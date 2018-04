Recenze IBM PalmTop PC 110

Úvodem

Pokud tenhle palmtop neznáte, ani se příliš nedivím. Jednak nepatří mezi příliš medializované stroje a jednak se u nás doposud ani neprodával. Vězte však, že "nevíte o co přicházíte". PC 110 je totiž opravdu zajímavý výrobek. Svými rozměry a vahou se PC 110 řadí někam mezi Handheld PC a Toshibu Libretto, svým výkonem někam k low end notebookům a v bohatství výbavy téměř nemá konkurenci. Co je tedy vlastně zač ten tajuplný PC 110? Inu pěkně popořádku.

IBM PalmTop PC 110 se představuje

PC 110 se prodává ve třech základních provedeních, lišících se samozřejmě vybavením a cenou. Nejjednodušší verze (palmtop) je vybavena procesorem Intel 486SX-33Mhz (SL-enhanced ), 8MB RAM a 4MB interním Flash diskem, váží 630 gramů. PC 110 má dva PC card sloty typu II, jeden CompactFlash slot a interní faxmodem 2400/9600 bps (data/fax). Palmtop má i zdířku pro externí napájení, konektor na sluchátka, IRDA port a speciální konektorek na klávesnici nebo myš. Ke zobrazování slouží barevný dual-scan displej o úhlopříčce 4.7 palce a rozlišení 640×480 bodů. Jako ukazovací zařízení je použit trackpoint. Jen jako perličku: PC 110 je vybaven SoundBlaster kompatibilní zvukovou kartou, reproduktorkem a mikrofonem. (Technické detaily o všech modelech najdete zde.)

Vylepšená verze (normal) je vybavena PC card harddiskem do slotu typu III. Tento vyjímatelný pevný disk zabírá obě pozice pro PC karty, na rozšíření paměti však zůstane volný CompactFlash slot. Při zasunutém disku tak nezbývá než pro komunikaci použít interní faxmodem. Tato verze má rovněž rozšířenu další výbavu. Dodává se s ní docking station s komunikačními porty (1S, 1P), konektorem pro externí monitor, PS/2 konektory pro myš a klávesnici a konektor pro externí floppy mechaniku, ta je rovněž součástí dodávky.

Poslední model (windows) má oproti předchozímu modelu rozšířenou paměť RAM na 20MB, jinak je dodáván se stejnou výbavou a váží rovněž 715g. Právě tento model jsem měl zapůjčen na recenzi.

Vybavení software bylo na palmtop opravdu netradiční. České Windows 95 OSR2 a český MS Office 97. Když dovolíte, zdržím se zde popisu tohoto software. Jednak by to bylo nejspíš nošení dříví do lesa a jednak je to záležitost na samostatnou recenzi. (...ovšem na jiném serveru :) Zaměřím se tedy na to, jak fungoval tento balík na testovaném palmtopu.

PalmTop PC 110 bylo vyvinuto začátkem devadesátých let prý pro japonskou armádu. Faktem je, že oficiálně se prodává pouze v Japonsku. Má tedy i některá specifika. Například dotyková destička nad klávesnicí není TrackPad, jak se může na první pohled zdát, ale speciální vstupní zařízení pro kreslení náčrtků a psaní japonského obrázkového písma. Potřebuje speciální ovladač a funguje s původním japonským software, ktreý je uložen na interním FlashDisku. U recenzovaného kusu již bohužel původní software chyběl a pod Win95 destička nefungovala.

PC 110 se samozřejmě dováží i do USA a na Internetu jsem našel zmínku, že existuje i anglická verze původního software. (balík Personalware)

Ergonomie

Displej je bezesporu nejlepší, jaký jsem zatím na palmtopu viděl. Nejspíš je to tím, že jsem doposud neviděl palmtop s displejem z notebooku. Pochválit musím jak podsvícení a kontrast tak rychlost obnovování displeje. Na pasivní displej má velice přijatelnou (rozuměj malou) setrvačnost, což jsem exaktně ověřil při hraní DOOMa. Je možné ho tedy použít i k prohlížení videa či hraní akčních her.

Ukazovací zařízení, tedy v tomto případě trackpoint, mi chvíli vzdorovalo, než jsem si na něj zvyknul. Nevybočuje však kvalitativně nijak z řady trackpointů běžných u notebooků. U tohoto konkrétního musím vyzdvihnout povrch kloboučku, který se nesmekal.

Klávesnice mi po mechanické stránce vyhovovala - je trochu tužší. Klávesy jsou však hodně malé, takže se občas stane, že sáhnete vedle. Na druhou stranu je zase kladem, že zde nalezneme snad všechny klávesy z běžné PC klávesnice, takže není potřeba tak často používat předřazovače. Celkově lze říci, že klávesnice je použitelná i pro psaní delších textů, důkazem budiž tato recenze.



PC 110 s floppy mechanikou

a docking station

Práce na PC 110

Ač se může zdát použití výše jmenovaného software na palmtopu trochu přehnaným, jsem nucen konstatovat, že výkon byl dostatečný. Ač je procesor pouze třídy 486SX a PC card disk také zajisté nepatří mezi žádné rychlíky, ukazuje se, že pro běh Win95 i MS Office je nejdůležitější paměť a té bylo dostatek. Navíc je jasné, že když zde uspokojivě běhá i takový macek jako je MS Office 97, poběží zde i jiný podobný software o starších útlejších verzích kancelářského software ani nemluvě.

Horší je to s výdrží akumulátoru. Palmtop samotný (tedy bez pevného disku) jsem netestoval a s diskem při práci ve Windows mi vydržel po plném nabití pouze 1 hodinu a 40 minut. Ač bylo nastaveno vypínání pevného disku po jedné minutě nečinnosti, znáte Windows - prostě jim to nedá a čas od času si musí swapnout. Disk se tedy po celou dobu testu - psaní textu ve Wordu 97, téměř nezastavil. Avšak je nutno dodat, že psaní textu není nijak diskově náročné, při intenzivnější práci s diskem by byla doba ještě kratší. Dosažený čas lze vzhledem k tomu, že přístroj se řadí mezi palmtopy právem považovat za nedostatečný.

Další vadou na kráse je to, že akumulátor se dobíjí pouze pokud je palmtop v režimu suspend, nedobíjí se tedy automaticky při práci s adaptérem.

Poznámka: PC 110 může být buďto zcela vypnut, nebo pouze suspendován. Do tohoto stavu se dostane prostě tím, že zaklopíte víko s displejem. Po otevření se opět okamžitě rozběhne. V tomto pohotovostním režimu má vydržet zhruba 100 hodin.

Pokud tedy chcete PC 110 používat s pevným diskem a Windows, připravte se na to, že budete mít spíše hodně skladný notebook než palmtop. Jiná situace ovšem bude, pokud oželíte Windows, místo pevného disku koupíte flashdisk s výrazně nižší spotřebou (ceny flashdisků v řádu desítek MB jsou dnes již přijatelné) a použijete software pro DOS či kompletní nadstavbu nad DOSem jako třeba Geos nebo InView. Zde lze předpokládat zhruba dvojnásobnou dobu běhu na akumulátor, tedy 2-3.5 hodiny, což už se dá snést.



PC 110 s mobilním telefonem a docking station

Komunikace

Se světem můžete komunikovat buď integrovaným nebo PC card faxmodemem, PC card síťovou kartou nebo přes sériový či paralelní kabel. O synchronizaci dat s PC obávám se nemá smysl hovořit... :-)

Závěr

Možnost nasazení PC 110 je poměrně široká. Od PDA až po náhradu notebooku. Ač se výkonem a hmotností blíží spíše mininotebookům jako je například Toshiba Libretto, celkovou koncepcí a rozměry je PC 110 opravdu spíše palmtop. (Mimo jiné i proto, že trackball i klávesnice se dá dobře ovládat palci, takže PC 110 lze používat i při chůzi, což obávám se například u zmiňovaného Libretta není dost dobře možné.). Celkem úspěšná kombinace obou těchto světů, úplná kompatibilita s PC (vžyť to také je PC!), finesy jako multimedia či integrovaný faxmodem a v neposlední řadě cena činí tento počítač velmi zajímavým pro široké spektrum uživatelů.