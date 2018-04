Rozporuplná Leica a prvotřídní luxus. Test Huawei P9

Kolem letošního modelu P9 byl docela humbuk, to když bylo oznámeno, že má dvojitý fotoaparát, na jehož vývoji se podílela slavná Leica. Jenže pak přišlo zjištění, že Leica má s foťákem nejspíš společného méně, než by se podle prvních prohlášení čekalo.

Plusy a mínusy Proč koupit? špičkové zpracování

kompaktní tělo

odladěný systém

dobrá výbava

kreativní fotoaparát

Proč nekoupit? vyšší cena

„jen“ Full HD displej

USB-C konektor je zatím spíše komplikace Kdy? V prodeji Za kolik? 14 990 Kč

Ať už to je jakkoli, kvality samotného smartphonu tato trochu nešťastná epizoda nesnižuje. Jen možná ukazuje na příčinu, proč foťák se slavným jménem přeci jen v některých disciplínách najde mezi soupeři přemožitele. Ale celkově fotí P9 dobře, jen jsou smartphony, které to v určitých podmínkách zvládají lépe.

Navíc P9 ovšem není jen o fotoaparátu. Oproti loňskému modelu P8 se sice design změnil jen málo, ale P9 je ukázkou špičkového zpracování a potvrzuje, že luxusní kovové telefonu Huawei jdou.

Výbava je celkově velmi vyvážená, klade důraz na praktické prvky, ale překvapí i moderními záležitostmi. Jako třeba USB-C konektorem, který by se měl během letoška stát standardem u lepších smartphonů. Oproti soupeřům sice P9 může ztrácet rozlišením displeje nebo v oblasti výkonu, na druhou stranu je výrazně levnější než většina konkurentů. Ale levný také zrovna není, jen co je pravda.

Takže, co je tenhle Číňan zač?

Řada P je jakýmsi špičkovým mainstreamem v nabídce Huawei a model P9 je pokračovatelem loňského P8. Oproti němu o dost podražil, což můžeme přičítat onomu dvojitému fotoaparátu.

P9 je ale především nositelem image pro menší model P9 lite, který má letos potenciál se - podobně jako typ P8 lite vloni - stát prodejním hitem. Ale i samotný P9 má šanci na úspěch, pohybuje se v kategorii „nepřerostlých“ vlajkových lodí. Tam by měl spadat kolega P9 Plus, který se ale s největší pravděpodobností na český trh nepodívá.

Huawei P9 je tak parádně zpracovaným, výborně vybaveným, výkonným a přitom kompaktním smartphonem, kterých na trhu není zase tak mnoho.

Největším trhákem má být foťák, jaký je?

Jedním z největších papírových lákadel Huawei P9 je jeho dvojitý fotoaparát opatřený značkou Leica. Umožňuje různé hrátky s pořizovanými snímky a slibuje i výbornou obrazovou kvalitu. Již při našich prvních testech jsme si ovšem všimli, že P9 přinejmenším není schopen dostát slibu až nečekané kvality snímků v horším světle. To ale šlo o telefon s předsériovým firmwarem, teď v testu jsme zkoušeli telefon s finální verzí. K zásadnímu posunu však u snímků nedošlo.

Na poměry smartphonů fotí P9 výtečně, jenže jakmile začne světla ubývat, přibývá šumu, který snižuje množství detailů ve snímcích. Zatímco za dobrého světla P9 opravdu může být soupeřem těm nejlepším, v horším světle už třeba na Samsung Galaxy S7 ztrácí a to vcelku výrazně. Ne, snímky nejsou vyloženě špatné, při použití na sociálních sítích si horší úrovně detailů téměř nikdo nevšimne a šum, který se tu alespoň algoritmy nesnaží všemožně zakrýt, může přispět k zajímavé atmosféře fotky. Ale na druhou stranu sliboval Huawei více.

Zatímco třeba Samsung Galaxy S7 se chlubí světelností 1.7, Huawei P9 disponuje jen F/2.2, takže k čipu se dostane méně světla. Firma tvrdí, že tento nedostatek má řešit právě dvojitý fotoaparát, jeden z dvojice totiž postrádá barevný filtr, který u všech fotoaparátů snižuje množství světla dopadajícího na čip. Pouze monochromatická matice má znamenat mnohem více světla a právě z tohoto „černobílého“ čipu by měla informace o jasu bodů pocházet. Jenže i tak tu šum prostě je.

Fajn, šumí. Ale dovede fotoaparát ještě něco jiného?

Fotky jsou jinak celkem kvalitní. Navíc má dvojitý fotoaparát P9 v rukávu některá kouzla. Velmi dobrou atmosféru mají například černobílé snímky, u kterých je sice šum přítomen také, ale mnohem více odkazuje na klasické zrno analogové fotografie. Navíc mají opravdu parádní dynamický rozsah. Pokud uživatel fotí v k tomu určeném režimu, P9 následně umí v pořízených snímcích přeostřovat a určovat hloubku ostrosti. Foťák má i pokročilý manuální režim a umožňuje například ukládat snímky v RAW formátu. Už dříve jsme psali, že je škoda, že chybí třeba automatický HDR režim, který je nutné zapínat ručně v menu. Dovedli bychom si také představit snazší ovládání některých voleb. Celkově není nutné foťák zatracovat, patří mezi ty velmi dobré a s řadou uživatelských možností, jen nedostojí některým slibům.

Přední fotoaparát má rozlišení 8 megapixelů a světelnost ještě o trochu horší (F/2.4), úhel záběru je ale docela široký. Nicméně na trhu jsou určitě lepší selfie smartphony. Při pořizování selfie lze využít displej jako blesk, který trochu prosvětlí tmavší snímky. Pochvalu si nezaslouží nahrávání videa, telefon neumí 4K video a i Full HD filmečky nemají kdovíjak úchvatnou kvalitu.

Dobrá, a co zbytek?

Huawei P9 je svými vlastnostmi velmi dobře vyvážený smartphone. Na první pohled zaujme špičkové zpracování, které se u Huawei stalo v poslední době u jeho lepších modelů naprostou samozřejmostí. Kovové tělo P9 je opravdu luxusní, krásným detailem jsou například zbroušené hrany vyleštěné do světlého lesku, zatímco tělo testovaného provedení má tmavě šedou barvu.

Podobně je vyřešeno i zahloubení čtečky otisků prstů na zadní straně. Ta je umístěna vzhledem k velikosti smartphonu docela vysoko, ale po čase jsme si zvykli.

Design P9 je možná až příliš konzervativní a v zásadě se moc neliší od loňského modelu P8, což je docela škoda. Skvělému zpracování i použitým materiálům by totiž slušelo lépe vyniknout na atraktivnějším těle. Na druhou stranu je P9 skvělou volbou pro konzervativnější zákazníky.

Co výbava, nechybí něco?

Výbava je v podstatě kompletní, nechybí prakticky nic, na druhou stranu drobnostmi P9 za špičkou zaostává. Ale jsou to většinou nepodstatné drobnosti. Třeba jako výkon – toho má procesor Kirin 955 opravdu hodně, ale na Snapdragon 820 nebo nejnovější Exynos od Samsungu prostě nemá. Jenže v praxi to může být uživateli celkem jedno, telefon funguje spolehlivě bez jakéhokoli zadrhávání. A to i přesto, že v Česku prodávaná verze je jen obyčejné provedení se 3 GB RAM a 32 GB vnitřní paměti (slot na karty nechybí). Na některých trzích lze mít i variantu se 4 GB RAM a dvojnásobkem uživatelského prostoru.

Další takovou kapitolou je displej, který má úhlopříčku 5,2 palce, ale stále zůstal u Full HD rozlišení. Jasně, není to špička, ale displej je velmi povedený, i když IPS-Neo technologie nemá tak přesvědčivé barevné podání jako AMOLED. Čtečka otisků prstů je bleskurychlá.

Novinkou je pro Huawei umístění USB-C konektoru, což může občas znamenat komplikované hledání nabíječky. Doporučujeme pořídit si pár redukcí z micro-USB na USB-C a jednu třeba nosit v peněžence.

Jak funguje operační systém?

Dobře, Huawei neustále svou verzi Androidu s nadstavbou Emotion UI ladí a u P9 se mu konečně podařilo spoustu věcí dotáhnout do stavu, v jakém mají být. Konečně třeba přestaly zlobit notifikace, u kterých Huawei sice již roky nabízí možnosti detailního nastavení jejich chování, ale potom v některých případech nefungovaly. Teď konečně problémy vymizely a notifikace se chovají tak, jak uživatel chce. Android 6.0 je pak zárukou spousty moderních funkcí a dobré morální životnosti telefonu do budoucna.

Jaká je výdrž baterie?

Huawei P9 dostal akumulátor s kapacitou 3 000 mAh, který je napevno vestavěn v těle telefonu. Není to žádná rekordní hodnota, ale také to není málo, výdrž tomu v podstatě odpovídá. My jsme většinou vydrželi s telefonem den opravdu perného provozu s tím, že na konci se stav ukazatele pohyboval okolo 30 – 40 %, jen výjimečně o něco méně. Znamená to, že i ve vysoké zátěži nenechá telefon uživatele na holičkách a není nutné sebou v běžném provozu tahat třeba powerbanku. Kdo se v provozu trochu uskromní, může se bez větších potíží dočkat dvou dnů na jedno nabití.

Mám si ho pořídit?

To je správná otázka. Huawei P9 je velmi vyváženým telefonem, který nemá zásadnější slabiny, byť špičkový konkurenti jako třeba Samsung Galaxy S7, HTC 10 nebo LG G5 jsou z hlediska výbavy přeci jen o něco dál a v detailech malinko vyšperkovanější. Jenže jsou také mnohem dražší. Trochu potíž je, že P9 není žádný cenový zázrak, oficiální cena 15 000 korun jej posouvá do pole nikoho.

Cenou P9 soupeří třeba s loňskými modely, které ale stále mají co nabídnout. Třeba mohutné LG V10 má větší a atraktivnější displej a vysokou odlonost za stejné peníze, také LG G4 je levnější (10 tisíc korun). I loňský Samsung Galaxy S6 vyjde na stejné peníze jako Huawei P9 a byť má omezenou kapacitu paměti, displej čínského soupeře předčí.

Novinka navíc bojuje i s modely ve vlastních řadách, loňský P8 není o moc horší a třeba modely Honor 7 nebo Honor 5X už sice ústupky mají, ale jsou zase výrazně levnější.

To vše potvrzuje, že Huawei P9 je sice výborný smartphone, ale určitě nemusí být pravou volbou pro každého. Je to ovšem image maker, který by opět měl vynést vysoko v prodejních statistikách levnější typ P9 lite. To už je ale jiná historka.