Recenze iPhone 5. Větší, tenčí, lehčí, rychlejší, chytřejší, dražší

Po necelém roce je tu opět nový iPhone. Na rozdíl od předchůdce 4S, který byl pouze vylepšením předešlého iPhonu 4, je novinka označená číslicí pět úplně novým modelem. Přináší řadu vylepšení i nových funkcí. iPhone 5 ale není zásadní skok, který smete konkurenci. Alespoň co se týče porovnání funkcí na papíře.

Papírové srovnání ale neodhalí jiné přednosti smartphonů od Applu. Tím je precizně odladěný systém, přehledné a přívětivé uživatelské prostředí, stejně jako navazující služby. Nad konkurencí vyniká také kvalitními materiály a špičkovým zpracováním. V pořadí šestý iPhone má na co navazovat. Ze všech předchůdců se staly bestsellery, které udávaly trendy.

Nový iPhone možná není takový "trendsetter", tedy udavač trendů, představuje ale nadprůměrně vybavený smartphone, který má šanci oslovit širokou škálu uživatelů. iPhone jako nejprodávanější smartphone na světě si vytvořil širokou uživatelskou obec, kterou mohou ostatní výrobci pouze závidět.

Spolu s uvedením nového iPhonu kalifornský výrobce uvolnil i nový operační systém, jehož výhod však mohou využívat i starší iPhony. S rozpaky jsou zatím přijímané nové mapy, ostatní nové funkce ale přináší do světa iPhonů vylepšení stávajícího standardu.

Větší, menší, lehčí

Základní design nového iPhonu se od předchozího modelu 4S, respektive od totožně vypadajícího iPhonu 4, nijak zásadně na první pohled neliší. Všechny ovládací prvky jsou na stejných místech. Pod displejem je umístěno tradiční kulaté tlačítko. Na levém boku potom najdeme dvě tlačítka regulace hlasitosti a tlačítko pro ztlumení. I vrchní tlačítko pro zapnutí je na stejném místě.

Design je tradiční, navazuje na modely iPhone 4 a 4S.

Smartphone od Applu ale prošel zásadní proměnou, co se týče rozměrů. Nový iPhone je o poznání vyšší než předchozí modely. Vyšší je o 8,6 milimetru. Apple ale zachoval shodnou šířku s předchůdci. Novinka s rozměry 123,8 x 58,6 x 7,6 milimetru je tak kompaktní telefon, který se stále vejde do každé kapsy. Že je novinka oproti konkurenci drobnější, vynikne především při porovnání se špičkou smartphonů s androidem, Samsungem Galaxy S III nebo s HTC One X.

Nový iPhone se také může pochlubit minimální tloušťkou. To z něj podle výrobce činí nejtenčí smartphone na světě. Pravda, existují i tenčí smartphony, jenže jejich tloušťka je měřena v nejtenčím místě. Tloušťku pak narušují výstupky v podobě brad nebo vystouplého fotoaparátu. Oproti nim je nový iPhone extrémně tenký 7,6 milimetru po celé délce.

Systémový konektor novinky je znatelně menší než u předchozích modelů. Jiný tvar mají i mřížky reproduktorů. Konektor sluchátek se přestěhoval u iPhonu 5 dolu k systémovému konektoru.

Přes zachování prvotřídní materiálů váží nový iPhone pouze 112 gramů. Na tak vybavený smartphone je to skvělá hodnota. Oproti 140 gramů vážícímu iPhonu 4S není nový model v ruce natož v kapse téměř cítit. Nový iPhone ale není žádný "plasťák". Celé čelo telefonu je tvořeno sklem, záda potom tvoří hliník. Na vrchní a dolní části zad je navíc znovu použito sklo.

Konstrukce telefonu vypadá solidně, telefon by měl snést i trochu drsnější zacházení. Otázkou je, zda to neodnese šrámy na hliníkových zádech či odřeninami kovové obruby celého telefonu. Zpracování je špičkové, telefon působí jako by byl vyroben z jednoho kusu.

Zadní strana iPhonu 5. Místo skla použil výrobce hliník.

Tomu napomáhá jak vestavěná baterie, tak absence jakéhokoliv slotu mimo šikovně zakomponovaného šuplíčku na nanoSIM kartu. K ní se dostaneme až po zasunutí dodávaného "šperháku", použít lze třeba i špendlík. Na spodní hraně telefonu najdeme nový konektor Lightning, reproduktor, mikrofon a z horní části přesunutý konektor pro sluchátka.

iPhone 5 - zobrazení zamknutého telefonu. iPhone 5 - díky většímu displeji se vejde do menu jeden řádek ikon navíc. iPhone 5 - vyhledávání v telefonu Spotlight nyní zobrazuje i název složky, kde se aplikace nachází..

Stejně jako předchůdce bude nový iPhone nabízen v černém a bílém provedení. Bílé provedení je možná více stylové, černý iPhone ale vypadá velmi elegantně. Nevýhodou černé verze jsou viditelné otisky prstů. I když je přední sklíčko potaženo oleofobní vrstvou, jsou otisky stále patrné.

Více než dostatečný výkon

Apple tradičně neuvádí detaily ohledně použitého procesoru ani paměti RAM. Výrobce se pouze omezil na to, že novinka používá nový vlastní procesor Apple A6, který je dvakrát výkonnější než předchůdce. Grafický výkon by měl být rovněž dvojnásobný.

Tenký iPhone 5: rozdíl je jasně patrný.

Podle dostupných benchmarků už ale víme, že nový dvoujádrový procesor je taktovaný na frekvenci 1,05 GHz a paměť má kapacitu 1 GB. To nejsou v porovnání s konkurenčními špičkovými smartphony ohromující hodnoty. Novému iPhonu to ale bohatě stačí. Vše je krásně plynulé, i graficky náročné hry běží bez jediného zaškobrtnutí. To ale nebyl problém ani u předchůdce.

iPhone 5 - zobrazení kalendáře je stále stejné. iPhone 5 - při pořizování panoramatické fotografie se na displeji objevuje nápověda. iPhone 5 - multitasking se nezměnil.

Systém iOS je totiž skvěle odladěný přímo na tělo nového iPhonu a tak vše skvěle funguje i na slabším "železe", než jaké je potřeba u konkurence. Zvýšení výkonu je patrné při prohlížení internetu, kdy jsou reakce bleskurychlé, nebo při spouštění aplikací, stejně jako fotografování a pořizování videa. V benchmarcích (třeba na PC Magu proti v USA prodávaným přístrojům) nový iPhone poráží i ty nejlepší konkurenční smartphony.

Špičkový displej

Zásadní změnou nového iPhonu je větší dotykový displej. U předchozího iPhonu 4S působil displej s úhlopříčkou 3,5 palce v dnešní době obřích displejů už trochu archaicky. Apple na to zareagoval zvětšením úhlopříčky na čtyři palce. S tím je spojeno i zvětšení rozlišení na 1136 x 640 obrazových bodů. Oproti dřívějšku je poměr stran displeje nyní 16:9.

Na větší displej iPhonu 5 se vejde o jeden řádek položek v hlavním menu navíc.

Takzvaný Retina displej se zvětšil ale pouze na výšku, široký je stále stejně. Tím je zachována skvělá ovladatelnost palcem jedné ruky. Palec průměrně vrostlého uživatele přes zvětšení dosáhne i do horní části displeje. Problém by snad mohly mít pouze uživatelky s drobnějšími prsty, pro které může být nový displej až příliš vysoký. Nezměněná šířka displeje nezměnila nic na snadném psaní, klávesnice se nijak nezměnila.

iPhone 5 - aplikace Počasí má pozměněnou grafiku. iPhone 5 - mód flyover v nových mapách.. iPhone 5 - menu map.

Na trhu jsou smartphony s ještě větším rozlišením, displej nového iPhonu ale boduje prvotřídní jemností. Jeho jemnost je 326 obrazových bodů na palec, tedy stejná jako u předchozího iPhonu s displejem s menším rozlišením. Nový displej nabízí skvělé zobrazení plné jasných barev. Možná pouze černá by mohla být černější. Nový displej je velmi dobře čitelný i na přímém slunečním světle.

Zpracování je tradičně perfektní. Místo jemných zapuštěných mřížek reproduktorů u předchůdce zvolil tentokrát Apple prosté otvory.

Zvětšení displeje ale znamená prozatímní nepříjemnost pro starší aplikace. Ty se totiž nezobrazují přes celou plochu displeje. Bude tedy chvíli trvat, než vývojáři své aplikace pro nový iPhone upraví.

Nový iPhone, nový systém iOS

S novým iPhonem 5 Apple uvolnil nový systém iOS 6, který přináší řadu vylepšení. Nový systém mohou využít i majitelé starších iPhonů, pro iPhone 5 je potom připraveno několik specialit. Podrobně jsme se věnovali novému systému v samostatném článku, nyní tedy zopakujeme zásadní změny a nové funkce.

iPhone 5 - nové mapy nejsou tak podrobné jako ty od Googlu. iPhone 5 - naplánovaná trasa turn-by-turn navigace. iPhone 5 - informace o lokaci v nových mapách.

Zásadní změnou, která s novým systémem přichází, jsou nové mapy. Ty už neposkytuje Google, ale jsou vlastní. Nové mapy nepůsobí tak propracovaně jako ty od Googlu, na běžné použití ale postačí. Horší je to s některými chybami, kterými se baví celý internet. Google by měl své mapy nabídnout pro iPhony jako samostatnou aplikaci, kterou bude možné stáhnout z App Store.

iPhone 5 - detailní zobrazení trasy turn-by-turn navigace. iPhone 5 - navigování je přehledné. iPhone 5 - nová podoba obchodu s aplikacemi App Store.

Plusem nových map je integrovaná turn-by-turn navigace. Ta sice potřebuje pro fungování internetové připojení, vyhoví ale běžným nárokům na navigování. Navigace funguje jak pro automobily tak pro pěší. K dispozici jsou i hlasové povely.

Mapy nabízejí 3D zobrazení a takzvaný flyover mód, při kterém se fotorealisticky zobrazují ve 3D některé lokace. Bohužel flyover mód zatím funguje pouze u velkých amerických měst a některých evropských metropolí. Zamrzí také absence podobného zobrazení, jako je Street View z map od Googlu.

Dalším výrazným vylepšením nového systému je možnost sdílet fotografie přímo z telefonu. Vygenerovaný odkaz na fotoalbum lze sdílet všemi možnými cestami třeba přes Facebook. Ti, s kým fotoalba sdílíte, mohou fotografie "olajkovat" nebo mohou přidat komentář.

iPhone 4 vs. iPhone 5

Inovací je plná integrace Facebooku. Twitter už iPhony podporují od minule, integrace Facebooku funguje podobně. Své přátele ze sociální sítě navíc můžete jako kontakty uložit do telefonního seznamu. Události z Facebooku se mohou zobrazovat v kalendáři, zprávy ze sociální sítě se zobrazují v notifikační liště.

iPhone 5 - v e-mailovém klientu přibyla složka pro VIP e-maily. iPhone 5 - nová aplikace Passbook. iPhone 5 - zobrazení internetu na výšku na velkém displeji nového iPhonu.

Vylepšen byl dále e-mailový klient s možností složky nejdůležitějších VIP e-mailů. Dále přibyla upomínka na odmítnutý hovor, stejně jako možnost odeslat na příchozí hovor přednastavenou textovou zprávu. Internetové stránky se nově můžou zobrazovat při zobrazení na šířku přes celou plochu displeje. Videohovory FaceTime nyní fungují i přes mobilní sítě. Šikovná hlasová asistentka Siri ale stále nezvládá češtinu.

Šuplíček na nano SIM je opravdu titěrný. iPhone 5 a nová nano SIM.

S novým systémem přichází i ochuzení iPhonu o vestavěnou aplikaci YouTube. Stejně jako dřívější mapy, patří YouTube hlavnímu rivalovi na poli smartphonů společnosti Google, se kterou se Apple rozhodl neprodloužit licenci. Uživatel ale zkrátka nepřijde, ještě před uvedením nového iPhonu byla v obchodě App Store k dispozici bezplatná aplikace YouTube, která nabízí možná větší komfort než původní vestavěná.

iPhone 5 - ve zobrazení na šířku lze internetovou stránku roztáhnout po celé ploše displeje. iPhone 5 - nová nabídka internetového prohlížeče Safari. iPhone 5 - seznam připomínek.

Operační systém iOS používaný v iPhonech se jinak po dobu pěti let od představení prvního smartphonu od Applu prakticky nezměnil. Přes neoddiskutovatelnou uživatelskou přívětivost a přehlednost, by možná menší revoluce neuškodila. Jedinou zásadní viditelnou inovací uživatelského prostředí iPhonu 5 je tak díky většímu displeji přidaní řádky ikon v menu.

iPhone 5 - novinkou je možnost sdílení fotografií přímo z telefonu. iPhone 5 - Fotostream vygeneruje internetou adresu, kterou lze sdílet. iPhone 5 - kalkulačka je stále stejná.

Na druhou stranu není moc důvodů cokoliv měnit. Vše i po několika letech působí stále logicky. Uživatel, který už iPhone měl, se bude stále cítit jako doma, prvouživatel si nemusí zvykat na žádné složitosti. Apple by se však mohl u konkurenčního androidu inspirovat ve větším využití widgetů.

Prvotřídní hudba

Další výbava telefonu nabízí všechny tradiční položky, na které jsme zvyklí ze starších modelů. Vylepšen byl hudební přehrávač. A to nejen vizuálně, když přibyl nový vzhled a na velkém displeji iPhonu 5 stálé se zobrazující lišta ukazující pozici v přehrávané skladbě. Vylepšen byl totiž hlavně zvuk.

S iPhonem 5 jsou dodávána úplně nová sluchátka. Vedle odlišného designu musíme pochválit velmi slušný zvukový projev. Nová sluchátka iPhonu 5 se jmenují EarPods.

Nový iPhone hraje lépe než předchůdce a na svědomí to nemají pouze nová sluchátka EarPods. Ty totiž se starším iPhonem tak dobře nehrají. Zvukový přednes je nyní bohatší o hlubší tóny, zvýšila se také maximální hlasitost. I přes standardně dodávané nové "pecky" platí, že nejlépe si hudbu vychutnáte s kvalitními sluchátky. Že se konektor pro sluchátka přestěhoval na spodní část telefonu, jsme už zmínili. Toto řešení se ukázalo jako praktické, jelikož při vyndávání z kapsy nemusíte telefon v ruce přetáčet.

iPhone 5 - hudební přehrávač má nový design. iPhone 5 - při přehrávání hudby se na velký displej vejde i lišta zobrazující pozici v přehrávané skladbě. iPhone 5 - hudební přehrávač nabízí seznam skladeb Genius.

Pro hudbu a aplikace nabízí iPhone stále dostatek místa, bude opět existovat ve verzích s pamětí 16 GB, 32 GB nebo 64 GB. Inovací prošel konektor, který nahradil starší 30pinový. Ten se nyní jmenuje Lightning a je velký přibližně jako konektor microUSB.

Starý konektor na iPhone 4 a nový konektor Lightning iPhonu 5

Výhodou konektoru je, že jej můžete do telefonu připojit libovolně, nevýhodou je nekompatibilita se starším příslušenstvím. Apple nabízí redukci za nemalých 749 korun, ta však nepodporuje video a iPod Out využitelný v autech. Levnější redukci jistě nabídnou jiní výrobci. Telefon podporuje USB 2.0.

iPhone 5 podporuje datové přenosy HSPA+. Podporovány jsou i přenosy DC-HSPDA, ty jsou v omezené míře dostupné i u našich operátorů. Nový iPhone podporuje i datové přenosy LTE v sítích čtvrté generace, ne však na evropských pásmech. Na internet se lze připojit i přes wi-fi 802.11 a/b/g/n. Pro specifikaci n jsou podporovány frekvence 2,4 GHz a 5 GHz. Bluetooth je ve verzi 4.0. Satelitní navigace podporuje jak standard A-GPS tak Glonass. Škoda jen chybějící podpory technologie NFC.

iPhone 5 má nový systémový konektor. Kabel pro propojení telefonu s USB je přibalen. Kabel s novým konektorem tradičně slouží i jako propojovací kabel nabíječky.

Novinka od Apple podporuje pro telefonování technologii HD Voice, která zaručuje vyšší zvukovou kvalitu hovoru. U nás HD Voice podporuje T-Mobile. iPhone 5 má celkem tři mikrofony a tak je zvuková kvalita při telefonování znatelně lepší i mimo síť T-Mobile. Už jsme nakousli, že iPhone 5 má nový formát SIM karty nazvaný nanoSIM. Dá se předpokládat, že se z nanoSIM stane stejný standard, jakým byla microSIM, se kterou přišel iPhone 4. Nyní používá microSIM většina špičkových smartphonů.

Kvalitní fotoaparát

Fotoaparát iSight nového iPhonu 5 má shodné rozlišení osm megapixelů jako u staršího modelu. Jeho čočku už však nekryje plast, ale odolnější safírové sklíčko. Fotoaparát je vybaven automatickým ostřením s tap focusem umožňujícím označit místo zaostření dotykem na displej.

Mezi objektiv a blesk umístil Apple mikrofon.

Jako spoušť slouží jak tlačítko na displeji, tak lze využít tlačítko regulace hlasitosti umístěné na boku telefonu. LED blesk poskytuje dostatečný osvit ve zhoršených světelných podmínkách. Fotoaparát má světelnost f/2.4.

Fotoaparát také dostal podporu detekce obličeje (platí i pro videonahrávky) a možnost v průběhu nahrávání videa pořizovat snímky. Nově lze také vytvářet panoramatické snímky až s rozlišením 28 megapixelů. Pro pořizování panoramatických snímků nabízí testovaný telefon šikovnou nápovědu, která ukazuje vychýlení z optimálního směru. Nechybí podpora HDR, stejně tak je možné do snímků vkládat lokace.

Videonahrávky mají HD rozlišení 1080p v kvalitě 30 snímků za sekundu. K dispozici je stabilizace. Druhý fotoaparát umístěný přímo nad reproduktorem na čele telefonu má rozlišení 1,2 megapixelu a dokáže pořizovat videa v HD rozlišení 720p a kvalitě 30 snímků za sekundu.

Ačkoliv má fotoaparát nového modelu stejné rozlišení jako ten v iPhonu 4S, pořizuje kvalitnější snímky. Ostrost snímků je na velmi dobré úrovni, stejně jako barevné podání. Fotografie nemají žádné deformace, pro zachycení momentek bohatě dostačují. Dokonce si troufáme tvrdit, že nový iPhone je jedním z nejlépe fotografujících současných smartphonů.

Výdrž

Výrobce uvádí u svého nového chytrého telefonu výdrž na příjmu až 225 hodin. Nepřetržitý hovor by mohl podle Applu mít délku až osm hodin v 3G sítích. Nám vydržel iPhone v provozu zhruba den a to jsme ho nijak nešetřili. V rámci testování dostal pořádně zabrat. Dá se očekávat, že při střídmějším využití by nabíječku navštívil až za dva až tři dny.

Obsah balení iPhonu 5. Nejenom iPhone 5 narostl. Větší je i krabička, v které je telefon dodáván.

Vzhledem ke krátké době testování ale nad výdrží iPhonu 5 prozatím nevynášíme žádné soudy. Výdrži se budeme věnovat v dohledné době v samostatném článku. Dodáme jen, že podle výrobce by měl nový iPhone vydržet přehrávat hudbu až 40 hodin, video 10 hodin a na internetu by měl vydržet osm hodin v 3G sítích i při LTE přenosech, případně 10 hodin při využití wi-fi připojení.

Sečteno podtrženo

Kdyby Apple představil iPhone 5 místo iPhonu 4S před rokem, byl by to revoluční model. Po roce, kdy zhoustla konkurence, je iPhone 5 především logickou evolucí, která reaguje na konkurenční přístroje. Konkurenční smartphony se předhánějí v navyšování výkonu, rozměrů displejů a dalších položek výbavy, Apple jde vlastní cestou.

Od ostatních smartphonů iPhone odlišuje především kvalita a to nejen zpracování, ale především kvalita uživatelského komfortu. Přestože v přímém tabulkovém porovnání s konkurencí iPhone 5 neohromí, vše je v případě smartphonu od Applu sladěno do skvěle fungujícího celku. Proto ani novinka nebude mít o zákazníky nouzi, jak dokazují prozatímní prodejní výsledky.

Nový iPhone má všechny předpoklady skvělé prodeje předchozích modelů nejen zopakovat, ale i je ještě vylepšit. iPhone 5 je totiž smartphone pro každého, kdo od svého chytrého telefonu požaduje kvalitní provedení všech funkcí i samotného telefonu. Pro vyložené technické fandy, kteří si chtějí se svým smartphonem pohrávat, jsou na trhu jiné přístroje.

Čeští operátoři už zveřejnili ceny, za kolik budou nový iPhone 5 nabízet. Nejlevněji vyjde nedotovaná základní 16GB verze na 16 990 korun u T-Mobile. Ceny u českých operátorů byly v případě minulého iPhonu 4S vyšší než za kolik se dal koupit na oficiálním českém internetovém obchodě. Apple ale české ceny prozatím nezveřejnil. V každém případě je nový iPhone hodně drahý, což poněkud popírá jeho univerzálnost smartphonu pro každého. Konkurenční přístroje jsou o 10 až 20 procent levnější.