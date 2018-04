Smartphone s týdenní výdrží na baterku. Test Lenovo IdeaPhone P780

Telefony Lenovo přicházejí se současnou vlnou čínských výrobců na náš trh. Opět se podobně jako přístroje Xiaomi k nám nedostávají oficiální cestou, ale přes různé distributory a dodavatele. To je také jedno z úskalí těchto telefonů. Lenovo totiž své telefony nedodává s operačním systémem v české lokalizaci, firma doposud cílí jen na domácí čínské zákazníky. Na příští rok ale již avizovala oficiální vstup na vybrané evropské trhy.

Software telefonů tedy v Česku prochází úpravou, tak, aby byly přístroje u nás použitelné. Lenovo P780 tak má češtinu, ovšem v některých případech se v menu setkáme s nepřeloženými anglickými položkami i odkazy na čínský původ. Telefon tak můžeme doporučit spíše pokročilejším uživatelům, kteří vědí, co vše systém Android umí a nač si občas dát pozor, začátečníci mohou tápat.

Znalci pak v IdeaPhone P780 získají pomocníka doslova k neutahání. Kvalitní zpracování a robustní stavba telefonu jsou solidním základem. Na tom pak staví dobrá výbava s pětipalcovým HD displejem a čtyřjádrovým procesorem MediaTek. Vrcholem je ovšem akumulátor s ohromující kapacitou 4 000 mAh. Lenovo tak ukazuje, co je možné dnes do smartphonu vestavět, byť o světový rekord v kapacitě baterie smartphonu už model P780 přišel.

To ovšem nic nemění na tom, že telefon přináší doslova neuvěřitelnou výdrž baterie. Týden? V podstatě žádný problém, pokud patříte mezi střídmější uživatele. I pokud patříte mezi velmi náročné, nepočítejte s klasickým dnem nebo dvěma. Tři dny jsou pro P780 v praxi doslova minimum, což je opravdu vynikající výkon.

Vzhled a konstrukce: bytelný elegán

Lenovo IdeaPhone P780 nepatří mezi kdovíjaké krasavce mezi smartphony, na druhou stranu by bylo nemoudré jeho design zavrhovat. Vzhled je maximálně elegantní a dost konzervativní, trochu se vymyká současnému modernímu trendu co nejjednodušších čistých linek a výrazných detailů. Těch výraznějších míst, kde oko spočine, je na těle P780 totiž trochu více. Celek možná nepůsobí tak harmonicky, jako mnohé jiné současné smartphony, avšak určité kouzlo mu upřít nelze.

Boky telefonu mají nezvyklý tvar, obepíná je stříbrná linka, ke které se boky jakoby propadají. Hrany boků jsou ostré, přitom zbytek těla má řadu zaoblení jak v rozích, tak při přechodu do zad. To znamená, že v ruce se P780 drží stále docela dobře, byť mezi pětipalcovými smartphony to není zrovna drobeček. Rozměry 143 x 73 x 10 mm opravdu nejsou malé. I hmotnost 176 gramů je docela vysoká a v ruce je cítit.

Na druhou stranu dodává telefonu pocit solidnosti a bytelnosti. A nejde vlastně jen o pocit, Lenovo P780 je sestaveno opravdu poctivě a kvalitně. I zadní hliníkový kryt drží na svém místě jako přibitý, přitom když za něj vezmete v určeném místě, dá se sejmout velmi snadno. To je důležité pro trvanlivost – u mnohých dnešních telefonů sice kryt drží pevně, avšak také se obtížně sundavá, což může vést k poškození celé sestavy, která drží kryt na místě. U P780 nic takového nehrozí.

Displej a ovládání: upravený systém

Lenovo prodává své telefony především na domácím čínském trhu, odtud se k nám dostávají prostřednictvím distributorů. Náš telefon například pocházel z e-shopu levnesmartphony.cz, který dovoz z Číny zprostředkovává. Dovozci se musí vypořádat s tím, že ROM operačního systému neodpovídá požadavkům našeho trhu. Chybí Google služby, které jsou na tamním trhu irelevantní, telefon pochopitelně nemá češtinu a naopak obsahuje spoustu pro našince zbytečných čínských aplikací.

Dovozce tak operační systém upravuje tak, aby byl přístroj použitelný v našich končinách. Většina úprav se podařila ideálně, ovšem někdy zůstávají v přizpůsobení mezery. Některé výrazy především v menu nastavení zůstávají v angličtině, v úvodním nastavení telefonu je potřeba se vyhnout originálnímu Lenovo launcheru, který obsahuje původní čínské aplikace a občas se "rozsypaný čaj" objeví na místech, kde dovede uživatele překvapit. Nepřeložené zůstávají i názvy některých vestavěných aplikací. Launcherem je tu Apex Launcher, který dovoluje některé příjemné detaily ladění – například umožní nastavit velikost mřížky aplikací a to od 3 x 3 po 10 x 10. Stejně tak dovoluje nastavit počet ikon ve spodní řádce, šířku lišt a mnoho dalšího.

Operačním systémem tu je Android 4.2.1, takže relativně nová verze, za což si dovozce zaslouží pochvalu. Launcher je poměrně standardní, v podstatě vychází z čisté verze systému. Jen hlouběji v menu objevíme odkaz na původní Lenovo podobu systému, takže menu nastavení je trochu jinak koncipované, ale vyznat se v něm dá – pokud tedy umíte anglicky. Ovládání je standardní, pod dotykovým displejem najdeme trojici senzorových tlačítek: menu, home a zpět, v tomto pořadí.

V ovládání telefonu mohou pomoci různá chytrá gesta a chytré funkce. V kapse například telefon zesílí vyzvánění, naopak poté, co jej do ruky, může se vyzvánění ztišit. Hovor se může přijmout automaticky přiložením telefonu k uchu. Zatřesením jej lze zamknout. Zajímavostí je možnost při podržení palce na displeji zobrazit seznam zkratek: objeví se tu čtyři ikony, které simulují různé akce v systému – je tu tlačítko zpět, je tu ikona pro stažení horní lišty, home tlačítko a menu tlačítko. Další specialitou je možnost přesunout si přepínače v menu na levou nebo pravou stranu displeje.

O pohon systému se stará procesor Mediatek MT6589 se čtveřicí jader taktovanou na frekvenci 1,2 GHz. Grafikou je PowerVR SGX544 a je tu 1 GB RAM. Tedy vcelku slušná sestava, která sice nebude trhat rekordy ve výkonnosti, ovšem pro běžné i trochu náročnější využití bohatě stačí. Pravda, méně prostoru na optimalizaci upraveného systému se podepisuje na tom, že P780 se občas trošku zadrhává, ale nejde o nic vážného. Byť pokud chcete co nejplynuleji a nejrychleji fungující smartphone, hledejte určitě jinde.

Samotný displej telefonu je slušný, ovšem opět na něj pět ódy nebudeme. Papírově vypadají parametry jako úhlopříčka 5 palců a HD rozlišení (tedy 1 280 x 720 pixelů) výborně, ovšem v praxi displej trochu zaostává pozorovacími úhly. Ty ovlivňuje i hodně lesklé krycí sklo, pod kterým je displej zapuštěn trochu více, než je dnes zvykem. Jde o IPS panel, barevné podání je solidní, ovšem třeba automatická regulace podsvícení bývá trochu zmatená, což ovlivňuje čitelnost displeje.

Baterie: pan rekordman

U málokterého smartphonu věnujeme výdrži baterie tolik prostoru, ovšem u Lenova IdeaPhone P780 jde o jeho rozhodně největší přednost. Napevno vestavěný masivní akumulátor má totiž ohromující kapacitu 4 000 mAh. To je hodnota, které nedosahují ani mnohé moderní ultrabooky. Lenovo sice už nedrží absolutní rekord v kapacitě mezi smartphony, přesto však můžeme jeho výdrž považovat za rekordní. Na nabíjení každý den rozhodně u tohoto telefonu myslet nemusíte a téměř vždy se bez nabíječky obejdete i dva dny. A to i za předpokladu, že telefon budete provozovat s dvojicí SIM, na které má sloty, a budete jej opravdu vytěžovat.

S P780 jsme si vyzkoušeli i jeden netradiční test – nabili jsme telefon naplno a pak jej nechali na jednom místě ležet do té doby, než začal hlásit téměř vybitou baterii. Telefon byl připojen do wi-fi sítě, avšak měl v sobě i jednu SIM kartu, stahovaly se do něj e-maily, které jsme čas od času na přístroji četli, a také aktualizace aplikací. Občas jsme vzali telefon třeba jako diktafon na rozhovor, jinak ale většinou docela zahálel. Prošel tedy mírným módem používání, i přesto nás výsledek velmi překvapil. Po neuvěřitelných 13 dnech totiž smartphonu stále zbývalo zhruba 10 % energie! Jsou přitom telefony, které v podobném módu ležící zapnuté na pracovním stole, třeba i bez SIM, vydrží sotva tři dny.

Důležitější je ovšem praktická výdrž při plném provozu. Jak jsme psali, dva dny nebudou problém ani při opravdu perném vytížení, tři dny jsou naprostou samozřejmostí a při trochu skromnějším, ale nijak výrazně omezeném využívání telefonu v pohodě vydrží čtyři dny. To jsou opravdu nevídané hodnoty, třeba na dovolené s vypnutou synchronizací e-mailů se můžete v pohodě dostat zhruba na týden na jedno nabití.

K prodloužení výdrže v extrémních případech navíc mohou sloužit i všemožné chytré funkce. Telefon má například aplikaci, která umožní nastavit jeho automatické vypínání a zapínání – pokud takto budete telefon vypínat třeba od jedenácté hodiny večerní do sedmi do rána, prodloužíte praktickou výdrž téměř o třetinu. Samovybíjení ve vypnutém stavu je totiž opravdu minimální.

Telefonování a zprávy: dvě SIM se mohou hodit

Masivní výdrž telefonu přímo vybízí k tomu používat jej s dvojicí SIM, na které má sloty. Obě SIM mají klasickou velikost, takže se tu nemusíte trápit s moderními miniaturními variantami.

Ovládání je vcelku standardní (před každým vytáčením si zvolíte SIM, ze které má hovor odejít, na kartě kontaktu lze rovnou SIM zvolit), jen trochu zlobí vyhledávání v číselníku pomocí T9. Aplikace totiž z nějakého důvodu vyhledává jenom v celém jméně najednou a občas přitom dokonce tak trochu ignoruje řazení jména a příjmení. Stávalo se nám tedy, že jsme některé kontakty museli hledat nadvakrát – podle příjmení to nešlo, museli jsme nejprve napsat jméno a pak pár písmen z příjmení, pak už aplikace kontakt našla.

Pro psaní zpráv je připravena standardní androidí systémová klávesnice, která dává na velkém displeji dobrou jistotu. Zajímavostí je možnost vyhledávat příjemce opět jen pouze pomocí číselníku a T9 – pak opět přichází ke slovu výše zmíněný neduh. Přepnout se ovšem dá na vyhledávání pomocí qwerty klávesnice. K odeslání jsou určena dvě tlačítka – nevýhodou je, že jsou označena jen číslem SIM, musíte si tedy pamatovat, která je která.

Další funkce: standardní sestava

Z dalších funkcí už najdeme v Lenovu IdeaPhone P780 vcelku standardní sestavu. Kapacita vnitřní paměti je 4 GB, je tu samozřejmě i slot na karty microSD. Z doplňkových aplikací můžeme zmínit například správce souborů, svítilnu, kompas nebo diktafon – tedy žádná neobvyklá sestava. Aplikaci pro práci s dokumenty si budete muset stáhnout z Play Store. Ten je v telefonu s českou přizpůsobenou ROM samozřejmě ve standardu, většinu Google aplikací ovšem budete muset doinstalovat. Je tu sice Gmail, ale třeba Mapy nebo Google+ je nutné stáhnout.

Fotoaparát má Lenovo P780 osmimegapixelový s automatickým ostřením a přisvětlovací diodou. Jeho výkony jsou však spíše trochu podprůměrné, byť na sdílení na sociálních sítích kvalita stačí. Občas však automatické ostření správně nezaostří, dioda má tendenci vytvářet odlesky a v horších světelných podmínkách je na snímcích spousta šumu. V dobrém světle však předvádí fotoaparát solidní výkony. Aplikace foťáku je na první pohled možná trochu nepřehledná, ale rychle se v ní zorientujete. Jsou tu různé kreativní režimy, režimy focení jako panorama a HDR i docela dobré možnosti nastavení včetně výběru citlivosti ISO a vyvážení bílé – jen nejsou tyto funkce úplně po ruce.

Shrnutí: baterka jako tahák

Upřímně, v cenové kategorii okolo 6 500 korun, kolik u nás Lenovo IdeaPhone momentálně zhruba stojí, najdeme i mnohem univerzálnější a zajímavější telefony. Pokud vás ovšem štve jejich krátká výdrž na nabití baterie, může být právě tento čínský přístroj ideálním řešením. Kromě silné baterie také působí telefon bytelně. Trochu odrazující je však stav softwaru – upravená ROM nemá přeložené některé části (především hlubší úrovně nastavení) a není dokonale vyladěná, takže i když má přístroj čtyřjádrový procesor, není to žádný rekordman z hlediska svižnosti a plynulosti.

Mezi konkurenty Lenova IdeaPhone P780 patří třeba lákavé Xiaomi Red Rice, které rovněž nabízí podporu dvou SIM, má menší, ale kvalitnější displej a hlavně špičkově vyladěný software i mnohem lepší fotoaparát (byť se stejným rozlišením). Lákavou alternativou může být také Motorola Moto G, u které je ovšem nutné pamatovat na kompletní nepřítomnost našeho mateřského jazyka. Nokia může proti tomuto kousku vyrukovat s lákavým "velkoplošným" modelem Lumia 625, která láká na podporu sítí LTE. LG nabídne model L9 II s velmi dobrou výbavou, Alcatel třeba model One Touch Idol Ultra.

