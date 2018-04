Recenze, jak má vypadat - návod!!!

Začneme hezky od začátku - podle rubrik v editoru:

Titulek: Buďte kreativní a vymýšlejte zajímavé titulky. Je to nejdůležitější pro prodej článku. Postupujte následovně: Super mobil pro Bohy - recenze Nokie QL100. Nikdy nezačínejte typem mobilu a za pomlčku dejte před označení telefonu slovo RECENZE. Bez nadtitulků je potřeba tento důležitý typ článků jasně označit. Titulek by pak neměl přesahovat tři řádky na home page mobilu.

Klíčová slova: Zde se u recenzí zadává z pravé nabídky Orisu, sekce "klic slova" jen slovo RECENZE! Musí tam být, jinak to nikdo mezi recenzemi nenajde!!! Jméno značky již zadávat nemusíte, řeší to zařazení do rubriky - viz předešlý krok.

Rubrika a šablona: Rubriku volíme z rozvahou. Pokud se jedná o recenzi BenQ-Siemensu, LG, Motoroly, Nokie, Samsungu a Sony Ericssonu, zvolíte rubriku konkrétní značky. U ostatních telefonů dáte rubriku Telefony. Bacha na to! Při špatném zařazení, se telefon bude špatně hledat!!! Analogicky se zadávají i další rubriky, aktualita se však zadává do Deníku redakce! nikoliv do aktualit. To je nefunkční rubrika!

Nastavujeme čas: Ve většině případů se vás tato položka netýká, článek povětšinou nezařazujete do vydání. Ale co kdyby. Takže, odškrtnete "Neaktualizovat čas" a zaškrtnete "Vlastní časy". Pak do políček pod vyplníte požadované časy, pro zadání následujícího dne stačí kliknout na "Nastavit čas na zítřek". Není nutné vyplňovat políčka aktualizováno.

Recenze začíná:

První tip k nezaplacení: Nad editorem jsou čtyři textové odkazy. Ty určují vzhled editoru. Nás zajímá ten první (šířka N2-B), který reflektuje reálnou šířku textu na stránce. K práci se ale více hodí ten poslední (oris), v kterém se lépe pracuje. Vyzkoušejte!

Nyní již můžete zadávat vlastní text recenze. Úvod v rozsahu dvou tří odstavců by měl uvézt čtenáře do děje, napovědět mu, jestli má číst dál a také zasadit recenzovaný mobil do souvislostí.

Následuje servisní box, respektive servisní část. Tu si můžete na příkladu prohlédnout zde:

Katalog mobilů:

Katalog mobilů: Motorola KRZR, její předchůdci RAZR V3 a V3i a další ze současné rodiny RAZR telefonů.

Kapitoly recenze:

Stručná charakteristika:

Stylový telefon vyšší třídy vyrobený z unikátních materiálů.

A jak na to? Velmi snadno

Servisní část má tři oddíly. První odkazuje do katalogu mobilů. Měl by tam být recenzovaný mobil a buď jeho konkurenti, nebo příbuzné telefony (další novinky) stejné značky (tři stačí, může být až šest jako je to zde).

Obrázky snadno zkopírujete z katalogu. Jenže v editoru se budou zobrazovat poněkud podivně. Nebojte se toho a přepněte se do HTML režimu. Pak odstraňte z kódu tuto sekvenci: class="phl-b" a doplňte border="0" na hodnotu 1. Toť vše.

Následují kapitoly článku. Tam je drobná chyba editoru, kterou se teď dozvíte. Začněte ale tak, že dejte do bloku mezititulek (aneb začátek kapitoly), klikněte nahoře na tlačítko s kotvou a zadejte název kapitoly. Z praxe profesionálů bylo zjistěno, že stačí zadat číslo. Tak postupujte u všech mezititulků alias kapitol.

Pokud se místo mezititulků neobjeví ikonka žluté knížky a jen se mezititulek obarví na červeno, musíte přepnout do HTML režimu a zpět do běžného editoru. To je totiž ta chyba. Když se ikonka objeví ihned, nikam se přepínat nemusíte. Pak již jen stačí sepsat do servisní části jednotlivé kapitoly, dát formát odražení a nalinkovat jednotlivé kapitoly.

To se dělá tak, že vezmete text do bloku, kliknete na ikonku odkazu a v okénku zvolíte druhou možnost, kterou jsou Kotvy na stránce. Vyberete tu správnou a vše je hotovo!

Poslední částí servisního boxu je krátká charakteristika recenzovaného mobilu. K tomu není co dodávat. Jen doplním, že servisní část oddělují linky, které zadáte posledním tlačítkem ve spodní řadě.

Rada nad zlato: Editor neumí korektně zobrazovat mezery. Zkuste si pětkrát odentrovat, přepnout do HTML a zpět. Žádné mezery neuvidíte. Ale v HTML jsou a tak je dobré tyto mezery přepnutím do HTML překontrolovat!

Samotná recenze:

Nyní jsme u samotné recenze. Připomeňme si, že struktura recenze by se měla držet zaběhnutých pravidel. Takže zvlášť musí být displej, baterie, společně nebo zvlášť SMS a telefonování, případně vzhled a konstrukce. Samostatnou kapitolou je ovládání, popisující menu. A pak, podle telefonu, kapitoly o výbavě - multimédia, kalendář a spol, případně jiné. Na závěr je vždy podrobné hodnocení - shrnutí!

Rada nad dvě zlata: Dělejte spíš menší odstavce, lépe se to čte! To platí i o větách. Slibme si, že nenajdeme souvětí přes tři řádky!

Fotografie - pravé peklo Orisu:

Samotný text popisovat nebudeme, tak hurá na fotky. Následuje první ukázka:

Vlevo je fotka s Sph náhledem, vpravo šestice fotek s Midi náhledem.

Vypadá to báječně, což? A jak na to? snadno. Zkopírujte si tabulku pod tímto odstavcem a triviálně do ní přesuňte fotky dle výše uvedeného příkladu. Pamatujte, že když budete chtít celý hotový box přesunout, musíte jej táhnout za ten spodní okraj. Jinak si potáhnete jen fotky, ač budete mít označený celý box!

Ručně box vytvoříte tlačítkem Šablony (Páté zprava v první řádce, pak první volba). Pak do něj vložíte tabulku /jeden řádek, dva sloupce, šířka 100%/, po přepnutí v HTML pak ještě zadáte šířku první části na 260 pixelů (<td width="260">).

Pozor!!!: Tento box použijete pro úplně všechny fotky v recenzi!!! Viz další ukázka s fotkami displejů vpravo a platí to i pro fotky z fotoaparátu v pravé části!!! (Do pravé části se vejde šest Midi fotek a většinou i šest fotek displejů). Jednotlivé boxy rozvrhněte do textu s rozmyslem, ideálně aby korespondovaly s textem!

Vlevo je fotka s Sph náhledem, vpravo nahoře trojice fotek displejů a dole trojice fotek z fotoaparátu.

Fotky II - příprava je nejdůležitější

Než se však dostanete k dávání fotek do boxů, tak je musíte připravit a nahrát do systému. Aby to nebylo jednoduché, je třeba si vše nejprve rozmyslet. Takže v principu děláme čtyři druhy fotografií:

Fotografie do textu s Midi náhledem Fotografie do textu s Sph náhledem (článkové) Nestandardní fotografie - fotky displejů Nestandardní fotografie - fotky z fotoaparátu mobilu

Která fotka je která? Pokuď se vrátíte o krok zpět, tak v prvním i druhém boxu najdete vlevo fotografii z náhledem ve formátu Sph. V prvním boxu je pak vpravo šest fotografií s náhledem Midi. V druhém boxu jsou v pravo nejprve tři fotky displejů a pod nimi tři fotky pořízené fotoaparátem. Poslední fotkou, kterou do článku musíte vložit, je úvodní fotka, kterou uvidíte na titulce a na začátku článku pod titulkem. K ní ale až později.

Dobrá příprava - půl práce: nafotíte mobil (na recenzi odhaduji tak 30 fotek samotného telefonu), zhruba 20 fotek displejů (logicky se hodí počet dělitelný třemi) a tři fotky pořízené fotoaparátem. Fotky přístroje si rozdělte - respektive ty které se budou hodit na detaily si zkopírujte, přijde na ně řada za chvíli.

1, fotky s Midi náhledem: upravíme v poměru 4:3 (to je nezbytné !!!), vytáhneme úrovně (ve všech fotoeditorech pravý jezdec trochu doleva - bílá na pozadí by měla být opravdu bílou) a pro pohodlí práce si je nějak pojmenujeme.

2, fotky s Sph náhledem: jedná se o detaily, takže opravdu vybereme a ořízneme (opět v poměru 4:3 !!!) detaily telefonu. Fotky si opět pojmenujeme.

3, fotky displejů: ořízneme a zmenšíme na zhruba 250 x něco, nebo něco x 250 pixelů. Prostě tak, aby to bylo čitelné. Úpravu těchto fotek doporučuji v programu Zoner, umí krásně a pohodlně srovnat rozbíhající se linie. U fotek displejů doporučuji pohrát si s jasem a kontrastem. Tyto fotografie samozřejmě nebudou v poměru 4:3 !!!

4, fotky z fotoaparátu: zde ponecháme fotky bez úpravy, jen si je zkopírujeme a vytvoříme si náhledy s pevnou výškou 90 pixelů. Poměr stran zde není podstatný.

Nahráváme fotky do Orisu

Fotky máme připravené a můžeme nahrávat. Pro všechny se používá pro nahrání položka upload v pravé polovině Orisu. Zvolte Upload pomocí FTP - Otevřít FTP spojení, otevře se nové okno, do kterého přesunete jednu z výše uvedených kategorií fotek. Ne všechny, pak za výsledek neručím !!!

1, fotky s Midi náhledem: dáme si fotky do bloku a stiskneme tlačítko Rychlé fotky (vpravo dole). Otevře se nové okno, kde se objeví všechny nahrané fotky. Ty dáme do bloku a zvolíme ve třetím řádku - Vhodná pro - poslední volbu Fotogalerie + Maxi. Vyplníme tři položky: rubriku, autora (z přednastavených voleb Mobil.cz) a popis fotky. Zde doporučuji volit rozumné popisky. Zobrazují se pod fotkou a dobrý popis jistě oceníte i při jejich hledání. Nakonec zadáme spodní klávesu Vygenerovat a až dole vyjede seznam fotek, stiskneme tlačítko Uložit. Toť vše.

2, fotky s Sph náhledem: Opět dáme fotky do bloku ale pak stiskneme tlačítko Super fotky !!! (Vlevo dole). Opět se otevře nové okno, ale vypadá jinak než to předešlé. Zobrazí se první fotka z výběru a my se soustředíme na volby v šedých rámečcích. Zaškrtneme následující: maxi, cl, prew. Souběžně se stiskem cl se zaškrtne i volba sph, s volbou prew se zaškrtnou automaticky i midi a mini. Je to však dobré překontrolovat! Pokud nejde některá volba zaškrtnout, asi bude problém ve formátu snímku (zkontrolujte poměr 4:3 !!!). Další postup je stejný jako v předchozím případě: vyplnit tři položky - rubriku, autora a popis. Pak si dejte Pouze náhled (zkontrlujte, zda se vytvořily všechny formáty) a následně Uložit. Jakmile uděláte korektně první fotky, automaticky se natáhne další. Pak již stačí mačkat Uložit, dokud nebude okno prázdné. Všechny další fotky se uloží podle první !!!

3, fotky displejů: opět si fotky natáhneme do Orisu, dáme je do bloku a stiskneme tlačítko Super fotky. Následně zaškrtneme formát maxi a formát nesd. U něj ale musíme zadat vpravo nahoře výšku fotky - striktně 90 (pixelů) !!! Zadáme tři pole: rubriku, autora a popisek. Takže vše jako v předchozím případě, včetně vygenerování náhledu a uložení. I zde se další fotky zadávají jen potvrzováním tlačítka Uložit.

4, fotky z fotoaparátu: zde si tři připravené náhledy natáhnete jako v dvou předchozích případech, zadáte Super Foto a pak jen volbu midi. Nebudu se opakovat, vše je stejné jako v předchozích případech.Originály fotek si stejným způsobem natáhnete do Orisu, ale v horní liště si zaškrtnete pravou položku Ostatní. Dáte fotky do bloku a zvolíte Odeslat soubor (pod boxem vlevo). Pak již musíte brát fotky postupně. Klikněte si na jednu z nich a zvolte tlačítko Editovat označené (vlevo dole horní široké tlačítko). V levé části Orisu se otevře Popiskový box, kde zadáte běžné položky označené hvězdičkou. Takhle postupujete fotku za fotkou.

Rada nad zlato: Pokud jsou fotky z foťáku do velikosti 2 Mpix, můžete použít postup pod bodem 2 (jsou li fotky v poměru 4:3), nebo postupu podle bodu tři. Ale bacha, fotky Oris upraví a již tak nikam nepište, že se jedná o neupravené snímky. Proto také toto řešení používejte jen v případě problémů a krajní nouze!!! U VGA foťáků však kdykoliv bez ostychu.

Rada nad platinu: Editor Super foto umí upravovat fotky pro poměr 4:3. Ukázanou fotky potáhnete myší na výběr, který bude v poměru 4:3. Když se netrefíte přesně, můžete výběr potáhnout, ale dělá se to dost nepohodlně pravým tlačítkem myši... Doporučujeme jen pro zkušené uživatele!!!

Dáváme fotky do článku

Fotky máme nahrané v systému a teď je potřebujeme dostat do samotného textu. Vyjma originálů fotek pořízených mobilem, používáme výhradně položku super foto. Najdete jí v pravé polovině Orisu v horní liště na druhé pozici zprava. Položku foto nepoužíváme!!!

Zaškrtnutí vyhledávacích parametrů si popisovat nebudeme, to už každý umí. Pouze v položce Vhodná pro je dobré zadat Vše a u okének Zobrazit si vyberte, zda se budete orientovat podle popisků v Orisu, nebo podle jmen souborů.

Dáte vyhledat fotky a vše co se týká článku najdete v okně Výsledek dotazu. Vybrané fotky, třeba pro formát midi/maxi (varianta 1 výše popsána), si dáme do bloku. Pak se přesuneme do levé poloviny Orisu s otevřeným oknem editoru. Vybereme místo v textu - pro pohodlí a přehlednost doporučujeme spodek článku - a stiskneme tlačítko s fotkou (páte zleva v první řadě).

Otevře se na první pohled poněkud komplikované dialogové okno. V tom nás zajímá především poslední záložka Nasypávač. Tam vybereme šablonu midi na maxi (existují ještě dvě podobné varianty, na první pohled výhodnější - fotky to rovnou seřadí, ale zanese to do textu dost hloupého kódu, který může překážet). Pak volbu potvrdíme a fotky máme v článku. Stejně postupujeme u fotek sph na maxi, nebo nesd na maxi či jakkoliv jinak.

Lze postupovat i po jedné fotce, což použijeme u fotek z fotoaparátu (výše varianta číslo 4). Opět zvolíme vložení fotky, ale v dialogovém okně zůstaneme u první zálořky. V prvním boxíku si vybereme potřebnou fotku a vpravo vybereme formát midi. Potvrdíme a takhle to uděláme se všemi. Pak si otevřeme vpravé části Orisu otevřeme položku přílohy a vybereme nahrané fotky. Ty se zobrazují dole včetně linku na ní. Ten link si zkopírujeme a dáme jej jako odkaz na midi náhled, což již máme v textu. A hotovo!

Zbývají dvě poslední položky. Pod editorem v levé části je položka Článkové superfoto, která je zvýrazněná červeně. To je ta fotka na úvodu článku. Lze tam vložit jakoukoliv fotku, která byla vložená podle varianty 2 - viz výše. Fotka se vyhledává v Super fotu, pod parametem Vhodná pro - prostřední varianta: Pro článek.

A úplně poslední je Fotogalerie superfoto. Opět vlevo dole pod editorem a je červeně zvýrazněná. Tam stačí vložit všechny fotky připravené podle postupu 1 - viz výše. Stačí je dát do bloku a pak jen stisknout tlačítko směrem doleva u položky Fotogalerie superfoto.

Závěrečný box

A jdeme do finále... Teď již zbývá jen vložit závěrečnou tabulku. Tu najdete míže, stačí jí zkopírovat a vložit. Samozřejmě s vyměněným textem v levé části. Poslední část - celkové hodnocení - je kapitola a tak s ní také nakládejte.

A jelikož se za svůj výtrvor nestydíme, nezapomeneme dát pod editorem své jméno jako autora. Je nutné vyhledat jméno vpravo pod heslem novináři a pak vložit to své pomocí tlačítka směrem doleva.