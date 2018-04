Recenze komunikátoru s PalmOS - HandSpring Treo 180g

Han

dSpring předvedl svůj hit již na výstavě HandyExpo, kde o tento skvost byl opravdu nečekaný zájem. Je pravda, že HandSpring se svým PDA Treo vsadil na tu správnou kartu a že se mu tento krok vrátí nazpět v podobě úspěchu, který měl trochu odliv po tom, co

u

vedl na trh svého Visora Edge, který měl pouze černobílý displej a ultratenký design a nic navíc. Osobně si myslím, že Treo je předzvěst laviny podobných zařízení a že v polovině roku budeme vždy očekávat další a další novinky podobného formátu. Nyní ale již k

vlastní recenzi…



Balení:

V balení nalezneme kromě komunikátoru také synchronizační USB kabel, handsfree bondovku, napáječ v podobě cestovní nabíječky, manuály, registrační kartu a pochopitelně CD s Desktopem, manuály a potřebný software. Celá krabice je velice malých rozměrů a po jejím otevření Vás všechno nadchne, především maličkosti. S americkou precizností je každá krabička popsána, co se v ní nalézá za části zařízení, včetně barevných vyobrazení pro ty, co neumí číst :)

Technická specifikace: Mobilní telefon: Duální GSM telefon

Rychlé vytáčení, vytáčení z Adresáře Sluchátko či handsfree

Záznamy o voláních (historie)

Přepínač vyzvánění (zvuk / tiché(vibrační)) Možnost upgrade na technologii GPRS

PDA s PalmOS: Procesor 33 MHz

16 MB paměti RAM

IrDA port USB i RS 232 rozhraní

Nabíjecí Li-Ion baterie (2,5 hodiny telefonování a 60 hodin pohotovostní režim) Černobílý displej s 16 odstíny šedi a rozlišením 160 x 160 bodů Jog Rocker - kolečko pro snadné ovládání jednou rukou

PalmOS verze 3.5.2H HandSpring bonus software (Date Book Plus, Advanced Calculator, PhoneBook, CityTime world clock)

Bezdrátové možnosti:

Posílání a příjem emailů přes POP3 protokol a vestavěnou aplikaci One-Touch Mail

Posílání a příjem krátkých zpráv SMS

Editace SIM karty a SIM aplikací

Prohlížení Internetu přes vestavěnou aplikaci Blazer podporující formáty (HTML, WAP (WML/HDML), cHTML (I-Mode) a xHTML), 128 bitová hloubka kódování pro zabezpečení přenosu na stránkách SSL, plná podpora cookies, podpora HTTP proxy serverů.

Technické údaje:

Rozměry: 110 x 69 x 18 mm Hmotnost: 153 gramů Barva: kovově modrá

Vlastní zařízení:

Když jsem zařízení vybalil z krabice, myslel jsem si nejprve, že mám v ruce povedený mobilní telefon, po otevření aktivního flipu jsem si pomyslel, že mám v ruce PDA. Takže co to vlastně držím v ruce??? Opravdu jediný název, jak toto soustrojí nazvat, je komunikátor, protože do tak malé pěkné škatulky umístit tolik funkcí je opravdu umění a schopnosti takovéhoto kompaktního celku nelze jinak popsat.



Zařízení je vyrobeno z tvrzeného ABS plastu a jeho barva je kovově modro-šedá. Pokud se podíváte z přední strany, vidíte velký aktivní flip s okénkem z plexiskla, které slouží jednak jako skvělá ochrana displeje před nečistotami i před jeho rozbitím, ale také jako pozorov

a

cí průzor, kterým je možno vidět celý displej. Podobně jako u Palm m1xx, tam byl ale průzor pouze na sekci, kde se zobrazoval čas a datum, zde můžete vidět celý displej.



Při pohledu na přední stranu je shora dolu vidět na pravé straně vystupující anténa rádiové části, dále pant otevírání aktivního flipu, flip, pod kterým se ukrývá černobílý displej s možností zobrazení 16 odstínů šedi a rozlišením klasického PalmOS 160 x 160 bodů. Ve spodní části displeje je Graffiti plocha pro rozpoznávání písma, funkční tl

a

čítka, nastavení kontrastu a vyvolání OnScreen klávesnice. Místo Graffiti plochy je možné mít malou klávesnici, poté se jedná o model bez písmena g na konci, tj. pouze Treo 180. Pod displejem se nacházejí hardwarová tlačítka, která nejsou ukryta pod flipe

m

, ale vystupují ven tak, abyste je mohli kdykoliv zmáčknout a aktivovat tak patřičnou funkci. Rozmístění je klasické: dvě vlevo a dvě vpravo od rolovacích tlačítek. Jejich funkce jsou však rozličné od normálního PalmOS zařízení. Dvě tlačítka nalevo mají fu

n

kci Adresáře a Diáře, dvě napravo spouští Blazer alias Internetový prohlížeč a druhé tlačítko Emailového klienta. Tlačítka jsou kovově grafitově stříbrná, dobře se mačkají a jsou vypouklá směrem do zařízení, přičemž se mohou pohodlně zmáčknout stylusem.





Na

levé straně

Pravá strana

ela oproštěna jakýchkoliv ovládacích prvků.



Horní hrana zařízení je však mnohem bohatší. Je zde šachta pro stylus, který je velice unikátní nejen svojí velikostí, která je pouhých 8,5 centimetru, ale také pro svojí subtilnost (tloušťku), kovový střed a šroubovací umělohmotnou špičku a vršek. Po odšroubování hrotu, kterým píšete, se objeví dlouhý resetovací trn, kterým je možné celé zařízení resetovat. Dále je zde anténa rádiové části, kterou je možné odšroubovat a nahradit např. ziskovéjśí. Multi funkční tl

a

čítko zapínání, které při krátkém stisku zapne / vypne PDA část, dlouhém stisku zapne / vypne rádiovou GSM část (mobilní telefon) a při krátkém dvojkliku zapne / vypne podsvícení displeje. Podsvícení displeje je klasické inverzní zelené. Dále zde nalezne

m

e kontrolku LED, která nám indikuje základní stavy jako nabíjení (svítí červeně), funkci GSM části a indikaci signálu, bliká zeleně (signál GSM), bliká červeně (není zde signál GSM, nebo se teprve přihlaśuje k BTS). Dále pod černým sklíčkem je IrDA port,

n

ásleduje hardwarový přepínač na funkci alarmu a vyzvánění mobilního telefonu (hlasité a vibrační). Na zadní straně nalezneme pouze logo výrobce a malá dvířka, po jejichž otevření se nám ukážou piny na zandání SIM karty, která se vsune do kolejniček dvířek. V dvířkách je také umístěna dírka RESETu.





No a naposled

na spodní hraně

První zkušenosti

z používání:

Nejprve jsem si myslel, že něco takovéhoto nebude zcela ideální a že každý kompromis při zabudování telefonu do PDA přináší kromě výhod také své nevýhody, ale během testování jsem začal novému Treo 180 přicházet stále více na chuť.



Při otevření flipu se automaticky otevře aplikace Adresář s možností rychlé volby a volání. Pokud chcete nastartovat PDA v takové aplikaci, kde jste zůstali pracovat, musíte zapnout zařízení tlačítkem na vrchu vedle antény. Je to velice jednoduché, protože zařízení s

e

Vám vejde pohodlně do dlaně, a tak stačí pouze ukazováčkem levé ruky, v které komunikátor držíte, pouze zmáčknout a až poté odkrýt flip displeje. Ve spodu pod displejem a nad tlačítky je umístěna malá dírka mikrofonu GSM telefonu. Ve flipu z jeho vnitřní strany jsou díry pro výstup signálu z reproduktoru, který je na svou velikost docela hlasitý, až jsem byl jeho výkonem mile překvapen. Jediné, co mi při telefonování vadilo, jsou ostré hrany flipu z jeho vnitřní strany, tj. té strany, kterou přikládáte k uchu.

Z

ároveň pro menší osoby mi přišel flip dosti velký a tak při telefonování vypadáte, jako když máte u ucha Véčko od Motoroly, ale asi tak 5 let staré :) Také jsem se trochu obával, že když přitisknu reproduktor větší silou k uchu, zlomím flip s reproduktorem,

ale pant vypadal dosti mohutně a pevně, tato skutečnost se však nepotvrdila - Treo přežilo a vypadá velice bytelně.



Čitelnost displeje je velice dobrá, pokud máte otevřen flip, a na ostrém světle, nebo na slunci je to úplně skvěle. Horší situace nastává za šera, kdy je skoro nečitelný a musíte používat podsvícení. Flip z plexisklem také na čitelnosti nepřidá a vše připadá jakoby za mlžným oparem, takže na čtení přes plexi to není, je to tak spíše na informativní charakter, např. kdo Vám zrovna volá, kolik je

h

odin, co mám ještě udělat, pouze se podíváte a nemusíte odkrývat flip. Škoda, že se s tímto PDA nedodává nějaká pěkná kolébka, takto musíte vźdy nasunovat do systémového konektoru kabely buď od nabíječky, nebo od synchronizačního kabelu. Na cestování je to super, ale pokud to používáte doma nebo v kanceláři, je kolébka mnohem elegantnější, hezčí a komfortnější na používání.

Softwarové vybavení:

Někdo možná řekne, že verze PalmOS 3.5.2H je nic moc, kdyź máme dneska verzi 4.1 a v dnešních dnech na PalmSource konferenci byla vydána verze 5.0 Ale pokud se podíváte na upravené vestavěné aplikace od firmy HandSpring, budete nadšeni nejen Diářem, kterému nechybí několik pohledů navíc, kalkulačku, která Vám spočítá opravdu vśe (od matematických, trigonometrick

ý

ch, statistických, přes finanční, logické a také přepočty délek, kvadrátů atp.), dále aplikace CityTime, která Vám vykreslí mapu světa a polohu slunce a tmavé / světlé části (den / noc), můžete si nadefinovat, źe jedete z Prahy do New Yorku, a automaticky V

á

m přenastaví čas v Palmu. Dále snad jen jmenujme skvělý prohlížeč Blazer, kterým zobrazíte snad vśechny Internetové, Wapové a zabezpečené stránky, aplikaci One Touch Mail pro správu emailů, posílání SMS zpráv, editaci SIM karty a služeb na SIM kartě.

Za

nalezneme na horním okraji konektor na připojení handsfree bondovky a pod tímto konektorem JACK nalezneme pouze ovládací kolečko Jog Rocker pro snazší pohyb v menu, rolování a potvrzení volby jedním prstem (palcem levé ruky).je zcje umístěn systémový konektor pro připojení synchronizačního kabelu, napáječe nabíjející vestavěné Li-Ion baterie a případné příslušenství. Bohužel opět se jedná o úplně jiný konektor než na ostatních PDA a mobilních telefonech, a tak si opět výrobce zajistil unikát a jedinou možností, jak něco k novému Treo 180 připojit, je koupit si originální příslušenství, které asi nebude patřit mezi nejlevnější, ach jo :(

Závěr: