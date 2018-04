RECENZE: iPAQ 2210 - kvalita, kterou si můžete dovolit (1)

Malý úvod o úskalích recenzí...

Když jsem si půjčoval od firmy Hewlett-Packard k recenzi novou "střední třídu" této firmy - model iPAQ 2210, postěžoval jsem si, že recenze handheldů jsou vlastně pro recenzenty velmi nevděčná věc. Recenze modelu je dost obtížná, musíte shánět hodně údajů, zkoušet, fotit a upravovat obrázky - suma sumárum práce na celý víkend, jejímž výsledkem je jeden až dva články a velká hromada připomínek čtenářů, co vše ještě recenzent zapomněl popsat. To je ovšem nesnáz, se kterou se recenzent musí vypořádat, jest to totiž jeho práce.

Druhý problém je ovšem daleko bolestivější a nedokážu jej ignorovat takřka nikdy. Nastává, když se musíte s testovaným strojem rozloučit a vrátit se ke "svému" staršímu typu. Čím je testovaný handheld lepší, tím obtížnější je se s ním loučit. Nechci předbíhat recenzi, ale iPAQ H2210 se mi z ruky dávalo opravdu velmi, velmi těžko...

Proč?

Co dostanete, aneb neoblíbený rozbor komponentů krabice....

Krabička má firemní vzhled a je to důkladný karton vyztužená uvnitř díly z plastu. Žádná bortící se krabice ala Tungsten|T, kterou můžete po otevření vyhodit. Uvnitř toho ale opravdu moc není:

handheld iPAQ 2210 s výměnnou baterií Li-Ion

CD s Active Sync, Outlook 2002 a ADD-ON programy (viz samostatný odstavec o software)

příručka pro začátečníky Getting Started, nabídka příslušenství a software, záruční podmínky, seznam zastoupení HP ve světě

USB synchronizační kolébka

obal na iPAQ

AC nabíječka s adaptérem pro přímé nabíjení

V krabici se tedy nenašlo místo pro sluchátka (k iPAQu 1910 je HP dodává). S povděkem naopak kvitujeme obal. Není to sice nic pro ty, kteří chtějí obalem ohromovat v zazobané společnosti, svůj účel ale splní. Obaly HP jsou vůbec dobře dělané a dají se využít takřka univerzálně na všechny modely (když jsme se nedávno setkali s Davidem v redakci, pobavil jsem se jeho obalem na Tungsten T. On se divil taky - já měl NX70V v tom samém obale ze starého iPAQu 3630 co on...).

Kolébka má USB výstup a vstup na AC napájecí modul. Tradičně lze ale iPAQ připojit přímo ke zdroji a používat jej jako cestovní nabíječku.

Jak vypadá?

Hewlett-Packard si po osvědčených designech řad 31-3900 a 54-5500 dovolil dva nové exkurzy. První z nich vedla do low-endové řady 19XX, kde vše je podřízeno velikosti a ceně. Ten druhý je ztvárněn v řadě 22XX, která se výrazně odlišuje od všeho, což až dosud firma HP dala na trh. Zde se možná projevuje vliv designérů Jornady, řady HP, která po sloučení s Compaqem musela ustoupit úspěšnější řadě iPAQů...

Mám zde na mysli zejména novou křivku základního tvaru. Model je sice dole "ipaqovsky" zaoblený, ale jinak - oblouk není tak vykrojený a nemá ostré hrany. V tlačítkové části výrazně vystupuje lesklá část s kurzorovým tlačítkem a jejím okolím, která dotváří charakteristický vzhled tohoto modelu.

Druhým prvkem použitým v řadě 22XX jsou černé umělohmotné boky. Tak trošku evokují iPAQ v jacketu. Handheld se v nich opravdu pěkně drží a černé boky výrazně přispívají k jeho eleganci.

iPAQ 2200 patří spíš k modelům s menší velikostí i vahou, i když ne tou úplně nejmenší. Oproti třeba iPaqu 1910 a pár milimetrům šířky navíc lépe sedí v ruce (ačkoliv tento pocit může být individuální), váha je přiměřená. Je to model s barevným displejem, dvěma sloty a Bluetooth, a tak nemůžeme zajisté čekat pokoření legendárního Palmu V...

Délka Šířka Tloušťka Váha mm mm mm gramů Dell Axim 128 81 18 196 Tungsten T 102 75 15 157 iPAQ 1910 113,3 69,8 12,8 120 iPAQ 5555 138 84 15,9 207 iPAQ 2215 115,4 76,4 15,4 144

Nahoře nad displejem je dvojitá LED dioda. Ta svítí žlutě, máte-li iPAQ plně nabitý, při nabíjení žlutě poblikává. Blikající zelená je zase diskrétní alarm a blikající modrá signalizuje samozřejmě zapnutý Bluetooth. Nad displejem už najdeme jen logo výrobce a spouštěcí/vypínací tlačítko.

Samostatnou kapitolou recenze takovéhoto modelu jsou tlačítka. Na iPAQu H22XX nejsou v jedné řadě, ale ta krajní jsou vždy posunutá směrem dolů. Jsou vypouklá a zapuštěná - nedají se mačkat stylusem. Jsou poměrně dost malá, ale není problém je prstem domáčknout. Firma tak vyslyšela přání uživatelů, aby tlačítka měla ochranu proti nechtěnému zmáčknutí. Hráči z nich ale nadšení nebudou. Naopak kurzorové tlačítko uspokojí i ty nejnáročnější - dobře se mačká, prohýbá se všemi směry. Díky prohybu z něj prst snadno nesklouzne.

Jedno tlačítko ale budete na iPAQu postrádat - na boku modelu chybí tlačítko pro spuštění hlasového záznamníku. Pokud záznamník používáte a byli jste jej zvyklí ovládat tradičně palcem na boku, bude vám chybět. O jog-dialu, kterým se tak báječně obracejí stránky při čtení e-knih, ani nemluvě. Můžete si ale namapovat spuštění záznamníku na jiné HW tlačítko.

V horní hraně modelu jsou po stranách stylus, otvor pro sluchátka, mikrofon a dva sloty - SDIO a CF. Zde se rovněž skrývá infraport a Bluetooth. Duální slot se do iPAQu vešel i přes tenkou tloušťku.

Stylus je plastový, vytahuje se vystrčením (ne tlačítkem) a má kulatý tvar. Není vysloveně špatný, ale na delší psaní si pořiďte lepší pero. Osobně se mi víc líbí původní stylus starších ipaqů s oválným průřezem - lépe se drží v ruce.

Výměnná Lithium-Iontová baterie má kapacitu 900 mAh. Najdete ji v zadní části modelu. Baterie je vyměnitelná - skrývá se za celkem snadno dostupnými dvířky. Její výdrž se jistě stane předmětem pozdějších testů a pokusů, na solidní zátěžový test jsme měli iPAQ na příliš krátkou dobu. Na přiložených fotografiích vidíte zadní část modelu ze zavřenými i otevřenými dvířky k bateriím.

Pod prostorem na baterii je resetovací otvor. Reset lze vyvolat hrotem stylusu, což je pokračování jedné dobré tradice firmy HP. Vedle prostoru pro baterie je ještě výstup reproduktorku.