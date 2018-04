Recenze iPhone 4S: nový král je nejrychlejší a má vtipnou asistentku

Apple se drží strategie, každý rok (jen jeden) nový iPhone. Letos jsme si museli na nový model jablečného smartphonu počkat až do podzimu. Dosud Apple uváděl nové modely v létě. Posunutí premiéry nového iPhonu 4S se dá přičíst skvělým prodejním číslům stávajícího iPhonu 4. Ten byl i rok po začátku prodeje jedním z nejprodávanějších smartphonů na světových trzích.

Nový model 4S má všechny předpoklady prodejní úspěchy zopakovat. Pátá generace iPhonu však může být pro někoho zklamáním. Telefon vypadá úplně stejně jako předchůdce, došlo pouze ke změnám pod krytem telefonu. Jak samo označení telefonu napovídá, model 4S je evolucí předešlého iPhonu 4. Apple už jednou tuto strategii využil u modelů 3G a 3GS. Na zcela nový iPhone 5 si tedy bude muset počkat do příštího roku.

Plusy a mínusy Proč koupit? nejrychlejší mobil na trhu

velká paměť (64GB verze)

špičkové zpracování

výborný fotoaparát Proč nekoupit? stejný design jako u předchůdce

vysoká cena

nerozšiřitelná paměť Kdy? od 28.10. Za kolik? od 14 490 Kč včetně DPH

Konkurenci novinka potrápí špičkovým výkonem, momentálně je to nejvýkonnější smartphone na trhu. Nemá sice nejsilnější procesor, ale kombinace operačního systému iOS a dvoujádrového procesoru A5 si zatím s konkurencí poradí. Fotoaparát patří k nejlepším na trhu a zcela originální je hlasová asistentka Siri. Jen kdyby uměla česky, zatím rozumí jen ve třech jazycích. Tradičně vysoká cena zůstává, konkurence je všeobecně levnější.

Podle našeho úsudku je největším zklamáním shodný design s předchůdcem. Oba telefony jsou totiž naprosto shodné, což může mnoho zákazníků odradit od koupě novinky. Což ale neznamená, že samotný design je špatný nebo zastaralý. Právě naopak. Jen je úplně stejný.

Množství vnitřních inovací ale činí z nového iPhonu 4S zcela nový model. Někdo by pravděpodobně ocenil větší displej, ten použitý v iPhonu má však stále špičkové parametry a umožňuje snadné ovládání. A díky němu zůstává telefon stále velmi kompaktní.

Vzhled – stálé stejný, stále elegantní

Jak už bylo napsáno, iPhone 4S se od svého předchůdce po stránce designu vůbec neliší. Stejné jsou i rozměry 115,2 × 58,6 × 9,3 milimetru. Ten kdo by se chtěl s novým iPhonem chlubit, tak bude zklamán. Jedním z poznávacích prvků, jak oba iPhony od sebe odlišit, je umístění přepínače vibračního vyzvánění. To je u nového iPhonu umístěné o něco níže. Bez přímého porovnání si toho ale nikdo nevšimne.

Co je vidět více, to jsou spáry na kovové obrubě telefonu. Nový iPhone totiž používá nový typ antény, která tvoří právě obrubu telefonu. Apple použil u iPhonu 4S unikátní design antény, která by měla zabránit ztrátě signálu. S těmito potížemi se potýkaly některé iPhony 4. Nový model má v obrubě antény hned dvě a k žádnému výpadku signálu v našem testu nedocházelo.

Předností iPhonu oproti konkurenčním smartphonům je špičkové zpracování a použité materiály. Přední a zadní kryt je opět skleněný, bytelně působí kovový rám. Svým zpracováním ukazuje iPhone konkurentům záda, tak špičkově slícovaný mobil na trhu nenajdete. Za pevnou konstrukci může i napevno zabudovaná baterie, zadní kryt je tedy součástí telefonu. Povrzávat nebo viklat se tedy nemá co. I nový iPhone je v prodeji v černém a bílém provedení.

Svými rozměry patří iPhone 4S mezi menší smartphony. Může za to především oproti konkurenci menší displej. V současném trendu "pádel" s obrovskými displeji ale můžou být právě kompaktní rozměry iPhonu výhodou. Telefon se totiž bez potíží vejde do kapsy a hlavně do každé dlaně. Ani hmotnost není jeho Achillovou patou. Přestože se oproti předchozímu provedení hmotnost zvýšila o tři gramy, stále je iPhone 4S se 140 gramy na použité materiály poměrně lehký telefon.

Výkon – rychlejší po všech stránkách

Zásadní inovací, kterou nový model smartphonu od Applu prošel, je vyšší výkon. iPhone 4S dostal dvoujádrový procesor Apple A5 z tabletu iPad 2. Papírově není nový iPhone oproti konkurenci žádné "dělo". Původně 1 GHz procesor je totiž v novém iPhonu podtaktován na frekvenci 800 MHz. Konkurenční špičkové smartphony používají daleko výkonnější procesory. Ani kapacita paměti RAM není nijak velká. iPhone 4S si musí vystačit s 512 MB.

Podle prozatím zveřejněných testů ale iPhone 4S svým výkonem ukazuje konkurenci záda. Sám výrobce uvádí, že nový iPhone je dvakrát výkonnější než předchůdce. Podle testů je iPhone 4S dokonce o 68 procent rychlejší než předchozí iPhone 4. V testech za sebou nechává i špičkový Samsung Galaxy S II s operačním systémem Android, vybavený výkonnějším procesorem, který dosáhl téměř dvakrát tak horšího výsledku.

Papírové údaje a testy jsou jedna věc, běžné používání jiná. Při běžném používání je rozdíl mezi iPhonem 4 a novým iPhone 4S znatelný. Projevuje se to při rychlejším spouštění aplikací nebo například v rychlejším načítaní map. Přesvědčilo nás i bleskové načítání internetových stránek (prohlédněte si video). Rozdíl je patrný i při fotografování, kdy je možné s novým iPhonem pořizovat jeden snímek za druhým bez jakýchkoliv prostojů.

Displej – beze změn

Co zůstalo novému iPhonu z předcházejícího, je IPS displej Retina. Ten má naprosto shodné parametry a vzhledem k jeho kvalitám nebyla výměna nutná. Displej stále nabízí nejvyšší rozlišení mezi současnými v Evropě nabízenými smartphony: 960 × 640 obrazových bodů. Displej má superjemné zobrazení s věrným podáním barev. I na přímém slunci je displej docela dobře čitelný.

Displej je slušně čitelný i na slunci.

Za konkurencí zaostává displej nového iPhonu jen velikostí. Úhlopříčka 3,5 palce je v dnešní době u špičkových smartphonů podprůměrná. Apple ale ví, co dělá. Díky menšímu displeji nemusí být samotný telefon příliš velký, a co je nejdůležitější, menší rozměry nejsou překážkou snadnému ovládání.

Tradiční kompaktní balení iPhonu.

Naopak. Díky úhlopříčce 3,5 palce, která zůstala neměnná od prvního iPhonu, je snadné ovládat displej jednou rukou. Menší rozměry displeje totiž zaručí, že průměrný uživatel dosáhne po celém displeji palcem jedné ruky. To je u obřích konkurenčních displejů prakticky nemožné.

Rozměry displeje jsou tak akorát, aby se na něj vešla pohodlná klávesnice v rozložení QWERTY. Psaní na iPhonu opravdu nečiní žádné potíže díky optimálně velkým klávesám. Displej je navíc potažen takzvaným oleofobním potahem, který by měl minimalizovat jeho "upatlání". Nadměrnému znečištění od otisků prstů jsme se přesto při testování nevyhnuli.

Fotoaparát – lepší s Full HD videem

Další významnou inovací je nový fotoaparát. Ten má oproti pětimegapixelovému fotoaparátu v iPhonu 4 rozlišení osm megapixelů. Fotoaparát disponuje automatickým ostřením s dotykovým výběrem ostřícího bodu. Ve tmě lze použít LED blesk.

Fotoaparát je vybaven funkcí HDR a nově je k dispozici mřížka, která pomáhá lépe zarovnat fotografovaný objekt. Kvalitou se řadí fotoaparát nového iPhonu mezi ty nejlepší, jaké v dnešních mobilech najdeme. Podání barev je věrné, fotografie nejsou přepálené nebo deformované. Vedle virtuální spouště na displeji nás potěšila i spoušť na tlačítku pro zvýšení hlasitosti na boku přístroje. Fotoaparát je možné aktivovat i ze zamčené plochy.

Nový operační systém iOS 5 sebou přináší i vestavěný editor fotografií. Ten je však velmi jednoduchý, jeho funkce spočívají v možnosti ořezu snímku, automatickém vylepšení a odstranění efektu červených očí. Testovaný telefon má i druhý VGA fotoaparát pro videohovory – například pro službu FaceTime.

iPhone 4S dokáže na rozdíl od předchůdce pořizovat Full HD videa v rozlišení 1080p. Videa se nahrávají v kvalitě 30 snímků za sekundu. Nový iPhone disponuje pro nahrávání videa stabilizací a i v tomto případě je možné ostřit pouhým dotekem na displej. Při prudkém pohybu jsou ale nahrávky trhané. Editor videonahrávek zůstal stejný jako v předchozím modelu.

Ukázkové video pořízené iPhonem 4S si můžete stáhnout zde (H.264; 60 MB).

iCloud – data v "mraku"

Novou službou, kterou Apple s uvedením nového iPhonu spustil, je iCloud. Tato služba slouží k uložení fotografií, kontaktů, dokumentů, událostí z kalendáře nebo pošty na vzdáleném on-line úložišti, na které je přístup z internetu. Pokud máte iPhone a třeba i tablet iPad, data tak lze potom snadno sdílet mezi oběma přístroji. Stejně tak můžeme na iCloud přistupovat z internetového prohlížeče na počítači. Na iCloud lze telefon i zazálohovat.

Všechno při starém, oproti loňskému iPhonu se novinka na první pohled rozeznat dá jen velmi obtížně.

Úložiště je k dispozici všem uživatelům iPhonu s novým systémem iOS 5 zdarma. Bezplatný prostor ale není neomezený, Apple dává 5 GB úložného prostoru, za další místo se už musí platit. I nadále je samozřejmě možné využívat jiných cloudových řešení, jako je Dropbox nebo Box.net. Druhá jmenovaná služba nyní nabízí uživatelům iPhonu zdarma kapacitu 50 GB. Američtí majitelé budou moci využívat od Applu i zálohování hudby v "mraku", tato služba však přijde do Evropy později a bude placená.

Siri – "pokec" s mobilem

iPhony měly hlasové ovládání už v minulosti. Ten nejnovější ale přichází s unikátním hlasovým ovládáním Siri. Telefonu lze zadat jakýkoliv úkol a on ho vyplní. Uživatel tak může položit dotaz, jaké bude počasí a telefon mu odpoví. K některým úkolům Siri využívá nástroj Wolfram Alpha. Stejně tak lze diktovat zprávy nebo ovládat jednotlivé funkce telefonu. Siri navíc není žádný suchar, mnohé odpovědi jsou opravdu povedené, jak dokazuje tento článek. Zeptat se telefonu můžete třeba na to, jaký je smysl života a zaskočit se nenechá ani mnohem zapeklitějšími otázkami.

Hlasové ovládání Siri se připojuje na servery Applu a tak je jeho ovládání podmíněno datovým připojením. Šikovná je možnost automatické spuštění Siri při přidržení telefonu u hlavy. Bohužel, Siri se zatím česky nenaučila. Umí jen anglicky, francouzsky a německy. Ovládání v angličtině je velmi citlivé na správnou výslovnost a tak i angličtiny slušně znalý uživatel s ovládáním nemusí pochodit. Nezbývá tedy čekat, dokud ovládání Siri nebude k dispozici i v češtině.

Srovnání generaci - zleva: iPhone 3G, iPhone 4, iPhone 4S a první iPhone

iMessage – konec esemesek

Součástí nového systému iOS 5 jsou i bezplatné zprávy na další mobilní přístroje od Applu. Už tedy nemusíte operátorovi platit za esemesky, stačí mít datové připojení (třeba wi-fi) a komunikace s vaším apple pozitivním okolím vás nebude nic stát.

Zprávy iMessage se odesílají přímo z editoru textových zpráv. Telefon sám pozná, zda adresát používá přístroj se systémem iOS 5 a zpráva se automaticky odešle jako bezplatná iMessage zpráva. Zda posíláte bezplatné zprávy iMessage nebo klasické esemesky, poznáte podle zbarvení bublin v konverzaci. Zeleně jsou označené klasické SMS, modře bezplatné iMessage. V okénku pro zadávání textu se vám také objeví informace, jakým způsobem se zpráva odešle. Součástí iMessage zpráv jsou, světe div se, i doručenky.

Od zaoblených zad k plochým. Starší generace iPhonu (první zleva a první zprava) měla záda zaoblená, loňský a letošní iPhone mají zadní panel rovný.

iOS 5 – nový systém s více než 200 vylepšeními

Součástí nového iPhonu 4S je nový operační systém iOS 5, o kterém podrobně píšeme v tomto článku. Nový systém přináší více než dvě stovky vylepšení. Těm nejpodstatnějším se věnujeme v samostatných kapitolách uvedeného článku, zde si probereme ty méně nápadné.

Za prvé: iPhone je již možné aktivovat bez nutnosti připojení telefonu k počítači. Synchronizovat iPhone s iTunes na počítači je nyní možné i bezdrátově. iPhone se automaticky sesynchronizuje, když je nabíjen ze sítě a připojen přes wi-fi. Přes datové připojení je možné iPhone i aktualizovat.

Nové je notifikační centrum, které se vysouvá z horní části displeje. Notifikační centrum zobrazuje všechny důležité informace a jeho součástí jsou i widgety zobrazující aktuální počasí a pohyb akcií. Vylepšením prošel e-mailový klient, který nyní umožňuje formátování textu.

Srovnání nového modelu 4S (bílý) s předchozím iPhonem 4 (černý).

Internetový prohlížeč umí odkládat zajímavé odkazy na pozdější čtení. Odkazy do nového okna lze otevírat na pozadí. Nový iPhone také umí upozornit na příchozí hovor nebo jiné události zablikáním blesku. Nastavit lze různé typy vibračního vyzvánění včetně vlastních, které si můžeme v telefonu sami vytvářet.

Novinkou jsou připomínky, které je možné synchronizovat s Outlookem, iCalem nebo zmiňovaným iCloudem. Při psaní je možné využít předdefinovaných zkratek, které zrychlí psaní. Videa mají nyní samostatnou složku a stejně jako hudební skladby jdou mazat přímo z telefonu. Telefon přehledně zobrazuje seznam všech nainstalovaných aplikací včetně jejich velikosti.

Další inovací je integrace sociální sítě Twitter. K Twitteru můžeme být v telefonu na stálo připojeni, což znamená, že lze tweetovat fotografie nebo internetové odkazy přímo z jednotlivých aplikací. V Česku všeobecně rozšířenější Facebook tuto integraci ale nemá. Nový je také Kiosek, tedy aplikace pro on-line noviny a časopisy. Vylepšeno bylo i herní centrum.

Zadní strana nového a předchozího iPhonu.

Další funkce - více paměti, rychlejší připojení

Nový iPhone 4S se vyrábí ve třech variantách lišících se vestavěnou pamětí. Základní model má paměť s kapacitou 16 GB. Prostřední nabídkou je verze s 32 GB a pro ty, kteří chtějí mít velký úložný prostor, Apple připravil variantu s obří pamětí 64 GB. Jak je u iPhonů zvykem, paměť není dále rozšířitelná.

Dvojnásobně se zrychlilo připojení přes 3G sítě, nový iPhone podporuje datové přenosy HSDPA až rychlostí 14,4 Mbps. Datové přenosy HSUPA stále umožňují upload rychlostí 5,8 Mbps. Na internet se můžeme připojit i přes wi-fi 802.11 b/g/n. Nový smartphone od Applu podporuje také CDMA sítě, jejich aktivování je však možné pouze u operátorů, kteří tyto sítě provozují. Jako první telefon nabízí iPhone 4S Bluetooth ve verzi 4.0. Samozřejmostí je připojení USB 2.0.

iPhone 4S a největší konkurent Samsung Galaxy S II. Rozdíl v rozměrech je velký.

Další výbava zahrnuje A-GPS navigaci, v telefonu jsou jako obvykle mapové podklady Google, které zobrazují i provoz na silnicích. Navigační software je ale nutné zakoupit na App Store. Vysoký standard si drží skvělý hudební přehrávač, ale FM rádio v telefonu nenajdeme. Filmy je nutné pro přehrání v telefonu konvertovat, vadilo nám, že rozšířený DivX kodek iPhone nepodporuje.

Baterie – delší hovor, kratší výdrž

Jak už bylo zmíněno, baterie je v iPhonu 4S napevno vestavěna. Výdrž v pohotovostním stavu se oproti předchozímu modelu zhoršila o třetinu na maximálně 200 hodin. Naopak se o hodinu zvýšila výdrž při telefonování v 3G sítích. iPhone 4S má hovorový čas osm hodin. Brouzdat na internetu lze až devět hodin přes wi-fi nebo šest hodin přes 3G. Nezměněna zůstala výdrž nepřetržitého přehrávání hudby a videa: až 40 nebo 10 hodin.

Ceny a dostupnost

Nový iPhone 4S se začne na českém trhu prodávat na státní svátek 28. října. Základní verze s pamětí s kapacitou 16 GB stojí v oficiálním internetovém obchodě Apple 14 490 korun včetně DPH. Variantu s pamětí 32 GB Apple prodává za 16 990 korun včetně DPH. Nejdražší je zákonitě provedení s obří pamětí 64 GB, které stojí v oficiálním obchodě 19 990 korun včetně DPH. iPhone 4S nabídnou i dva tuzemští operátoři T-Mobile a Vodafone. Operátor O2 se s Applem nedohodl a nový iPhone nabízet nebude. Více o nabídce u našich operátorů najdete v tomto článku.

Starší iPhony 4 a 3GS ve verzích s pamětí 8 GB zůstávají nadále v prodeji. Otázkou tedy je, zda se vyplatí koupit nový iPhone 4S nebo postačí starší model. iPhone 4 je stále kvalitní smartphone, všechny vymoženosti nového operačního systému iOS 5 (až na hlasové ovládaní Siri) jsou k dispozici i pro něj. iPhone 4 teď přímo Apple prodává bez úvazku za 11 990 korun. Problémem je malá a nerozšiřitelná paměť. Nějakou její část zabere samotný systém a současné špičkové hry a aplikace atakují jeden GB a tak na hudbu mnoho místa nezbude.

Konkurence

Konkurenci má nový iPhone 4S především ve špičkovém Samsungu Galaxy S II s operačním systémem Android. Ten má skvělý displej a lehkou konstrukci. Samsung navíc zanedlouho začne prodávat ve spolupráci s Googlem vyvinutou očekávanou novinku Galaxy Nexus. Systém Android od Googlu je vůbec hlavním protihráčem nového iPhonu.

Mezi konkurenty určitě musíme počítat i HTC Sensation XE s displejem s vysokým rozlišením. HTC má proti iPhonu připravený i model Titan s novým systémem od Microsoftu. Nokia začala prodávat zajímavý, i když neperspektivní model N9 se systémem MeeGo a odhalila vlastní modely s operačním systémem Windows Phone. Výhodou většiny konkurentů je nižší cena.

Samsung Galaxy S II Samsung Galaxy S II je nejtenčí a zároveň jeden z nejvýkonnějších smartphonů vůbec. Tělo telefonu je tenké pouhých 8,49 mm. Největšími vylepšeními jsou nový dvoujádrový procesor a displej. Ten má úhlopříčku 4,3 palce a používá technologii Super AMOLED Plus. Cena: 13 490 Kč

Nokia N9 Nokia N9 na první pohled zaujme špičkovým displejem, povedeným uživatelským rozhraním, operačním systémem MeeGo a zajímavým designem. Výbava odpovídá nejvyšší třídě smartphonů. Osmimegapixelový fotoaparát s optikou Carl Zeiss nepostrádá automatické ostření. Cena: 14 490 Kč

Sony Ericsson Xperia Arc Komunikátor Sony Ericsson Xperia Arc je smartphone s Androidem 2.3 Gingerbread, který využívá technologie od Sony. Telefon zaujme tenkým prohnutým tělem a vyčerpávající výbavou. V té nechybí 8,1 megapixelový fotoaparát, který využívá CMOS senzor Sony Exmor R for Mobile. Cena: 9 890 Kč