lenovo vstupuje do ligy stylovek s modelem, který se toho z hlediska výbavy snaží (alespoň papírově) nabídnout nejvíce. Přitom cenovka 9 999 korun je jasným znamením toho, že s nejlepšími a nejvýkonnějšími smartphony soupeřit příliš nehodlá. Často jim přitom dovede solidně zatopit.

Plusy a mínusy Proč koupit? atraktivní design

dobrá výbava

lákavý displej

podpora LTE

Proč nekoupit? plastové tělo

místy nedotažený systém Kdy? V prodeji Za kolik? 9 999 Kč

Vedle topmodelu Vibe Z2 Pro je Vibe X2 dalším telefonem, který má za úkol především vylepšovat image na poli smartphonů u nás zatím málo známé značky. A musíme říci, že se mu to daří dobře. Slušná výbava jde ruku v ruce se solidním výkonem, nechybí tu moderní funkce jako LTE, pětipalcový displej má Full HD rozlišení, foťák se chlubí 13 megapixely.

Vzhled a konstrukce: čtyři vrstvy

Zatímco konkurenti se většinou snaží z hlediska designu zaujmout použitím kovu, luxusním zpracováním nebo třeba extrémně tenkou konstrukcí, u Lenova se rozhodli vytvořit stylový smartphone trochu jinak. Doslova z vrstev. Tělo smartphonu, jako by bylo poskládáno ze čtyř vrstev materiálu – zadní plochy, dvou mezivrstev, které spolu s ostatními tvoří boky a vrstvy s displejem. Ta je vždy černá, zbytek vrstev má jiné barvy – v Česku jsou dostupné varianty s kombinací bílé, šedé a stříbrné barvy a také provedení, které kombinuje zlatou, žlutou a oranžovou barvu.

My jsme k testu obdrželi konzervativnější „černobílé“ provedení, které však přeci jenom trochu vynikne tím, že tou hlavní vrstvou je zadní bílá. Design je to opravdu originální, krásným detailem je to, jak jednotlivé vrstvy směrem k čelní ploše telefonu mírně ustupují. Spodní „deska“ je tedy nejširší, ta nad ní je mírně užší, nad ní ještě o něco užší a nejmenší plochu má čelní deska s displejem.

Vytváří to nejen nezvyklý a velmi elegantní vizuální dojem ze smartphonu, ale také nezvyklý pocit při držení, protože prsty jednotlivé vrstvy docela dobře cítíte. Z hlediska ergonomie se ovšem možná v Lenovu měli zamyslet nad opačným zužováním vrstev, spodek smartphonu je totiž nejširší a směrem k čelní ploše se telefon mírně zužuje. Spodní vrstva tak může někoho trochu nepříjemně řezat do dlaně.

Na druhou stranu mezi dnešními stále rostoucími smartphony patří Vibe X2 ke kompaktnějším kouskům. Úhlopříčka displeje 5 palců sice znamená, že pro spoustu uživatelů bude i tohle veliký telefon, z našeho hlediska je však velikost docela v normě, Vibe X2 patří k menším pětipalcovým modelům. Ovšem někteří styloví soupeři umí být i kompaktnější, byť mají samozřejmě i menší displej – ale nikoli dramaticky.

Lenovo Vibe X2 působí v ruce docela lehkým dojmem, hmotnost 120 gramů to potvrzuje. Zpracování telefonu je výborné, a to i přesto, že jednotlivé vrstvy jsou z docela obyčejného plastu. Ten je ovšem tvrzený, takže se zdá, že bude docela odolný vůči škrábancům. Lehká konstrukce dává tušit, že uvnitř těla není žádný kovový rám a prohýbání telefonu i pod menším tlakem to potvrzuje. Ne že by se X2 prohýbal v ruce, to nehrozí – ale telefon by mohl třeba při nošení v zadní kapse kalhot docela snadno přijít k úhoně.

Displej a ovládání: solidní základ

Pět palců úhlopříčky, Full HD rozlišení (tedy 1 920 x 1 080 pixelů) a IPS technologie nejsou mezi smartphony střední a vyšší střední třídy ničím neobvyklým. Jenže i tak se displeje hodně liší a ten ve Vibe X2 patří k tomu lepšímu. Má docela živé barevné podání, které však lze doladit podle požadavků uživatele. Displej má dobré pozorovací úhly, čitelnost na přímém slunci tu vylepšuje funkce, kterou lze zapnout hlouběji v menu – telefon pak za intenzivního osvětlení změní barevné ladění tak, aby byl obraz na displeji lépe čitelný. Dále displej umožňuje ovládání v rukavicích.

To je velmi příjemná sada funkcí. Po velkém modelu Vibe Z2 Pro zdědil stylový typ i některé chytré funkce, jako třeba plovoucí tlačítko pro spouštění vybraných aplikací. Menší typ jde ovšem v užitečných funkcích paradoxně o něco dál a nechybí mu ani možnost probuzení telefonu poklepáním na displej. Vibe X2 je tedy moderní smartphone se vším všudy.

V podstatě to potvrzuje i hardware telefonu. Procesorem je tu totiž osmijádro MediaTek MT6595, které umí zapojit všech osm jader najednou. Není to žádný supervýkonný procesor, ale jeho výkon dost vysoký na to, aby byl Vibe X2 rychlým, silným a plynulým smartphonem. Solidní výbavu tu potvrzuje i přítomnost 2GB RAM paměti, ani tady se zbytečně nešetřilo. Připouštíme, že Vibe X2 jsme netestovali nijak dlouho, ale zdá se nám, že je to jeden z nejlépe odladěných smartphonů s procesorem MediaTek, téměř úplně se mu vyhýbalo zadrhávání.

Ještě musíme probrat operační systém. Tím je tu Android 4.4.2 Kit Kat s vlastním grafickým prostředím. To je stejné jako u modelu Vibe Z2 Pro, opět platí, že má uživatel možnost vybírat si z několika grafických schémat a že ve všech případech se aplikace mísí na úvodní obrazovce s widgety a složkami – klasické menu s aplikacemi tu není.

S modelem Vibe Z2 Pro je shodné i ovládání sadou senzorových tlačítek pod displejem – ta jsou i tady trochu ze starší školy, nereflektují aktuální moderní rozložení kláves a jsou tu tedy tlačítka menu, home a zpět. Pro multi-tasking je potřeba podržet tlačítko menu, podržením home tlačítka se spouští Google Now.

Běžné funkce: pevně daná paměť

Běžná funkční sada Lenovo Vibe X2 je v podstatě opravdu úplně běžná. Na dané zařazení smartphonu snad jen příjemně překvapí přítomnost LTE, které ještě není úplnou samozřejmostí. Telefon podporuje u nás obvykle používaná pásma, chybí podpora frekvence 900 MHz, kterou používá pro velkoplošné pokrytí Vodafone. Z moderních funkcí tu chybí i třeba podpora NFC, Bluetooth je tu přítomno ve verzi 4.1.

Stylové smartphony si často nelámou hlavu s množstvím paměti. U Lenova je to tak napůl. Telefon sice nemá slot na paměťové karty, ale na druhou stranu disponuje velmi slušnou porcí 32 GB vnitřní paměti. To bude nejspíš většině uživatelů stačit.

Veškeré běžné aplikace jako ta telefonní nebo editor zpráv opět odpovídají phabletu Vibe Z2 Pro, jen s tím rozdílem, že Vibe X2 nepodporuje dvojici SIM, takže to samozřejmě reflektují i aplikace. Grafika aplikace pro volání nám trochu připomíná iOS, to jen na okraj. Klávesnice pro psaní zpráv je tu opět čistá androidí bez jakýchkoli úprav, nechybí možnost psaní tahy.

Opět nechybí sada aplikací pro synchronizaci dat z telefonu do cloudu (třeba zpráv, seznamů hovorů a podobně), je tu bezpečnostní aplikace, která mimo jiné dovede odfiltrovat nevyžádané hovory a SMS a je tu aplikace pro přímé sdílení souborů s ostatními uživateli.

Celkově nám v zásadě na Vibe X2 žádná funkce neschází, některé předinstalované aplikace si mohl naopak výrobce odpustit, dal by tím uživateli ještě větší volnost v tom, jak naložit s vnitřní pamětí. Celkově je Vibe X2 příjemný smartphone, který z hlediska funkční nabídky uspokojí i náročnější zákazníky.

Fotoaparát: solidních třináct megapixelů

V podstatě totéž platí i o fotoaparátech. Ten hlavní má rozlišení 13 megapixelů a ovládací aplikaci, která je hodně podobná té u Vibe Z2 Pro. Jenže její manuální schopnosti ovládání parametrů focení jsou ty tam, ve Vibe X2 najdeme jen zjednodušenou verzi aplikace, která dovoluje jen některá základní uživatelská nastavení.

Uživatel se tedy nemusí o parametry příliš starat, vše zařídí automatika. Ta nefunguje vůbec špatně a Vibe X2 vyrábí docela solidní snímky, které jsou na úrovni ostatních modelů střední třídy. Úroveň detailů není kdovíjak valná, snímky mají docela věrné barvy a množství šumu je vyšší už i za dobrých podmínek. Na druhou stranu snímky nemají nějaká zásadní vady a na sociálních sítích ostudu rozhodně neudělají.

Největší potíží fotoaparátu je tak fakt, že má relativně málo kreativních režimů. Čelní fotoaparát dostal také docela vysoké rozlišení, konkrétně 5 megapixelů. Je v podstatě shodný jako u velkého Vibe Z2 Pro a fotí i se stejnou kvalitou – to znamená, že nad očekávání dobře. Jen v horším světle sahá po bledším barevném podání.

Shrnutí: další povedená stylovka

Lenovo Vibe X2 je další zajímavý stylový smartphone. S cenou 9 999 korun to ovšem nebude mít úplně lehké. Podobnou výbavu totiž najdeme i u levnějších telefonů, a pokud se třeba rozhodnete ušetřit a pořídit telefon s HD namísto Full HD displejem, můžete ušetřit opravdu výrazně.

Jenže i tady platí, že Lenovo Vibe X2 má přeci jen své trumfy. Mezi ně (kromě povedeného displeje) patří třeba podpora LTE, která není zatím vůbec samozřejmá. Výbavou tomuto modelu odpovídá třeba Huawei Ascend P7, který láká na tenké tělo s kovovým rámečkem a právě velmi solidní výbavu. Jeho cena je zhruba shodná s lenovem.

Oproti jiným zmiňovaným stylovkám má Vibe X2 i další výhody – tak třeba Samsung Galaxy Alpha je sice výkonnější, ale také o hodně dražší a přitom má menší displej s nižším rozlišením. Je to ale trochu univerzálnější přístroj. Oproti tenoučkému Kazamu Tornado 348 má lenovo větší displej s větším rozlišením a má LTE, Kazam je ovšem o hodně levnější, vyjde na 6 999 korun. Ještě levnější je Alcatel Idol Alpha s podobnou výbavou.

Lenovo samozřejmě bude o zákazníky bojovat i s modely, které na styl tak velký důraz nekladou. Za 9 000 korun například dostanete výkonný a dobře vybavený Honor 6 s mírně lepší výbavou než Vibe X2. Nokia pak nabídne výborný fotomobil Lumia 830 s kovovým rámem, ale displejem o nižším rozlišení a přeci jen slabším hardwarem.