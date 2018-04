Jasná volba pro milovníky obrů. Test Huawei Mate 8

Kdo chce smartphone s obřím displejem, má v současnosti na trhu skvělé možnosti volby. Mezi zákazníky je teď asi nejoblíbenější kategorie telefonů s úhlopříčkou zhruba 5,5 palce, které už se ani mnohdy neříká phablety – přesunuly se sem totiž top modely běžných modelových řad výrobců. A tak jsme se vlastně ani nedivili, když vloni dostal Huawei Mate 7 „nástupce“ v podobě menšího typu Mate S právě s 5,5 palcovým displejem.

Jenže pocit, že těm, kdo si zvykli na Mate 7 nástupce stačit nebude, se nevytratil. Naštěstí přímý nástupce přišel, v Číně už se začal prodávat před koncem roku a zbytku světa se představil v lednu na veletrhu v Las Vegas. Mate 8 dostal opět obří šestipalcový displej a velikou baterii, což jsou dvě přednosti, ze kterých byli majitelé předchůdce tak nadšeni. Nový model, který se v Česku začal prodávat začátkem března za cenu 15 990 korun, je v mnohém lepší. A to dokonce o tolik, že je to jeden z nejvyváženějších smartphonů na trhu. Mate 8 je prostě skvělý a byť má své nedostatky, žádný z nich není tak zásadní, aby příznivce phabletů od tohoto modelu odradil.

VIDEO: Huawei Mate 8 má velký displej, dlouhou výdrž a skvělý foťák Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V čem je jiný oproti ostatním modelům Mate?

Mate 8 je plnohodnotný nástupce staršího typu Mate 7, který byl představen na veletrhu IFA v Berlíně v roce 2014. Stejně jako on má i tento typ velký šestipalcový displej s Full HD rozlišením a ve velkém těle ukrytou hodně velkou baterii, která zaručí skvělou výdrž. Oproti Mate 7 se mírně pozměnil design, zpracování je teď luxusnější ve stylu prémiového Mate S.

Plusy a minusy Proč koupit? výborné zpracování

veliký displej

vysoký výkon

solidní fotoaparát

rychlá čtečka otisků

skvělá výdrž baterie

Proč nekoupit? pro někoho příliš velký

na Huawei vyšší cena Kdy? V prodeji Za kolik? 15 990 Kč

Samozřejmostí je tu nový Android 6.0, vylepšení se dočkal fotoaparát, který má rozlišení 16 megapixelů a který je v praxi mnohem lepší než u Mate 7. A to i proto, že dostal stabilizaci obrazu. Nový phablet také dostal zbrusu nový procesor Kirin 950, takže je výkonnější nejen než předchůdce, ale i než typ Mate S a na krátko to byl také nejvýkonnější smartphone na trhu (než přišly telefony se Snapdragonem 820 a nový Exynos od Samsungu). Těmito parametry se Mate 8 nenápadně dere mezi nejlepší a nejvybavenější smartphony na trhu.

Chybí mu něco?

Podle nás vlastně ani ne. Ale ano, pár drobností, které konkurence má, tu není. Huawei se například neobtěžuje s implementací bezdrátového dobíjení, což zdůvodňuje tím, že Mate 8 prostě dlouho vydrží a bezdrátové dobíjení tak není potřeba. Smartphone také nemá certifikaci v odolnosti vůči vodě a prachu, což bývá mezi nejlepšími modely čím dál častější. A samozřejmě tu také není displej s nějakým tím brutálním rozlišením. Ale to je všechno.

Mluvili jste o upraveném designu a zpracování, jaké jsou?

Mate 8 opět dostal celokovové tělo, které je tentokrát znovu o kousek lépe zpracované než u předchůdce. Mluvíme tu o úrovni modelu Mate S, který je v současnosti jedním z nejlépe postavených modelů. Rozdíl tu přeci jen malý je, Mate 8 se zbavil plastových proužků pro prostup signálu k anténě, namísto nich tu jsou v horní a spodní části telefonu plastové plošky, proužky jsou jen na bocích. Plošky jsou větší než proužky, ale na první pohled trochu nenápadnější. Jenže na druhou stranu plošky nemají tak skvělé slícování s kovovým tělem, rozhodně tu nemůžeme hovořit o zero-gap designu, jako u Mate S.

Ale posun oproti Mate 7 tu ve zpracování znát je a mezi phablety asi nenajdeme stejně dobře zpracovaný model. A i celkově je (právě kvůli slícování) Mate 8 jen maličkatý krůček za těmi absolutně nejlepšími (Mate S, HTC řady One nebo iPhonů 6s). Co se designu týče, je elegantní a spíše konzervativní, nechybí mu však určitý akcent luxusu. Na zadní straně jsou nově kruhové jak okolí fotoaparátu, tak ploška čtečky otisků, což může evokovat číslici 8. Elegantní. Líbí se nám také minimální rámečky displeje, díky tomu není Mate 8 na svou úhlopříčku přehnaně veliký.

Jak se takový obr ovládá?

Musíme říci, že velmi dobře. Držení v ruce nám nedělalo problémy, byť přiznáváme, vyžaduje trochu zvyku, telefon už je hodně veliký. Ovládání jednou rukou není nemožné, když se uživatel naučí všechny triky, které tu Huawei připravil. Ale my jsme nakonec většinou využívali jen některé z nich, i tak si na ovládání nemůžeme stěžovat. Jednu drobnost ale nechápeme – už Mate S měl skvělou funkci, která tahem prstu po plošce pro čtení otisků směrem dolů otevřela obsah notifikační lišty – uživatel tak nemusel sahat na horní hranu displeje, kam nejde při ovládání v jedné ruce dosáhnout.

Mate 8 o tuhle funkci přišel, ploška reaguje na gesta jen v některých vybraných aplikacích, kde se pomocí ní dá listovat obsahem. Jinak ale čtečka jako taková znamená, že telefon se pohodlně odemyká a je velmi pohotově připraven k použití. V systému pak při ovládání pomohou gesta, my si oblíbili především to, kdy tahem prstu směrem dolů kdekoli po úvodní obrazovce otevřeme univerzální vyhledávání.

Co software, Huawei s ním vždy trochu zápasil?

Ano, uživatelské prostředí Emotion UI, které je tu k dispozici ve verzi 4.0, sice uživateli nabízí obrovské množství voleb (některé z nich se staly standardem v Androidu 6), ale ty někdy tak nějak stávkují. My jsme telefon dlouho testovali s předsériovým firmwarem, teprve po uvedení na trh jsme do něj mohli nechat nainstalovat produkční verzi. Ta se přeci jen vyznačuje ještě o něco lepší stabilitou a funkce už nestávkují.

Trochu se zlepšilo například chování často stávkujících notifikací, i přesto se nám ovšem nepodařilo všechny aplikace přimět k tomu, aby se notifikace z nich v horní liště objevily, ať už byly přepínače nastaveny jakkoli. Naštěstí u těch nejobvyklejších (e-mailu, facebooku, zprávy, hovory, baterie) notifikace fungují korektně, potíž je spíš s aplikacemi jako jsou hry, Twitter a některé další. Tohle je asi nejzávažnější piha na kráse tohoto modelu. Jinak je ale systém velmi dobře odladěný a funguje rychle a bez zádrhelů.

Jaký je ten obří displej?

Velmi dobrý, je to IPS panel s Full HD rozlišením – na dané úhlopříčce tedy nejde o nic nejjemnějšího, ale rozlišení je dle našeho názoru stále dostatečné. Ostatně, jemnost 368 pixel na palec je stále vysoko nad tím, co považuje za více než dostatečné třeba Apple se svými Retina displeji. Displej má velmi dobré barvy, byť oproti AMOLED panelu typu Mate S působí o něco méně luxusním dojmem. Ale třeba čitelnost na slunci je stále velmi dobrá neměli jsme s ní nikdy potíže. Velká plocha je moc příjemná jak pro práci s dokumenty, při prohlížení webu, tak při hraní her. Kdo velké smartphony moc nemusí, možná po vyzkoušení tohoto kousku změní názor.

A co ta výdrž baterie?

Ta je skvělá. Kapacita akumulátoru sice proti předchůdci mírně klesla, namísto 4 100 mAh je tu „jen“ 4 000 mAh. Tento rozdíl je ale malicherný, v praxi je výdrž Mate 8 ještě lepší než u Mate 7 a to díky lepší optimalizaci Androidu 6.0 a také díky nové čipové sadě Kirin 950, která je vyrobena 16nanometrovým procesem, což znamená menší zahřívání a menší spotřebu energie. Dva dny na jedno nabití tak nejsou problém ani v tom nejpernějším zápřahu, málokdy se nám u Mate 8 večer stalo, že by měl ukazatel baterie méně než 50 %.

Kdo bude s energií trochu hospodařit, dostane se i na tři dny a přitom nemusí jít o žádné úzkostlivé nevyužívání smartphonu. Výdrž je prostě parádní disciplínou tohoto modelu. Huawei i proto nepřidal bezdrátové dobíjení, firma tvrdí, že to není mezi uživateli příliš rozšířeno. Firma tu ponechala i klasický microUSB konektor, byť už mohlo dojít k nasazení modernějšího USB-C. Namísto toho všeho tu je funkce rychlého dobíjení, Huawei slibuje za půl hodiny dobití zhruba třetiny baterie, což může za určitých okolností stačit na celý den výdrže.

Jaký je fotoaparát?

Huawei se v poslední době u fotoaparátů hodně zlepšil a byť stále ještě nedosáhne na kvality těch úplně nejlepších fotomobilů, jsou výkony docela služné. A Mate 8 je toho jasným důkazem. Fotoaparát tentokrát dostal rozlišení 16 megapixelů, jde tedy o navýšení jak oproti Mate 7, tak i Mate S. Foťák má ale mnohem víc společného s luxusním novějším modelem – má světelnost f/2.0 a optickou stabilizaci obrazu, což dává dobrou naději i pro fotografování v horším světle.

A výsledek věru není špatný, byť chyby má. Foťák není tak úplně vyladěný jako u Mate S, ale není od něj příliš daleko. Fotit se s ním skutečně dá docela dobře ve všech možných světelných podmínkách, i v horším světle si foťák dobře poradí s kontrasty a stabilizace zajistí i při focení z ruky docela ostrý obraz. Ale šum tu přeci jenom je ve větším množství, než by bylo zdrávo, snímky kvůli němu ztrácejí detaily. I za ideálního světla by jich mohlo být trochu více. Na druhou stranu si smartphone dobře poradí s různými kontrasty, protisvětlem a dalšími nepříjemnostmi, takže foťák je nakonec velmi dobře použitelný. Nicméně je zároveň ukázkou toho, že Huawei má určitě na víc.

Mám si ho pořídit?

Pokud hledáte chytrý telefon s obřím displejem a výbornou výbavou, právě jste nejspíš našli svého favorita. Huawei Mate 8 nemá žádné zásadní nedostatky. Jasně, foťák sice na špičku nemá, ale už je dostatečně dobrý na to, aby většině uživatelů stačil. Bezdrátové dobíjení bude chybět málokomu a i po vyšším rozlišení si stýskat nemusíte. Mate 8 příjemně překvapí hlavně svou komplexní vyvážeností a funkčností. Navíc se chlubí vynikající výdrží baterie a perfektním zpracováním, které mezi obry nejspíš nemá obdoby. A cena 15 990 korun není v kontextu současných špičkových smartphonů nijak přehnaná, vlastně naopak.

Kdo chce kompaktnější kousek a líbivější AMOLED displej, může sáhnout po stájovém sourozenci Mate S za 15 490 korun – i to je perfektní smartphone, který s Mate 8 sdílí i nedostatek v podobě podivně fungujících notifikací. Ale zpět mezi phablety. Šestipalcových soupeřů je opravdu málo, tady je Mate 8 jasným králem. Úhlopříčku 5,7 palce pak nabídnou třeba Microsoft Lumia 950 XL, LG V10 nebo Samsung Galaxy S6 edge+. Shodou okolností mají všechny tyto kusy QHD rozlišení, špičkové fotoaparáty a kvalitní zpracování. LG lze dokonce pořídit o tisícovku levněji, než Huawei, ostatní soupeři jsou dražší, loňský S6 edge+ opravdu o hodně (stojí 22 390 korun).

Kdo chce ušetřit, může sáhnout po starším Mate 7, který se prodává za 10 990 korun. I on má skvělou výdrž baterie a kvalitní konstrukci, jeho foťák ale na soupeře nestačí a i výkon už je slabší.