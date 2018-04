Vyzkoušeli jsme nejtenčí smartphone na trhu. Je to krásný mobil

Honba mobilních výrobců za co nejtenčím smartphonem nebere konce. Titul nejtenčího smartphonu chce získat Oppo R5, má to ovšem dva háčky. Jeho pouze 4,85 mm tenké tělo obsahuje vystouplý modul fotoaparátu a navíc se zatím tento rekordman neprodává

Ještě tenčí má být nedávno oznámené Vivo X5 Max, to má tloušťku jen 4,75 mm (více se dočtete zde). Ta platí v místě vystouplého fotoaparátu, samotné tělo má pak jen 3,98 mm v pase. Extrémně tenké smartphony už nějakou dobu vyrábí také u nás docela málo známá čínská značka Gionee. Její typ Elife S5.5 držel po nějakou dobu rekord a nový model S5.1 je ještě tenčí.

S tloušťkou 5,15 mm a zcela rovným tělem bez výstupků je aktuálním rekordmanem. Jenže Gionee také v podstatě mimo svůj domácí trh nepůsobí, a tak se Elife S5.1 nedá v Evropě běžně koupit. Toho se rozhodli využít u mladé značky Kazam, která si naopak evropský trh zvolila za svůj domácí. Firma sídlí v Británii, založili ji „přeběhlíci“ z HTC a netají se tím, že její smartphony samozřejmě vznikají v Číně.

Namísto vlastního vývoje ovšem Kazam sahá po přístrojích od různých OEM výrobců. A jelikož i Gionee je původně takovým výrobcem, nebyl problém zařídit si dodávky supertenkého krasavce pro prodej v Evropě. K původnímu extrémně tenkému designu přidává Kazam svou nadstandardní záruku na rozbití displeje a také nově tříletou kompletní záruku na celý telefon.

Ze značky s netradičními službami, ale jinak docela fádními telefony, se najednou stává docela zajímavá štika v rybníce. Elife S5.1 se v jejím podání jmenuje Kazam Tornado 348 a v Česku se začne prodávat v průběhu ledna za zajímavých 6 999 korun. My jsme jej otestovali v předstihu a tenoučký smartphone nás příjemně překvapil. Skvěle vklouzne do každé kapsy, výborně se drží v ruce, je lehoučký. Má také velmi povedený displej a překvapením je i slušná výdrž baterie, což nebývá zrovna přednost supertenkých telefonů. Tornado 348 je sice dražší než mnoho konkurentů, ale přemýšlet o menším příplatku se v tomto případě vyplatí. Navíc mezi stylovými luxusními smartphony patří naopak k těm levnějším kusům.

Plusy a mínusy Proč koupit? atraktivní design

nízká hmotnost

tenká konstrukce

povedený displej

dobrá výbava

nadstandardní záruky

Proč nekoupit? vyšší cena

chybí LTE nebo NFC Kdy? leden 2015 Za kolik? 6 999 Kč

Vzhled a konstrukce: tenký krasavec

Okolo designu se u Kazamu Tornado 348 točí prakticky vše. Především okolo tenké konstrukce. Tornado 348 je smartphone velmi jednoduchých tvarů. Rovná čelní i zadní plocha, obě kryté sklem Gorilla Glass, které dokola spojuje tenký kovový pásek, který tvoří zbytek těla telefonu. I ten má rovné linie, jen rohy jsou mírně zaoblené.

Tloušťka 5,15 mm se zdá být opravdu neuvěřitelná. Vedle tohoto modelu vypadá tenoučký iPhone 6 jako učiněný cvalík. Velikostně jsou si tyto dva smartphony docela podobné, iPhone je o malinko menší, ale právě tlustší, má i mírně menší displej. Čisté a jednoduché linky Tornada 348 působí opravdu luxusním dojmem. Telefon se prozatím bude prodávat v bílém provedení se zlatým rámem – tahle kombinace se bude nejspíš více zamlouvat ženám, ale zlatá tu není nijak agresivní, takže se může dobře vyjímat i v pánské ruce.

Zpracování smartphonu je perfektní, vše skvěle lícuje, mezery jsou téměř neznatelné. Nikde nic nevrže a telefon působí v ruce pevným dojmem. Samozřejmě extrémně tenká konstrukce znamená, že tělo telefonu se už pod tlakem trochu prohýbá – nosit tento kousek v zadní kapse kalhot a sedat si na něj tak nebude ten nejlepší nápad, telefon by opravdu mohl přijít k úhoně. Ale navzdory tomu je konstrukce nečekaně pevná a působí odolně.

U tenkých telefonů si někteří uživatelé mohou stěžovat na nepříliš příjemné držení. Jenže tady ke stížnostem vlastně není moc důvodů – kovový rám je mírně vypouklý, telefon tak při držení v ruce nepůsobí vůbec ostrým dojmem, neřeže do dlaně. Některé tlustší telefony jsou podstatně méně pohodlné.

Kazam Tornado 348 prostě sedne do ruky výborně. Navíc vklouzne snadno do každé kapsy a lehce se v ní schová. Nebude vám v kapse dělat bouli, nebude překážet nikde v tašce nebo kabelce. Smartphone je také velmi lehoučký, hmotnost 95,5 gramu je opravdu nízká. Možná i díky ní se nám vůbec nestávalo, že by měl tendenci vyklouznout z ruky. Celkově je výborně vyvážený a zacházení s ním je radost.

Konstrukce má jednu malou zvláštnost – tlačítka pro regulace hlasitosti a vypínací tlačítko jsou trochu netradičně na levém boku. Pokud jste zvyklí na umístění na opačné straně, vyžaduje to trochu zvyku. Tlačítka jsou ovšem velmi precizně provedena, mají jistý a přesný stisk a dají se dobře nahmatat i poslepu.

Displej a ovládání: další příjemné překvapení

Gionee Elife S5.1, tedy pardon, Kazam Tornado 348, dostal 4,8palcový displej s HD rozlišením (1 280 x 720 pixelů) – v dané třídě zcela běžná výbava. Displej má hodně živé barvy, je to totiž AMOLED panel – to zároveň znamená skvělé podání černé, vysoký kontrast i docela dobrou čitelnost na přímém slunci. Pro zlepšení čitelnosti má navíc v nastavení smartphone funkci pro zvýšení jasu v extrémně světlém prostředí.

Operačním systémem je tu v podstatě čistý Android 4.4.2. Systém je svižný, a to i přesto, že jsme testovali ještě nefinální firmware, který nebyl kompletně počeštěn. Do prodeje samozřejmě zamíří telefon kompletně s češtinou. Od čistého androidu se tu liší především menu nastavení s některými možnostmi navíc. Zajímavostí je například možnost naplánovat si zapnutí a vypnutí airplane módu, možnost probudit displej dvojitým poklepání nebo ze zamknuté obrazovky rovnou spustit vybrané aplikace jedním ze čtyř gest. Stačí na displeji nakreslit písmeno U v jednom ze čtyř směrů a spustí se vybraný program.

Pod displejem jsou senzorová tlačítka v rozložení menu, home a zpět. Funkce Google Now se spouští delším podržením home tlačítka, multitasking delším podržením menu tlačítka. Na stisk tlačítek reaguje telefon jemným zavibrováním, tlačítka mají podsvícení – ale docela slabé, takže pomáhá ve tmě, ale zbytečně neoslňuje.

Smartphone pohání osmijádro MediaTek, které nejspíš může za občasné zadrhávání systému – Tornado 348 přitom patří k těm vyladěnějším smartphonům s procesorem MediaTek. Výkonu má celkově dost a bude stačit i náročnějším uživatelům. Jednoduše, ve výkonu, v ovládání nebo v displeji nedělá supertenký smartphone žádné kompromisy, funguje stejně dobře, jako spousta jiných chytrých mobilů s androidem.

Baterie: úplně normální výdrž

Kazam Tornado 348 jsme testovali pouze krátce, ale i tak jsme stihli zjistit, že výdrž baterie nebude nijak problematická. Telefon jsme vytěžovali docela intenzivně, jen jsme tentokrát měli nastavenou synchronizaci jen s jednou e-mailovou schránkou – soukromým Gmailem, firemní Exchange jsme tentokrát vynechali. Jinak jsme dávali telefonu standardně zabrat.

Ale i tak ubýval ukazatel stavu baterie překvapivě pomalu. Akumulátor má kapacitu 2 050 mAh, což je vzhledem k tloušťce telefonu docela překvapivý údaj. Opět, pro danou kategorii je to vcelku průměrná hodnota. A praktická výdrž tomu odpovídá – jeden perný den zvládne Tornado 348 s přehledem, bez potíží jsme s ním zvládali dva dny na jedno nabití a ještě zbývala energie na část dne třetího. Skromnější uživatelé tedy možná budou nabíjet i jednou za tři dny, obzvlášť, pokud přepnou procesor do úsporného režimu a povypínají některé další funkce, nebo třeba budou využívat možnost naplánovat automatické vypnutí a zapnutí telefonu nebo režimu letadlo na noc.

Důležité je, že výdrž baterie není ani u extra tenkého smartphonu žádným nedostatkem. Tím nás kazam příjemně překvapil.

Běžné funkce: normální sada

Běžná funkční výbava Kazamu Tornado 348 odpovídá dané třídě. Smartphone má Bluetooth 4.0 či 16 GB vnitřní paměti. Avšak moderní záležitosti jako NFC nebo podpora LTE sítí tu chybí, je nutné si vystačit s 3G. Řadě uživatelů to vadit nebude, ale je to škoda – stylový smartphone by si LTE zasloužil. Vnitřní paměť také nelze rozšířit pomocí karet, takže je porce předem pevně daná. Paměť je rozdělena do dvou oddílů – pro uživatele je v nich k dispozici zhruba 6 a 9,5 GB místa. Většině to bude stačit.

S lehkým telefonem se příjemně telefonuje, přístroj má několik chytrých funkcí – třeba možnost přijmout hovor pouhým zvednutím telefonu k uchu. Pro zadávání textů slouží klasická androidí klávesnice s možností psaní tahy.

Z hlediska předinstalovaných aplikací se tu také nic zvláštního neděje. Oproti obvyklým aplikacím je tu navíc jen ta s názvem Rescue – což je program pro vzdálenou pomoc s případnými problémy s telefonem. Technická podpora dovede vyřešit některé softwarové potíže na dálku tím, že získá přístup k telefonu uživatele a může provést patřičná nastavení.

V souvislosti s touto službou sluší připomenout i další výhody kazamu – tříletá záruka, která je podmíněna registrací telefonu u servisního partnera a záruka na výměnu poškozeného displeje. Ta platí rok a rovněž je v tomto případě nutná registrace. První výměna rozbitého displeje je pak zdarma.

Fotoaparát: prostý průměr

Hlavní fotoaparát dostal vcelku obvyklé rozlišení osm megapixelů, má automatické ostření i přisvětlovací diodu. Celý modul se vešel do těla, což je docela obdivuhodné. Ovládací aplikace je vcelku běžná jen s málem možností a docela dobrým automatickým režimem rozpoznání typu scény. Zajímavostí z hlediska ovládání je možnost zvolit zvlášť bod ostření a bod měření expozice, přičemž měření lze takto uzamknout.

Snímky mají víceméně průměrnou kvalitu, mezi skvělé fotomobily se kazam nezařadí. Barvy jsou bledší, občas jsou tu problémy s výraznými kontrasty, v horším světle nebo při focení blízkých předmětů se foťák čas od času netrefí při ostření. Snímky jsou však docela použitelné, na sociálních sítích ostudu neudělají. To je ovšem zhruba vše, co lze o foťáku konstatovat.

Čelní fotoaparát pak dostal nadstandardní rozlišení 5 megapixelů, což je reakce na stále populárnější fenomén selfie. Nejsou tu ovšem žádné softwarové nástroje na vylepšování autoportrétů, které stále častěji u konkurence najdeme.

Shrnutí: opravdu krasavec

Tenčí nemusí znamenat lepší. A nejtenčí už vůbec ne nejlepší. Ne, Kazam Tornado 348 není nejlepší smartphone na trhu. Ale je to překvapivě dobře vyvážený kousek bez větších slabin. Snad jen, pokud hledáte výborný fotomobil, je nutné se poohlédnout jinde. Jinak splní Tornado 348 nároky i těch zmlsanějších uživatelů. Přitom se vejde do každé kapsy, tu vůbec nezatíží, skvěle se s ním zachází a je velmi elegantní.

Za supertenký mobil přitom nezaplatíte žádnou horentní sumu. Cena 6 999 korun je nastavena rozumně, a to i s přihlédnutím na nadstandardní tříletou záruku a roční záruku na výměnu rozbitého displeje. Konkurence je ovšem často levnější, byť nebude zdaleka tak stylová. Výbavou tomuto modelu odpovídá třeba Xiaomi Redmi 1s, Sencor Element P500, LG G3s (to má LTE i některé další prvky navíc) nebo třeba Nokia Lumia 730 a 735. Soupeři méně známých značek se prodávají za cenu pod 5 000 korun, značkové smartphony stojí zhruba stejně jako kazam. Kov a supertenký design ovšem za tyto peníze nikde nedostanete.

Takže zároveň lze Kazam Tornado 348 považovat za konkurenta i jiných telefonů – těch vyloženě zaměřených na styl. Jedním z podobných elegánů je třeba skvělý Alcatel OneTouch Idol Alpha s velmi podobnou výbavou, jehož cena už klesla kamsi mezi 5 a 6 000 korun. Alcatel je však oproti kazamu „tlusťoch“, v pase má 7,5 mm.

Chcete jinou stylovku – pak se nejspíš musíte dívat mezi mnohem dražší modely. Třeba Samsung Galaxy Alpha za 16 690 korun nebo Apple iPhone 6, který se prodává za ceny od 18 390 korun. Jasně, to jsou mnohem vybavenější smartphony, ale v praxi často výrazný rozdíl nepocítíte. Jen škoda, že titul nejtenčího smartphonu tomuhle kazamu nejspíš moc dlouho nevydrží. Ale krásný zůstane i tak.