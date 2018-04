Obyčejný smartphone s neobyčejnou zárukou. Recenze Kazam Thunder 2 5.0

Kazam je značka, kterou založili dva bývalí manažeři HTC. Za domovskou zemi si v tomto případě zvolili Británii, jenže stejně jako téměř všechny ostatní smartphony světa se samozřejmě i chytré telefony Kazam vyrábějí v Číně.

Na první pohled jsou téměř všechny smarpthony značky takové obyčejné kousky. Designem nijak výrazně nezaujmou, oblé tělo jednoduchých tvarů najdeme i u mnoha jiných značek. Ani výbava nijak výrazně nevybočuje ze zajetých kolejí.

Značka se snaží zaujmout nadstandardními službami. Jednou z nich je záruka v případě rozbití displeje. Pokud se vám podaří v prvním roce vlastnictví telefonu čirou náhodou rozbít displej, výrobce vám jej zdarma vymění. Pokud tedy šlo o první takový incident, na druhé a další rozbití se záruka již nevztahuje.

Druhou službou je vzdálená technická podpora Kazam Rescue, která je schopna vyřešit vaše potíže s telefonem. V přístroji se nachází aplikace a uživatel může po zavolání na linku technické podpory Kazam tuto aplikaci spustit a dát do telefonu přístup konzultantovi. Ten může na dálku provést třeba změnu nastavení telefonu nebo nainstalovat nový software, čímž může dojít k vyřešení některých potíží.

Plusy a mínusy Proč koupit? nadstandardní záruka na displej

uživatelská podpora

dobrý poměr výkon/cena

Proč nekoupit? nudný design

starší verze Androidu Kdy? V prodeji Za kolik? 5 700 Kč

Ani jedna z nabízených služeb není sama osobě kdovíjak originální. Technickou podporu nabízí u nás například operátor Vodafone, za záruku na rozbití displeje si můžete připlatit třeba u některých prodejců. Kazam však obojí nabízí ve standardu přímo, což může uživatelům dodávat určitou jistotu. Podmínkou je ovšem registrace telefonu na stránkách značky.

Thunder 2 5.0 je jinak vcelku normální smartphone s pětipalcovým HD displejem, třináctimegapixelovým fotoaparátem, čtyřjádrovým procesorem, 8 GB vnitřní paměti, 1 GB RAM a Androidem 4.2. To vše za cenu asi 5 700 korun.

Vzhled a konstrukce: kvalitní nuda

Kazam Thunder 2 5.0 vypadá na první pohled až příliš obyčejně. A je to trochu škoda, protože zpracování telefonu je na solidní úrovni. Tělu vévodí kovový rámeček, který obepíná boky, v testovaném černém provedení se ovšem na první pohled moc jako kov netváří. Nicméně zajišťuje dostatečnou bytelnost, telefon v ruce působí solidním dojmem.

Zbytek těla už ovšem tak dobře nepůsobí, a to především po estetické stránce. Čelní i zadní panel se hodně upatlávají, zadní kryt je velmi lesklý a i přes vzorek pod povrchem nedovede otisky a šmouhy nijak maskovat. Kryt je plastový a na svém místě sedí doslova jako přibitý. Jeho sejmutí vyžaduje překvapivě hodně síly, ještě více jí je však potřeba při zacvakávání zpět na místo. Vyzkoušeli jsme to mnohokrát a zdá se, že ani při tomto drsném manévru krytu nehrozí poškození, takže by měl dobře držet opravdu dlouho.

Konstrukce je tedy vcelku kvalitní, ale Thunder 2 5.0 rozhodně není příliš hezký. Přitom jeho tvary jsou jednoduché a elegantní, v podstatě nenápadné. Nebýt ošklivě upatlaného krytu, byl by to ideální nenápadný smarpthone, který nebudí pozornost okolí. V bílé verzi bude působit estetičtějším dojmem, na druhou stranu už nebude tak nenápadný.

Velikostně je to klasický smartphone s pětipalcovým displejem. Rozměry jsou 142 × 72,5 × 9,2 mm, není to tedy žádný drobeček. Držení v ruce tomu odpovídá. Telefon z ruky neklouže, ale v dlaní nesedí kdovíjak pohodlně.

Z hlediska zpracování máme ještě jednu výtku. Kazam sice slibuje záruku v případě rozbití displeje, samotný panel ovšem není příliš odolný už vůči menším oděrkám. Škrábance se na něm objevují až příliš snadno. To pochopitelně nemusí říkat nic o jeho odolnosti vůči rozbití, ta bude nejspíš zcela standardní.

Displej a ovládání: čistý Android a 5 palců

Thunder 2 5.0 je vybaven v podstatě čistým Androidem 4.2.2, což je už přece jen trochu starší verze. Telefon pohání čtyřjádro s taktem 1,3 GHz a 1 GB RAM. Model je svižný, fungování systému je vcelku standardní. O kdovíjaké bleskurychlosti řeč být nemůže, ovšem systém je plynulý. Displej je typu IPS a má klasické HD rozlišení, tedy 1 280 × 720 pixelů. Barvy jsou hezky přirozené a displeji není příliš co vyčítat. Navíc lze teplotu barev v menu nastavit a přizpůsobit vlastnímu vkusu, a to v pěti krocích. I čitelnost na slunci je vcelku standardní.

I ovládání je docela obvyklé. Pod displejem je sada tří senzorových tlačítek, na která jsme zvyklí. Levé senzorové tlačítko ovšem svou ikonou mate. Tváří se jako novější tlačítko pro multi-tasking, ale ve skutečnosti jeho stisk vyvolá nabídku kontextového menu. Pro přepínání mezi aplikacemi je nutné tlačítko chvíli přidržet. Uprostřed je klávesa Home, její delší podržení vyvolá vyhledávání Google a funkci Google Now. Vpravo je tlačítko Zpět, jehož delší podržení funkci nemá.

Žádné speciální triky jako gesta nebo různá poklepání na displej u Kazamu nefungují. To na druhou stranu znamená, že se nic takového uživatel nemusí učit. Dost nám ovšem vadilo umístění bočního vypínacího tlačítka, na které je nutné si zvykat. Tlačítko je totiž téměř v pravém horním rohu, až nad tlačítky pro regulaci hlasitosti. Není tak příliš po ruce a navíc se nám často stávalo, že jsme zbytečně mačkali právě tlačítka hlasitosti. Ta ovšem telefon neprobudí.

Baterie: také standard

Baterie má kapacitu 2 000 mAh, což není nijak rekordní hodnota, ovšem vzhledem k výkonu telefonu a rozlišení displeje je to určitě dost. Baterie je výměnná. Při manipulaci s ní ovšem pozor: je v těle uložena trochu zvláštně a v levém horním rohu pasuje pod malý zobáček. Nám se podařilo při manipulaci s baterií tuto část plastového obalu akumulátoru ohnout, takže pak na místo pasovala hůře a další manipulace vyžadovala více pozornosti. Výdrž telefonu je zcela standardní, dva dny na jedno nabití z telefonu dostanou jen opravdu méně nároční uživatelé, den přežije přístroj i při trochu náročnějším zacházení.

Běžné funkce: dvě SIM karty a tak dále

I v případě běžné funkční výbavy pokračujeme u Thunderu 2 5.0 v přehlídce standardů a klasického průměru. Smartphone podporuje dvojici SIM karet, jedna z nich má klasickou velikost, jedna je formátu micro. Jejich ovládání je vcelku jednoduché. Aplikace pro práci se zprávami nebo telefonní aplikace jsou klasické čisté androidí, na klávesnici lze psát tahy a je docela pohodlná. Aktivní SIM si můžete vybrat po stažení horní notifikační lišty. Lze nastavit, že se má telefon vždy ptát, ze které SIM má akci provádět, nebo lze pro odesílání zpráv a volání vybrat konkrétní SIM. Obě zvládají 3G.

Telefon má vnitřní paměť jen 4 GB, takže paměťová karta bude nutností. Bluetooth, wi-fi nebo podpora 3G jsou opět samozřejmostí. U Kazamu to nepřeháněli ani se softwarem navíc. Je tu aplikace svítilny, program pro zálohování, správce souborů, úkolovník a další běžné věci. Prohlížeč je tu androidí s jádrem Webkit.

Fotoaparát: zajímavá naděje

Fotoaparát s rozlišením 13 megapixelů budí určitá očekávání, která ovšem v praxi ne vždy naplní. Především se ne vždy podaří automatice dobře zaostřit scénu. Když už se to podaří, je za dobrého světla úroveň detailů vcelku dobrá a i snímky vypadají k světu. Fotoaparát si ve chvílích slábnoucího osvětlení možná trochu zbytečně pomáhá prodloužením expozice a pak jsou snímky zbytečně světlé. Foťáku také občas dávají zabrat různé kontrasty a výsledkem jsou opět přesvětlená místa v obrázcích.

Trochu vylepšit by potřebovalo i řízení blesku, ten někdy pálí až zbytečně silně, což platí v případě fotografování blízkých předmětů. Bez blesku je na snímcích v horším světle vidět dost šumu, na druhou stranu zůstávají obrázky použitelné. V kategorii telefonů za pět a půl tisíce korun jsou výsledky fotoaparátu docela nadprůměrné, nicméně z třináctimegapixelového snímače by se dalo dostat o něco více.

Shrnutí: úplný průměr

Kazam Thunder 2 5.0 je veskrze průměrný smartphone. Má standardní výbavu, funguje úplně normálně, na svou cenovku má i obvyklý displej a lehce nadprůměrný fotoaparát. Konstrukce se zdá kvalitní, ale tělo telefonu se hodně upatlává a displej sbírá drobné škrábance. Vlastně neexistuje žádný zvláštní důvod, proč se tomuto kousku vyhýbat, tedy kromě faktu, že jde o zatím neznámou a neprověřenou značku.

Na druhou stranu si Kazam chce získat důvěru zákazníků nadstandardním servisem v podobě technické podpory a roční záruky proti prvnímu rozbití displeje. Jestli to bude vůči pestré, designově atraktivnější a celkově nápaditější konkurenci stačit, to ukáže až čas.

Mezi soupeře Thunder 2 5.0 totiž můžeme počítat třeba takové kalibry, jako je Samsung Galaxy S III Neo. Ten je s cenou 5 990 korun jen o zhruba 300 korun dražší a k zákazníkům má určitě snazší cestu. Kazam má ovšem větší displej. Podobně třeba Motorola Moto G, která sice nemá češtinu a u nás ji koupíte jen neoficiálně, má menší displej, ale i nižší cenovku. Navíc teď na trh přichází nový pětipalcový model, který si lákavou cenu pod hranicí pět tisíc korun ponechá.

Z dalších konkurentů můžeme jmenovat třeba Sencor Element P500, který stojí 4 500 korun a má jen trochu horší fotoaparát. Nokia teď žádného tak atraktivního soupeře nemá, ovšem nově představené Lumii 730 by to na trh nemělo trvat dlouho a její fotoaparát, selfie schopnosti nebo svižný systém Windows Phone mohou převážit menší úhlopříčku displeje.

Za cenu mezi pěti a šesti tisíci korun lze pořídit třeba Xiaomi Redmi 1s, zajímavý přístroj THL 4400 UltraPhone s dlouhou výdrží baterie, model Zopo ZP320 s podporou LTE nebo Huawei Ascend G700. Nabídka je tedy opravdu široká.